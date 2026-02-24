Viel Potenzial für wenig Geld

Mit dem Valeton GP-50 steht heute ein kompakter Modeling-Amp einer noch recht jungen chinesischen Firma auf meinem Testplan, die bereits langjährige Erfahrung im Bereich Gitarren- und Bass-Effekte mitbringt.

Valeton GP-50 – mein erster Eindruck

Die kleine All-in-one-Lösung ist als Begleiter für unterwegs konzipiert und soll alles bieten, was man zum Üben, Aufnehmen und Live-Spielen braucht. Im Vergleich zum kleineren Bruder, dem GP-5, verfügt das Valeton GP-50 über einen integrierten Akku, sodass bei Bedarf auch ohne Steckdose losgerockt werden kann.

In Bezug auf die Verarbeitung macht das Valeton GP-50 einen sehr guten ersten Eindruck und ist durch sein Metallgehäuse definitiv für unterwegs geeignet. Auch die vier Dreh-Encoder auf der Oberseite des Pedals machen einen wertigen Eindruck und besitzen eine feine Rasterung, um Parameter detailliert einstellen zu können.

Die beiden Fußschalter des Pedals sind als Silent-Switches ausgelegt und besitzen jeweils einen LED-Ring, der je nach Funktion seine Farbe wechselt. Auch bei den Inputs und Outputs hat das kompakte Pedal einiges zu bieten und verfügt unter anderem über MIDI-In und -Out sowie einen Expression-/Footswitch-Eingang.

Im Lieferumfang sind neben dem Pedal außerdem ein USB-C-auf-USB-A-Kabel sowie eine Kurzanleitung enthalten.

Die wichtigsten Features

Das Valeton GP-50 verfügt über 99 Preset-Speicherplätze und Bluetooth-Audio, sodass man problemlos zu seinen Lieblings-Jam-Tracks spielen kann. Zum Üben stehen außerdem ein integrierter Looper und eine Drum-Machine bereit.

Die Highlights der Features sind für mich aber ganz klar die Möglichkeit, NAM- (Neural-Amp-Modeler-) Captures zu laden sowie die Bedienung des Pedals per App. Das günstige Multi-Effekt-Pedal bringt also schon einmal einiges an Features mit. Schauen wir nun, wie es sich im Praxistest schlägt.

Alle Specs des Valeton GP-50 im Überblick

kompakter Multi-Effekt-Prozessor, SnapTone und IR-Loader

erweiterte Version des GP-5 mit eingebautem 1450 mAh Akku (Herstellerangabe: ca. 4 h Nutzungsdauer)

HD-Modellierungstechnologie auf der neuen Plattform, die organischere Töne liefert

integrierter Looper

zusätzliche Anschlüsse für MIDI und EXP/Fußschalter

Drumcomputer

100 speicherbare Setups

davon 50 voreingestellte Presets + 5 Akustik Patches

über 100 verschiedene Effekte

gleichzeitige Nutzung von bis zu 9 Effekten/Modulen möglich

20 IR Speicherplätze

integriert die neueste SnapTone-Technologie von Valeton, die die Konvertierung und den Import von NAM-Dateien (Neural Amp Modeler) ermöglicht

anpassbarer Fußschalter ermöglicht vielseitige Patch-Switching-Methoden oder die Steuerung des Ein/Ausschaltens einzelner oder mehrerer Effekte

in Verbindung mit dem LC-Farbdisplay passt er sich perfekt an verschiedene Bühnenszenarien an

eingebaute BT-Wireless-Funktion für nahtlose drahtlose Bearbeitung und Verwaltung eigener Sounds über eine mobile App

Regler: 3x Quick Access Knob, Para

Drucktasten: 4x Quick Access Button

Display: 1,77″ Color-LCD

Fußschalter: 2x Anschlüsse: Input (6,3 mm Klinke)

unbalanced Stereo Output: 6,3mm Stereoklinke)

Stereo Output: 3,5 mm Stereoklinke

USB 2.0 Type C

Bluetooth 5.0

EXP/FS: 1x 6,3 mm Klinke

Phones: 3,5 mm Stereoklinke

MIDI In: 3,5 mm Stereoklinke

MIDI Thru: 3,5 mm Stereoklinke

Netzadapteranschluss: Hohlstecker Buchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen

Stromaufnahme: DC 9 V = 500 mA, USB = 1000 mA

Stromversorgung mit integriertem 1450 mAh Akku oder einem 9 V DC Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen (B x T x H): 82 x 122 x 54 mm

Gewicht: 430 g

Praxistest

Zu Beginn des Praxistests schaue ich mir die Bedienung genauer an, die bei so kompakten Geräten immer besonders interessant ist. Die Bedienung am Gerät selbst ist recht intuitiv gelöst.

Mit dem großen Dreh-Encoder scrollt man durch Amps und Effekte und wählt diese per Tastendruck aus. Detaileinstellungen werden mit den drei kleinen Encodern vorgenommen. Für zusätzliche Features wie Bluetooth, die Drum-Machine und das Einstellungsmenü stehen dedizierte Tasten bereit.

Noch leichter geht es mit der eigenen App, die das Pedal steuert. Hier ist alles noch übersichtlicher und oft nur einen Klick entfernt. Auch die Verbindung mit dem Pedal klappt direkt und problemlos. Insgesamt eine wirklich gute Arbeit.

Etwas unintuitiv empfinde ich dagegen die Farbcodierung der Fußschalter. Die LED zeigt nämlich nicht die Farbe des aktuellen Modulstatus an, sondern was beim Tastendruck passiert. Soll heißen: Leuchtet die LED rot, ist der gemappte Effekt aktiv und wird mit einem Tritt auf den Footswitch deaktiviert.

Während meines Tests trat leider zweimal ein größeres Problem mit dem Testgerät auf. Mitten in der Bearbeitung eines Presets war auf einmal der Sound weg und das Gerät hing sich auf. Nur durch eine spezielle Tastenkombination, die zum Glück in der Kurzanleitung schnell zu finden war, ließ sich das Gerät neu starten. Ein Firmware-Update gibt es aktuell leider noch nicht. (Anm. d. Red.: Eine Anfrage zum geschilderten Problem beim Hersteller läuft. Eine Anfrage bei Thomann ergab, dass es bislang keine Reklamationen diesbezüglich gab.)

Als Nächstes werfe ich einen Blick auf die Software-Seite des Valeton GP-50. Die Preamp-Sektion des Pedals beinhaltet einen Block für Noise-Gate und einen für Compressor beziehungsweise Booster. Es folgt eine zweite Sektion mit Distortion, Amp, Cabinet und EQ, deren Reihenfolge nicht verändert werden kann. In der Post-Amp-Sektion stehen ein Delay-, ein Modulations- und ein Reverb-Block zur Verfügung. Die Pre- und Post-Effekte können im Grid verschoben werden.

Schade finde ich, dass NAM-Files nur als Full-Rig-Capture, also mit integrierter IR, geladen werden können. Der IR-Block des Pedals wird beim Laden von NAM-Files deaktiviert, was die Soundoptionen etwas einschränkt.

In Bezug auf den Sound fallen mir große Qualitätsunterschiede bei den zahlreichen Amps auf, die das Pedal bietet. Während klassische Rock- und Clean-Sounds recht gut bedient werden, wird es im Breakup-Bereich schwer, wirklich gute Sounds zu finden.

Die Effektsounds können sich dagegen wirklich sehen lassen. Mit 100 Effekten lässt das Pedal hier fast nichts aus. Unterschiede zu teureren Geräten zeigen sich vor allem bei der Anschlagsdynamik, beim Spiel mit dem Volume-Poti und bei den integrierten Fuzz-Sounds. Bedenkt man den wirklich günstigen Preis des Pedals und den großen Funktionsumfang, können die Klangmöglichkeiten überzeugen.

Valeton GP-50 Klangbeispiele

Hören wir uns nun also mal ein paar Beispielsounds genauer an:

Bei klassischen Rocksounds liefert das Pedal ein gutes Bild ab. Druckvolle Ampsounds sind hier gut möglich. Das Delay füllt den Rhythm-Part schön aus und bleibt dabei dezent im Hintergrund. Besonders gut gefällt mir der knurrige Sound im zweiten Beispiel, der durch den kurzen Room-Reverb schön angefettet wird.

Weiter geht es mit den Clean-Sounds. Beispiel 1 liefert einen texturierten Clean-Sound mit dezenter Bewegung durch das Tremolo, der auch gut auf meine Anschlagsdynamik reagiert. Höhere Frequenzen können hier allerdings leicht herausstechen, weshalb der Einsatz des EQs zu empfehlen ist.

Im Ambient-Clean-Beispiel liefert das Filter-Tremolo, gepaart mit dem Delay, einen coolen Effekt mit schöner Bewegung und guter Tiefe. Insgesamt ein schöner, runder und transparenter Clean-Sound.

Der SnapTone-NAM-Loader überzeugt vor allem durch ein besseres Spielgefühl beziehungsweise feinere Reaktionen auf Anschlagsdynamik und Volume-Poti im Vergleich zu den eigenen Amp-Modellen des Valeton GP-50. Die Sounds klingen hier etwas knackiger. Macht man den Direktvergleich mit demselben NAM-Profil am PC, geht durch die Konvertierung im Pedal allerdings etwas im Sound verloren.

Die Edge-of-Breakup-Sounds der integrierten Amp-Modelle können mich dagegen nicht wirklich überzeugen. Sie klingen etwas matt und eindimensional beziehungsweise undynamisch.