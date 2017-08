Test: VOX Adio Air GT, Gitarrenverstärker

Lange genug hat es ja gedauert und man musste bei VOX wohl einfach handeln, denn die Konkurrenz zog wohl so langsam davon. Doch von nun an gibt es auch von VOX einen Verstärker mit Bluetooth, sein Name: Adio Air GT. Was auf den ersten Blick so wirkt wie eine Mischung aus einem Kofferradio und einem Sofakissen von Omas Couch, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein enorm großzügig ausgestatteter Gitarrenverstärker mit einer Leistung von immerhin 50 Watt. Doch die Bluetooth-Funktionalität ist dabei nur ein kleiner Teil der vielen Möglichkeiten, mit der uns der VOX Adio Air GT das Üben und Jammen versüßen soll. Mal schauen, ob der neueste Sprössling aus dem Hause VOX mehr als nur ein nettes Spielzeug ist.

Facts & Features

Mit den Maßen von 360 x 165 x 163 mm und einem Gewicht von knapp 3 kg hinkt der Vergleich zwischen dem Adio Air GT und einem Kopfkissen bzw. Kofferradio der 70er Jahre wirklich nur bedingt. Keine Ahnung, was den Ingenieuren bei VOX da durch den Kopf gegangen ist, in jedem Fall aber überzeugt das Kunststoffgehäuse des in Vietnam hergestellten Verstärkers mit einer makellosen Verarbeitung bis in die kleinsten Ecken. Bevor wir uns sämtliche Bedienelemente und Anschlüsse auf der Oberseite anschauen, wandert unser Blick zunächst auf die Rück- und die Unterseite des Amps. Hier gibt es zwar nicht vieles, aber dennoch einiges Wichtige zu entdecken. Denn für Straßenmusiker beispielsweise könnte der Adio Air GT durch die Möglichkeit des Batteriebetriebs in die engere Auswahl rutschen, das Batteriefach auf der Rückseite nimmt acht Saftspender des Typs AA auf und soll damit den Verstärker bis zu acht Stunden unabhängig vom Stromnetz machen.

Ein Netzteil wird aber natürlich mitgeliefert und das findet ebenso hier an der Rückwand seinen Anschluss wie auch ein USB-Port und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zur Aufnahme eines AUX-Signals. Der Klang des AUX-Signals (und ebenso der vom empfangenen Bluetooth-Signal) kann sogar grob eingestellt werden. Dazu bietet die Elektronik des Adio Air GT vier Presets an. Doch zu all dem kommen wir nun.