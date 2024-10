Mehr als nur Hammond: Digitale Orgel aus Italien

Die Viscount Legend Soul 261 ist eine digitale Orgel, die nebst den bekannten Tone-Wheel-Modellen auch Kirchen- und Transistororgeln simuliert. Mit einem Preisschild von knapp 3.600,- Euro schickt sie sich an, einer echten Hammond Paroli zu bieten. Wir haben genauer hingeschaut und -gehört.

ANZEIGE

Viscount Legend Soul 261: Aufbau

Das rötliche Holz verleiht der Viscount Legend Soul 261 eine edle und professionelle Erscheinung mit einer klaren Botschaft: Gewicht zu sparen, war hier nicht das Ziel. Sie gehört mit knapp 20 kg zu den schwereren Hammond-Klons auf dem Markt.

Wie auch nicht anders zu erwarten, verfügt die Viscount Legend Soul 261 über zwei fünfoktavige Waterfall-Klaviaturen und insgesamt 4 Sets à 9 Zugriegeln (zwei pro Manual) sowie einem zweifachen Set für ein etwaiges Basspedal. Der Vibrato-Scanner befindet sich links neben den Zugriegeln, die Percussion rechts davon. Alle weiteren Funktionen wie Effekte, Transposition, Display, Pitchbender und nicht zu vergessen der Leslie Half-Moon-Schalter sind am linken Rand angeordnet, so dass sie die visuelle Erscheinung des Instrumentes kaum beeinträchtigen. Man setzt auf eine klassische Formensprache, möglichst nahe am Original.

Ein Blick auf die Rückseite mit je fünf Audioausgängen und Pedalanschlüssen lässt einen kurz staunen. Hinzukommen zwei Audioeingänge, MIDI In und Out, zwei USB-Anschlüsse, wovon einer als Host ein externes Keyboard speisen kann, eine Kaltgerätebuchse sowie der 11-polige Anschluss für eine Leslie-Box. Die Kopfhörerbuchse liegt vorne links unterhalb des Halfmoon-Switches.

Zugriegel und Manuale

Die Zugriegel haben die gewohnte Größe und Form, sind jedoch ungerastert, womit ich mich bis zum Ende des Tests nicht recht anfreunden konnte. Die leichte Rasterung von Hammond-Zugriegel wäre mir lieber, da sie dem Spieler ein haptisches Feedback gibt, wie weit ein Zugriegel bewegt wird. So bleibt einem nur der Blick auf die Zahlen auf der Oberseite der Zugriegel, sofern man diese im schummrigen Bühnenlicht erkennen kann. Außerdem hätte ich nichts gegen ein bisschen mehr Zugwiderstand einzuwenden.

Ob man sich nun daran stört oder nicht, ist eine individuelle Frage. Tatsache ist aber, dass es nicht so leicht ist, bestimmte Zugriegel-Settings nachzubilden, die man üblicherweise als Zahlenkombinationen notiert, wie z. B. 803600000 („Mellow“) oder 668848588 („Shouting“, Quelle: hammondtoday.com).

Aus meiner Sicht nicht ideal sind die Tasten. Nicht etwa wegen ihrer Form: Sie sind, wie es sich für Waterfall-Tasten gehört, vorne leicht abgerundet im Gegensatz zu den überstehenden Tasten eines Klaviers – doch sind sie etwas zu straff. Erst zweifelte ich an meinen Fähigkeiten, bis ich schließlich das Tastengewicht mittels eines improvisierten Gewichtes, bestehend aus einem Kameraakku und Cent-Münzen ermittelte. Es liegt bei 91 g „Niederdruckschwere“, wie man dies im Fachjargon nennt. Auf einer Hammond B3 oder A100 beträgt dieser Wert je nach Quelle zwischen 50 und maximal 65 g.

Gewiss reagiert jeder anders. Pianisten, die schwerere Klaviaturen gewohnt sind, werden dies anders beurteilen als Hammond-Organisten. Doch wenn ich für mich selbst sprechen soll: Auch wenn man mich eher zur Fraktion Pianisten zählen könnte, störten mich die schwergängigen Tasten über die gesamte Dauer des Tests. Typische Orgelspielweisen wie Triller, „Sputter“ (schnelles Repetieren desselben Tons) oder Glissandi über die Tasten sind schwieriger umzusetzen als beispielsweise auf einer Uhl X5, dessen Niederdruckschwere bei 62 g liegt. Ein befreundeter Keyboarder, dem ich die Orgel zeigte, reagierte ähnlich. Ohne dass ich ihn darauf hingewiesen hätte, war sein erster Eindruck: „Fühlt sich schwer an.“

Für Pfeifenorgeln sind die Tasten wiederum ganz passend; dort liegt das Niederdruckgewicht meistens bei etwas über 100 g.

ANZEIGE

Klangerzeugung

Wie heutzutage üblich, basiert die Klangerzeugung auf Physical-Modeling, von Viscount TMT („Tonewheel Modeling Technology“) genannt. Wie dieses genau arbeitet, wird nicht weiter dokumentiert.

Angeboten werden drei Hauptklangerzeuger mit unterschiedlichen Varianten: Tonewheel, Pfeifen- und Transistororgeln.

Tonewheel

Mit Tonewheel ist natürlich die Orgel von Laurens Hammond gemeint und da es ja nicht die Hammond gab, sind in der Viscount Legend Soul 261 sechs verschiedene Hammond-Modelle integriert, die sich klanglich leicht unterscheiden: TW30, TW50, TW70, BC 1936, B3 1956 und A100 1961. Was sich genau dahinter versteckt, wird nicht weiter dokumentiert, was ich etwas schade finde. Wenn schon so viel Aufwand betrieben wurde, um verschiedene Modelle zu simulieren, würde ich als Käufer und Spieler gerne mehr dazu erfahren.

Pfeifenorgeln

Die Viscount Legend Soul 261 bietet drei unterschiedliche Pfeifenorgeln, die mit Baroque, Romantic und Symphonic umschrieben werden. Ob es hierzu konkrete Vorbilder gibt, ist nicht in Erfahrung zu bringen, auch nicht, wie die Klänge erzeugt werden (Physical Modeling oder Samples). Wie bei Kirchenorgeln üblich, können Register nur ein- und ausgeschaltet, aber nicht wie auf einer Hammond eingeblendet werden. Folglich fungieren die Zugriegel als Schalter, die ab der Mittelstellung die Register aktivieren.

Letztere variieren von Modell zu Modell und werden in der Bedienungsanleitung aufgelistet aber nicht weiter dokumentiert. Ein bisschen mehr Informationen zu den einzelnen Orgeln und Register hätte ich mir an dieser Stelle gewünscht. Welcher B3-Spieler weiß schon, wofür „gedackt“ steht und wie das leichte Vibrato des „Unda Maris“ Registers zustande kommt?

Transistor-Orgeln

Mit den beiden Typen Vox und Farfisa vereint Viscount die beiden wichtigsten Transistor-Orgeln in der Rockmusik der 60er und 70er Jahre.

Die britische Vox basiert auf Zugriegeln, die ähnlich aber nicht ganz gleich wie eine Hammond fungieren. Von links finden sich vier Fußlagen in Oktavschritten (von 16′ bis 2′) und drei Mixturen. Doch wenn man beispielsweise nur die ersten drei Zugriegel öffnet, hört man erstmal nichts, so lange nicht zumindest eine der beiden höchsten Zugriegel aktiviert wird. Diese steuern nämlich die Lautstärken der Sinus- respektive Dreiecksoszillatoren aller Fußlagen.

Die Farfisa orientiert sich an Kirchenorgeln mit festen Registern, die bestimmte Instrumente imitieren: Streicher in drei Fußlagen, Flöten in zwei; zusätzlich ein Bass-, Trompeten- und Flötenregister sowie eine Mixtur.

Klang

Die Hammond-Simulation würde ich zu den besten am Markt zählen, mit leichten Unterschieden zwischen den verschiedenen Tone-Wheel-Modellen.

Die Leslie-Simulation lässt sich angenehm verzerren:

Ein besonderes Augenmerk verdient auch der Vibrato-Scanner, den ich als sehr gelungen bezeichnen würde:

Wie bei einer Original-Hammond, lösen die Tastenkontakte nacheinander aus, was bei langsamem Spiel auffällt:

Die Farfisa Orgel verfügt über den charakteristischen nasalen und leicht spacigen Sound. Bei Minute 1:35 wird die Leslie-Simulation aktiviert:

Die Vox-Orgel klingt insgesamt etwas voller und runder und erinnert zweifelsfrei an die Doors:

Die Barock-Orgel inspiriert zu barocken Improvisationen, veredelt durch den gut klingenden Hall:

Geradezu psychedelisch wirkt die romantische Kirchenorgel, wenn sie über die Leslie gespielt wird:

Konkurrenz

Zweimanualige digitale Tone-Wheel-Orgeln sind nicht gerade häufig anzutreffen. Die günstigste ist meines Wissens die Crumar Mojo Suitcase, die für knapp 1.600,- Euro ein schnörkelloses Tone-Wheel-Modell ohne andere Sounds anbietet.

Affiliate Links Crumar Mojo Suitcase Kundenbewertung: (7) 1.599,00€ bei

Hammond-Suzuki bietet ein transportables (SKX Pro) Modell für knapp 4.000,- Euro und vier Instrumente im klassischen Holzdesign samt Unterbau an, unter anderem die B3 Mark 2 für schlappe 22.500,- Euro.

Affiliate Links Hammond SKX PRO Kundenbewertung: (6) 3.799,00€ bei

Viscount selbst hat insgesamt sechs Modelle im Angebot, die sich aber teils nur äußerlich unterscheiden, von der Legend Live für 2.299,- Euro bis zur Legend Soul 273, die das Doppelte kostet. Wie groß die klanglichen Unterschiede sind, muss jeder für sich beantworten. Ein Kommentator meinte: „I didn’t know how much of a difference the tweaks from JDF (Joe de Francesco) would make, but it sounds so much better.“ Was daran stimmt oder doch eher Wunschdenken ist, kann ich nicht beurteilen. Ich werde aber versuchen, einen Vergleichstest zu organisieren, was logistisch nicht so einfach ist. Einen sehr guten Überblick über alle Instrumente der Viscount Legend-Serie (nicht nur der Orgeln) und des Zubehörs bekommst du hier.

Affiliate Links Viscount Legend Live Kundenbewertung: (18) 2.299,00€ bei

Zu guter Letzt möchte ich noch die Uhl Instrumente erwähnen, die auf dem beliebten Orgel-Modul HX3 von Carsten Meyer basieren. Im Test überzeugte mich das damalige Modell X4 sehr, mittlerweile ist der Nachfolger X5 erschienen. Auch die MAG Orgeln aus Prag basieren auf dem HX3 Modul.