Kompakter Washer mit motorisiertem Zoom

Der Varytec Hero Wash 712 Z RGBW Zoom ist ein kompakter LED-Wash-Moving-Head mit motorisiertem Zoom und mehrfarbigen RGBW-LEDs, der für vielfältige Lichtszenarien ausgelegt ist. Er bietet verschiedene Steuerungsmodi einschließlich DMX, automatischer Programme und Funktionen. Wir haben ihn hier für euch getestet!

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Kurz & knapp Worum geht es? Kompakter LED-Wash-Moving-Head im Test: Der Varytec Hero Wash 712 Z RGBW Zoom. Kompakte Bauform: Der Hero Wash 712 Z ist leicht, klein und eignet sich ideal für mobile Anwendungen.

Der Hero Wash 712 Z ist leicht, klein und eignet sich ideal für mobile Anwendungen. Starke Farbmischung: RGBW-LEDs liefern kräftige Farben, saubere Zoom-Fahrten und gute Dimmersteuerung.

RGBW-LEDs liefern kräftige Farben, saubere Zoom-Fahrten und gute Dimmersteuerung. Vielseitige Steuerung: DMX, Musikmodus, Master/Slave und automatische Programme sind integriert.

DMX, Musikmodus, Master/Slave und automatische Programme sind integriert. Preis-Leistung: Für kleine bis mittelgroße Events empfehlenswert – Einschränkungen bei Befestigung und Lichtleistung.

Überblick über den Varytec Hero Wash 712 Z RGBW Zoom

Der Varytec Hero Wash 712 Z stellt sich äußerlich in einem schwarz gehaltenen Gehäuse dar, das aus einer Kombination von Metall und Kunststoff besteht. Die Bauform folgt dem klassischen Aufbau eines kompakten Moving-Heads mit einer stabilen Basis, einer U-förmigen Haltevorrichtung und einem darin gelagerten, beweglichen Kopf. Diese Konstruktion erlaubt sowohl stehende als auch hängende Montagevarianten, wie beispielsweise an Traversen.

Die Front des beweglichen Kopfes wird von der optischen Einheit dominiert. Hier sind die LEDs hinter mehreren gemeinsamen Linsenflächen angeordnet, die zugleich Teil des motorisierten Zoom-Systems sind. Die Rückseite des Kopfes weist Lüftungsöffnungen auf, die der aktiven Kühlung der internen Komponenten dienen.

Auf der Rückseite der Basis befindet sich das Bedienfeld mit einem OLED-Display sowie mehreren Bedientasten. Über dieses Menü lassen sich grundlegende Einstellungen wie Betriebsmodus, DMX-Adresse oder Standalone-Programme direkt am Gerät vornehmen. Ergänzt wird das Bedienfeld durch die Anschlüsse für Stromversorgung und DMX-Signalführung.

Mit seinen kompakten Abmessungen von etwa 215 mm in der Breite, 300 mm in der Höhe und 145 mm in der Tiefe zählt der Hero Wash 712 Z zu den kleineren Moving-Heads seiner Klasse. Das Gewicht liegt bei rund 4,2 kg, was Transport und Montage erleichtert und den Einsatz auch in mobilen Setups ermöglicht. Die Anschlüsse für DMX-In- und -Out sind als 3-polige DMX-Buchsen ausgeführt, während die Stromversorgung über einen verriegelbaren Power-Twist-Anschluss erfolgt.

Im Inneren des Geräts arbeitet eine LED-Lichtquelle, die aus sieben RGBW-LEDs in 4-in-1-Bauweise besteht. Jede dieser LEDs verfügt über eine Leistung von 12 Watt, wodurch sich eine Gesamtleistung von ca. 80 W ergibt. Durch die Kombination der Farben Rot, Grün, Blau und Weiß ist eine additive Farbmischung möglich, die sowohl gesättigte Farbtöne als auch Pastellfarben und Weißlicht erzeugen kann. Die Ansteuerung der einzelnen Farbkanäle erfolgt elektronisch und ist vollständig in das Steuerungssystem des Geräts integriert.

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Ein zentrales Merkmal des Varytec Hero Wash 712 Z ist der motorisierte Zoom. Dieser erlaubt eine variable Einstellung des Abstrahlwinkels in einem Bereich von etwa 6 Grad bis 36 Grad. Dadurch kann der Lichtaustritt flexibel an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden – von eng gebündelten Lichtkegeln bis hin zu breit streuenden Wash-Flächen. Die Zoom-Bewegung erfolgt motorisch und kann sowohl über DMX als auch innerhalb automatischer Programme gesteuert werden.

Die Bewegungsmechanik des Moving-Heads umfasst zwei Achsen. Die horizontale Pan-Bewegung deckt einen Bereich von bis zu 540 Grad ab, während die vertikale Tilt-Bewegung bis zu 190 Grad reicht. Diese Bewegungsradien ermöglichen eine freie Positionierung des Lichtstrahls innerhalb eines großen Raumbereichs. Die Bewegungen werden über interne Motoren realisiert und lassen sich in Geschwindigkeit und Position präzise ansteuern.

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Zur externen Steuerung stehen mehrere DMX-Modi zur Verfügung. Das Gerät kann wahlweise in einem 8-Kanal-Modus oder in einem erweiterten 15-Kanal-Modus betrieben werden. Je nach Modus lassen sich Funktionen wie Pan, Tilt, Dimmer, Farben, Zoom, Shutter und interne Programme separat ansprechen. Zusätzlich unterstützt der Hero Wash 712 Z einen Master/Slave-Betrieb, bei dem mehrere Geräte ohne externe Steuerung synchron betrieben werden können. Darüber hinaus sind automatische Programme sowie ein musikgesteuerter Modus integriert, bei dem das Gerät auf Audiosignale reagiert.

Die elektrische Versorgung ist für einen weiten Spannungsbereich von 100 bis 240 V bei 50 oder 60 Hz ausgelegt. Die maximale Leistungsaufnahme liegt bei etwa 80 W. Diese universelle Auslegung ermöglicht den Betrieb in unterschiedlichen Stromnetzen ohne zusätzliche Anpassungen.

Die Kühlung des Geräts erfolgt aktiv über ein internes Lüftersystem. Dieses sorgt dafür, dass die entstehende Wärme der LEDs und der Elektronik zuverlässig abgeführt wird. Die Luftführung ist so gestaltet, dass ein kontinuierlicher Luftstrom durch das Gehäuse geleitet wird, wobei die Lüftungsöffnungen an den Seiten und auf der Rückseite des Geräts angeordnet sind.

Praxis: Varytec Hero Wash 712 Z RGBW Zoom im Test

Der Varytec Hero Wash 712 Z RGBW Zoom kommt gut verpackt bei mir an und wird samt Montagebügel, Strom- sowie DMX-Kabel und Bedienungsanleitung geliefert. Beim Auspacken ist mein erster Eindruck positiv. Er wirkt auf mich solide verbaut, wie auch andere Geräte von Varytec in dieser Preisklasse. Er ist schnell aufgebaut und ich habe ihn direkt per DMX im 15-Kanal-Modus angesteuert.

Die Einstellungen im Menü sind wie gewohnt schnell getroffen und eine DMX-Adresse ist vergeben. Mein Programm konnte ein passendes Fixture direkt laden und ich hatte Zugriff auf alle Einstellungsmöglichkeiten.

Im Test machte der Varytec Hero Wash 712 Z RGBW Zoom eine gute Figur. Für eine sehr kompakte Lampe in dieser niedrigen Preisklasse zeigte sie sich leistungsstark und einfach zu bedienen. Die Motorfahrten waren sauber und ohne zu wackeln – auch beim Stoppen und Anfahren.

Die Farbmischungen waren ähnlich wie bei anderen Varytec-Geräten, kräftig. Für größere Bühnen wird die zur Verfügung stehende Lichtkraft nicht ausreichen. Für kleinere und die meisten mittelgroßen Veranstaltungen kann der Varytec Hero Wash 712 Z RGBW Zoom jedoch gut eingesetzt werden. Auch DJs oder Bands können mit dieser Lampe tolle Effekte erzeugen und profitieren von ihrer kompakten Größe.

Leider kann der Varytec Hero Wash 712 Z RGBW Zoom nur mit einem Montagebügel an Traversen befestigt werden. Ich finde es sehr unpraktisch gelöst, dass der Montagebügel angeschraubt werden muss. Außerdem kann es bei Motorfahrten mit nur einem Befestigungspunkt etwas wackelig sein.

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Optisch gefällt mir der Varytec Hero Wash 712 Z RGBW Zoom jedoch sehr gut. Die Farben sind kräftig und er lässt sich sehr leicht bedienen und ansteuern. Die Zoom-Fahrten sind sehr sauber und gleichmäßig – wie hier im Video zu sehen:

Alternativen

Eurolite TMH-W63 Moving-Head Zoom Wash

Der Eurolite LED TMH‑W63 Moving‑Head Zoom Wash ist ein LED-Wash-Moving-Head mit motorisiertem Zoom und sieben 9-W-RGBW-4-in-1-LEDs, der einen variablen Abstrahlwinkel von etwa 6° bis 18° ermöglicht und zur farbigen Flächenbeleuchtung eingesetzt werden kann. Das Gerät bietet mehrere Betriebsmodi, einschließlich automatischer Programme, musikaktivierter Steuerung, Master/Slave-Funktion und DMX-Steuerung mit 15 Kanälen – bei einem Gesamtleistungsbedarf von rund 100 W und Standardanschlüssen für Strom und DMX.

Varytec Hero Wash 300 FC

Der Varytec Hero Wash 300 FC ist ein Wash-Moving-Head mit motorisiertem Zoom von 6° bis 50°, der 19 RGBW-LEDs nutzt, um eine variable Farbmischung und gleichmäßige Ausleuchtung zu erzeugen. Er bietet sowohl DMX-Steuerung mit mehreren Kanalmodi als auch automatische Programme, Musiksteuerung und Master-/Slave-Funktionalität für flexible Einsatzmöglichkeiten.

Hier gehts zum Test von AMAZONA.

Varytec Hero Wash 340FX RGBW Zoom

Der Varytec Hero Wash 340FX RGBW Zoom ist ein LED-Wash-Moving-Head mit motorisiertem Zoom, der drei 40-W-RGBW-4-in-1-LEDs nutzt und einen Abstrahlwinkel zwischen 4° und 45° ermöglicht. Das Gerät bietet DMX-Steuerung mit mehreren Kanalmodi, automatische Programme, musikaktivierte Effekte sowie kontinuierliche Effektdrehung und flexible Pan-/Tilt-Bewegung zur vielseitigen Lichtgestaltung.