Der Varytec Hero Spot Wash 80 ist ein kompakter, vielseitig einsetzbarer Moving-Head, der Spot- und Wash-Funktionen in einem Gerät vereint. Durch die Kombination verschiedener LED-Lichtsysteme und flexibler Steuerungsoptionen eignet er sich für mobile DJs, kleine Veranstaltungsorte, Clubs, Bars sowie private und semiprofessionelle Events.

Ein Überblick über den Varytec Hero Spot Wash 80

Der Varytec Hero Spot Wash 80 besteht aus einem Gehäuse, das aus einer Mischung aus robustem Kunststoff und Metall gefertigt ist und vollständig in Schwarz gehalten ist. Mit Abmessungen von etwa 214 × 144 × 310 mm und einem Gewicht von rund 4,5 kg zählt der Varytec Hero Spot Wash 80 zu den kompakteren Moving-Heads. Dadurch lässt er sich leicht transportieren und eignet sich sowohl für den Einsatz an Traversen als auch für mobile Setups, etwa bei DJs oder kleineren Bühnenaufbauten.

Die Anschlussmöglichkeiten umfassen eine verriegelbare Power-Twist-Strombuchse für eine sichere Spannungsversorgung sowie 3-polige DMX-Ein- und -Ausgänge für die Steuerung. Die Kühlung des Geräts erfolgt über einen integrierten Lüfter.

Der Kopf des Moving-Heads lässt sich über eine motorisierte Mechanik bewegen und ermöglicht eine Pan-Drehung von bis zu 540° sowie eine Tilt-Bewegung von bis zu 190°. Dies erlaubt flexible Lichtpositionierungen auf der Bühne, in Veranstaltungsräumen oder auf Tanzflächen. Die interne Menüführung erfolgt über ein OLED-Display mit vier Tasten, das eine direkte Einstellung aller wichtigen Funktionen ermöglicht. Alternativ kann der Betrieb über eine optional erhältliche IR-Fernbedienung erfolgen.

Lichtquellen und optische Eigenschaften

Der Varytec Hero Spot Wash 80 kombiniert zwei Lichtsysteme in einer Einheit und bietet damit sowohl Wash- als auch Spot-Effekte.

Im Wash-Modus kommen sechs 8-W-RGBW-LED-Ringe zum Einsatz, die ein breites Spektrum an Farbmischungen ermöglichen. Diese LEDs erzeugen einen Abstrahlwinkel von etwa 25°, wodurch großflächige Farbflächen und Ambiente-Beleuchtung möglich werden. Dies eignet sich insbesondere zur Ausleuchtung kleinerer Bühnen, Tanzflächen oder Raumflächen.

Der Spot-Modus nutzt eine einzelne 30-W-LED, die mit ihrem engeren Abstrahlwinkel von etwa 13° einen klar definierten Lichtkegel erzeugt. Dieser eignet sich besonders für gezielte Beleuchtungseffekte und Projektionen.

Zur Ausstattung gehören sieben statische Gobos, die verschiedene Muster für Spot-Projektionen ermöglichen. Darüber hinaus stehen sieben Farben plus Weiß zur Verfügung. In Kombination mit der RGBW-Farbmischung des Wash-Modus ergeben sich zahlreiche kreative Möglichkeiten. Der Spot verfügt außerdem über einen motorisierten Fokus, wodurch die Schärfe des Lichtbildes individuell eingestellt und während des Betriebs dynamisch verändert werden kann.

Steuerung und Effektfunktionen

Der Hero Spot Wash 80 unterstützt verschiedene Steuerungsmethoden und kann sowohl manuell als auch automatisiert betrieben werden. Über DMX512 stehen unterschiedliche DMX-Modi zur Verfügung, darunter 8-, 15- und 20-Kanal-Modi. Je nach gewähltem Kanalumfang können grundlegende oder sehr detaillierte Funktionen gesteuert werden – von Farben und Dimmern bis hin zu Bewegungsabläufen, Gobos und Fokus.

Neben der DMX-Steuerung bietet das Gerät einen Master/Slave-Modus, automatische Programme und eine Musiksteuerung. Dadurch kann der Moving-Head auch ohne externes Lichtpult betrieben werden und synchronisiert sich auf Wunsch mit der Musik.

Ein elektronischer Dimmer ermöglicht stufenlose Helligkeitsanpassungen von 0 bis 100 %. Zusätzlich steht ein elektronischer Shutter zur Verfügung, der Strobe-Effekte mit variabler Geschwindigkeit erlaubt. Damit lassen sich dynamische Beleuchtungseffekte wie schnelle Blitzabfolgen oder rhythmische Strobes erzeugen.

Das integrierte OLED-Display ermöglicht eine intuitive Bedienung direkt am Gerät. Hier lassen sich DMX-Adressen, Betriebsmodi oder Lichtparameter ohne zusätzliche Geräte einstellen. Das Gerät besitzt die Schutzklasse IP20 und ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet. Der Varytec Hero Spot Wash 80 ist für eine universelle Eingangsspannung von 100–240 V bei 50/60 Hz ausgelegt, wodurch er international ohne Spannungswandler betrieben werden kann. Der maximale Stromverbrauch liegt bei etwa 110 W. Eine interne Sicherung mit 2 A bei 250 V schützt die Elektronik.

Einsatzmöglichkeiten und Zielgruppe

Die Kombination aus Spot- und Wash-Funktionen macht das Gerät flexibel einsetzbar. Für mobile DJs oder kleinere Clubs bietet die Wash-Funktion farbige Flächenbeleuchtung oder Ambienteeffekte, während der Spot-Modus akzentuierte Lichtpunkte oder Gobo-Projektionen ermöglicht.

Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht eignet sich der Moving-Head für Traverseninstallationen oder mobile Lichtanlagen. Die verschiedenen Steuerungsmodi erlauben sowohl einfache als auch komplexe Lichtshows – je nachdem, ob ein DMX-Controller verfügbar ist oder automatische Programme genutzt werden sollen.

Der motorisierte Fokus und die umfangreichen Bewegungsmöglichkeiten ermöglichen dynamische Effekte, die insbesondere bei Lightshows oder Tanzveranstaltungen gut zur Geltung kommen. Da der Varytec Hero Spot Wash 80 für Innenräume konzipiert ist, eignet er sich vor allem für kleinere bis mittelgroße Events, die keinen hohen Outdoor-Schutz oder extreme Lichtleistung erfordern.

Praxis: Der Varytec Hero Spot Wash 80 im Test

Die Lampe kommt samt Zubehör sicher verpackt bei mir an und lässt sich nach dem Aufbau direkt starten. Sie ist im üblichen Kunststoffgehäuse von Varytec verbaut, wie auch andere Lampen in dieser Preisklasse. Die mitgelieferte Halterung zum Hängen der Lampe hat mir nicht so gut gefallen. Diese ist relativ umständlich anzuschrauben, was bei einer Festinstallation egal ist, für den mobilen Einsatz jedoch etwas unpraktisch. Ich habe zunächst einen Automodus getestet. Die Menüführung ist – wie von Varytec gewohnt – sehr einfach aufgebaut und leicht zu bedienen. Beim ersten Test fällt die Besonderheit der Lampe natürlich sofort auf: Obwohl die LEDs im Ring nur 8 W pro Stück haben, erzeugen sie einen tollen Wash-Effekt.

Im nächsten Schritt habe ich den Varytec Hero Spot Wash 80 im 20-Kanal-DMX-Modus mit der Software Lightkey getestet. Ich habe das passende Preset in der Software geladen und hatte direkt vollen Zugriff auf die Parameter der Lampe. Besonders gut gefallen hat mir die Möglichkeit, durch die getrennten LED-Segmente (Ring und Spot) Farbmischungen zu erzeugen. Dies ermöglicht relativ viele Effekte für eine Lampe in dieser Größe. Dazu kommen natürlich noch verschiedenste Gobos und Dimm-Effekte im Spot.

Für mich ist der Varytec Hero Spot Wash 80 eine sehr praktische Lampe für kleine Events, DJs oder Clubs – mit vielen Effektmöglichkeiten. Sie ist einfach zu bedienen, superleicht und kompakt. Und das zu einem fairen Preis! Wichtig finde ich nur zu beachten, dass die Lampe in ihrer Helligkeit durch die angegebenen Leistungsstärken begrenzt ist. Passend dazu gibt es bei Thomann auch ein Case zum sicheren Transport des Gerätes.

Alternativen

Varytec Hero Spot Wash 140 2in1 RGBW+W

Der Varytec Hero Spot Wash 140 ist ein kompakter Moving-Head, der einen kräftigen 100-W-Spot mit Gobos und Prisma mit einem farbstarken RGBW-Wash kombiniert. Er eignet sich besonders für mobile Einsätze, da er trotz seiner Funktionsvielfalt leicht, flexibel und einfach zu steuern ist.

Eurolite LED TMH-41 Hypno Spot

Der Eurolite LED TMH-41 Hypno Spot ist ein kompakter Moving-Head-Spot mit einer kräftigen 30-W-LED und drei farbigen Hypno-Ringen, die auffällige, rotierende Effektmuster erzeugen. Er kombiniert Spot-Projektionen mit dekorativen Ringeffekten und eignet sich besonders für mobile DJs sowie kleine Bühnen- und Event-Setups.

Showtec Shark Combi Spot One

Der Showtec Shark Combi Spot One ist ein kompakter 2-in-1-Moving-Head, der einen weißen 30-W-Spot mit engem Abstrahlwinkel und zusätzliche RGBW-Wash-LEDs in einem Gehäuse vereint, was flexible Beleuchtungsoptionen für Spot- und Wash-Effekte bietet. Er verfügt über Farb- und Gobo-Effekte, motorisierten Fokus sowie Steuerung per DMX, Standalone-Programme, Musik-Sync oder über die mitgelieferte IR-Fernbedienung und eignet sich gut für mobile DJs, Bars und kleine Bühnen.

Eurolite LED TMH‑H90 Hybrid Moving‑Head

Der Eurolite LED TMH‑H90 Hybrid Moving‑Head ist ein vielseitiger Hybrid-Moving-Head, der ein starkes 90-W-COB-Spot-Licht mit einem RGBWA/UV-Wash-Teil kombiniert und so sowohl punktuelle Projektionen als auch flächige Farblicht-Effekte ermöglicht. Er bietet zudem Effekte wie rotierende und statische Gobos, Prisma, motorisierten Fokus sowie flexible Steuerungsmöglichkeiten über DMX, Standalone oder Musikmodus – ideal für Bühnen, Clubs und Event-Shows.