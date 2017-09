Test: Vintage VJ74 BLK, E-Bass

Welche Auswahl hat der typische Bassanfänger mit 300,- Euro in der Tasche und viel Motivation? Nun, eine derart große, dass die Entscheidung vor allem mangels Sachkenntnis durchaus schwerfallen kann. Und im Vergleich zu den Hobeln, auf denen man vor zehn oder fünfzehn Jahren anfing zu spielen, sind inzwischen sogar für die Hälfte dieses Betrages halbwegs brauchbare Instrumente zu bekommen. So oder so landen aber am Ende gefühlt 80 % der Einsteiger bei einer Jazzbass-Kopie oder einem Ibanez Soundgear oder einer der Billigkopien davon. Und das ist auch durchaus sinnvoll – mal abgesehen von der in diesem Sektor doch deutlich schwankenden Qualität sind die genannten Typen in der Regel leicht zu bespielende, komfortable Instrumente, die mit ihren zwei Tonabnehmern auch gleich eine gewisse Flexibilität mitbringen. Man kann nach Herzenslust an den meist drei Reglern herumspielen und herausfinden, welche Sounds aus den verschiedenen Pickups und ihren Kombinationen herauskommen und somit auch gleich seine Präferenzen austesten.

In genau die Kategorie dieser Einsteigerbässe fällt der vorliegende Vintage VJ74 BLK aus der „Reissued Series“ des Herstellers. Reissue in der Tat, sein großes Vorbild kann er keinesfalls verleugnen, das Instrument ist eine relativ direkte Kopie eines Jazz Basses, für den Preis von 289,- Euro zu haben. Nicht die allerunterste Preisregion – Harley Benton fängt inzwischen bei 79,- Euro an – aber vor allem nach dem bösen Preisanstieg bei den Squier Bässen, die eigentlich dieses Segment bedienten, doch eins der günstigeren Instrumente.

„Vintage“ ist natürlich ein schönes, aber auch völlig inflationär gebrauchtes Wort für schöne, alte Instrumente, fungiert aber hier lediglich als Markenname. „Genuine Wilkinson Parts“ steht auf dem Karton, in dem der Bass ausgeliefert wird und wer lange genug im Netz sucht, wird auch Leute finden, die behaupten, dass Trev Wilkinson der absolute Edelgitarrenguru sei … In der Realität handelt es sich aber um einen Hersteller günstiger Ersatzteile für Gitarren und nicht mehr. Insgesamt sieht hier alles aus wie üblich – ein nett beworbenes Einsteigerinstrument, eine Kopie eines namhaften Produktes – und gut. Das aber muss nicht schlecht sein, schaun wir mal!

Facts & Features

Wie gesagt, das Vorbild ist klar, die Optik damit auch. Schwarz lackiert und mit rotem Tortoise-Schlagbrett hat der Vintage VJ74 eigentlich das Potenzial, mein Herz im Sturm zu erobern, sieht doch ein guter Teil meiner Instrumente auch so aus. Der Korpus des VJ74 ist aus Karolina-Pappel gefertigt – ah, ein neuer Aspirant auf den „Billigholz-Thron“. Pappel, war das nicht das Zeug, aus dem man sonst Streichhölzer macht? Der alte Witz, dass der einzige Vorteil eines Basses gegenüber der Gitarre sei, dass er länger brennt, könnte hier neuen Zunder bekommen … Spaß beiseite, bei allen Unkenrufen hat sich in den letzten Jahren doch recht eindeutig gezeigt, dass die immer wieder neu aufkommenden und stets verschrienen günstigen Hölzer am Ende doch meist besser als ihr Ruf waren. Erst war es Linde, dann Agathis, jetzt also Pappel – egal, am Sound mischen noch viele andere Faktoren mit und absolute Gurken aus „allerfeinster Erle“ gibt es auch genug. Schon mal dran gedacht, dass die Fender-Originale auch nur aus Erle waren, weil’s billig und vorhanden war? Die Sau mag wer anders durchs Dorf jagen, gerade im günstigen Segment habe ich da inzwischen jegliche Skepsis abgelegt.