Kompakter, leistungsstarker LED-Blinder mit dekorativer Ambientbeleuchtung

Der Varytec Retro Blinder OCTO 180 ist ein kompakter, leistungsstarker LED-Blinder mit dekorativer Ambient-Beleuchtung, der sich hervorragend für Bühnen, Clubs, Bars und Event-Locations eignet. Sein auffälliges achteckiges Design erinnert an klassische „Retro“-Blinder und macht ihn auch optisch zu einem echten Blickfang. Dabei kombiniert das Gerät eine zentrale, äußerst helle COB-LED in Warmweiß mit einer segmentierten RGB-Hintergrundbeleuchtung, wodurch sowohl klassische Strobe-Effekte als auch farbige Ambient-Looks möglich sind.

Kurz & knapp Design & Optik: Achteckiges Retro-Design mit starkem Eyecatcher-Faktor – ideal für Bühne und Event. Lichtleistung: Helle COB-LED (80 W, 2700 K) plus segmentierte RGB-Hintergrundbeleuchtung für flexible Effekte. Steuerung: DMX mit bis zu 27 Kanälen, manuelle Bedienung via OLED-Display und automatische Programme. Einsatzvielfalt: Für mobile wie stationäre Anwendungen geeignet – von Clubs über Messen bis zu Live-Events. Fazit & Bewertung: Vielseitiges Effektgerät mit starker Leistung zum fairen Preis – einzige Schwäche: nicht ganz lineare RGB-Dimmung.



Varytec Retro Blinder OCTO 180

Im Zentrum des Geräts befindet sich eine 80 W starke COB-LED mit einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin, die für den typischen Blinder-Effekt sorgt. Umgeben wird diese von 64 RGB-SMD-LEDs mit je 0,3 W Leistung, die auf acht Segmente verteilt sind. Diese ermöglichen dynamische Hintergrundeffekte, Farbverläufe und visuell interessante Patterns. Das macht den OCTO 180 nicht nur für klassische Bühnenbeleuchtung, sondern auch für kreative Dekorationszwecke sehr attraktiv.

Das Gerät bietet verschiedene Betriebsmodi, darunter DMX-Steuerung mit wahlweise 5, 8 oder 27 Kanälen. Im erweiterten 27-Kanal-Modus lassen sich die acht RGB-Segmente einzeln ansteuern, was besonders für Lightshows und pixelbasierte Animationen interessant ist. Zusätzlich verfügt der Blinder über einen manuellen Modus zur direkten Einstellung von Farben und Intensitäten über das integrierte OLED-Display mit Touch-Tasten sowie über einen Automatikmodus mit fünf vorinstallierten Programmen in zwei Geschwindigkeiten („Slow“ und „Quick“). Auch ein Master/Slave-Betrieb ist möglich, sodass mehrere Geräte synchronisiert betrieben werden können – ideal für größere Installationen.

Die technische Ausstattung umfasst neben den DMX-Ein- und -Ausgängen (3-polig XLR) auch Power-Twist-Anschlüsse für die Stromversorgung mit Durchschleifmöglichkeit. Bis zu sechs Geräte können bei voller Last in Reihe betrieben werden. Der maximale Stromverbrauch liegt bei 250 W, abgesichert ist das Gerät mit einer 3-A-Feinsicherung. Der Blinder arbeitet im Spannungsbereich von 100-240 V AC und ist für Umgebungstemperaturen von 0-40 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 20–80 % (nicht kondensierend) ausgelegt.

Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium, ist nach Schutzart IP20 klassifiziert und mit einem stabilen Montagebügel ausgestattet. Das Gerät wiegt lediglich ca. 2,1 kg und misst inklusive Bügel 264 × 264 × 132 mm, ohne Bügel 214 × 214 × 132 mm. Damit ist der Blinder leicht zu transportieren und schnell zu montieren – ideal für mobile Einsätze.

Praxis: Der Varytec Retro Blinder OCTO 180 im Test

Für unseren Test haben wir uns den Varytec Retro Blinder OCTO 180 beim Musikhaus Thomann vor Ort im großen Showroom angeschaut – ein LED-Effektgerät, das durch sein markantes Retro-Design, eine starke Blinder-COB-LED und segmentierte RGB-Ambient-Beleuchtung auffällt. Wir wollten wissen: Ist der OCTO 180 nur Show – oder hat er auch das Zeug zum ernstzunehmenden Lichtwerkzeug?

Ausgepackt fällt sofort das außergewöhnliche Design ins Auge: Der achteckige Korpus erinnert an klassische Blinder aus der Rock’n’Roll-Ära, allerdings modern interpretiert. Die Verarbeitung ist solide – ein Aluminiumgehäuse mit sauber verschraubtem Frontgitter und stabilem Montagebügel. Mit rund 2,1 kg ist der Blinder angenehm leicht und lässt sich problemlos an Traversen oder Stativen montieren. Der erste Pluspunkt: ein Gerät, das robust und dennoch mobil einsetzbar ist.

An der Rückseite finden sich die typischen DMX-In/Out-Anschlüsse (3-polig) sowie Power-Twist-Buchsen für die Stromversorgung inklusive Durchschleifmöglichkeit – bis zu sechs Geräte lassen sich in Reihe betreiben. Das OLED-Display mit Touch-Buttons reagiert zügig und erlaubt schnelle Einstellungen, z. B. zur Auswahl des DMX-Modus, der Standalone-Programme oder der RGB-Farben im manuellen Betrieb. Auch ein Master-Slave-Modus ist dabei – hilfreich für größere Installationen ohne Lichtpult.

Im Testlauf zeigt die zentrale 80 W COB-LED in 2700 K sofort, was sie kann: ein kräftiger, blendender Warmweiß-Flash, wie man ihn von traditionellen Halogen-Blindern kennt – nur ohne Hitzestau und Lampenverschleiß. Der Strobe-Modus ist ebenfalls überzeugend: klar, rhythmisch, kräftig – gut geeignet für akzentuierte, Beat-basierte Effekte.

Doch das eigentliche Highlight verbirgt sich im „Rahmen“: Die 64 RGB-SMD-LEDs sind in acht Segmente unterteilt und bieten eine erstaunlich homogene Ausleuchtung mit kräftigen Farben. Im 27-Kanal-DMX-Modus können diese Segmente individuell angesteuert werden – ideal für Lauflichter, Wellen oder pixelbasierte Animationen. Die Farbqualität ist für ein Gerät dieser Preisklasse sehr gut, lediglich im unteren Dimm-Bereich sind leichte Sprünge wahrnehmbar, aber keineswegs störend.

Für schnelle Einsätze ohne Lichtpult bietet der OCTO 180 fünf integrierte Programme, wahlweise in „Slow“ oder „Quick“. Diese sind sinnvoll aufgebaut und liefern ohne viel Aufwand solide Farbverläufe oder Blinder-Rhythmen. Wer es lieber manuell mag, kann über das Menü Farben und Helligkeit direkt wählen – sehr praktisch für Deko- oder Ambient-Einsätze in Bars oder bei Messeständen.

Mit einem Lichtpult entfaltet das Gerät sein volles Potenzial. Im 27-Kanal-Modus lassen sich sowohl COB-Intensität und Strobe als auch jedes einzelne RGB-Segment separat steuern. Das eröffnet kreative Spielräume, z. B. für musik-synchrone Effekte oder visuelle Chases.

Der Varytec Retro Blinder OCTO 180 ist mehr als ein dekoratives Spielzeug. Er ist ein ernstzunehmendes Lichtwerkzeug, das gekonnt den Spagat zwischen klassischem Blinder-Look und moderner RGB-Technik meistert. Die Kombination aus starker COB-LED, segmentiertem Ambient-Licht, intuitiver Bedienung und flexibler DMX-Steuerung macht ihn zum idealen Werkzeug für DJs, Lightjockeys, Veranstalter und Dekorateure gleichermaßen.

Besonders in kleineren bis mittleren Locations entfaltet der OCTO 180 sein volles Potenzial – sei es als Bühnen-Highlight, als Taktgeber in Clubs oder als farbliches Designelement auf Messen oder Events. Für den aufgerufenen Preis bietet Varytec hier ein erstaunlich vielseitiges Produkt mit echtem Eyecatcher-Faktor.

Varytec Retro Blinder

Hier sind einige empfehlenswerte Alternativen von Varytec, die je nach Einsatzzweck, Preis und Funktionsumfang variieren. Die Geräte kombinieren – ähnlich wie der OCTO 180 – Blinder-Effekte mit dekorativen oder Ambient-Lichtfunktionen:

Der Stairville DuoBlind 200 WW

Der Stairville DuoBlind 200 WW kombiniert zwei leistungsstarke 100-W-COB-LEDs in Warmweiß (2700 K) in einem kompakten Gehäuse und überzeugt durch eine direkte Lichtausgabe mit sehr feinem Dimmverhalten, das an klassische Halogenlampen erinnert. Die Ansteuerung erfolgt flexibel über 5-polige DMX-Schnittstellen, unterstützt durch RDM-Protokoll und Power-Twist-Anschlüsse zur Stromweiterleitung, während verschiedene Dimmerkurven individuelle Anpassungen ermöglichen. Durch seine handliche Größe und das geringe Gewicht (305 × 155 × 154 mm bei 2,7 kg) ist der DuoBlind ideal für transportable Setups im Event-Bereich, etwa bei Live-Auftritten, Clubshows oder in Verleihsystemen. Ein Wermutstropfen bleibt das Gehäuse aus Kunststoff sowie das schwer ablesbare Display, was der ansonsten funktionalen Ausführung ein wenig an Wertigkeit nimmt.

Showtec Stage Blinder 2 DMX

Der Showtec Stage Blinder 2 DMX ist ein leistungsstarker Zweifach-Blinder mit zwei 650-W-PAR36-Halogenlampen, der dank integrierter 1-Kanal-DMX-Dimmersteuerung eine beeindruckende Lichtleistung von bis zu 48000 Lumen liefert. Mit seinem stabilen Metallgehäuse, einem Gewicht von etwa 3,6 kg und gängigen Anschlüssen (3-pol-DMX und Schuko) lässt er sich nahtlos in bestehende Setups integrieren. Die Bedienung erfolgt wahlweise manuell, automatisch oder per DMX, was den Blinder besonders vielseitig für Bühnen-, Konzert- und Eventeinsätze macht.

ADJ Encore DBX

Der ADJ Encore DBX ist ein leistungsstarker LED-Blinder mit zwei 150-W-RGBAW-LEDs, der eine Gesamtlichtleistung von über 11400 Lumen erzielt und variable Farbtemperaturen von 2700 K bis 6500 K bietet. Dank IP65-Zertifizierung eignet sich das robuste Gehäuse sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz. Die Steuerung erfolgt über DMX512, Bluetooth, Aria X2 Wireless Management oder RDM und das Gerät verfügt über sechs wählbare Dimm-Modi sowie einen elektronischen Strobe-Effekt mit variabler Frequenz.