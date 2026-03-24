Der Lunchbox-Amp, der es allen zeigen will!

Der Victory Amplifiers MKX ist ein vollröhrenbestückter 3-Kanal-Lunchbox-Head mit 50 W, EL34-Endstufenröhren und einer Ausstattungsdichte, die man in diesem Formfaktor schlicht nicht erwartet. Das Gerät richtet sich an ambitionierte Gitarristen, die auf Live-Tauglichkeit, klangliche Vielseitigkeit und britische Klangkultur setzen. Gleichzeitig wollen sie weder Kofferraum noch Bandscheiben strapazieren.

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Vorab-Fazit für Eilige

Wer das direkte Gespräch sucht: Der Victory Amplifiers MKX ist der konsequenteste Lunchbox-Amp, den Victory bislang gebaut hat und das will bei einer Marke, die in diesem Segment seit Jahren die Messlatte legt, durchaus etwas heißen. Drei Kanäle, zwei Reverb-Typen, zwei Master-Volumes, Leistungsreduzierung und EL34-Endstufenröhren in einem Gehäuse, das locker in eine kleine Reisetasche passen würde.

Für wen ist der MKX nun geeignet? Für den erfahrenen Bühnengitarristen, der einen zuverlässigen, klanglich hochwertigen Allrounder sucht und auf Recording-Schnickschnack wie USB-Ausgänge oder Cab-Simulation keine Sekunde angewiesen ist. Für den Semi-Pro, dem die großen Röhrenboliden zu sperrig und zu schwer geworden sind, ohne dabei klanglich Abstriche machen zu wollen. Und für den Vintage-affinen High-Gain-Spieler, der sich fragt, ob er den MK Overdrive für 5.000,- Euro wirklich braucht.

Wer hingegen ausschließlich auf Clean-Sounds oder amerikanisches Feeling mit 6L6-Röhren setzt, findet mit der Victory Duchess möglicherweise besser zugeschnittene Werkzeuge im Portfolio der Marke. Der MKX will alles sein und schafft das bemerkenswert überzeugend. Bemerkenswert, aber nicht makellos.

Lunchbox-Amps: Der Markt und die Besonderheit des MKX

Lunchbox-Amps scheinen aktuell DIE Amps der Stunde zu sein. Kaum ein Hersteller, der nicht dieses Marktsegment ausgefüllt wissen oder zumindest mit reduzierten Gehäuseabmessungen gegen den Bolidenbereich antreten möchte. Victory Amps verfügt dabei über eine große Erfahrung in diesem Bereich, was sich in Form von gleich mehreren Modellen widerspiegelt. Mit dem MKX legt Victory Amplifiers in Sachen Flexibilität noch mal eine Schippe drauf, was dann aber auch mit einem vollgepackten Front- und Backpanel einhergeht.

Was den Victory Amplifiers MKX allerdings von der überwiegenden Zahl der Mitbewerber unterscheidet, ist die Endstufenröhrenbestückung. In gefühlt 99 % aller Lunchbox-Vollröhren-Heads scheint die EL84-Bestückung aufgrund ihrer übersichtlichen Abmessungen als gesetzt zu gelten. Ein absolut nachvollziehbarer Konstruktionsansatz, gilt es doch durch den Gehäusefaktor vor allem Platz zu sparen. Allerdings stört sich der eine oder andere an der leichten Höhenlastigkeit der Röhren in Kombination mit einem anderen Kompressionsverhalten, insbesondere im Bassbereich.

Umso mehr war ich verwundert, ein EL34-Endstufenröhrenpaar im Victory Amplifiers MKX zu entdecken. Den Klassiker, den man nicht zuletzt aus vielen Röhren-Legenden wie zum Beispiel dem Marshall 2204 kennt. Alternativ können auch 6L6-Endröhren verwendet werden. Es herrscht zwar dranghafte Enge im Gehäuse und die Röhren schließen gerade einmal 4 mm unterhalb des oberen Gehäuseblechs ab, aber da ca. 60 % der Gehäuseeinfassung aus Lochblech bestehen, sollte es mit der Wärmeabfuhr keine Probleme geben.

Das Gewicht von 7,2 kg ist für ein Vollröhren-Topteil ohne Ringkerntrafo natürlich ein Witz. „Helix und seine Freunde“-User könnten sich aber eventuell ob des Gewichtes erschrecken. Kleiner Spaß am Rand

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Herkunft und Hintergrund: Die MK-Linie als Blaupause

Victory wurde 2013 von Chefingenieur Martin Kidd gegründet, dessen frühere Arbeit bei Cornford zu Kollaborationen mit Gitarrengrößen wie Guthrie Govan, Justin Hawkins und Dweezil Zappa führte. Die MK-Reihe, aus der auch dieser Amp hervorgegangen ist, wurde als kompromisslose Spitzenkollektion der Marke konzipiert. Handgefertigt und preislich entsprechend positioniert. Das MK Overdrive-Modell kostet nicht unerhebliche 5.099 £. Da dieses Modell für einen erheblichen Teil der Zielgruppe außerhalb jeder realistischen Budgetplanung liegt, folgte der logische Schritt in Form einer kompakteren und zugänglicheren Interpretation der MK-DNA.

Der Victory Amplifiers MKX soll dabei, laut Victory selbst, das Herz und die Seele des MK Overdrive in einem kompakten und wettbewerbsfähig bepreisten Verstärker einfangen und das bei unveränderter Fertigung in England nach den hohen Qualitätsstandards der Marke.

Verarbeitung und Optik

Es ist in der Tat beeindruckend, was Victory alles an Bedienelementen auf den für einen Vollröhren-Head sehr übersichtlichen Abmessungen von 350 × 190 × 180 mm (B × T × H) unterbringt. Das Design folgt dabei konsequent der bekannten Victory-Lunchbox-Ästhetik. Schlichtes Creme-Schwarz-Finish mit offenem Oberdeck, durch das man einen Blick auf das glühende Innenleben werfen kann. Das Metallchassis wirkt robust und bühnengerecht, das teilperforierte Stahlgehäuse erinnert dabei leicht an militärisches Gerät, was angesichts der thermischen Anforderungen durch die EL34-Bestückung keine schlechte Designentscheidung ist.

Was allerdings einmal mehr bei einem Victory-Amp ein Problem darstellt, sind die auf der Vorder- und bei diesem Modell auch auf der Rückseite hervorstehenden Potentiometer, die wie auch bei den Modellen Kraken oder Jack völlig ungeschützt hervorstehen. Würde man diesen Punkt ohne weitere Ausführungen so stehen lassen, wäre das Produkt für jegliche Form des Transports völlig ungeeignet. Glücklicherweise besitzt man bei Victory diesbezüglich genügend Erfahrung und liefert den Amp mit einem hochwertigen Softbag aus, was zumindest einen Großteil von haptischen Einwirkungen Dritter abwehrt.

Bedienung: Viel Regler, viel Verantwortung

Der Victory Amplifiers MKX ist mit zwei Reihen von Reglern bestückt: Die obere Reihe gehört ausschließlich dem Clean-Kanal, die untere teilen sich die beiden Overdrive-Kanäle nach den jeweils eigenen Gain-Reglern über eine gemeinsame Klangregelung. Presence und Resonance findet man eher selten auf der Rückseite eines Gehäuses und ein Spannungswahlschalter seitlich am Gehäuse ist eine Detaillösung, die man tatsächlich nur von Victory kennt. Dennoch hat es platzmäßig noch zu einem kompletten Messpunkt für die Röhrenspannung gereicht. Respekt.

Immerhin kann man über drei Speaker-Outs die Impedanzen 1 × 16 Ohm, 2 × 16 Ohm und 1 × 8 Ohm bei den Cabinets abdecken. Ein Mesa-Boogie-Fullstack mit 2 × 8 Ohm oder eine auf 4 Ohm laufende Marshall-Box sind hingegen nicht ohne Fehlanpassung zu betreiben.

Der Amp verzichtet bewusst auf jede Annäherung an die digitale Welt. Kein USB, keine Recording-Ausgänge. Ein klassischer Röhrenverstärker im besten Sinne. Wer das als Nachteil betrachtet, hat die Produktphilosophie möglicherweise nicht vollständig verinnerlicht.

Klang: Britisch, druckvoll, erstaunlich facettenreich

Der Clean-Kanal, von Martin Kidd bewusst als vollständig unabhängige Sektion konzipiert, nicht als Kompromisslösung einer geteilten Topologie, überrascht positiv. Single-Coil-Gitarren klingen hier mit einer Tiefe und einer sanften, natürlichen Kompression, die Licks und Leadparts souverän im Mix hält. Wer möchte, kann mit dem rückseitig platzierten Presence-Regler die Brillanz im Hochtonbereich nochmals merklich anheben. Wer leichte Vox-Nuancen in diesem Kanal heraushört, liegt nicht völlig falsch, ohne dass der MKX dabei eine konkrete historische Referenz imitiert.

Das zweistufige Reverb-System verdient besondere Erwähnung. Reverb I orientiert sich an klassischen Federhall-Texturen und deckt jene Vintage-Töne ab, die man von frühen Gitarren-Amps kennt. Reverb II dagegen, inspiriert vom Victory The Deputy, bewegt sich zwischen subtiler Raumtiefe und vollständiger Hall-Überwältigung. Beide Reverbs klingen für digitale Einheiten in einem Röhrenamp-Kontext überraschend wertig und keineswegs wie ein nachträglicher Kompromiss.

Der OD-I-Kanal arbeitet sich vom leichten Crunch bis zu JCM-ähnlichem Zerrgrad vor. Britischer Klangcharakter, mit einem Schwerpunkt auf den späten 800er-Marshalls, weniger auf frühen Plexi-Sounds. Wer hier AC/DC-Riffs oder Guns N‘ Roses-Crunch erwartet, wird bedient. Der OD-II-Kanal ist dann der Hauptgang. Die Ansprache ist direkt und mittenbetont, schnelle Picking-Linien und Legato-Passagen kommen gleichermaßen präsent rüber. Mit einem EL34-Paar in der Endstufe besitzt der MKX eine ausgeprägt britische Stimme, die Erinnerungen an modifizierte Marshalls der 1980er weckt. Wer ein amerikanisches 6L6-Feeling bevorzugt, kann alternativ entsprechende Röhren einsetzen.

Bemerkenswert ist dabei, wie sauber der Klang auch bei hohem Gain-Niveau bleibt. Kaum Nebengeräusche oder elektronische Interferenzen, stattdessen reichlich Sustain und Sättigung. Wirklich gelungen.

Praxis und Live-Einsatz

Wie bei allen Victory-Lunchbox-Amps lässt sich zwischen High- und Low-Power-Betrieb wählen: 50 W für die Bühne, 9 W für den Proberaum oder das Wohnzimmer. Das kompakte, vollständig aus Metall gefertigte Lunchbox-Gehäuse macht den MKX zu einem der transportfreundlichsten Amps seiner Kategorie, ob auf Tour, im Flugzeug oder schlicht auf dem Weg zur Probe.

Die beiden mitgelieferten Doppel-Fußschalter ermöglichen die Steuerung von Kanal, OD-Gain, Master-Volume und Reverb, was den meisten Live-Anforderungen gerecht werden sollte. Lediglich der Effektweg lässt sich nicht per Fußschalter aktivieren, was für Pedalboard-intensive Spieler gelegentlich unbefriedigend sein dürfte. Dass zudem zwei separate Fußschalter mit eigenem Kabel mitgeliefert werden, wirkt für ein so kompaktes Gerät etwas kleinteilig, aber besser als gar kein Fußschalter.