Lohnen sich diese In-Ear-Kopfhörer für 419,- Euro?

In-Ear-Monitoring ist schon längst nicht mehr nur ein Thema für große Bühnen und professionelle Produktionen. Immer mehr Musiker suchen nach In-Ear-Lösungen, die einen guten Klang, eine solide Verarbeitung und einen bezahlbaren Einstieg miteinander verbinden. Genau diesen Bereich wollen die neuen Vision Ears GO live! abdecken. Wie gut dieser Anspruch in der Praxis funktioniert, zeigt sich in diesem Test inklusive Live-Einsatz mit einer Band.

Kurz & knapp Was ist es? Vision Ears GO live!, In-Ear-Kopfhörer mit ausgewogenem Klang für Bühne und Alltag. Klang: Ausgewogen abgestimmt mit kräftigem Bass, natürlichen Mitten und sauberen Höhen.

Ausgewogen abgestimmt mit kräftigem Bass, natürlichen Mitten und sauberen Höhen. Einsatz: Geeignet für Live-Betrieb und Musikhören, auch in dichten Bandkontexten.

Geeignet für Live-Betrieb und Musikhören, auch in dichten Bandkontexten. Verarbeitung: Hochwertige Materialien und solide Bauweise mit durchdachtem Design.

Hochwertige Materialien und solide Bauweise mit durchdachtem Design. Schwäche: Passform kann je nach Ohr problematisch sein und den Halt stark beeinträchtigen.

Passform kann je nach Ohr problematisch sein und den Halt stark beeinträchtigen. Fazit: Klanglich stark, mit Einschränkungen beim Sitz je nach Nutzer.

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Blick auf die Vision Ears GO Live!

Verarbeitung

Die Vision Ears GO live! machen schon beim Auspacken einen hochwertigen Eindruck. Die Gehäuse bestehen aus gefrästem Aluminium und sind in einem matten Schwarz gehalten. Ein lilafarbener Ring auf der Außenseite sorgt für einen kleinen optischen Akzent. Insgesamt fühlen sich die Kopfhörer sehr solide an und vermitteln eher den Eindruck eines deutlich teureren Produkts. Auch in Sachen Verarbeitung gibt es nichts zu beanstanden. Alles wirkt sauber gefertigt und auf Langlebigkeit ausgelegt.

Technische Konstruktion

Im Inneren der In-Ear-Kopfhörer arbeitet ein hybrides 4-Wege-System mit insgesamt vier Treibern. Für den Bass kommt ein dynamischer Treiber zum Einsatz, während sich zwei Balanced-Armature-Treiber um die Mitten kümmern. Ein weiterer Balanced-Armature-Treiber ist für die Höhen zuständig. Der dynamische Treiber sorgt für einen kräftigen und natürlichen Bass, während die Balanced-Armature-Treiber eine präzise Wiedergabe im restlichen Frequenzbereich ermöglichen sollen. Mit einer Impedanz von 10 Ohm lassen sich die Vision Ears GO live! auch problemlos an mobilen Geräten betreiben. Das macht sie auch für die alltägliche Nutzung geeignet.

Kabel

Zum Lieferumfang der Vision Ears GO live! gehört ein Kabel aus Kupfer. Es ist verhältnismäßig dick, wirkt aber hochwertig und ist gleichzeitig sehr flexibel, was sich im Alltag positiv bemerkbar machen dürfte. Die Kopfhörer sind je nach Variante mit einem 3,5-mm- oder einem 4,4-mm-Anschluss erhältlich.

Bauform

Die Vision Ears GO live! wurden als universelle In-Ear-Kopfhörer gebaut und orientieren sich in ihrer Form an den Erfahrungen des Herstellers mit maßgefertigten Modellen. Die Bauform wirkt durchdacht und zielt darauf ab, einen sicheren Sitz im Ohr zu ermöglichen. Im Lieferumfang sind dazu drei verschiedene Silikonaufsätze enthalten, sodass sich die Kopfhörer an unterschiedliche Ohrgrößen anpassen lassen. Zusätzlich enthält der Lieferumfang ein praktisches Transportcase, ein Mikrofasertuch und zwei kleinere Säckchen für den Transport der einzelnen abnehmbaren Kopfhörer.

Hier geht es zum AMAZONA-Ratgeber: In-Ear-Monitoring für Einsteiger.

Praxistest der Vision Ears GO Live!

Klangtest im Alltag

Im ersten Schritt habe ich die Vision Ears GO live! zu Hause beim Musikhören getestet. Als Referenz dienten unter anderem die Soundcheck-Klassiker „No Sanctuary Here“ von Chris Jones und „I Will Remember“ von Toto. Schon nach kurzer Zeit kann ich feststellen, dass die In-Ear-Kopfhörer klanglich sehr ausgewogen abgestimmt sind. Der Bass ist ziemlich präsent und hat eine angenehme Tiefe, wirkt dabei aber nie überladen oder dröhnend.

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Die Mitten sind angenehm voll und sorgen dafür, dass Stimmen und Instrumente sehr natürlich wirken. Nichts rückt unangenehm in den Vordergrund oder geht verloren. Auch im Hochtonbereich machen die Vision Ears GO live! meiner Meinung nach eine gute Figur, denn Details werden sauber dargestellt, ohne dass der Klang scharf wird. Insgesamt entsteht hier also ein sehr stimmiges Gesamtbild. Man hat das Gefühl, dass alles an seinem Platz ist. Gerade bei längerem Hören zahlt sich diese Abstimmung aus. Was mir allerdings auffällt: Die Kopfhörer sitzen bei mir nicht optimal im Ohr, sondern stehen zu weit heraus.

Einsatz im Live-Betrieb

Im nächsten Schritt kamen die Vision Ears GO live! auf der Bühne zum Einsatz. Als Keyboarder spielte ich in einer Bandbesetzung mit Klavier, E-Gitarre, Schlagzeug und zwei Gesangsstimmen. In diesem Kontext ist ein ausgewogenes Klangbild auf den Kopfhörern besonders wichtig, da viele Frequenzen gleichzeitig präsent sind. Auch hier können die Vision Ears GO live! überzeugen, denn alle Instrumente waren gut voneinander zu unterscheiden, ohne dass einzelne Elemente unangenehm hervorstachen oder klanglich untergingen.

Isolation

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Live-Einsatz ist die Abschirmung gegenüber Außengeräuschen. Hier leisten die Vision Ears GO live! gute Arbeit, wenn ich sie regelmäßig wieder etwas tiefer in meine Ohren drücke. Bühnengeräusche werden dann deutlich reduziert. Gerade bei lauteren Umgebungen ist das ein großer Vorteil, da man die Lautstärke so entspannt auf Zimmerlautstärke einstellen kann.

Halt im Ohr

Das Thema Tragekomfort ist, wie bereits kurz angerissen, allerdings meiner Meinung nach die größte Schwäche der Vision Ears GO live!. In meinem Fall passen die Ohrstöpsel zwar grundsätzlich in den Gehörgang. Allerdings ist der Teil, der in den Gehörgang gehen soll, zu lang. Dadurch sitzt der Bereich des Gehäuses, der in der Ohrmuschel liegen sollte, bei mir nicht richtig an, sondern bleibt vor dem Ohr stehen.

Das führt dazu, dass die Vision Ears GO live! bei mir nur vom Silikonaufsatz im Ohr gehalten werden. Durch das Gewicht des nach außen stehenden Gehäuseteils entsteht ein leichter Hebel. Dieser sorgt bei kleinsten Bewegungen dafür, dass sich die Hörer aus dem Ohr lösen. Dieser Effekt macht sich besonders im Live-Betrieb bemerkbar, wo man sich naturgemäß bewegt.

Hinzu kommt, dass das Kabel, das über das Ohr geführt wird, nicht formbar ist. Es fehlt eine Verstärkung, die man an die eigene Ohrform anpassen kann, wie man es von vielen alternativen In-Ear-Kopfhörern kennt. Dadurch trägt das Kabel nicht aktiv zur Stabilität bei, sondern liegt eher locker auf dem Ohr auf. In Kombination mit der Passform kann das dazu führen, dass die Kopfhörer nicht sicher genug sitzen.

Anwendungsbereiche für die Vision Ears GO Live!

Einsatz im Live-Monitoring

Die Kopfhörer sind in erster Linie als In-Ear-Monitore gedacht und fühlen sich dementsprechend auf der Bühne am wohlsten. Durch ihre ausgewogene Abstimmung eignen sie sich gut für Musiker, die ein verlässliches Klangbild benötigen, ohne dass einzelne Frequenzbereiche zu stark hervortreten. Besonders Keyboarder, Gitarristen und Sänger profitieren klanglich von der sauberen Darstellung der Mitten. Bassisten und Drummer dürften sich besonders über die solide Wiedergabe des Bassbereichs freuen. Auch in dichteren Bandkontexten behält man mit den Vision Ears GO live! die nötige Übersicht.

Hier geht es zur AMAZONA-Marktübersicht von drahtlosem In-Ear-Monitoring.

Musikhören im Alltag

Abseits der Bühne eignen sich die Vision Ears GO live! auch sehr gut für das private Musikhören. Die Abstimmung ist so gewählt, dass sie meiner Meinung nach sowohl bei ruhigen als auch bei dynamischeren Stücken funktioniert. Gerade wer Wert auf ein natürlich wirkendes Klangbild legt, wird hier auf seine Kosten kommen.

Einschränkungen durch die Passform

Ein wichtiger Punkt bei den Vision Ears GO live! ist die Passform, die nicht für jeden Nutzer geeignet sein dürfte. In meinem Fall hat sich gezeigt, dass der Halt im Ohr sehr problematisch sein kann, wenn die Bauform nicht optimal zur eigenen Ohrstruktur passt. Für den Einsatz auf der Bühne, bei dem Bewegung eine Rolle spielt, kann das schnell zum entscheidenden Faktor werden. Wer also Schwierigkeiten mit der Passform hat, wird die klanglichen Vorteile der Kopfhörer möglicherweise nicht voll ausnutzen können.

Alternativen zu den Vision Ears GO Live!

Shure SE425

Diese Kopfhörer setzen auf ein Dual-Treiber-System mit Balanced-Armature-Technologie und sind vor allem für ihre sehr präzise Mittenwiedergabe bekannt. Der Klang wirkt ebenfalls recht detailliert, was vor allem für Musiker interessant ist, die viel Wert auf eine sehr direkte Darstellung legen.

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beyerdynamic DT 72 IE

Diese In-Ear-Kopfhörer sind ebenfalls häufig im Live-Bereich anzutreffen. Sie arbeiten mit einem einzelnen dynamischen Treiber und bieten einen sehr direkten und druckvollen Klang. Sie sind besonders robust gebaut und ebenfalls auf den Bühnenalltag ausgelegt. Im Vergleich zu den Vision Ears GO live! wirken sie allerdings weniger breit abgestimmt.