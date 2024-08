Test: VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Piano

Bezahlbarer Top-Flügel mit Wiener Eleganz

VSL, Synonym für hochwertige Orchester-Librarys, präsentiert mit dem VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Piano einen weiteren gesampelten Flügel der Superlative, der sich mit knapp 150 000 Samples und 170 GB Speicherplatz anschickt, eine Referenz in Sachen digitaler Klaviersounds zu werden.

Der Bösendorfer 280VC: Ein Trauminstrument

Ich gebe zu, es schwingt viel Ehrfurcht mit, wenn ich mich an einen Bösendorfer setze, verbreiten doch diese Edelflügel aus Wien eine ganz spezielle Aura. Der Name ist Synonym für Tiefe und Schwere und gehört seit anderthalb Jahrhunderten zu den Besten der Besten. Doch als Bösendorfer 2007 von Yamaha übernommen wurde, reichten die Reaktionen von verhaltener Skepsis bis zum blanken Entsetzen. Man befürchtete den Absturz in die Mittelmäßigkeit, was sich zum Glück nicht bewahrheitete.

Auf einen Schlag hatte Bösendorfer Zugang zu einer der besten Entwicklungsabteilungen im Instrumentenbau, während der Mutterkonzern es verstand, den Österreichern ihre Eigenständigkeit zu lassen. Die Früchte dieser Zusammenarbeit nennen sich Bösendorfer Vienna Concert („VC“), eine Baureihe komplett neu entwickelter Flügel, mit einem warmen und flexiblen Klang in den unterschiedlichsten Schattierungen und einer sehr langen Sustain-Phase.

Das neue Flaggschiff, der Konzertflügel 280VC, wird unter anderem für seine große Dynamik gerühmt, die von extremem, kaum hörbarem Pianissimo bis zu Lautstärken reicht, die sich problemlos gegen ein großes Orchester durchsetzen können. Das Besondere dabei ist, dass der Klang nie schrill oder metallisch wird, sondern stets eine Wärme und Klarheit ausstrahlt, die für Bösendorfer typisch sind.

Im direkten Vergleich zum Bösendorfer Imperial, der noch 10 cm länger ist, wirkt der 280VC etwas schlanker im Klang, außerdem fehlen ihm die zusätzlichen Basstöne des Imperial, die übrigens nicht von allen Pianisten geschätzt werden, da sie bei gedrücktem Pedal auch ungespielt mitschwingen können. Der 280VC verfügt somit über 88 Tasten, wie die allermeisten anderen Klaviere und Flügel auch.

Auch der Resonanzboden ist etwas kleiner als beim Imperial, aber sehr präzise berechnet und von einer CNC Fräse bearbeitet. Dadurch ist der 280VC weniger orchestral, man könnte auch sagen: zeitgenössischer und flexibler. Für Bösendorfer (bzw. Yamaha) ist die Rechnung aufgegangen, mit der VC Linie zeigen die Verkaufzahlen wieder nach oben. Langsam kehrt Bösendorfer auf die großen Bühnen zurück, wo seit Jahrzehnten Steinway de facto eine Monopolstellung innehatte.

Den Bösendorfer 280VC kenne ich aus eigener Erfahrung; im Rahmen einer Produktion an einem Opernhaus hatte ich mehrfach die Gelegenheit, einen zu spielen. In der Erinnerung war dies der beste Konzertflügel, der mir je unter die Finger kam. Ich empfand den Klang als inspirierender, variabler und insgesamt wärmer als bei den Steinways, Bechsteins und Faziolis, mit denen ich schon das Vergnügen hatte. Und die Mechanik reagierte haargenau auf jede kleinste Feinheit.

Dass der 280VC als Software Piano angeboten würde, war nur eine Frage der Zeit, und dass sich das Wiener Unternehmen VSL dazu berufen fühlte, wird niemanden groß erstaunt haben.

Installation des VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Pianos

Der digitale Bösendorfer wird in zwei Varianten angeboten, wobei die Full Library eine größere Auswahl an Mikrofonen bietet und knapp doppelt so viel Speicherplatz belegt wie die Standard (51 vs 29 GB). Ein Upgrade zur Full Library ist jederzeit möglich.

Zum Download empfiehlt sich der neue Vienna Assistant, der eine praktische Übersicht aller installierten (oder noch zu installierenden) Lizenzen bietet, wobei der Speicherbedarf dieses Jahr dank einer neuen verlustfreien Kompression auf ein Drittel der ursprünglichen Datenmengen reduziert werden konnte. Besitzer der alten Versionen, die mit 93 bzw. 174 GB eher zu den Daten-Schwergewichten zu zählen sind, können sich die neuen komprimierten Files ebenfalls runterladen.

Für den Betrieb ist ein Dongle von Nöten; nebst dem hauseigenen ViennaKey funktionieren übrigens auch der eLicenser von Steinberg und iLok und dies auch virtuell. Die Software läuft auf Windows 8.1 oder 10, auf dem Mac ab Version 10.10. 16 GB RAM sind das Minimum, empfohlen werden 32. Selbstredend ist bei den großen Datenvolumen eine SSD unabdingbar.

Über die Kunst des Sampelns

Um dem etwas schlankeren und direkteren Ton des Vienna Concert Flügels gerecht zu werden, entschied man sich bei VSL für einen vergleichsweise kleinen Aufnahmeraum. Das Studio B des Synchron Studios in Wien ist knapp 70 Quadratmeter groß und zeichnet sich laut eigenen Angaben durch eine „kontrollierte Akustik mit wenig Raumklang“ aus. Für die Sampels wurden die Tasten mittels eines geräuschlosen Roboterfingers in der genau gewünschten Anschlagsstärke ausgelöst. Zusätzlich sampelte man verschiedene Release-Kurven, wobei die Dauer des Loslassens der Taste von der Notenlänge abhängt. Man arbeitete mit sieben Mikrofonpositionen und verschiedenen Typen, unter anderem auch mit großmembranigen Röhrenmikrofonen. Alle Mikrofone liegen am internen Mischer an und können nebst in ihrer Lautstärke bezüglich der Breite des Stereobildes reguliert werden.

Bedienung des VSL Synchron Players

Als Sampleplayer für das VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Piano dient die hauseigene Software Synchron Pianos, die als VST- bzw. AU-Plug-in erkannt wird, aber auch standalone funktioniert. Die Software gliedert sich in drei Bereiche: Auf der Grundseite der Homepage (genannt „Play“) wählt man die Presets und bekommt Zugang zu den wichtigsten Klangparametern wie Pedalgeräuschen und Hall. Ausserdem lässt sich die Grundstimmung in einem weiten Bereich von 415 bis 460 Hz festlegen, nebenbei bemerkt auf zwei Stellen nach dem Komma genau.

In der Sektion „Mix“ des VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Pianos befindet sich ein interner Mischer für die einzelnen Mikrofone. Jedes der insgesamt sieben Stereosignale liegt auf einem eigenen Kanal, samt aufwendigen Bus- und Auxkonfigurationen, Mute- und Soloschaltern sowie Panorama. In der Praxis bedeutet dies, dass man eine MIDI-Spur mit verschiedenen Mikrofonierungen des Flügels direkt vergleichen kann, als ob man in der Tonregie neben dem Aufnahmeraum säße. Die klanglichen Unterschiede zwischen den Mikrofonen und Positionen sind zum Teil erheblich. Wirklich „schlecht“ klingt es dabei nie, nur anders. Die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich, so dass der Flügel schlanker oder voller, direkter oder räumlicher, heller oder dunkler erklingt.

Die einzelnen Mikrofone (die Mikrofone der Standard-Version sind fett markiert)

1. Close 1 – Condenser (Sennheiser MKH8090 ORTF)

2. Close 2 – Tube (Neumann M-149)

3. Mid 1 (Sennheiser MKH 8040 ORTF)

4. Mid 2 (AKG 414)

5. Main/Room Mic – Decca Tree Stereo (Sennheiser MKH 800)

6. Main/Room Mic – Decca Tree Mono (Sennheiser MKH 800)

7. Main Surround – Stereo (Sennheiser MKH 800)

Erwähnenswert ist auch die umfangreiche Effektsektion des VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Pianos, die nebst den obligaten Raumsimulationen und EQs zahlreiche Effekte bietet, die nicht zum Standardprogramm einer Piano-Sample Library gehören: Delays, Kompressoren, Saturator, Chorus, Flanger und sogar auch Rotary-Simulationen. Der musikalische Nutzen erschließt sich einem nicht auf den ersten Blick, aber wer weiß: Irgendwann ist man vielleicht froh darum. Die Klangqualität ist durchwegs gut, vor allem die Hall-Algorithmen überzeugen durch eine angenehme und unaufdringliche Natürlichkeit.

Wem dies immernoch nicht genug sein sollte, findet auf der Edit-Seite Klang-Parameter für jede einzelne Taste. Dadurch kann auch ein unperfekt gestimmtes und reguliertes Instrument simuliert werden, falls dies gewünscht sein sollte.

Das VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Piano in der Praxis

Trotz der Vielzahl an Parametern lässt sich der virtuelle Bösendorfer schnell und intuitiv bedienen. Die einzelnen Mikrofonsignale direkt mischen zu können, ist meines Wissens ein Alleinstellungsmerkmal des virtuellen Bösendorfers. Persönlich gefällt mir der direkte und ehrliche Klang des kleinen Aufnahmeraumes sehr gut. Nachträglich lässt sich der 280VC beliebig bearbeiten und im virtuellen Raum platzieren. Verglichen mit anderen Piano Software-Librarys ist der virtuelle Bösendorfer von VSL weitaus komplexer aufgebaut und erlaubt viel feinere Anpassungen sowohl des Klangs als auch des Anschlags.

Der Klang des VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Pianos gehört zum Besten, was heute als Software angeboten wird und übertrifft im direkten Vergleich auch meine geliebtes Synthogy (Italian Grand 2): warm, natürlich, luftig und sehr nuanciert. Persönlich gefällt mir der direkte und ehrliche Klang des kleinen Aufnahmeraumes sehr gut. Nachträglich lässt sich das Bösendorfer 280VC Software Piano beliebig bearbeiten und im virtuellen Raum platzieren. Dank der zahlreichen Effekte lassen sich experimentelle und elektronische Sounds realisieren. Die 31 FX-Presets bieten eine gute Ausgangslage für E-Pianos, Soundscapes und andere klangliche Eskapaden.

Die Installations-Anweisungen sollte man sich unbedingt zu Herzen nehmen. Auf einem M1-MacBook Pro läuft das VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Piano stabil ohne wahrnehmbare Latenz, auf meinem alten MacBook Pro (Mid 2015, 16GB RAM, 500 GB SSD), das zwar auch den Minimalanforderungen entspricht, sind beim Spielen hier und da Artefakte und Aussetzer zu hören. Das Bouncen einer MIDI-Spur funktioniert aber problemlos. Übrigens sollte man den Dongle („E-Licenser“) nicht während einer offenen Session abziehen, da dies das Plug-in sofort deaktiviert.

Konkurrenz

Meines Wissens ist dies die einzige Sample-Library eines Bösendorfer Vienna Concert 280 Flügels. So gesehen ist das VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Piano einzigartig. Doch auch wenn wir das Feld für andere Flügelmodelle öffnen, zeigen sich die Besonderheiten von VSL: Mir ist keine andere Software bekannt, die bezüglich Funktionsumfang und Einstellmöglichkeiten ebenbürtig ist.

Konkurrenz zum VSL Synchron Bösendorfer 280VC Software Piano gibt es somit nur aus eigenem Hause. Mittlerweile finden sich neun Piano-Librarys im Portfolio von VSL: beide Bösendorfer Konzertflügel (280VC und Imperial), ein Yamaha CFX, ein Hamburger Steinway D-274, zwei Faziolis (F212 und F308), ein historischer Blüthner Salonflügel sowie zwei aufrechte Klaviere von Bösendorfer (130) und Bechstein (Jahrgang 1904). Welchem man davon den Vorzug gibt, ist ausschließlich Geschmackssache.