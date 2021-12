Test: Vertex Ultraphonix MKII Overdrive, Effektgerät für E-Gitarre

Dumble-Sound zum erschwinglichen Kurs?

Der Vertex Ultraphonix MKII Overdrive ist die Weiterentwicklung des Vorgängers, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Sound der legendären Dumble Overdrive Special Röhrenverstärker der Ära der 70er bis 90er in ein Pedal zu packen. Dies ist eine nicht einfach zu lösende Aufgabe, dennoch kommt das Pedal dem Klang der Röhrenboliden frequenz- bzw. „zerrmäßig“ nahe, wie wir später noch hören werden. An den legendären Verstärkern des Howard Dumble, erfreu(t)en sich viele Profigitarristen, darunter vor allem Stevie Ray Vaughan, Robben Ford, Joe Bonamassa, Ben Harper Larry Carlton oder auch John Mayer. Anbei einige Fakten zu seiner Person:

ANZEIGE

Als Ein-Personen-Betrieb stellt Alexander „Howard“ Dumble jeden Verstärker persönlich her. Aus diesem Grund sind Dumble Verstärker die teuersten Boutique-Verstärker auf dem Gebrauchtmarkt und die Preise sind schnell ins Unermessliche gestiegen. Im Jahr 2012 beschrieb das Magazin Vintage Guitar den Dumble Overdrive Special als das wertvollste in der Produktlinie, wobei auch gebrauchte Exemplare mittlerweile zwischen 70.000 und 150.000 US-Dollar einbringen. Dumble baut derzeit zwei bis drei Verstärker pro Jahr, hauptsächlich für prominente Musiker und Studios. Er begann 1963 zunächst mit der Modifikation von Fender Tweed- und Blackface-Verstärkern. Bevor er 21 Jahre alt war, beauftragte Mosrite in Santa Cruz Dumble mit dem Bau einer speziellen Verstärkerlinie für The Ventures. In den späten 1970er-Jahren modifizierte und baute er High-Gain-Verstärker auf die Weise, wie es Randall Smith von Mesa Boogie und andere taten. Dumble war jedoch nicht daran interessiert, Verstärker in größeren Stückzahlen zu verkaufen, sondern konzentrierte sich ausschließlich darauf, den bestmöglichen Klang zu erzielen.

Vertex Ultraphonix MKII – Facts & Features

Die MKII-Version des Pedals ist im Vergleich zu seinem Vorgänger um ca. 30 % geschrumpft, bietet aber mehr Kontrolle über den verzerrten Klang. Ein neuer Regler (Ratio) ist dazugekommen, der das Pedal klanglich sicherlich noch etwas flexibler macht.

Das schwarz lackierte Metallgehäuse, das leicht „keilförmig“ aussieht, besitzt die Abmessungen 54 x 117 x 46 mm (B x T x H), die Beschriftung kennt man von den legendären Dumble Verstärkern.

In der „DIY-Pedal-Szene“ kursieren Gerüchte böser Zungen, der Chef von Vertex klone gern einmal Schaltungen der Konkurrenzprodukte 1:1, um sie als eigene „Entwicklungen“ zu verkaufen. Vergleicht man die Schaltung des Ultra Phonix MKI mit der eines gewöhnlichen Tubescreamers, so sind tatsächlich viele Gemeinsamkeiten auszumachen, aber natürlich ist das Prinzip meist ähnlich, da viele Pedale ihre Verzerrung (sprich Kompression) mittels (Leucht-) Dioden oder meist in Kombination mit 8-beinigen Operationsverstärkerchips herstellen.

Eine kleine blaue Leuchtdiode signalisiert, wenn der Effekt aktiv ist, das Pedal wurde mit True-Bypass ausgestattet. Die Buchsen für Ein- und Ausgang wurden stirnseitig angebracht, wie auch die

Netzadapteranschlussbuchse (Hohlsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen). Trotz der recht geringen Stromaufnahme von <25 mA kann das Pedal nicht mit einer Batterie betrieben werden.

Vertex Ultraphonix MKII Overdrive – Regler

Schauen wir uns nun die Bedienelemente an: RATIO regelt in Verbindung mit dem Input-LEVEL-Regler den Grad der Verzerrung. Diese ist nicht allzu hoch, der Namenszusatz „Overdrive“ lässt dieses bereits erahnen. Die oben genannten Gitarristen sind bekannt dafür, im Allgemeinen mit einer mäßigen Verzerrung zu agieren. Mit FILTER wird die Anhebung des Mittenbereichs justiert. Dieser bewegt sich zwischen ca. zwischen 800 Hz und 1,6 kHz. Das Poti im zentralen oberen Bereich des Pedals (Knopf im Dumble-Stil) regelt die Ausgangslautstärke. Die kleinen schwarzen Potis sind bei Dunkelheit sicherlich schlecht abzulesen, eine weiße Markierung könnte hier Abhilfe schaffen.

In folgendem Video kann man sich einen guten Eindruck der Klangpalette des Ultraphonix MKII machen:

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sound

Hören wir zunächst ein Beispiel mit der maximal zu erzielenden Verzerrung. Der Effekt wird erst nach einigen Sekunden eingeschaltet, um zu hören, wie das Pedal den Sound verändert:

Für Blues sicherlich hervorragend geeignet. Spielen wir nun etwas mit den Reglern. Das folgende Beispiel liefert einen Sound, der in Richtung Robben Ford geht. Hier kommt der Steg-Pickup zum Einsatz, das FILTER-Poti steht bei 1 h, LEVEL und RATIO auf 12 h:



Dreht man den FILTER-Regler dann weiter auf, werden die Mitten und Höhen mehr „gefeatured“, der Sound setzt sich besser durch. Hier ist RATIO etwas unter dem Mittelwert, der Sound ist leicht crunchy, aber noch transparent:

Mit dem Singlecoil am Hals und moderater RATIO-Einstellung klingt dies dann beispielsweise folgendermaßen:

Wird der FILTER-Regler ganz zugedreht, entstehen gleichfalls interessante Sounds:

Man darf feststellen, dass der Vertex Ultraphonix MKII durchaus in die Nähe der Klangcharakteristik eines Dumble Overdrive-Verstärkers kommt. So kann man ggf. auch mit einem deutlich schmalen Budget in den Genuss der Sounds der Gitarrenhelden wie Larry Carlton, Robben Ford, Stevie Ray Vaughan oder John Mayer gelangen, immer vorausgesetzt, man beherrscht das Instrument mit ähnlicher Präzision.

Die Klangbeispiele wurden mit folgendem Equipment aufgenommen:

Stratocaster (SSH) mit Suhr Pickups – Vertex Ultraphonix MKII Overdrive – Peavey Classic 20 MH – MESA/Boogie 1 x 12″ Thiele Box mit Creamback Celestion Lautsprecher – Shure SM57 – Apogee Duett – Mac mit Logic (etwas Hall hinzugefügt).