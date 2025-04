Outdoor LED Spot mit motorisiertem Zoom

Mit der Varytec Typhoon True Kid 720Z Zoom LED bringt die Firma Varytec eine Outdoor-fähige LED-Lampe für professionelle Anwender auf den Markt. Die besondere Eigenschaft dieses Modells ist der motorisierte Zoom. Dieser eröffnet neue, beeindruckende Effektmöglichkeiten und ist dabei äußerst einfach zu bedienen.

Kurz & knapp Das Varytec Typhoon True Kid 720Z 4er-Set überzeugt mit leistungsstarken Zoom-LED-Lampen und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis .

und einem . Die Lampen sind stabil verarbeitet , wetterfest und verfügen über einen motorisierten, stufenlosen Zoom für vielseitige Lichteffekte .

, und verfügen über einen . Dank kraftvoller Farben , vorprogrammierter Farbmakros und interner Programme eignet sich die Lampe für professionelle Anwendungen .

, vorprogrammierter und eignet sich die . Die leise, flackerfreie Betriebsweise macht sie ideal für TV-, Theater- und Live-Produktionen .

macht sie . Ein fehlendes passendes Case und die ausschließliche 5-Pol-DMX-Anbindung sind kleine Nachteile, jedoch bleibt die Lampe eine starke Wahl für Profis und ambitionierte Nutzer.

Affiliate Links Varytec Typhoon True Kid 720Z 4 Set Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.499,00€ bei

ANZEIGE

Varytec liefert Outdoor-LED-Spot mit motorisiertem Zoom

Die Thomann-Hausmarke Varytec ist bekannt für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der Licht- und Bühnentechnik. Die Produkte von Varytec werden von verschiedenen namhaften Herstellern gefertigt, die auch für andere bekannte Marken produzieren. Durch den Direktimport ohne Zwischenhändler kann Thomann diese Markenqualität zu günstigen Preisen anbieten. Das Sortiment umfasst unter anderem LED-Scheinwerfer, Moving-Heads, Theaterbeleuchtung und passendes Zubehör.

Überzeugen konnte mich die Marke bereits mit anderen Produkten, wie beispielsweise dem Varytec Hero Spot 90. Nun darf ich einen neuen Lampentyp testen, der bereits in vielen Produktionen und Konzerthäusern als fester Bestandteil des Lichtsystems geschätzt wird.

LED-Lampen mit Zoom-Funktion, wie man sie bereits von einigen Moving-Heads kennt, sind keine Neuheit. Modelle mit motorisiertem Zoom hingegen sind seit den frühen 2010er-Jahren immer beliebter geworden. Besonders im Bereich der Festinstallation in Clubs und Konzerthäusern erfreuen sie sich wachsender Nachfrage.

Affiliate Links Varytec Typhoon True Kid 720Z Kundenbewertung: (4) 449,00€ bei

Dank des motorisierten Zooms kann der Lichtkegel in seiner Breite angepasst werden. Das ermöglicht sowohl enge Spot-Effekte als auch breite Flutlicht-Effekte. Der Zoom wird über DMX-Kanäle gesteuert und kann so dynamisch in Lichtszenen eingebunden werden, wodurch sich die Lichtwirkung live verändern lässt.

Durch die Zoom-Funktion lassen sich verschiedene Beleuchtungseffekte realisieren – beispielsweise ein enger Lichtstrahl für punktuelle Highlights oder eine weite Ausleuchtung für flächige Effekte. In Kombination mit Farben, Gobos oder bewegtem Licht entstehen abwechslungsreiche Effekte für Shows, Konzerte oder Theaterproduktionen.

Zudem punkten LEDs mit hoher Energieeffizienz und geringerer Wärmeentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen. Die lange Lebensdauer reduziert Wartungs- und Ersatzkosten erheblich.

ANZEIGE

Die Varytec Typhoon True Kid 720Z LED

Die Varytec Typhoon True Kid 720Z liefert mit ihren 7x 20 W RGBW-LEDs eine beachtliche Lichtleistung. Laut Herstellerangaben entspricht dies etwa 27.700 Lux bei 2 m/8° und 1.380 Lux bei 2 m/50°.

Die Lampe wiegt 5 kg und hat Abmessungen von 250 x 189 x 339 mm. Ihr stabiles, schwarzes Aluminium-Druckgussgehäuse schützt sie zuverlässig vor Schäden. Vor dem motorisierten Zoom befindet sich ein Sicherheitsglas, das für zusätzlichen Schutz sorgt.

Ein Doppelbügel gewährleistet die nötige Stabilität – sowohl beim direkten Aufstellen als auch bei der Befestigung an einer Traverse.

An der Rückseite der Lampe befinden sich alle notwendigen Anschlüsse. Die Varytec Typhoon True Kid 720Z verfügt über je einen 5-Pol-DMX-Ein- und -Ausgang sowie einen Power-Twist-TR1-Ein- und -Ausgang.

Alle Anschlüsse sind mit Gummidichtungen versehen und können zusätzlich mit einer Gummikappe geschützt werden. Selbstverständlich darf auch das Display mit den vier Bedienknöpfen nicht unerwähnt bleiben. Zudem besteht die Möglichkeit, an der Rückseite der Lampe einen Safety zu befestigen.

Die DMX-Ansteuerung kann mit 2, 4, 8, 17 oder 19 Kanälen erfolgen, die verschiedene Einstellungs- und Zugriffsmöglichkeiten bieten. Die Varytec Typhoon True Kid 720Z kann im Master/Slave-Modus betrieben werden und verfügt über zahlreiche interne Programme sowie Presets für Farben.

Im Betrieb ist die Lampe sehr leise, da sie ohne Lüfter auskommt. Zudem arbeitet sie flackerfrei, was sie besonders für TV- und Theaterproduktionen interessant macht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Praxis: Typhoon True Kid 720Z LED im Test

Um mir selbst ein Bild von der Varytec Typhoon True Kid 720Z LED zu machen, habe ich ein 4er-Set zum Testen erhalten. Wie von Thomann gewohnt, wurden die Lampen gut verpackt und vollständig geliefert.

Der erste Eindruck ist durchweg positiv. Die Lampen wirken äußerlich sauber und hochwertig verarbeitet. Dank des schwarzen Aluminium-Druckgussgehäuses sind sie zudem äußerst stabil. Auch der Bügel macht einen soliden Eindruck und lässt sich stufenlos an beiden Seiten fixieren. Die Feststellschrauben halten ihn sicher in Position und wirken ebenfalls robust.

Die Lampe kann mit dem Bügel sicher auf dem Boden platziert werden.

Besonders praktisch finde ich, dass die Lampe als Outdoor-LED konzipiert ist und dank Gummidichtungen an den Anschlüssen vor Nässe geschützt wird. Der Power-Twist-TR1-Ein- und -Ausgang ermöglicht zudem das Durchschleifen mehrerer Lampen.

Etwas schade ist jedoch, dass die Varytec Typhoon True Kid 720Z bislang nur mit 5-Pol-DMX-Anschlüssen erhältlich ist. Eine Variante mit 3-Pol-DMX-Anschlüssen wäre gerade für nicht professionelle Anwendungsbereiche praktisch, da dort häufig mit 3-Pol-DMX gearbeitet wird.

Die Menüführung der Varytec Typhoon True Kid 720Z ist einfach und übersichtlich, sodass sich alle nötigen Einstellungen schnell vornehmen lassen.

Um die Varytec Typhoon True Kid 720Z LED selbst zu testen, habe ich sie an ein Eurolite USB-DMX512-PRO MK2 Interface angeschlossen und die Lichtsoftware Lightkey zur Steuerung verwendet. In der Bibliothek konnte ich das bereits vorgefertigte Profil der Lampe problemlos nutzen.

Affiliate Links Eurolite USB-DMX512 PRO Interface MK2 Kundenbewertung: (61) 105,00€ bei

Zunächst testete ich die Varytec Typhoon True Kid 720Z im 8-Kanal-Modus. Die Lampe konnte mich im Betrieb schnell überzeugen: Die Farben sind kraftvoll, unabhängig vom Abstrahlwinkel des Zooms. Die Leistung ist für die meisten Anwendungsbereiche völlig ausreichend.

Der motorisierte Zoom arbeitet sehr sanft – sowohl bei schnellen als auch bei langsamen Bewegungen bleibt er absolut ruckelfrei. Im 19-Kanal-Modus lassen sich schließlich alle Funktionen der Lampe nutzen, darunter Farbmakros und vorprogrammierte Shows.

Varytec Typhoon True Kid 720Z LED 4er-Set mit kraftvollen Farben. Auch auf der Bühne machen die Varytec Typhoon True Kid 720Z eine sehr gute Figur. Die einfache Bedienung und der stufenlose Bügel ermöglichen einen schnellen Auf- und Abbau. Die Lampen arbeiten sehr leise und erzeugen mit dem motorisierten Zoom beeindruckende Lichteffekte.

Ich habe die Lampen zur Ambientebeleuchtung eingesetzt und dabei größtenteils sehr langsame Zoom-Fahrten verwendet. Diese liefen absolut ruckelfrei und sorgten für eine dezente, aber kontinuierlich wechselnde Atmosphäre.

Das Varytec Typhoon True Kid 720Z 4er-Set konnte mich in Verarbeitung und Funktion der Lampen voll und ganz überzeugen. Einziger Wermutstropfen: Varytec bietet kein passendes Case für das Set an. Dennoch erhält man hier eine professionelle Zoom-LED mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alternativen

Mittlerweile ist die Auswahl an LED-Lampen mit motorisiertem Zoom recht groß. Hier eine kleine Übersicht möglicher Alternativen:

Martin by Harman ELP PAR Bk

Die Firma Martin, eine der bekanntesten Marken im professionellen Lichtbereich, bietet auf Thomann eine hochwertige LED mit motorisiertem Zoom an. Sie verfügt über 7x 40 W RGBW-LEDs und abgewinkelte Buchsen für eine unauffällige Verkabelung. Zudem besteht die Möglichkeit, Farbfilterrahmen einzusetzen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung und ist etwas leichter als die Varytec Typhoon True Kid 720Z.

Affiliate Links Martin by Harman ELP PAR Bk Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.599,00€ bei

Elation Limelight Par L

Wer eine leistungsstärkere Outdoor-LED sucht, ist mit der Elation Limelight bestens beraten. Mit 12x 60 W Multichip-LEDs bietet sie eine höhere Lichtleistung als die Varytec Typhoon True Kid 720Z. Allerdings bringt sie mit 9,9 kg deutlich mehr Gewicht auf die Waage und ist insgesamt größer.

Aufgrund der höheren Leistung verfügt sie über einen temperaturgesteuerten Lüfter. Die Elation Limelight zählt zu den professionellsten Zoom-LED-Lampen, die bei Thomann erhältlich sind – hat jedoch auch ihren Preis.

Affiliate Links Elation Limelight Par L Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.549,00€ bei

Expolite TourLED Pro 28 CM+W Zoom MKIII

Mit der TourLED Pro 28 CM+W Zoom MKIII bietet Expolite eine Alternative in einer ähnlichen Preiskategorie wie Varytec. Die Lampe besitzt dieselbe Watt-Leistung und LED-Anzahl.

Mein Eindruck: Die Expolite Zoom-LED ist eher für feste Outdoor-Installationen ausgelegt. Zwar gibt es eine wasserdichte Abdeckung für das Display und die Bedienknöpfe, diese muss jedoch händisch angeschraubt werden.

Affiliate Links Expolite TourLED Pro 28 CM+W Zoom MKIII Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 499,00€ bei

Stairville Remus QuadZoom 610

Der LED-Spot von Stairville ist mit 6x 10 W RGBW-4in1-LEDs ausgestattet und bietet einen Abstrahlwinkel von 15–60°. Der motorisierte Zoom arbeitet stufenlos.

Diese kleinere und günstigere Alternative eignet sich besonders für kleine Venues und Indoor-Veranstaltungen.