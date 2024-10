Top oder Flop? Was leistet ein günstiger Moving-Head?

Der Varytec Hero Spot 90 ist ein preisgünstiger, aber dennoch verhältnismäßig leistungsstarker Moving-Head. Er bietet eine einfache Bedienung und verfügt über Features, die man sonst bei professionellen Moving-Heads findet, jedoch in einem kompakten Gehäuse. Kraftvolles und dynamisches Licht, ideal für kleinere bis mittlere Veranstaltungen, Clubs, DJs und Entertainer.

Ein kurzer Überblick über die Varytec Serie

Varytec ist eine Thomann Hausmarke. Die Produkte lässt Thomann von namhaften Herstellern fertigen und bietet sie durch Direktimport günstig an Endkunden an. Gerade Musiker profitieren so von den günstigen Preisen und dementsprechend beliebt sind die Varytec-Produkte. Auf Qualität muss allerdings trotz des günstigen Preises nicht verzichtet werden, wie auch dieser Testbericht zeigen wird.

Die Thomann-Hausmarke Varytec bietet ein umfangreiches Sortiment an LED-Scheinwerfern, Moving-Heads, Theaterbeleuchtung und passendem Zubehör. Mit der Hero-Serie liefert Varytec leistungsstarke LED-Lampen zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Das Sortiment der Hero-Serie umfasst LED-Spots, Beams und Washer in verschiedenen Ausführungen, die auch einige besondere Designs beinhalten.

Affiliate Links Varytec Hero Spot Wash 80 2in1 RGBW+W Kundenbewertung: (16) 259,00€ bei

Affiliate Links Varytec Hero Wash 300 FC Kundenbewertung: (18) 549,00€ bei

Varytec Hero Spot 90

Der Varytec Hero Spot 90 ist ein LED-Spot-Moving-Head mit einer 90 W LED und einer Gesamtleistung von 45700 Lux (1 m). Mit 7,2 kg und einer Abmessung von 268 x 382 x 255 mm (B x H x T) ist der Moving-Head klein, handlich und lässt sich leicht transportieren.

Affiliate Links Flyht Pro Case Varytec Hero 2in1 2 Kundenbewertung: (21) 219,00€ bei

Auf der Vorderseite verfügt der Moving-Head über ein Display, über das alle Einstellungen vorgenommen werden können. Außerdem ist ein Mikrofon integriert, sodass der Betrieb im Sound-to-Light-Modus möglich ist. Auf der Rückseite befinden sich 3-polige DMX-In/Out-Anschlüsse, Powertwist-In/Out-Anschlüsse sowie die aktive Lüftung. Der Moving-Head kann sicher auf dem Boden aufgestellt oder mithilfe passender Montagebügel an Traversen befestigt werden.

Der Abstrahlwinkel ist mit 15° eher klein gehalten, dafür bietet der Varytec Hero Spot 90 Moving-Head einen breiten Pan/Tilt-Bereich (16 Bit) von 540°/230°. Ein 3-Facetten-Prisma und zwei Gobo-Räder mit 6 rotierbaren und 8 statischen Gobos bieten zahlreiche Effektmöglichkeiten. Das Farbrad verfügt neben Weiß über 7 weitere Farboptionen.

Der Varytec Hero Spot 90 Moving-Head kann mit 6 oder 16 DMX-Kanälen angesteuert werden. Es kann zwischen Master- und Slave-Modus gewählt sowie automatische Programme verwendet werden. Praktischerweise kann der Varytec Hero Spot 90 auch im Sound-to-Light-Modus betrieben werden. Mehrere Geräte können bequem per Funkfernbedienung gesteuert werden – eine sehr praktische Lösung, insbesondere für DJs und kleinere Veranstaltungen, um Kabelwege zu sparen. Der Moving-Head ist optional auch mit weißem Gehäuse erhältlich.

Affiliate Links Varytec Hero Remote Spot 90 Kundenbewertung: (15) 7,90€ bei

Praxis: Varytec Hero Spot 90 im Test

Erster Eindruck

Der Varytec Hero Spot 90 Moving-Head wird gut verpackt inklusive Stromkabel, DMX-Kabel und Montagebügel geliefert. Das mattschwarze Gehäuse wirkt stabil und sieht dank der matten Oberfläche sehr hochwertig aus. Durch die Griffmulden an den Seiten lässt sich der Moving-Head leicht tragen und positionieren. Das Menü ist übersichtlich und über das Display können alle Einstellungen schnell und unkompliziert vorgenommen werden. Der Montagebügel lässt sich einfach montieren und ermöglicht es, den Moving-Head an Traversen aufzuhängen.

Der Moving-Head im DMX-Modus

Zunächst habe ich dem Hero Spot 90 eine passende DMX-Adresse zugewiesen und den 16-Kanal-Modus eingestellt. Die Menüführung erweist sich als sehr einfach und man gelangt schnell zu allen Funktionen. Besonders praktisch ist, dass sich das Display nach wenigen Sekunden im Betrieb ausschaltet, um störende Lichtquellen während der Show zu vermeiden. Durch Drücken eines beliebigen Knopfes aktiviert sich der Bildschirm sofort wieder. Im Menü könnden der Pan- und Tiltbereich direkt eingegrenzt werden. Um den Moving-Head anzusteuern, verwende ich die Software Lightkey sowie das Eurolite USB-DMX512 PRO Interface MK2.

Affiliate Links Eurolite USB-DMX512 PRO Interface MK2 Kundenbewertung: (60) 99,00€ bei

Die 90 W starke LED sorgt für die nötige Leistung, die im Vergleich zur Größe des Moving-Heads völlig ausreichend ist. Die Farben sind kräftig und die Gobos kommen mit Haze im Raum richtig zur Geltung. Durch das Prisma können die Strahlen, die durch die Gobos entstehen, weiter aufgefächert werden. Die Farbwechsel greifen flüssig ineinander über und sorgen für ein buntes Farbenspiel. Besonders durch das Prisma kommen die Farbwechsel gut zur Geltung.

Der Motor des Varytec Hero Spot 90 fährt flüssig und ohne zu ruckeln. Auch beim Halt stoppt der Motor sauber und es entsteht kein Ruckeln. Ich habe den Moving-Head in verschiedenen Positionen und Geschwindigkeiten fahren lassen. Die Bewegungen waren dabei immer sauber und reibungslos. Der Lüfter ist für meinen Geschmack etwas laut, aber im Vergleich zu anderen Moving-Heads ist die Lüfterlautstärke völlig im Rahmen.

Auch der Sound-to-Light Modus funktioniert bei den Moving-Heads sehr gut und das Gewicht sorgt auch auf wackeligen Stands für die nötige Stabilität. Der Moving-Head macht auf mich einen sehr guten Eindruck durch seine stabile Verarbeitung und die sauberen Motorfahrten. Meine bisherigen Erfahrungen mit Produkten der Firma Varytec waren immer sehr positiv, auch wenn ich Geräte von Varytec bisher noch nicht gewartet habe. Die Produkte halten, was Varytec verspricht: langlebige Produkte, die zuverlässig funktionieren.

Tipps zur Steuerung

Anders als einfache LED-Scheinwerfer stellen Moving-Heads höhere Anforderungen an das Lichtsteuerpult. Für das Programmieren von Bewegungsabläufen oder die manuelle Steuerung der Kopfbewegungen ist ein Joystick in jedem Fall sinnvoll. Zwar könnte man das auch über Fader-Fahrten mit jedem Lichtsteuerpult realisieren, richtig komfortabel und genau ist das aber nicht. Ein schöner kleiner Controller ist der Wolfmix W1 MK2 DMX-Controller.

Noch einfacher geschieht die Steuerung mit einer Software für den Computer samt passendem DMX-Interface. Bewegungsabläufe lassen sich so komfortabel programmieren und mit mancher Software sogar vorab visualisieren, ohne dass die Hardware dabei an den Computer angeschlossen sein muss. Werden parallel auf der Bühne noch Backing-Tracks genutzt, ist eine Synchronisierung zu Ableton Live oder einer anderen DAW auch kein Problem. DJs profitieren zudem von zahlreichen Kopplungsmöglichkeiten mit gängigen DJ Software-Tools oder Hardware-Controllern.

Einen schönen Überblick über DMX-Interfaces für den Computer findest du hier. Eine mächtige Software für die Steuerung und Automatisierung von Light-Shows ist die App Lightkey. Hier findest du einen Workshop zur Automatisierung von Lightkey mit Ableton Live.

Und damit deine Lichtshow mit Moving-Heads auch so richtig zur Geltung kommt, solltest du gleich in einen Hazer investieren, der durch seinen Dunst die Lichtstrahlen sichtbar macht. Hier haben wir ein passendes Modell getestet.

Alternativen

Varytec Hero Spot 230

Wenn es doch etwas leistungsstärker sein soll, bietet der Varytec Hero Spot 230 mit einer 230 W starken LED deutlich mehr Power. Dieser stammt aus derselben Serie wie der Varytec Hero Spot 90, ist aber dafür natürlich auch teurer.

Affiliate Links Varytec Hero Spot 230 Kundenbewertung: (29) 739,00€ bei

Showtec Kanjo Spot 60

Eine etwas kleinere Alternative bietet der Showtec Kanjo Spot 60, mit einer 60 W starken LED. Dieser ist nochmal etwas kleiner als der Vaytec Hero Spot 90 und wiegt nur 3 kg. Showtec bietet aber auch viele leistungsstärkere Moving-Heads an.

Affiliate Links Showtec Kanjo Spot 60 Kundenbewertung: (61) 279,00€ bei

Eurolite LED TMH-S90 Moving-Head-Spot

Auch Eurolite bietet viele Moving-Heads im niedrigen Preissegment an wie den Eurolite LED TMH-S90 Moving-Head-Spot. Mit einer 90 W starken LED und einem Gewicht von 6,2 kg ist er ein kleiner Moving-Head, der viele ähnliche Features wie der Varytec Hero Spot 90 bietet.