Plug-in-Host der Extraklasse

Für Komponisten, Arrangeure und Medienproduzenten ist die Vienna Ensemble Pro Software der Vienna Symphonic Library seit über einem Jahrzehnt das Tool der Wahl, wenn man rechenintensive und speicherfressende Sample-Bibliotheken und virtuelle Instrumente auf dedizierte Server-Rechner via einfacher Gigabit-Ethernet Verbindung auslagern möchte. Dabei können Macs und PCs plattformübergreifend miteinander kommunizieren, es muss lediglich auf allen Rechnern die identische Version der Vienna Instruments Ensemble Pro Software installiert sein.

Kurz & knapp Was ist es? Vienna Ensemble Pro 8.1 von Vienna Symphonic Library ist eine Host-Software, mit der sich VST-Plug-ins auf zusätzliche Rechner auslagern lassen. Netzwerk-Hosting: Lagert VST-Plug-ins und Instrumente auf weitere Rechner aus und entlastet so das Hauptsystem.

Lagert VST-Plug-ins und Instrumente auf weitere Rechner aus und entlastet so das Hauptsystem. Plattformübergreifend: Verbindet macOS- und Windows-Rechner problemlos in einem gemeinsamen Netzwerk.

Verbindet macOS- und Windows-Rechner problemlos in einem gemeinsamen Netzwerk. Einfache Einrichtung: Benötigt lediglich ein 1-GB-Netzwerkkabel und bei mehreren Rechnern einen Netzwerk-Switch.

Benötigt lediglich ein 1-GB-Netzwerkkabel und bei mehreren Rechnern einen Netzwerk-Switch. Praxisnutzen: Ideal für große Orchester-Librarys, aber auch für kleinere Setups mit rechenintensiven Plug-ins.

Ideal für große Orchester-Librarys, aber auch für kleinere Setups mit rechenintensiven Plug-ins. Fazit: Leistungsstarke und zuverlässig arbeitende Host-Software, die sich unkompliziert installieren lässt und im Test überzeugt.

Bewertung Vienna Instruments Vienna Ensemble Pro 8.1 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

ANZEIGE

Übersicht: Vienna Ensemble Pro 8

Anfang des Jahres ist die neue, stark überarbeitete Version 8 erschienen und vor Kurzem das erste Update zur Version 8.1. Zeit also, sich Vienna Ensemble Pro 8.1 näher anzusehen.

Vienna Ensemble 8 bringt folgende Neuerungen gegenüber Version 7:

Vienna Suite Pro Plug-ins: Enthält alle Plug-ins der Vienna Suite Pro mit in der Kanalansicht des Mixers eingebetteter GUI-Anzeige.

Enthält alle Plug-ins der Vienna Suite Pro mit in der Kanalansicht des Mixers eingebetteter GUI-Anzeige. Synchron Stage Reverb SO: Eine abgespeckte Stereoversion des Faltungshall-Plug-ins Synchron Stage Reverb

Eine abgespeckte Stereoversion des Faltungshall-Plug-ins Synchron Stage Reverb Server nach Namen: Server werden jetzt anhand ihres Namens anstatt der IP-Adresse identifiziert, sodass in der Netzwerkkonfiguration keine statischen IPs mehr benötigt werden.

Server werden jetzt anhand ihres Namens anstatt der IP-Adresse identifiziert, sodass in der Netzwerkkonfiguration keine statischen IPs mehr benötigt werden. OSC: Open-Sound-Control ist ein nachrichtenbasiertes Netzwerkprotokoll zur Echtzeitverarbeitung von Audiosignalen. Vienna Ensemble Pro implementiert jetzt OSC-Befehle.

Open-Sound-Control ist ein nachrichtenbasiertes Netzwerkprotokoll zur Echtzeitverarbeitung von Audiosignalen. Vienna Ensemble Pro implementiert jetzt OSC-Befehle. Projektdaten: Beschleunigtes Laden von Daten in eine Instanz, die bereits ähnliche Daten enthält. Plug-ins werden wiederverwendet, anstatt sie neu zu erzeugen bzw. zu laden.

Beschleunigtes Laden von Daten in eine Instanz, die bereits ähnliche Daten enthält. Plug-ins werden wiederverwendet, anstatt sie neu zu erzeugen bzw. zu laden. Aktivitätsanzeige: Damit werden die relativen durchschnittlichen sowie Spitzenwerte des CPU-Bedarfs von Instanzen, Kanälen, und Plug-ins im Projekt angezeigt – sortierbar und mit bequemer Suchfunktion.

Damit werden die relativen durchschnittlichen sowie Spitzenwerte des CPU-Bedarfs von Instanzen, Kanälen, und Plug-ins im Projekt angezeigt – sortierbar und mit bequemer Suchfunktion. Suche: Suchfeld für die aktuelle Instanz bzw. für den ganzen Server.

Suchfeld für die aktuelle Instanz bzw. für den ganzen Server. Channel Sets Library: Ein andockbares Widget mit einer Channel-Sets-Bibliothek, die sowohl werksseitige als auch User-Sets bietet. Damit können multiple Einträge desselben Sets auf einmal eingefügt oder verschiedene Channel-Sets mit einfachem Austauschen ausprobiert werden.

Das Update auf 8.1 bringt noch einmal einen ganzen Schwung an Neuerungen und Detailverbesseungen in den Bereichen Audio-Input, Automation, Kanäle, Mixer, MIDI, eine Verbesserung der Autosave-Funktion bis hin zu einem automatisierbaren Backup-System und vor allem einen neuen MPC-Server, der es ermöglicht, dass KI-Assistenten mit Vienna Ensemble Pro kommunizieren können, das ist ein gewaltiges Feature, auf das ich noch im Detail eingehen werde.

Installation und Einrichtung

Die Installation und Einrichtung von Vienna Ensemble Pro 8 erfolgt über die Vienna-Assistant-Software. Über diese werden die Installationspakete heruntergeladen und installiert. Man kann auch Installationspakete für andere Rechner herunterladen, die nicht am Internet hängen.

Als Kopierschutz wird iLok verwendet, die Lizenzen können in der iLok-Cloud oder auf einem Hardware-Dongle (zweite und dritte Generation) abgelegt sein.

Vienna Ensemble Pro 8 kann auch nur auf einem Rechner betrieben werden, etwa um (Vienna Instruments) Instrumente damit abzuspielen. Dann wird der Ensemble-Pro-Server parallel zur DAW mit geladenem Vienna Ensemble Pro Plug-in betrieben.

Will man aber mehrere Rechner im Verbund betreiben, dann startet man auf den externen Rechnern, die nur mit einem Netzwerkkabel über einen 1 GB Netzwerk-Switch verbunden sind, die Vienna Ensemble Pro-Server-Software und am Hauptrechner in der DAW das Vienna Ensemble Pro-Plug-in. Im Plug-in werden dann alle Rechner mit laufender Server-Software gelistet. Per Mausklick verbindet man sich mit den anderen Rechnern. Sind die Rechner verbunden, erscheint auf dem externen Rechner ein Kanalzug, in den man dann ein VST einsetzen kann.

ANZEIGE

Zum Thema Latenz: Auch wenn eine 1-GB Ethernet-Verbindung eine sehr schnelle Datenübertragung bietet, erhöht sich die Latenz natürlich beim Einsatz von externen Rechnern. Die Latenz kann im Vienna Ensemble Pro-8-Server eingestellt werden und steht standardmäßig auf 2 Buffers, das bedeutet, dass der Buffer-Wert mit 2 multipliziert wird (z. B. bei einer Soundkarten-Einstellung von 256 Samples ergibt dies eine Latenz von 3 × 256 = 768 Samples).

Das ist im Normalfall völlig ausreichend beim Einspielen, beim Abspielen wird die Latenz dann noch dynamisch kompensiert. Es sind aber auch Einstellungen mit 1 Buffer oder sogar „none“ möglich, das geht aber zu Lasten des CPU-Verbrauches.

In meinem Testaufbau habe ich einen Mac-Studio G4 Max mit zwei doch schon betagten HP Z2 mit Intel I7 Prozessoren verbunden, Samples lagen zum Teil auch auf externen Festplatten – nicht SSDs. Trotzdem hat das System tadellos funktioniert. Daumen hoch für die Performance.

Instanzen und ihr Status

Eine Instanz kann man sich als Instrumenten-Slot vorstellen. In diese wird ein Plug-in eingesetzt, das auch multitimbral sein kann. In einem Vienna Ensemble Pro-Projekt können mehrere Instanzen erstellt werden. Diese können neben genereller Ein- und Ausschaltung einen verschiedenen Status zugewiesen bekommen.

Ist eine Instanz „Preserved“, verbleibt sie und eventuell geladene Samples im Speicher und ist auch bei Projektwechsel in der DAW sofort wieder anspielbar. Der Status „Connected“ bedeutet, dass eine aktuelle Verbindung zur DAW vorhanden ist. Ist eine Instanz „Unpreserved“, wird sie bei Schließen des Projektes in der DAW ebenfalls geschlossen und nicht weiter vorgehalten.

Prinzipiell werden beim Abspeichern des Projektes in der DAW alle Informationen der VSTs in den Instanzen mit abgespeichert. Über die Decouple-Funktion kann das unterbunden werden, falls die Lade- und Speicherzeiten den Arbeitsfluss stören. Ist Decouple aktiv, werden Instrumente auch nicht automatisch beim Öffnen von Songs geladen.

Generell kann man die Daten jeder Instanz als Vienna Ensemble Projekt abspeichern, ebenso ist das Speichern eines Vienna-Ensemble Server Projects möglich, das die Daten aller geöffneten Instanzen eines Servers enthält.

Kanäle, Mixer und integrierte Plug-ins:

Jede Vienna Ensemble Pro-Instanz bietet bis zu 48 MIDI-Ports mit je 16 MIDI-Kanälen und eine praktisch unbegrenzte Anzahl an Audio-Ports. Auf MIDI-Ebene kann der Empfang aller 16 Kanäle für multitimbrale Instrumente wie Kontakt, Omnisphere oder Stylus umgeschaltet werden. „None“ dient zum zeitweiligen Abschalten des MIDI-Empfangs auf diesem Port.

Wenn man Vienna Ensemble Pro 8 als Plug-in in der DAW lädt, wird für jedes Instrument ein eigener Plug-in-MIDI-In-Port eingerichtet. Bei Verwendung als VST3/AAX/MAS-Plug-in stehen bis zu 48 Ports in Cubase, Nuendo, Pro Tools, Sonar und Digital Performer zur Verfügung.

Für jedes virtuelle Instrument können in Vienna Ensemble Pro 8 zwei Key-Ranges definiert werden, so dass ganze Streicher-Sektionen mit den gewünschten Artikulationen inkl. eigenen, fixen Zonen für die Keyswitches erstellt werden können. MIDI-Port und MIDI-Kanal jedes Instruments werden im Mixer über dem jeweiligen Kanal und im Channel-Fenster angezeigt, man kann die Einstellungen in beiden Fenstern verändern.

In der Mixer-Ansicht können jedem Kanal zusätzlich Effekt-Plug-ins zugewiesen werden.

In Vienna Ensemble 8 sind als Neuerung alle Plug-ins enthalten, die auch in der Vienna Suite Pro enthalten sind, also Analyzer, Compressor, Equalizer, Exciter, Goniometer, Hybrid Reverb, Imager, Limiter, Loudness, Matrix Mixer, Multiband, Power Pan und Stereo Pan sowie Synchron Stage Reverb SO.

Synchron Stage SO ist eine reine Stereo-Version des großen Vienna Synchron Stage Plug-ins, in dem man Instrumente im minutiös virtualisierten Aufnahmeraum A der Vienna Synchron Stage platzieren kann, um einen natürlich räumlichen Klang zu erhalten.

Die Qualität der Onboard-Plug-ins ist hoch, so dass man ohne weitere Mittel absolut professionell klingende Arrangements und Orchester Mock-ups erstellen kann.

Parameter Automation

Alle Parameter in Vienna Ensemble Pro 8 und den darin gehosteten Plug-ins sind vom Master-Host aus automatisierbar. 512 zuweisbare Parameter inklusive Touch-Automation stehen zur Verfügung. Die Steuerung via MIDI-CC ist ebenfalls möglich, hier bleiben keine Wünsche offen.

KI-Integration in Vienna Ensemble Pro 8

Musikproduktion und der Einsatz von künstlicher Intelligenz sind ein heikles Thema. Das Rendern von fertigen Audiofiles auf Basis von Texteingaben ist aus künstlerischer Sicht schwierig. Der Einsatz von KI bzw. AI in Vienna Ensemble ist hingegen ethisch in Ordnung, hier nimmt die künstliche Intelligenz dem Musiker verwalterische, unkreative und repetitive Tätigkeiten ab.

Hat man Claude, Codex oder Antigravity als Apps installiert, kann man mittels Prompts wie z. B „Create a string quartet template using my installed VSL libraries“ Instrumentengruppen zusammenstellen, Routings erstellen, Tracks benennen, Instanzen verwalten, Plug-ins laden, Mixer- und FX Parameter setzen u.v.m.

Die Vienna Instruments Pro API ist dabei auf die Funktionalität von Vienna Ensemble Pro 8 sowie den Zugriff auf die Produkt- und Preset-Struktur von VSL-Produkten beschränkt. Was nicht geht, ist das Laden und Speichern von Projekten und Presets sowie Transport- und Timeline-Steuerung, oder anders gesagt, die API verwaltet die Hosting- und Konfigurationsseite (Instanzen, Kanalsätze, Plug-ins, Voreinstellungen, Parameterwerte, Routing), nicht aber die kreative Seite des Musikmachens, wie z. B. das Erstellen, Aufnehmen oder Rendern von Audio.

Video-Plug-in

Auch wenn die Prozessorleistung moderner M-Macs enorm ist, so bleibt das gleichzeitige lippensynchrone Abspielen von Videos für alle Musiker, die zum Bild arbeiten müssen, eine technische Herausforderung.

In der Vienna Ensemble Pro 8V Software ist ein Video-Plug-in enthalten, über das man durch Vienna Ensemble Videos und Audio GPU-gestützt streamen kann, inklusive Thumbnails, der Möglichkeit, Marker zu setzen und diese aus Cubase zu importieren. Das Video kann synchron zum Host laufen oder frei streamen. Es werden dabei multiple Timelines mit jeweils eigener Frame-Rate unterstützt.

Einen eigenen Rechner mit dieser Aufgabe im Netzwerk zu betreuen, ergibt durchaus Sinn, da man den Haupt- und DAW-Rechner von dieser (Prozessor-) Last befreit. Man mag es ja nicht glauben, aber im High-End-Bereich ist es auch durchaus ein Thema, dass das Bild, zu dem komponiert wird, auf einem isolierten und nicht mit dem Internet verbundenen Rechner abgespielt wird – ein Anwendungsszenario für Vienna Ensemble Pro 8.1V.

Einsatz von Vienna Ensemble Pro 8

Simpel zusammengefasst und an einen alten Werbeslogan angelehnt – es läuft und läuft und läuft … und zwar sehr gut, weil unauffällig und die Performance passt.

Im Test haben sowohl Windows-11-Rechner mit Intel I7- oder Xeon-Prozessoren wie auch MacBooks mit M2 Pro mit meinem Mac Studio M4 Max zusammengearbeitet. Alles war dabei über einen Standard-Netzwerk-Switch von Netgear mit 1 GB Geschwindigkeit verbunden. Die Gesamtlatenz war beim Einspielen in Echtzeit nur minimal erhöht, es gab keinerlei Knackser, wackeliges Timing, Aussetzer oder ähnliche Probleme. Für Besitzer von Ensemble Pro 7 ist das Update eine gute Investition, da jetzt alles noch performanter und stabiler läuft.

Es gibt aber auch für Synthesizer-Musiker gute Argumente für Vienna Ensemble. Performance-hungrige Plug-ins kann man auslagern, Plug-ins, die nur auf Windows laufen, mittels altem Notebook in das Mac-System einbinden und umgekehrt und noch vieles mehr lässt sich mit Vienna Ensemble Pro 8 anstellen.

Einen Gastmusiker und dessen Laptop mit all seinen Plug-ins und Sounds in die aktuelle Produktion einbinden? Kein Problem, wenn man auf dessen Laptop Vienna Ensemble installiert und diesen mit dem Hauptrechner verbindet. Alle Plug-ins samt den Presets des Freundes und Kollegen auf dem eigenen Produktionsrechner abrufbar. Genial, oder?