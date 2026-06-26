10 Steps zwischen Präzision und Wahnsinn

Mit dem Verbos Voltage Multistage 10 haben wir uns diesmal einen echten Spannungs-Dirigenten für das beliebte Eurorack-Format in unser Testlabor geholt. Viele Euroracker kennen das Phänomen: Manche ihrer im Eurorack-Kaufrausch erworbenen Module bedienen sich im Nachhinein wie eine Steuererklärung. Das Verbos Multistage 10 macht hier optisch sofort eine klare Ansage, verzichtet konsequent auf ein Display und lockt dafür im Gegenzug mit vielen Fadern und hübschen Reglern. Ich bin gespannt, wie sich das im Test anfühlt.

Kurz & knapp Was ist es? Verbos Voltage Multistage 10, ein vielseitiger Eurorack-Sequencer, Multistage-Funktionsgenerator und CV-Prozessor im West-Coast-Stil. Flexibilität: Nutzbar als Sequencer, Multistage-Hüllkurve, CV-Generator, graphischer VCO, VC-LFO, Waveshaper oder Preset-Speicher.

Nutzbar als Sequencer, Multistage-Hüllkurve, CV-Generator, graphischer VCO, VC-LFO, Waveshaper oder Preset-Speicher. Kreativität: Zehn Steps fördern ungewöhnliche Patterns und rhythmische Entwicklungen jenseits klassischer 4/4-Strukturen.

Zehn Steps fördern ungewöhnliche Patterns und rhythmische Entwicklungen jenseits klassischer 4/4-Strukturen. Bedienung: Direkter Zugriff über Fader, Schalter und Regler ohne Display oder Menüs.

Direkter Zugriff über Fader, Schalter und Regler ohne Display oder Menüs. Kritik: Keine Dokumentation im Lieferumfang und eine sehr kratzempfindliche Frontplattenoberfläche.

Keine Dokumentation im Lieferumfang und eine sehr kratzempfindliche Frontplattenoberfläche. Fazit: Inspirierendes Feature-Monster mit enormem Kreativpotenzial und der Wertung „gut“.

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Was ist das Verbos Voltage Multistage 10?

Das Verbos Voltage Multistage 10 ist eine tief in der West-Coast-Synthese verwurzelte Kombination aus analogem 10-Step-Sequencer, mehrstufigem Funktionsgenerator und Steuerspannungsquelle mit dem Ziel, dem Nutzer die volle Kontrolle über den zeitlichen Verlauf von Spannungen zu geben.

Schauen wir kurz in den Rückspiegel der Zeit. Im Jahr 2014 erblickte das Verbos Voltage Multistage mit acht Steps das Licht der Welt und wurde sofort einer der Grundpfeiler für West-Coast-Sound im Eurorack. Einige Jahre später folgte eine verbesserte große Version mit 16 Steps. Komplett runderneuert ermöglichte es völlig neue Patch- und Performance-Techniken, die so beim Vorgänger noch nicht möglich waren.

Das Verbos Voltage Multistage 10 bricht im Unterschied zu seinen Vorgängern mit seinen 10 Steps bewusst aus dem klassischen Viertel-Raster mit 8 oder 16 Steps aus, um sich von den starren 4/4-Patterns zu lösen, die einen Großteil der elektronischen Musik heute dominieren. Mit seinen zehn Steps fördert das Modul auf ganz natürliche Weise Strukturen, die sich der musikalisch wiederholbaren Vorhersagbarkeit verweigern und öffnet damit weit die Tür zur subtilen rhythmischen Entwicklung von Sequenzen.

Verpackung und Lieferumfang

Aus der mit Verbos-Logo versehenen hübschen Umverpackung holen wir neben dem Verbos Voltage Multistage 10-Eurorackmodul noch das übliche Schraubenset und das Ribbon-Kabel für die Stromversorgung. Dazu gibt es einen hübschen Sticker des Moduls – niedlich!

Eine Bedienungsanleitung finden wir nicht im Karton, aber die gibt es doch sicher auf der Website des Herstellers, oder? Denkste! Es gibt aktuell nicht einmal eine Firmen-Webseite. Sehr seltsam! Gerade bei solchen von der Westküste inspirierten Modulen, die meistens sehr kryptisch beschriftet und sehr verkopft daherkommen, sollte eine Anleitung unbedingt dabei sein.

Zumindest aber sollte es wenigstens eine Kurzanleitung geben, die alle Anschlüsse erklärt, denn manche Module mögen es gar nicht, wenn man deren Ausgänge mit Strom versorgt. Der Nutzer wird hier also in eiskaltes Wasser geworfen und darf hoffen, dass das Prinzip „Learning by Burning“ an ihm vorüber geht.

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Haptik des Voltage Multistage 10 von Verbos

Wo ich das 30 Teileinheiten breite Verbos Voltage Multistage 10 schon in den Händen halte, möchte ich gleich meine ersten Eindrücke zur Haptik festhalten. Die Frontplatte ist in der typischen Verbos-Farbgebung Schwarz und Rot auf grauem Untergrund gehalten. Das kann man mögen oder nicht, aber Fakt ist, dass Verbos-Module dadurch einen sehr hohen Wiedererkennungswert haben. Ich finde das klasse, da das zu einer eigenen Identität einer Marke enorm beträgt.

Die Bedienoberfläche des Verbos Voltage Multistage 10 ist ausreichend groß dimensioniert und bietet eine übersichtliche Aufteilung der Arbeitsbereiche, Steps links und Steuerzentrale rechts. Die Beschriftungen sind für meine alten Augen vielleicht ein wenig klein geraten, aber jüngere Mitmenschen dürften sie noch scharf lesen können.

Alle Bedienelemente, bis auf die Fader und die vier kleinen Taster unten rechts, sind mit der Frontplatte verschraubt, was in Eurorack-Kreisen ja immer als ein gewisses Qualitätsmerkmal angesehen wird. Die kleinen Taster selbst haben einen gut fühlbaren Druckpunkt, von schwammiger Bedienung keine Spur. Die kleinen Schalter über den Fadern haben weiße Caps für einen guten Grip, geben knackige Rückmeldung beim Schaltvorgang und rasten am Ziel sauber ein.

Die 20 Fader verfügen ebenfalls über Caps, aber in roter Farbe und laufen butterweich mit einem angenehmen Widerstand im Regelweg. Diesen angenehmen Widerstand spüre ich auch bei den drei Reglern, die durch ihre Riffelung einen sehr guten Grip bieten. Die Eurorack-Buchsen nehmen die Kabel stramm auf und machen einen sehr robusten Eindruck.

Werfen wir an dieser Stelle gleich einen prüfenden Blick auf die Rückseite des Verbos Voltage Multistage 10. Auf dem roten PCB erkennen wir neben einer wahrhaften Armada von SMD-Bauteilen und Chips auf der linken Seite die blanken Stiftleisten der leider nicht verpolungssicher ausgelegten Stromversorgung. Das Modul hält sich aber vorschriftsgemäß an die Eurorack-Norm, nach der die -12 Volt-Leitung, also die rote Ader, unten ist.

Dazu auch gleich die technischen Details: Das Verbos Voltage Multistage 10 saugt auf der +12 Volt-Leitung 68 mA und auf der -12 Volt-Leitung 28 mA. Das sind für ein Modul dieser Größenordnung sehr moderate Werte. Der Vollständigkeit halber noch der Einschub, dass die 5 Volt-Leitung nicht genutzt wird.

Für unsere mobilen Euroracker zum Abschluss noch die gute Nachricht, dass das Verbos Voltage Multistage 10 mit seinen 24 mm Tiefe absolut Skiff-tauglich ist.

Alles in allem habe ich in diesem Abschnitt nichts auszusetzen und kann dem Verbos Voltage Multistage 10 insgesamt eine sehr gute Verarbeitung attestieren.

Bedienelemente des Verbos Voltage Multistage 10

Wie in meinen Tests üblich, ziehen wir uns jetzt die Wanderschuhe an und machen einen Spaziergang über die Frontplatte des Probanden. Ich werde dabei alle Bedienelemente und Funktionen des Verbos Voltage Multistage 10 kurz erklären.

Los geht’s! Ganz links finden wir nach rechts aufgereiht und grau unterlegt die 10 Steps. Hätte man hier als optischen Vergleich ein Mischpult vor sich, würde man statt von Steps eher von Kanalzügen reden.

Ganz oben in roter Farbe unterlegt, finden wir für jeden Step einen eigenen Stage-Gate-Ausgang als Eurorack-Buchse, mit der wir die Gates der 10 Steps einzeln abgreifen können. Wie wäre es mit einem Bassdrum-Modul am Stage Gate Out 1?

Unter den Stage Gate Outs finden wir eine Reihe mit 10 weißen Schaltern, denen man pro Step einen der drei Schaltzustände SLIDE, OFF oder ON zuweisen kann. Darunter finden wir die Fader zum Einstellen der Control Voltage-Werte der Reihen A und B, unterbrochen durch 10 LEDs, die zur Anzeige des aktiven Steps dienen. Ganz unten finden wir dann noch für jeden Step eine Stage Select-Eingangsbuchse. Ein Trigger an einem dieser Eingänge lässt den Verbos Voltage Multistage sofort zu diesem Step springen.

Rechts neben dem grauen Block für die Steps finden wir schwarz unterlegt die Steuerzentrale des Verbos Voltage Multistage 10. Ganz oben erkennen wir vier Eurorack-Buchsen als Ausgänge mit den dazugehörigen Status-LEDs darunter.

Von links nach rechts folgen der Gate-Ausgang, der bei Schalterstellung ON ein Gate ausgibt. Rechts daneben kommt der Ausgang REF für Reference, an dem ein fallendes Sägezahn-Signal des Clock-Oszillators ausgegeben wird. Das kann man zum Beispiel herrlich als AD-Hüllkurve für VCAs missbrauchen oder auch als Clock-Ausgang zur Synchronisierung weiterer Sequencer im Verbund.

Ganz rechts folgen noch die beiden Ausgänge für Control Voltage CV A und CV B, die jeweils die Control Voltage der eingestellten Fader-Werte von Reihe A und B ausgeben. Wichtig zu wissen: Die kleinen Dreifach-Schalter wirken in der Einstellung SLIDE nur auf die Werte der Fader-Reihe A.

Dazu gleich ein paar Praxistipps: Beide Outputs der Fader-Reihen geben unquantisierte Werte aus. Wer also damit Klangerzeuger über die V/Oct-Eingänge ansteuern will, sollte sich einen Quantizer dazwischen patchen. Da die sehr kleinen Fader-Wege einen sehr großen Wertebereich abdecken, empfehle ich das mit einem nachgeschalteten Abschwächer abzufedern.

Unter den Ausgängen finden wir die Transportfunktionen des Verbos Voltage Multistage 10. Springen wir einfach ganz nach unten und beginnen links. Hier gibt es für den manuellen Gebrauch den grauen Taster START zum Starten der Sequenz und zur Automation des Vorganges die darüber liegende Eingangsbuchse zum Starten über ein dort extern anliegendes Gate. Rechts daneben liegt der Taster STOP und darüber der dazugehörige Eingang zum Stoppen der Sequenz per eingehendem Signal.

Der rechts daneben liegende Eingang ADVANCE ist der Eingang für eine externe Clock-Quelle zur Synchronisation des Verbos Voltage Multistage 10 zu weiterem Analogequipment. Hier per Kabel eingehende Trigger- oder Gate-Signale schieben die Sequenz um einen Step nach vorn. Mit dem darunter liegenden gleichnamigen Taster erreicht man manuell den gleichen Effekt.

Bevor wir uns aber der Funktion STROBE mit Taster und gleichnamiger Eingangsbuchse widmen können, werden wir fast magnetisch von einem anderen Bedienelement angezogen.

Omnipräsent im rechten Bereich thront der große Regler TIME, der bei Sequencer-Experten erst einmal für einen Knoten im Gehirn sorgt. Normalerweise sorgt in unseren Breitengraden ein Dreh im Uhrzeigersinn für eine Erhöhung des Tempos. Doch Buchla-typisch steuert der Regler Time nicht die Frequenz, sondern die Verweildauer pro Step, was genau das Gegenteil bewirkt.

Dreht man den Regler also im Uhrzeigersinn, wird der Verbos Voltage Multistage 10 langsamer, weil man die Verweildauer auf dem Step erhöht. Dreht man hingegen immer weiter nach links, schrumpft die Zeit pro Schritt und die Sequenz rennt irgendwann so rasant, dass das Modul in den hörbaren Audiobereich rutscht, „graphischer VCO – ick hör dir trapsen!“

Links darunter sitzt der Regler für Time CV, ein bipolarer Abschwächer. Er bestimmt, wie viel von der Control-Voltage, die an der links darunter liegenden gleichnamigen Buchse ankommt, überhaupt an die interne Schaltung zur Regelung der Step-Länge durchgelassen wird.

Der dritte im Bunde ist der Regler ANALOG. Mit ihm kann man einen Step zur Auswahl adressieren, er bestimmt also das Wohin. Drückt man dann den Taster STROBE, wird der adressierte Step direkt angesprungen, STROBE bestimmt demnach das Wann. Hält man den Taster STROBE für etwa zwei Sekunden gedrückt, wird der Strobe verriegelt. Das kann man prima dafür nutzen, jeden Step gezielt zu editieren, quasi ein versteckter Programmiermodus.

Sehr cool: Man kann mit dem Regler nun auch wunderbar durch die Steps scrubben, um die Übergänge zwischen ihnen perfekt abzugleichen. Wenn alle Übergänge sitzen, patcht man einfach externe Control-Voltage in den Eingang ANALOG und automatisiert das Anfahren der Steps.

Fehlen noch die beiden in dieser Etage mittig angelegten Eingänge ENABLE und SUSTAIN. Der Eingang ENABLE ist sinnbildlich gesprochen ein Pausenschalter, hinter dem eine clevere Logik arbeitet: Liegt hier ein Gate an, friert die Sequenz augenblicklich auf dem aktuellen Step ein. Mit einem externen Gate-Signal am Eingang Start marschiert die Sequenz wieder los – ein perfektes Werkzeug für gesteuerte Modulationen durch ein angeschlossenes CV/Gate-Keyboard.

Die rechts daneben liegende Eingangsbuchse SUSTAIN ist das ambivalente Gegenstück zum Eingang ENABLE, hier jedoch speziell für den Hüllkurven-Betrieb des Verbos Voltage Multistage 10 optimiert. Liegt hier ein externes Gate-Signal an, stoppt die Sequenz auf dem aktuellen Step und hält dessen Spannung wie das Sustain bei einer Hüllkurve so lange, bis das Gate-Signal an Start wieder abfällt.

Und damit sind wir auch schon durch mit unserem Rundgang. Wer hier gut aufgepasst hat, bekam dabei ganz nebenbei den fehlenden Quick Start Guide frei Haus geliefert, gern geschehen!

Bedienung des Verbos Voltage Multistage 10

Die Bedienung des Verbos Voltage Multistage 10 ist analog pur, ohne Stolpersteine oder gar Fallstricke. Durch die fehlende Anleitung braucht es zwar eine etwas längere Anlaufzeit, bevor man die vielen Funktionen und Möglichkeiten durchschaut hat, aber danach wird man mit einer sehr flexiblen Control-Voltage-Schleuder belohnt, die das Prädikat „Spannungs-Dirigent“ wirklich verdient.

Kleiner Tipp aus der Praxis: Für das Verständnis der am Verbos Voltage Multistage 10 anliegenden Zustände haben sich bei mir die LED-Patch-Kabel von Analogue Solutions bestens bewährt. Mit ihnen konnte ich wunderbar die gerade aktiven Schaltungen optisch nachverfolgen. Ein Tool wie das Mordax Data hilft hier natürlich auch ungemein weiter.

Das Naheliegendste ist es, sich für den Anfang mal einen einfachen Sequencer zu patchen, vielleicht ein ganz normaler 8-Step-Sequencer? Kein Problem: Stage Gate Out 9 wird in den Input Stage Select 1 gepatcht, dadurch wird das Pattern auf acht Steps begrenzt. Die Fader-Reihe A steuert über Output A die Tonhöhe und über Reihe B mit Output B steuert man die Filterfrequenz der eingepatchten Synthstimme, hier eine Doepfer A-111-5 Synthesizer Voice.

Den Ausgang GATE des Verbos Voltage Multistage 10 kann man zum Ansteuern von Hüllkurven für die Öffnung des VCAs nutzen oder man überlässt dies gleich dem Output Ref.

Die ersten Stunden waren sehr vielversprechend und mit hohem Spaßfaktor versehen. Output B in Eingang Time CV und schon kann man mit Fader-Reihe B die Länge der Steps zeitlich beeinflussen, die Wonky Clock lässt grüßen und als Ergebnis: Herrliche glitchy Patterns, sehr geil! Und beim nächsten Umpatchen war es dann abrupt vorbei mit meiner guten Laune.

Ich ziehe das Patch-Kabel aus dem Time CV-Eingang, lasse es los, um das noch hängende Kabel aus dem Output B ziehen zu können und sehe im Augenwinkel, wie das Kabel unten mit der Spitze auf die Frontplatte des Verbos Voltage Multistage 10 trifft und beim weiteren Abrutschen dort einfach die Farbe runterfräst.

Im ersten Moment war ich wie versteinert, spürte förmlich wie mir langsam das Blut aus dem Gesicht wich, um kurz darauf mit brachialer Gewalt zurück in meine Schläfen zu hämmern: „Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder?“

Wie paralysiert schaue ich auf die silberne Narbe und schüttle immer wieder ungläubig den Kopf. Ich hasse Rack-Rash und Kratzer und gehe deshalb mit meinen Modulen immer sehr vorsichtig um. Selbst meine mittlerweile über 15 Jahre alten Analogue Solutions-Eurorack-Module sehen heute noch so aus, als kämen sie gerade frisch aus dem Laden. Der Tag war für mich erstmal komplett gelaufen: System aus – Kopf aus – Luft holen – Abstand!

Hier sollte Verbos unbedingt nachbessern und die wirklich hübschen Oberflächen der Module robuster auslegen. Ein so teures Eurorack-Modul sollte nicht nach den ersten Sessions bei üblichem Gebrauch schon aussehen, als hätte man es mit Dart-Pfeilen beschossen. Dafür gibt es von mir in puncto Haptik dann doch einen Minuspunkt!

Wie nutzt man das Verbos Voltage Multistage 10?

Ein paar Tage später: ReBoot! Einen einfachen Sequencer und die Wonky Clock hatten wir uns im vorigen Abschnitt gestrickt und nun patchen wir uns einen graphischen VCO!

Patch-Kabel gezückt und mitgedacht! Output A wird zu unserem Audioausgang und speist die nachgeschaltete Klangbearbeitung. Den Regler TIME auf Linksanschlag gedreht und Play gedrückt, hören wir das Verbos Voltage Multistage in Audiorate heulen und können nun mit den Fadern der Reihe A und den weißen Schaltern die gewünschte Klangfarbe einstellen. Wollen wir eine Frequenz auslöschen, schalten wir den entsprechenden weißen Schalter auf OFF.

Das kommt schon ganz gut für Drone-Sounds, aber wir wollen den VCO auch tonal spielen. Dafür nutzen wir die Buchse ADVANCE und einen externen VCO. Wir führen den Ausgang des anderen VCOs also direkt in die Clock des Verbos Voltage Multistage 10 und spielen den externen VCO über dessen V/OCT-Eingang und siehe da, unser graphischer VCO folgt nun tonal dem vorgeschalteten VCO. Kleiner Hint: Wo ein graphischer VCO ist, kann ein VC-LFO mit variabler Schwingungsform nicht weit entfernt sein.

Aber der Verbos Voltage Multistage 10 kann noch viel mehr! Wir patchen uns nun eine Multistage-Hüllkurve mit sechs Segmenten! Ein Trigger aus dem Doepfer A-155 Sequencer am Eingang START lässt unsere Hüllkurve starten. Den Stage Gate Out 7 nutzen wir, um die Hüllkurve zu beenden, also ab damit in den Eingang STOP. Damit das Pattern beim nächsten Trigger nicht mit den Steps 8 bis 10 beginnt, sondern wieder auf dem ersten Step anfängt, patchen wir Stage Gate Out 8 in den Eingang Stage Select 1.

Die CV-Werte der einzelnen Segmente stellen wir mit Fader-Reihe A ein, die dann über den Ausgang CV A ausgegeben wird. Die Länge der einzelnen Segmente steuern wir wie bei der Wonky Clock, also CV B Ausgang in den Time CV-Eingang gepatcht, Abschwächer auf Null und mit den Fadern die Zeitwerte für die einzelnen Segmente der Hüllkurve eingestellt.

Das waren jetzt ein paar kleine Patch-Beispiele, die man auf die Schnelle nachpatchen und als Ausgangspunkt für eigene Experimente nutzen kann. Die Multistage-Hüllkurve könnte man beispielsweise noch mit einer Gate-gesteuerten Sustain-Phase garnieren. Im Rahmen meiner leider viel zu kurzen Testphase mit dem Verbos Voltage Multistage 10 bin ich sicher auch nur auf der offensichtlichen Spitze des Multistage-Eisberges umhergewandert.

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Das Verbos Voltage Multistage 10 bietet absurd viele clevere Möglichkeiten für kreative Ideen rund um die Ausgabe von Control-Voltage und ist zudem ein wahres Funktions-Chamäleon. Es ist in eurem System nutzbar als Sequencer, CV-Generator, Multistage-Hüllkurve, Waveshaper, graphischer VCO, analoger Preset-Speicher, VC-LFO oder sogar als Quantizer. Und da habe ich sicher noch nicht alle Anwendungsmöglichkeiten erschlagen.

Alternativen zum Multistage 10

Wer sich im endlosen Eurorack-Kosmos nach Alternativen für das Verbos Voltage Multistage 10 im West-Coast-basierten Sequencer- und Modulationsansatz umschaut, merkt schnell, dass die Luft da oben ziemlich dünn wird. Flexibel einsetzbare Module mit diesem haptischen Zugriff auf die freie Formung von Steuerspannungen gibt es nicht wie Sand am Meer. Zwei namhafte Mitstreiter werfen ihre Feature-Liste hier direkt ins Rennen und werben um ein ähnliches Klientel.

Das auch von mir getestete Buchla & Tiptop Audio Sequential Voltage Source 245t hatte ich dabei sofort im Kopf. Viele kleine Details des aktuellen Testprobanden erinnerten mich sofort an meinen damaligen Test. Das Modul bietet bei fast identischen Grundfunktionen zwar nur die Hälfte der Steps, aber dafür gleich vier Ausgänge für Control-Voltage und reißt ein bedeutend kleineres Loch in das Budget.

Mein hochgeschätzter Autorenkollege Herw testete für uns den Malekko Voltage Block. Das Modul bietet viele der Funktionen auf digitaler Basis plus Speicherbarkeit. Acht Ausgänge für Control Voltage und das Live-Recording der Fader-Fahrten bei etwas über der Hälfte des Preises eines Verbos Voltage Multistage locken hier den Käufer.

Man sollte die Testberichte lesen, ein paar YouTube-Videos anschauen und dann seine Wahl treffen, denn hier entscheiden am Ende nur noch Nuancen, persönliche Vorlieben und der Geldbeutel. Wer allerdings schon im Besitz eines Verbos Systems ist, bleibt seinen Farben auch treu, da bin ich mir ziemlich sicher.