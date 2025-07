Erhellend und kabellos glücklich?

Das Varytec bat.PAR V2 RGBWW Bag Bundle ist ein praktisches Komplettpaket für mobile Lichtanwendungen, das speziell für Anwender entwickelt wurde, die Wert auf Flexibilität, einfache Handhabung und professionelle Lichtqualität legen. Dank des eingebauten Lithium-Ionen-Akkus ist der Scheinwerfer unabhängig von Stromquellen nutzbar und eignet sich ideal für Events, Bühnen, Ausstellungen oder die Ambientebeleuchtung in Innenräumen. Und auch die Steuerung gelingt dank Wireless-DMX auf Wunsch komplett ohne Kabel.

Varytec bat.PAR V2 RGBWW Bag Bundle

Das Varytec bat.PAR V2 RGBWW Bag Bundle ist ein professionelles, transportfreundliches Beleuchtungs-Set für mobile Einsätze. Es richtet sich insbesondere an DJs, Eventtechniker, Verleiher und Veranstalter, die auf hochwertige Lichttechnik mit kabellosem Betrieb und einfacher Handhabung angewiesen sind. Herzstück des Bundles ist der Varytec bat.PAR V2 RGBWW – ein akkubetriebener LED-Scheinwerfer mit umfangreichen Steueroptionen und großem Farbspektrum. Im Lieferumfang ist außerdem eine robuste Transporttasche enthalten, die mehrere Geräte und Zubehör sicher aufnimmt.

Von außen betrachtet sind die LED-Lampen klein, handlich und mit einer Abmessung von 250 × 254 × 130 mm gut zu transportieren. Dabei wiegt eine Lampe lediglich 2 kg. Ein schwarzes, robustes Metallgehäuse schützt die Lampe. Für den sicheren Transport wird eine praktische und einfache Tragetasche mitgeliefert, in der alle Lampen und das Zubehör Platz finden.

Es wird zunächst ein Akku pro Lampe inklusive Netzteil mitgeliefert; ein zweiter kann jedoch zusätzlich gekauft werden. Dies kann je nach Einsatzszenario in der Praxis wichtig sein. Beim Varytec bat.PAR V2 RGBWW lässt sich die gewünschte Akkulaufzeit im Submenü in vier Stufen festlegen – neben der Standardleistung stehen voreingestellte Laufzeiten von 6, 8 oder 12 Stunden zur Verfügung. Um die maximale Laufzeit von ca. 12 Stunden zu erreichen, wird die Helligkeit automatisch entsprechend reduziert. Ohne diese Einstellung läuft das wechselbare Lithium-Ionen-Akkupack bei voller Leistung etwa 4 Stunden.

Für längere Einsätze, etwa bei Events oder architektonischer Dauerbeleuchtung, kann ein zweiter Akku in den dafür vorgesehenen Schacht eingesetzt werden – und verdoppelt so die Laufzeit. Bei minimaler Helligkeit und doppelter Akkukapazität ist sogar ein nahezu durchgehender Betrieb von bis zu 24 Stunden möglich.

Die inneren Werte der Akku-Lampe

Der Varytec bat.PAR V2 RGBWW ist ein akkubetriebener LED-Scheinwerfer, der mit insgesamt vier 8-Watt-LEDs ausgestattet ist. Jede dieser LEDs kombiniert Rot, Grün, Blau und Warmweiß (RGBWW). Diese Farbmischung ermöglicht nicht nur die Erzeugung intensiver RGB-Farben, sondern auch die Darstellung natürlicher, warmer Weißtöne mit einer Farbtemperatur von etwa 3.000 K. Die RGBWW-Kombination erlaubt besonders weiche Übergänge und Pastelltöne – ideal für anspruchsvolle Lichtstimmungen in Architektur, Events und Bühnenanwendungen.

Der Abstrahlwinkel beträgt ca. 25°, was eine gezielte, aber nicht zu enge Lichtverteilung ermöglicht. Dadurch eignet sich der bat.PAR V2 sowohl für Flächen- als auch für punktuelle Beleuchtung, etwa von Deko-Elementen, Wänden oder Bühnenhintergründen.

Für dynamische Effekte bietet der Scheinwerfer einen regelbaren Stroboskopmodus sowie einen flackerfreien Dimmer mit einem fein abgestuften Dimmverlauf von 0 bis 100 %. Dies ist besonders bei Foto- oder Videoaufnahmen von Vorteil.

Die Lampe besitzt einen eingebauten Wireless-DMX-Transceiver, der kabellose Master/Slave-Funktionen ermöglicht. Die Ansteuerung kann über 3-Pol-DMX erfolgen oder über die mitgelieferte IR-Fernbedienung. Natürlich gibt es auch zahlreiche Auto- und Soundprogramme, die verwendet werden können. Das Gerät besitzt lediglich eine passive Kühlung und arbeitet daher sehr leise.

Einsatzmöglichkeiten in der Praxis

Der Varytec bat.PAR V2 RGBWW ist vielseitig einsetzbar und wurde für den mobilen Einsatz konzipiert. Durch seinen akkubetriebenen Betrieb ohne störende Kabel eignet er sich für mobile DJs, Entertainer und Veranstaltungstechniker, die eine flexible und schnelle Lösung für unterschiedlichste Lichtanforderungen benötigen. Er ist ideal für den Einsatz bei Hochzeiten, Galas, Produktpräsentationen, Messen und Firmenevents, bei denen dezente und stimmungsvolle Beleuchtung gefragt ist. Auch im Bereich der Innenarchitektur und Ambientebeleuchtung überzeugt er – dort, wo ein stimmungsvolles Lichtkonzept mit warmweißen und farbigen Akzenten gefragt ist. Dank der kompakten Bauform und der kabellosen Steuerungsoptionen lässt sich der bat.PAR V2 außerdem diskret in bestehende Setups integrieren oder als Einzelgerät flexibel platzieren.

Einige Vorteile

Der Varytec bat.PAR V2 RGBWW bietet eine ganze Reihe praxisorientierter Vorteile, die ihn zu einer idealen Lösung für professionelle Anwender machen. Die Akkufunktion ermöglicht einen vollständig kabellosen Betrieb, was den Aufbau stark vereinfacht und Stolperfallen vermeidet. Vielfältige Steueroptionen – von manueller Bedienung über IR-Fernbedienung bis hin zu kabelgebundenem oder drahtlosem DMX via W-DMX – bieten maximale Flexibilität in der Anwendung.

Die Kombination aus RGB- und Warmweiß-LEDs sorgt für eine besonders breite Farbdarstellung und ermöglicht sowohl kräftige Farben als auch sanfte Pastelltöne und angenehme Weißtöne. Durch die kompakte, robuste Bauweise ist das Gerät ideal für den mobilen Einsatz geeignet, ohne dabei auf Lichtqualität oder Funktionsumfang zu verzichten. In Kombination mit der mitgelieferten Transporttasche ist das System schnell einsatzbereit, sicher transportierbar und optimal vor Beschädigungen geschützt – perfekt für alle, die regelmäßig unterwegs sind und dabei keine Kompromisse eingehen möchten.

Einige Nachteile

Obwohl die Lichtausbeute für viele Anwendungen ausreicht (z. B. Ambientebeleuchtung, Bühnenhintergründe, Deko-Spots), ist der bat.PAR V2 mit seinen 6× 10-W-RGBWW-LEDs nicht so leistungsstark wie größere LED-PARs oder Fluter. Für große Bühnen oder Flächenbeleuchtung kann die Helligkeit unter Umständen nicht ausreichen.

Um die maximale Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden zu erreichen, muss die Helligkeit automatisch gedrosselt werden. In Situationen, in denen durchgehend volle Lichtleistung gefragt ist, reduziert sich die Laufzeit deutlich (auf ca. 4 Stunden mit einem Akku).

Der Scheinwerfer ist nicht wetterfest (kein IP65 oder höher), was den Einsatz im Außenbereich stark einschränkt. Er darf nur in trockenen, geschützten Umgebungen verwendet werden, es sei denn, man verwendet zusätzliche Schutzmaßnahmen.

Praxis

Das Varytec bat.PAR V2 RGBWW Bag Bundle kommt gut verpackt bei mir an. Die mitgelieferte Tragetasche bietet genügend Platz und ist natürlich sehr praktisch. Die Akkus werden vollgeladen geliefert und ich teste nach dem Auspacken direkt die erste Lampe. Der Akku kann seitlich in die Lampe gesteckt werden. Die Möglichkeit, den Akku zu wechseln, ist auf der einen Seite sehr praktisch, auf der anderen Seite finde ich den Mechanismus zur Befestigung der Akkus nicht besonders stabil. Durch einen An-/Ausschalter kann die Lampe nun eingeschaltet werden.

Die Lampe wirkt auf jeden Fall stabil und robust verbaut. Der erste Test zeigt kraftvolle Farben bei einem doch relativ engen Abstrahlwinkel. Besonders ansprechend fand ich das Warmweiß, das individuell eingestellt werden kann. Zunächst habe ich die Lampen im Automodus getestet. Die Menüführung ist dabei sehr einfach und übersichtlich. Während die Lampe arbeitet, sind die Lüftergeräusche wirklich kaum wahrnehmbar und nicht störend.

Anschließend habe ich die DMX-Steuerung und die Steuerung per IR-Fernbedienung getestet. Auch das verlief ohne Probleme und lässt sich einfach einstellen. Gerade die IR-Fernbedienung ist für ein schnelles Einrichten der Lampe – beispielsweise bei Ambientebeleuchtung – sehr hilfreich. Das Einrichten des eingebauten Wireless-DMX fand ich nicht besonders einfach, und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich es geschafft habe. Jedoch ist das natürlich eine sehr praktische Funktion, die aktiviert werden kann.

Ich glaube, für den Einsatz auf einer größeren Bühne ist die geringe Lichtausbeute der Lampe zu niedrig. Für kleine Bühnen und Clubs jedoch kann die kabellose Lampe hilfreich sein. Auch als Ambientebeleuchtung ist die Lampe extrem praktisch. Ich habe die Lampen mal an ein paar Orten positioniert und war davon ziemlich begeistert. Wobei ich sagen muss, dass die Alternativen genauso einen guten Job machen – zum Teil mit längerer Akkulaufzeit. Schade finde ich, dass die Lampen nicht IP65-wetterfest sind. Gerade LED-Lampen mit Akkus sind für den Outdoor-Einsatz, beispielsweise als Ambientebeleuchtung, superpraktisch.

