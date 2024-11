Test: W. A. Production Babylon 2, Wavetable-Synthesizer, VST

Nachfolger mit genialem Wavetable-Editor

Mit dem W. A. Production Babylon 2 Wavetable.Software-Synthesizer bringt die Software-Firma aus Prag den Nachfolger zum „One-Page“ Wavetable-Synthesizer Babylon heraus. Gleich vorweg: Dieser Design-Philosophie ist der Nachfolger treu geblieben, so dass auch hier alles auf einer Seite dargestellt wird. Allerdings werden einige Funktionen hinter auswählbaren Teilbereichen versteckt.

ANZEIGE

W. A. Production Babylon 2 Wavetable-Software-Synthesizer

Installation und Preset-Verwaltung

Erhältlich für macOS ab Version 10.13 und Windows 8, lässt sich der W. A. Production Babylon 2 Wavetable-Software-Synthesizer in den Formaten VST2, VST3, AAX, AU und als Standalone-Applikation installieren. Nach der Installation wird einmalig der Account abgefragt, der zwingend angelegt werden muss.

Die Preset-Verwaltung gestaltet sich rudimentär, da die Struktur lediglich der Ordnerstruktur auf dem Dateisystem des Rechners entspricht. Es gibt keine Suche, Schlagwörter oder Kategorien und Favoriten. Praktisch ist zumindest, dass in der linken Seitenleiste die Preset-Ordner oben dargestellt und alle enthaltenen Presets darunter angezeigt werden.

Was jedoch nicht funktioniert, ist das Aufrufen von Presetes des Vorgängers. Eine direkte Kompatibilität oder ein Import sind nicht vorgesehen – das könnte Nutzer der älteren Version von einem Upgrade abhalten.

Die Oberfläche von Babylon 2

Die Oberfläche präsentiert sich in einem flachen, „modernen“ Design, wobei die Hauptfarbe der Steuerungselemente frei gewählt werden kann, auch kann die Hintergrundfarbe von Schwarz zu Hellblau oder Weiß geändert werden.

Die Akzentfarben können dagegen nicht manuell verstellt werden. Zu der farblichen Gestaltung gesellt sich die Größeneinstellung von 100 % bis 160 % – kleinere Darstellungen sind nicht möglich. Für eine Nutzung auf 4k-Bildschirmen ist der W. A. Production Babylon 2 Wavetable Synthesizer also bestens geeignet. Optional kann auch die Preset-Leiste ausgeblendet werden, um einen Fokus auf das Editieren zu legen. Falls mal etwas daneben gegangen ist, gibt es eine mehrstufige Undo-Funktion, das ist eine gute Sache.

Ich finde die Oberfläche nicht besonders gelungen, da durch die gleichmäßige Darstellung der Elemente, die im Dark-Mode lediglich von schwachen Rahmen umfasst sind, das Auge keinen richtigen Halt findet und ständig wandert. So kommt mir das Arbeiten mit dem Babylon 2 Software-Synthesizer nach einiger Zeit etwas anstrengend vor. Die Akzentfarben sind zudem rar gesät und ein großes Manko ist die statische Natur des GUI.

Werden nämlich Modulationen über die Modualtions-Matrix genutzt, die immerhin acht Zuweisungen beherbergen kann, so bleiben die Auswirkungen dem Ohr vorbehalten. Es gibt keine animierte Visualisierung, z. B. der Wavetables oder eines modulierten Filter-Cutoffs. Ich finde das aber bei komplexen Software-Synthesizern, zu dem der W. A. Production Babylon 2 Software-Synthesizer durchaus zählt, immens wichtig. Zumindest gibt es eine statische Visualisierung, die die Stärke der Modulation anzeigt. Diese ist interessanterweise skaliert, so dass z. B. bei einer Cutoff-Modualtion logarithmische Verhältnisse herrschen. Das bedeutet, je mehr der Cutoff aufgedreht ist, desto mehr wird er auch von der Modulationsquelle beeinflusst.

ANZEIGE

Dabei bleiben sowohl die Modulationsquellen als auch -ziele recht überschaubar. Die Parameter der Effektsektion können z. B. nicht moduliert werden, was das Synthesepotential vermindert. Allerdings können die Effekte Distortion, LoFi, Filter, Phaser, Chorus, Delay, EQ und Reverb einzeln aktiviert und auf dem GUI von Babylon 2 in ihrer Reihenfolge verschoben werden. Die Effekte habe alle eine ordentliche Qualität, jedoch wird der Reverb vielleicht nicht den höchsten Ansprüchen gerecht. In manchen Einstellungen klingt er doch etwas arg bröselig und scheppernd.

Der Kern von Babylon 2: Wavetable-Oszillatoren

Der W. A. Production Babylon 2 Wavetable-Software-Synthesizer bietet zwei vollständige Wavetable-Oszillatoren mit drei verschiedenen Betriebsarten und einen eigenenständigen Noise-Generator. Ein dritter Oszillator läuft nur in der sogenannten Single-Betriebsart. Die Betriebsarten Single, Multi und Quad sind eng mit dem Editor „W-Lab“ verknüpft, der eine genaue Bearbeitung erlaubt. Single ist naturgemäß der einfachste Modus. Hier kann zunächst aus einer beachtlichen Anzahl an Schwingungsformen ausgewählt werden.

Im Multimodus werden dann ganze Wavetable-Verläufe ausgewählt, die aus bis zu 24 Tables bestehen können, zwischen denen selbstverständlich interpoliert wird. Es ist aber auch möglich, so einen Verlauf aus einzelnen Wavetables zusammenzusetzen. Wünschenswert wäre hier die Möglichkeit, eine erste und eine letzte Wavetable im W. A. Production Babylon 2 festzulegen, der dann alle Zwischenschwingungsformen selbst generiert. Allerdings ist das nicht möglich.

Wird die Betriebsart von Single auf Multi gewechselt, so muss zunächst über „W-LAB“ der Editor aufgerufen werden, der dann unterhalb des üblichen Fensters erscheint. Angenommen, die Augangsschwingungsform war ein Sinus, dann wird ein Klick auf „+“ einen weiteren Sinus erzeugen. Dieser kann dann aber in der Editor-Ansicht nach Belieben verbogen, gedreht und gespiegelt werden. Die Interploation zwischen zwei benachbarten Schwingungsformen scheint lediglich ein Überblenden durch Lautstärke zu sein.

Was hier schnell für interessante Wavetables sorgt, ist die Fähigkeit von Babylon 2, den ursprünglichen Schwingungsverlauf anhand einer zweiten Funktion zu verbiegen. Von linearen bis zu beliebig komplexen polynomen Verläufen geht hier alles, was auch beim Editieren der Ausgangsform funktioniert. Die Ergebnisse können kopiert und in weitere Felder eingefügt werden – so können Wavetables Stück für Stück erstellt werden. Das Ergebnis kann dann als Quelle für den Oszillator gespeichert werden und steht danach im Drop-down-Menü regulär zur Verfügung. Der Editor ist sicherlich das Highlight des neuen W. A. Production Babylon 2 Wavetable Software-Synthesizer und verleitet zu klanglich chirurgisch präziser Vorgehensweise.

Wem das zu viel Arbeit ist, der hat auch die Möglichkeit, WAV-Dateien zu importieren. Dabei können sowohl Single- als auch Multicycle-Schwingungsformen importiert werden. Leider schweigt sich die englischsprachige PDF-Anleitung über das genaue Format der zu importierenden WAV-Dateien aus, so dass hier Experimentieren angesagt ist.

Insgesamt ist die Anleitung eher eine Ansammlung von Stichpunkten zu den einzelnen Funktonen von Babylon 2 und kommt leider etwas lieblos daher. Wichtige Details werden oft nicht genannt oder nicht ausführlich beschrieben.

Als letzte Option für die Oszillatoren bleibt dann der Quad-Modus, der schnell interessante Verläufe generiert – und das ohne viel Aufwand. Hier werden einfach vier Schwingungsformen ausgewählt, zwischen denen dann ein Mischungsverhältnis mit dem „Pos X“- und „Pos Y“-Reglern eingestellt wird. Mich erinnert das sehr an die Vektor-Synthese von alten Yamaha Synthesizern wie SY35 oder der Korg Wavestation, Ursprung dieser Innavation war der Sequential Prophet VS.

Weitere Eigenschaften

Ich hatte bereits die Matrix angesprochen. Die Auswahl der Quellen ist stark begrenzt und beinhaltet u. a. die beiden synchronisierbaren LFOs und die vier Hüllkurvengeneratoren. Ein kleiner Test ergab, dass Aftertouch als Modulationsquelle in der Lage ist, das Filter und andere Ziele polyphon zu steuern, was dem Ausdruck sehr zugute kommt. Eine echte MPE-Unterstüzung wird aber nicht geboten.

Auch bei den Filtermodellen hat W. A. Production Babylon 2 deutlich zugelegt und bietet jetzt Dutzende verschiedene Filtertypen, bei denen manche schon einen eingebauten Overdrive besitzen. Das betrifft vor allem die Filtermodelle RMG A, B und C, die jeweils in mehrere LP-, BP- und HP-Typen unterteilt sind. Leider gibt es aber nur dieses eine Filter – hier bieten Mitbewerber häufig zwei Filter an, die zudem seriell und parallel verschaltet werden können.

Schon beim Vorgänger vom W. A. Production Babylon 2 Wavetable-Synthesizer gab es die Option, Mictrotunings zu verwenden. Diese werden in XML-Dateien hinterlegt, aber es gibt leider keinen Support für das MTS-Tuning System von ODDSOUND, das die Handhabung von Microtuning wesentlich vereinfacht.

Der Arpeggiator sieht auf den ersten Blick simpel aus, leistet aber gute Dienste, da er eben auch rhythmische Muster sowie Velocity mit ins Spiel bringt. Kombiniert mit der Option, jede Note auch eine Oktave nach oben oder unten zu transponieren, ist hier gerade für Technoides eine schöne Spielwiese. Erstellte Arpeggios können natürlich abgespeichert werden. Im Modus Poly mutiert er zu einer Trance-Gate-Funktion, bei der immer noch der Urpsrungsakkord hoch oder runter oktaviert werden kann. Auch eine Random-Generatorfunktion ist enthalten. Von Vorteil wäre aber, die Arpeggios sperren zu können, wenn das Preset gewechselt wird.

Klang

Der W. A. Production Babylon 2 Wavetable-Software-Synthesizer klingt solide. Auch außergewöhnliche Klänge können ihm entlockt werden, dennoch verorte ich ihn eher in die Rubrik von Brot und Butter Wavetable-Synthesizer, was per se nichts Schlechtes ist. Sein hervorstechendstes Merkmal ist der Wave-Editor, mit dem die Wavetables präzise edititert oder von Grund auf kreiert werden können. Toll wäre hier eine Exportmöglichkeit gewesen, um diese auch in anderen Applikationen nutzen zu können.

Mein größtes Problem beim Editieren des Babylon 2 Wavetable-Synthesizers war tatsächlich das fehlende Feedback über das GUI, das ich mittlerweile bei vielen Software-Synthesizern gesehen habe und somit beinahe schon gewohnt bin. Das mögen andere aber anders beurteilen und vielleicht sogar bevorzugen. Außerdem wirkt das GUI so flach und uninspiriert, ich wünsche mir beinahe eine fotorealistische Oberfläche – aber nur beinahe.

Kurz nach dem Test wurde ein Update veröffentlicht, das einige Verbesserungen enthält und auch den Kritikpunkt, dass Babylon V1 Presets nicht geladen werden können, beseitigt. Folgende Punkte wurden verbessert:

Überarbeitete Werks-Presets und Erweiterung der Bibliothek um 1500+ neue Presets

Neu: Import von Babylon v1-Presets*

Neu: Fast Mode für schärfere Filtermodulation

Fehlerbehebung: Free-Run-Modus für Oszillatoren

Fehlerbehebung: Mono-Modus für LFOs

Fehlerbehebung: Env 3- und 4-Kurvenformen werden nicht gespeichert

Optimierung von Speichern und Laden

Benutzeroberfläche: Mehr Optionen für den Preset-Browser

Kleinere Korrekturen und Verbesserungen

*Aufgrund struktureller Änderungen in Babylon 2 könnten einige v1-Presets leicht anders klingen.

Alternativen

Auch eher im Bereich der klassischen Wavetable-Synthesizer zu verorten ist der Waves Codex Wavetable-Synthesizer. Dieser ist aber deutlich günstiger als Babylon 2.

Affiliate Links Waves Codex Wavetable Synth Download Kundenbewertung: (3) 29,90€ bei

Natürlich darf auch Waldorf bei den Alternativen nicht fehlen. Hier gibt es neben dem Plug-in zum Klassiker PPG Wave mit Nave noch eine weitere Alternative. Das GUI sieht beim Nave deutlich moderner und übersichtlicher aus.

Affiliate Links Waldorf PPG 3.V Download Kundenbewertung: (4) 155,00€ bei Waldorf Nave Download Kundenbewertung: (10) 155,00€ bei

Und zum Schluss muss natürlich das gerade erschienene Plug-in zum Waldorf Microwave 1 genannt werden.

Affiliate Links Waldorf Microwave 1 Download Kundenbewertung: (3) 145,00€ bei

Neben den teureren Waldorf Synthesizern gibt es auch noch einen interessanten deutlich günstigeren Kandidaten, den Initial Audio Sektor Wavetable-Synthesizer. Dieser preisgünstige Synthesizer besitzt ebenfalls einen Editor zum Erstellen eigener Wavetables und Schwingungsformen.