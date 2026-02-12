Kleiner Washer mit großem Effekt

Der Varytec Hero Wash 340FX ist ein kleiner Washer mit großer Wirkung, denn er ist nicht nur ein klassischer Washer. Durch seine rotierende Linseneinheit kann er besondere Effekte erzeugen. Ob er im Test wirklich überzeugen kann, haben wir für euch geprüft.

Kurz & knapp Was ist es? Varytec Hero Wash 340FX, LED-Moving-Head-Wash mit Effekten Kompakt & flexibel: Der Varytec Hero Wash 340FX bietet vielseitige Funktionen in einem transportfreundlichen Format.

Der Varytec Hero Wash 340FX bietet vielseitige Funktionen in einem transportfreundlichen Format. Zoom & Rotation: Motorisierter Zoom und drehbare Linseneinheit ermöglichen variable Lichtbilder mit FX-Charakter.

Motorisierter Zoom und drehbare Linseneinheit ermöglichen variable Lichtbilder mit FX-Charakter. Breite Steueroptionen: DMX-Modi, Automatikprogramme und Musiksteuerung für flexible Einsätze.

DMX-Modi, Automatikprogramme und Musiksteuerung für flexible Einsätze. Gute Ausstattung: RGBW-LEDs, solide Verarbeitung und überzeugende Lichtleistung für kleine bis mittlere Bühnen.

Eine Übersicht über den Varytec Hero Wash 340FX

Der Varytec Hero Wash 340FX ist ein kompakter Moving-Head-Wash, der sowohl für mobile Einsätze als auch für feste Installationen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination aus Metall und widerstandsfähigem Kunststoff und ist in mattem Schwarz gehalten.

Mit Abmessungen von etwa 255 × 368 × 187 mm und einem Gewicht von rund 5,8 kg bleibt das Gerät transportfreundlich und lässt sich auch an kleineren Traversensystemen problemlos montieren.

Im Sockel befindet sich ein gut ablesbares OLED-Display, das zusammen mit vier Bedientasten die lokale Konfiguration des Geräts ermöglicht. Direkt in die Front ist zudem ein Mikrofon integriert, das für die Musiksteuerung genutzt wird. Seitlich und rückwärtig angeordnete Lüftungsschlitze sorgen für die notwendige Kühlung der LEDs und der internen Elektronik. Die Verarbeitung macht insgesamt einen soliden Eindruck und ist für den Einsatz im Veranstaltungsbereich ausreichend robust.

Zur Montage wird ein Omega-Bügel mitgeliefert, der eine schnelle Befestigung an Traversen erlaubt. Zusätzlich ist eine Sicherungsöse vorhanden, um das Gerät mit einem Safety-Seil gegen Herabfallen zu sichern.

Anschlüsse und Stromversorgung

Alle Anschlüsse des Hero Wash 340FX sind übersichtlich auf der Rückseite des Sockels untergebracht. Für die Steuerung stehen ein DMX-Eingang und ein DMX-Ausgang in 3-poliger Ausführung zur Verfügung, sodass sich das Gerät problemlos in bestehende DMX-Ketten integrieren lässt.

Die Stromversorgung erfolgt über Power-Twist-Anschlüsse. Neben dem Netzeingang ist ein Power-Ausgang vorhanden, sodass mehrere Geräte in Reihe betrieben werden können, ohne für jedes einzelne eine separate Stromzuführung zu benötigen. Ergänzt wird die Anschlusssektion durch einen integrierten Sicherungshalter.

Das Netzteil ist für einen weiten Spannungsbereich von 100 bis 240 V bei 50/60 Hz ausgelegt. Die maximale Leistungsaufnahme liegt bei etwa 134 W, was für einen LED-Moving-Head dieser Leistungsklasse als moderat gilt.

Lichtquelle und optische Eigenschaften

Als Lichtquelle kommen drei leistungsstarke RGBW-LEDs mit jeweils 40 W zum Einsatz. Die LEDs sind als 4-in-1-Module ausgeführt und ermöglichen eine additive Farbmischung aus Rot, Grün, Blau und Weiß. Dadurch lassen sich sowohl kräftige, gesättigte Farben als auch pastellfarbene Töne und Weißlicht darstellen.

Der motorisierte Zoom erlaubt eine stufenlose Einstellung des Abstrahlwinkels von etwa 4 bis 45 Grad. In der engen Einstellung eignet sich der Hero Wash für akzentuierte, beam-ähnliche Effekte, während im weiten Zoom-Bereich eine flächige Wash-Ausleuchtung möglich ist. Dadurch lässt sich das Gerät flexibel an unterschiedliche Bühnen- und Raumgrößen anpassen.

Ein besonderes Merkmal des Gerätes ist die rotierende Linseneinheit. Die drei einzelnen LED-Module können gemeinsam gedreht werden, wodurch ein markanter FX-Effekt entsteht, der dem Lichtbild zusätzliche Dynamik verleiht und sich deutlich von klassischen Wash-Moving-Heads abhebt.

Pan- und Tilt-Mechanik

Der Varytec Hero Wash 340FX verfügt über einen Pan-Bewegungsbereich von bis zu 540 Grad sowie einen Tilt-Bereich von bis zu 210 Grad. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist für Live-Anwendungen ausreichend dimensioniert und erlaubt sowohl schnelle Richtungswechsel als auch langsame Fahrten. Bei sehr langsamen Bewegungen kann es zu minimalen Unregelmäßigkeiten kommen, die im praktischen Einsatz jedoch meist kaum auffallen.

Steuerung und Betriebsmodi

Die Steuerung des Geräts kann auf verschiedene Arten erfolgen. Über DMX-512 stehen zwei unterschiedliche Kanalmodi zur Verfügung. Der 8-Kanal-Modus ist auf grundlegende Funktionen reduziert und eignet sich für einfache Setups oder kleinere Controller. Hier lassen sich unter anderem Pan, Tilt, Dimmer, Strobe, Farbauswahl, Zoom und Effektrotation steuern.

Der 16-Kanal-Modus bietet eine deutlich feinere Kontrolle. Zusätzlich zur groben Steuerung stehen hier 16-Bit-Parameter für Pan und Tilt, separate RGBW-Kanäle, detaillierte Zoom-Einstellungen sowie erweiterte Effekt- und Geschwindigkeitsparameter zur Verfügung. Dieser Modus richtet sich vor allem an Anwender mit Lichtpulten, die eine präzise und kreative Programmierung wünschen.

Neben der DMX-Steuerung verfügt der Hero Wash über integrierte Automatikprogramme. Diese können direkt am Gerät aktiviert werden und laufen ohne externen Controller ab. Für den Standalone-Betrieb oder einfache Anwendungen steht außerdem eine Musiksteuerung zur Verfügung, bei der das integrierte Mikrofon auf Beats und Lautstärke reagiert.

Im Master-Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte miteinander koppeln, sodass eine synchronisierte Licht-Show ohne DMX-Pult realisiert werden kann.

Dimmer, Shutter und Farbsteuerung

Der elektronische Dimmer arbeitet stufenlos im Bereich von 0 bis 100 %. Die Helligkeitsregelung erfolgt gleichmäßig und ist sowohl über DMX als auch in den internen Programmen nutzbar.

Der elektronische Shutter ermöglicht Strobe-Effekte mit variabler Geschwindigkeit. In Kombination mit dem Dimmer lassen sich sowohl dezente Blitze als auch schnelle Strobe-Sequenzen realisieren.

Die Farbsteuerung erfolgt über die RGBW-Kanäle oder über vordefinierte Farbmakros. Im erweiterten DMX-Modus können Farben sehr präzise gemischt werden, einschließlich unterschiedlicher Weißtöne.

Einsatzbereich und Praxis

Durch seine kompakte Bauform, den großen Zoom-Bereich und die integrierten Effektfunktionen eignet sich der Varytec Hero Wash 340FX für zahlreiche Einsatzgebiete. Typische Anwendungen sind Club- und Discobeleuchtung, mobile DJ-Setups, kleinere Bühnenproduktionen sowie Festinstallationen in Bars oder Veranstaltungsräumen.

Die einfache Menüführung und die flexiblen Steuerungsmöglichkeiten machen das Gerät sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Anwender interessant.

Praxis: Der Varytec Hero Wash 340FX im Test

Der Varytec Hero Wash 340FX kommt gut verpackt samt allem Zubehör bei mir an und macht einen soliden Eindruck. Das Gehäuse besteht – wie bei ähnlichen Lampen in dieser Preisklasse – aus Kunststoff und sollte nicht allzu leicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Menüführung ist einfach strukturiert und klar verständlich. Schnell konnte ich ein paar Automatikprogramme starten.

Der erste Eindruck war äußerst positiv: ein kleiner, praktischer Washer, der hält, was er verspricht. Besonders interessant ist dabei die rotierende Linseneinheit. Sie ermöglicht viele Effektmöglichkeiten, die man bei anderen Wash-Moving-Heads in dieser Preisklasse nicht immer findet. Im Video ist zunächst ein Automatikprogramm zu sehen.

Anschließend habe ich die DMX-Steuerung getestet. Ich hatte dabei schnell herausgefunden, wie sich die rotierende Linseneinheit ansteuern lässt. Sie war direkt in meinem Programm angelegt und ich konnte selbst tolle Effekte erzeugen. Der Lichtkegel kann dabei auch schmal gehalten werden, was spotähnliche Effekte ermöglicht. Der einzige Nachteil, wie bei vielen Lampen in dieser Preisklasse, ist die Lüfterlautstärke. Bei Konzerten spielt das in der Regel keine Rolle, bei leisen Veranstaltungen oder im Theaterbetrieb jedoch schon.

Alles in allem hat mir der Moving-Head sehr gut gefallen – vor allem durch seine vielen Effektmöglichkeiten. Er eignet sich hervorragend für DJs, Clubs, kleinere Veranstaltungen oder Konzerte. Sein geringes Gewicht macht ihn zudem sehr transportfreundlich. Passende Cases gibt es bei Thomann natürlich direkt dazu.

