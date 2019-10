Test: VirtualDJ 2020, DJ-Software

Eine für alle - seit 20 Jahren eine gute Wahl

VirtualDJ 2020, die neueste Version der weltweit beliebten DJ-Software aus dem Hause Atomix Solutions, steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Die umfangreichen Mix- und VJ-Funktionen, die sich sowohl an Anfänger als auch an Profis richten, wurden von uns einem ausführlichen Test unterzogen.

Erste Schritte: Installation von VirtualDJ 2020

Erfreulich ist bei der ersten Anwendung, wie einfach und unkompliziert die Installation und Einrichtung von VirtualDJ 2020 vonstatten geht. Die angeschlossene Hardware wird gleich erkannt. Man landet, was besonders für Anfänger sehr hilfreich ist, gleich in der Tutorial-Ebene, von der man dann problemlos zu den weiteren Optionen gelangen kann.

Für den Test von VirtualDJ 2020 habe ich meinen alten Pioneer DJ DDJ-WeGo (1. Generation) ausgegraben. Auch mit der neuesten DJ-Software funktioniert dieser in die Jahre gekommene kompakte DJ-Controller noch tadellos.

Ansichtssache: Die verschiedenen Bildschirm-Skins von VirtualDJ 2020

Der DJ beginnt in der DJ-Software zunächst in der einfachsten Ansicht für die Starter. Hier hat man ähnlich wie z. B. bei Algoriddim DJ Pro zwei animierte Plattenspieler-Decks vor sich, die sich hübsch in Drehung mit dem Track-Icon versetzen, wenn man sie anspielt.

Auf dem Bildschirm hat man alles vor sich, was er auch auf dem DJ-Controller anfassen kann und somit volle Kontrolle über alle relevanten Funktionen wie Equalizer, Fader, Effekte, Loops und Samples. Ein kleines Highlight gibt es hier schon zu vermelden. Dem Crossfader lassen sich vier Mix-Effekte zuweisen, die gerade Anfängern viel Spaß bereiten werden (Echo, Reverb, Loop Roll und Noise). Das klingt im Ergebnis ein wenig wie die Sound Colour-Effekte in den großen Profi-Mischpulten.

Schon in der Starter-Ansicht ist eine vereinfachte Video-Jockey-Funktion verfügbar. Für den Übergang zwischen den Videos über den Crossfader lassen sich hier schon 31 verschiedene Überblendeffekte zuweisen.

Weitere erweiterte Ansichten sind Essentials, Pro und Performance. Hier hat man dann vollen Zugriff auf je 8 Cue-Punkte und Sample-Bänke mit 2x 8 Samples. Jedes Deck hat eine Effektbank mit je drei Slots, bei denen man aus 28 Audioeffekten auswählen und über je zwei Parameter tiefen Zugriff in den Sound hat.

Die Ansichten sind fast vollständig individuell konfigurierbar, so dass der Bildschirm immer nur so voll ist, wie benötigt. Sehr praktisch ist der stufenlos justierbare Zoom in die Wellenformen der jeweils laufenden Tracks, so dass ein sauberer Mix auch visuell kontrollierbar ist.

Wem die etwas karg gehaltenen, professionelleren Ansichten nicht „fancy“ genug sind (was einem die CPU aber dankt), der kann sich in den Optionen von VirtualDJ 2020 nach schicken Designer-Skins zum Download umschauen. Richtig gut und sinnvoll ist hier auch die Daylight-Option, über die sich besonders Event-DJs freuen dürfen, die auch in heller Umgebung (Kreuzfahrtschiff, Messen, Hochzeitszeremonien) klarkommen müssen.