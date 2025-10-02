LED Segmentsteuerung und Sunstribes für besonderen Effekt

Die Thomann-Hausmarke Varytec vereint mit der Varytec Colors StarBar 12 eine clever designte LED-Bar mit einem LED-Sunstripe. Das sorgt für einen besonderen Effekt und bietet zugleich ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir testen die Lampe und zeigen, was sie kann.

Kurz & knapp Was ist es? Varytec Colors StarBar 12, LED-Leiste mit Segmentsteuerung und Sunstripe-Effekt Preis-Leistung: Sehr gutes Verhältnis mit zwei Effekten in einer Lampe.

Sehr gutes Verhältnis mit zwei Effekten in einer Lampe. Flexibilität: Segmentsteuerung ermöglicht kreative Lauflichter und Effekte.

Segmentsteuerung ermöglicht kreative Lauflichter und Effekte. Verarbeitung: Stabil gebaut, einzig die Frontblende wirkt anfällig.

Stabil gebaut, einzig die Frontblende wirkt anfällig. Einschränkungen: Nicht besonders hell, Weiß leicht verfälscht, Dimmen nicht ganz linear.

Nicht besonders hell, Weiß leicht verfälscht, Dimmen nicht ganz linear. Fazit: Klare Kaufempfehlung für Events, kleine Bühnen und kreative Anwendungen.

Varytec Colors StarBar 12 LED-Leiste

Überblick

Die Varytec Colors StarBar 12 ist eine schlanke LED-Leiste, die sich durch ihre Flexibilität, einfache Bedienung und solide Verarbeitung besonders für den Einsatz im Eventbereich, auf kleinen Bühnen oder auch in Clubs auszeichnet. Mit 12 einzeln ansteuerbaren Segmenten liefert sie dynamische Farbeffekte und gleichmäßige Ausleuchtung in einem kompakten Format. Das Besondere dabei sind die zusätzlich eingebauten 12 warmweißen LEDs, jeweils eine LED pro Segment. Die Lampe bietet professionelle Steuerungsmöglichkeiten mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Lichttechniker interessant.

Gehäuse und Anschlüsse

Von außen präsentiert sich die Varytec Colors StarBar 12 in einem robusten, schwarzen Metallgehäuse mit einer Länge von 100 cm, einer Höhe von 7 cm und einer Tiefe von 9 cm am Steuerungsmodul. Trotz der soliden Verarbeitung bleibt die Leiste mit einem Gewicht von nur rund 3,5 kg angenehm leicht und einfach zu montieren. Zur Befestigung ist ein Montagebügel vorhanden, der eine sichere Installation an Stativen oder Traversen ermöglicht.

Auf der Rückseite befinden sich die dreipoligen DMX-Ein- und Ausgänge, ein PowerTwist-Input und -Output zur Stromversorgung sowie die Bedieneinheit mit LED-Display und vier Tasten (Mode, Enter, Up, Down) zur manuellen Einstellung und Navigation durch die Menüs. Ein integriertes Mikrofon zur Musiksteuerung ist ebenfalls vorhanden, dessen Empfindlichkeit kann direkt über das Menü angepasst werden.

Die Vorderseite besteht aus 12 Segmenten, die durch eine dünne schwarze Frontblende aus Kunststoff verdeckt werden. Jedes Segment besitzt hinter der Blende jeweils sechs 5050-SMD-RGB-LEDs und eine 3-Watt-Warmweiß-LED in der Mitte. Insgesamt verbraucht die Varytec StarBar 12 somit 85 Watt. Der Abstrahlwinkel der Lampe beträgt 3° und sie arbeitet lüfterlos.

Steuerung und Programmierung

Die Varytec Colors StarBar 12 kann im Master/Slave-Modus und im Musiksteuerungsmodus verwendet werden, ebenso mit Hilfe der internen Programme. Eine Steuerung per Fernbedienung ist nicht möglich. Im Test legen wir den Fokus auf die Steuerungsmöglichkeiten via DMX. Die Lampe kann im DMX-Modus mit 6, 8, 12 oder 52 Kanälen angesteuert werden. Die 52 Kanäle erlauben den vollen Zugriff auf jedes einzelne Element – jeweils auf die RGB-LEDs hinter der Blende des Segments sowie separat auf die Warmweiß-LED.

Praxis

Der erste eigene Eindruck

Meine erste Begegnung mit der Varytec Colors StarBar 12 fand beim Musikhaus Thomann im Shop satt. Ich durfte dort mehrere Tage verbringen und Produkte für AMAZONA testen, die nur schwer versendet werden können, wie beispielsweise große PA-Anlagen. Da im Shop relativ viele Varytec Colors StarBar 12 hängen, sind mir die Lampen direkt durch ihr auffälliges Design ins Auge gefallen. Kurzerhand hatte ich beschlossen, die Lampen zu testen und sie mir genauer anzuschauen.

Die erste Vorführung der Lampe hat mich direkt überzeugt. Äußerlich wirkt sie unspektakulär, doch der Schein trügt. Besonders interessant fand ich, dass die einzelnen Segmente separat angesteuert werden können. Dadurch lassen sich eindrucksvolle Lauflichter und Effekte erzeugen. Zusätzlich sorgen die Warmweiß-LEDs für einen besonderen Effekt, der an Sunstripes erinnert. Da ich ein großer Fan von Sunstripes bin, hat mir die Lampe sofort gefallen. Die 139,- Euro pro Stück waren sie mir definitiv wert. Kurzerhand habe ich mir zwei Lampen mitgenommen, um sie eine Woche später direkt bei einem Job zu testen.

Um die Lampen sicher zu verstauen, habe ich mich für Taschen von Stairville entschieden, die völlig ausreichend sind. Beim Auspacken fiel mir zunächst auf, dass die Lampen relativ leicht sind – ein Vorteil, da dafür auch keine schweren Stative notwendig sind. Die Varytec Colors StarBar 12 ist insgesamt stabil verbaut, mit einem kleinen Manko: Die Plastikblende auf der Vorderseite wirkt zwar robust, dennoch habe ich meine Bedenken. Sollte die Lampe auf die Blende fallen, könnte diese im schlimmsten Fall beschädigt werden. Für den Preis nehme ich das jedoch in Kauf und gehe entsprechend vorsichtiger mit ihr um.

Eigene Erfahrung aus der Praxis

Die Varytec StarBar 12 durfte ich direkt bei einem Videodreh der Band Lumpenpack in Kooperation mit der Produktionsfirma Kasama Media einsetzen. Für den Dreh habe ich im Auftrag der Firma eine kleine Lichtshow programmiert. Diese erstellte ich mit Hilfe der Lichtsteuerungssoftware Lightkey in Verbindung mit der MIDI-Software Ableton Live – eine zwar sehr einfache, aber schnelle und effektive Lösung. Das Fixture-Profil in der Software musste ich geringfügig anpassen, konnte die Lampe danach jedoch sofort ansteuern. Ich entschied mich für den 52-Kanal-Modus, um jedes Segment einzeln kontrollieren zu können.

Die Varytec LED Colors StarBar 12 LED-Leisten habe ich horizontal mit Manfrottos an Stativen befestigt, sodass sie eine durchgehende Reihe bildeten. Dadurch konnte ich Laufeffekte der Segmente programmieren. Die Farben werden durch die schwarze Plastikblende etwas beeinflusst, was besonders bei Weiß auffiel: Das Weiß wirkte relativ verwaschen und hatte einen hohen Blauanteil. Das sollte man beim Kauf berücksichtigen und sich im Vorfeld anschauen. Die Warmweiß-LEDs dimmen ab etwa 3 – 5 % nicht mehr vollständig linear, kommen jedoch dem Effekt, wie ich ihn von Sunstripes kenne, sehr nahe. Für helle Blinder-Effekte sind sie optimal, da sie schnell und gleichmäßig reagieren.

Die Varytec LED Colors StarBar 12 LED-Leiste fügte sich wunderbar ein und leistete mir gute Dienste. Man sollte jedoch beachten, dass die Lampe nicht besonders hell ist. Betrachtet man die LED-Leiste direkt, ist die Helligkeit ausreichend. Soll sie jedoch dazu dienen, einen Raum stärker auszuleuchten oder ähnliche Aufgaben zu übernehmen, reicht die Lichtleistung nicht aus. Für meine Zwecke war sie jedoch völlig ausreichend. Insgesamt war ich mit der Varytec StarBar 12 sehr zufrieden und kann sie definitiv weiterempfehlen.

Alternativen

Stairville SonicPulse LED Bar 10

Der Stairville SonicPulse LED Bar 10 ist eine kompakte LED-Bar mit 24 leistungsstarken RGBWW-LEDs. Sie bietet acht steuerbare Segmente, verschiedene Automatik- und Sound-to-Light-Programme sowie DMX-Steuerung. Durch ihr schlankes, lüfterloses Design eignet sie sich ideal für Bühnen- und Ambient-Beleuchtung. Hier geht es zum Test auf AMAZONA!

Varytec BeamStick 40

Der Varytec BeamStick 40 ist eine etwa 1 m lange LED-Bar mit 40× 3-W-RGB-LEDs und einem sehr engen Abstrahlwinkel von ca. 2°, wodurch scharfe Beams entstehen. Sie ist lüfterlos, verfügt über einzeln ansteuerbare LEDs, bietet verschiedene DMX-Modi (3/5/11/120/122 Kanäle) und unterschiedliche Effekte wie Master/Slave, Sound-to-Light und automatisierte Programme.