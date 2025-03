Blofeld 2.0? Was die Software-Version besser macht – und was nicht

Vor Kurzem hat Waldorf eine native Software-Version seines bekannten Blofeld-Wavetable-Synthesizers veröffentlicht, den es seit 15 Jahren als Hardware gibt. Der Clou: Die Software kann nun auch die Hardware steuern.

Kurz & knapp Flexibler Synth: Das Blofeld-Plug-in bietet hochwertige Wavetables, bis zu 512 Stimmen und umfangreiche Layering-Möglichkeiten.

Das Blofeld-Plug-in bietet hochwertige Wavetables, bis zu 512 Stimmen und umfangreiche Layering-Möglichkeiten. Modernes Interface: Der neue Browser und das überarbeitete Interface erleichtern die Bedienung im Vergleich zur Hardware.

Der neue Browser und das überarbeitete Interface erleichtern die Bedienung im Vergleich zur Hardware. Hardware-Integration: Die Software kann die Blofeld-Hardware direkt steuern und so schneller editieren und verwalten.

Die Software kann die Blofeld-Hardware direkt steuern und so schneller editieren und verwalten. Klangcharakter: Die Software klingt überzeugend, während die Hardware durch ihre Wandler leicht anders wirken kann.

Die Software klingt überzeugend, während die Hardware durch ihre Wandler leicht anders wirken kann. Alternative zu Serum & Co.: Klanglich einzigartig, nicht so modulartig aufgebaut, aber stark in Wavetables und Layering.

Vorbemerkung zum Waldorf Blofeld Plug-in

Hier haben wir es einerseits mit einem brandneuen Software-Produkt zu tun, andererseits mit einer nativen Umsetzung eines etablierten Hardware-Synthesizers, der bereits seit Langem als Desktop- und Keyboard-Variante erhältlich ist. Einen ausführlichen Test zur Hardware-Version findet ihr auf AMAZONA.de. Das Plug-in ist in den Formaten VST, VST3, AAX und AU für Windows und macOS verfügbar.

Ich habe bisher nicht mit der Blofeld-Hardware gearbeitet, jedoch mit vielen anderen Waldorf-Produkten. Wavetable-Synthese hat bei Waldorf oft einen besonderen Klangcharakter. Daher frage ich mich, ob und inwiefern dieser Software-Synth für mich und andere interessant sein könnte – sei es als eigenständiges Instrument oder als Alternative zu etablierten Wavetable-Synths wie Serum, Vital & Co. Außerdem dürfte viele Leser interessieren, wie die Software im Vergleich zur Hardware klingt. Und nicht zuletzt stellt sich die Frage, wie gut das Zusammenspiel von Hard- und Software in der Praxis funktioniert.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass Waldorf traditionell eine gewisse Affinität zu James-Bond-Bösewichten pflegt – ein Detail, das sich unter anderem in den Produktnamen „Q“ und „Blofeld“ sowie in humorvollen Anspielungen im Handbuch widerspiegelt.

Klangerzeugung und Effekte

Optisch weichen die Blofeld-Hardware und die Software auf den ersten Blick deutlich voneinander ab. Mit etwas Mühe lässt sich jedoch die Struktur des Plug-ins auf der Hardware wiederfinden – und umgekehrt. Das Plug-in wurde, ebenso wie die Hardware, von Axel Hartmann designt. Ein markanter Unterschied ist insbesondere der neue Browser des Plug-ins (siehe unten).

Die Klangerzeugung besteht bei beiden aus drei Oszillatoren, Hüllkurven und Filtern. In der Software sind als Schwingungsformen die vier Grundschwingungen sowie die drei Optionen Wavetable, User Wavetable und Sample verfügbar. Waldorf wirbt damit, dass alle Q-Oszillatormodelle sowie sämtliche Microwave II/XT/XTk-Wavetables enthalten sind. Zudem sollen einige PPG-Wavetables integriert oder zumindest als Inspiration für die Blofeld-Wavetables gedient haben.

Die Bedienung und Auswahl unterscheiden sich leicht zwischen Hard- und Software. In der (Desktop-) Hardware sind unter „Shape“ zunächst die vier Grundschwingungsformen verfügbar, gefolgt von den beiden Einträgen ALT 1 und ALT 2. Danach folgen die Wavetables 1–66 (beginnend mit Resonant, endend mit Upper Waves), die reservierten Wavetables 67–79 sowie die User Wavetables 80-138. In der Software fehlt leider die Nummerierung der Wavetables. Stattdessen erscheint bei Auswahl des Eintrags Wavetable ein Untermenü, in dem die Wavetables nach Namen von ALT 1 bis Upper Waves aufgelistet sind.

Ein weiterer Unterschied: Während Oszillator 3 in der Hardware nur die Grundschwingungsformen unterstützt und keine Wavetable- oder Sampling-Modi beherrscht, sind diese in der Software verfügbar.

Weitere Klangparameter wie Pitch Bend Range, Key Track, FM Source/Amount, Pulsewidth und PWM Amount lassen sich in der Software über ein übersichtliches User-Interface direkt steuern. In der Hardware erfordert die Bedienung hingegen etwas Menü-Navigation und die Nutzung des Drehreglers links neben dem Display.

Sowohl Hard- als auch Software bieten FM- und Ringmodulation. Wave Mod moduliert die Wavetable-Position, während bei einer aktiven Rechteckschwingung stattdessen die Pulsbreite beeinflusst wird. Eine Modulationsmatrix ermöglicht 16 frei definierbare Verknüpfungen – zusätzlich zu den neun bereits vorhandenen.

In der gedruckten Anleitung wird darauf hingewiesen, dass eine hohe Anzahl aktiver Oszillatoren sowie die Nutzung von Unison-Modi die Polyphonie reduziert. Die maximale Stimmenzahl wird dort mit 25 angegeben. Ein entsprechender Hinweis fehlt in der Software-Anleitung. Beim ersten Testlauf der Software hatte ich den Eindruck, dass ebenfalls bei 25 Stimmen Schluss war. Später entdeckte ich jedoch im Multimode eine Einstellung für bis zu 512 Stimmen (!), die unabhängig vom Multimode aktiviert werden kann.

Der Brilliance-Parameter emuliert laut Handbuch die Klangsynthese aus PPG Wave und Waldorf Wave. Er kompensiert die Beschränkung auf 63 Obertöne, indem er für tiefere Töne zusätzliche Obertöne hinzufügt, um fehlende Brillanz auszugleichen.

Die Effektsektion ist im Plug-in im unteren Bereich zu finden. FX 1 umfasst sowohl in Hard- als auch Software Chorus, Flanger, Phaser, Overdrive und Triple FX – Letzteres kombiniert Chorus, Overdrive und Bitcrushing. FX 2 bietet dieselben Effekte, ergänzt um Delay, Clock Delay und Reverb.

Presets, Browser und Praxis-Workflows

Die Presets der Hardware sind in den Bänken A-H untergebracht. Mit den typischen silbernen Waldorf-Encodern navigiert man durch die Nummern 001-128 jeder Bank. Zusätzlich lässt sich ein Kategoriefilter für das Browsing anwenden. Das Durchsuchen der Presets macht auf diese Weise besonders Spaß.

Die Navigation durch die Preset-Liste in der Software empfinde ich anfangs nicht als so angenehm wie bei der Hardware. Doch nach etwas Einarbeitung offenbart der neue Browser viele interessante, komfortable und moderne Features.

In den Spalten lassen sich Inhalte beispielsweise alphabetisch oder nach Datum sortieren. Zudem können Preset-Namen, Tags und Autorennamen bequem geändert, zugewiesen oder neu erstellt werden. Ein Klick auf ein Preset lädt es direkt in die Engine. Im Options-Bereich befindet sich außerdem die – etwas versteckte – Möglichkeit, ein Init-Preset zu erstellen.

Beim ersten Öffnen sieht man unten links unter Saved Searches die Factory-Soundbänke der Hardware aus den Jahren 2008 und 2012 – sowohl einzeln als auch kombiniert. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich diese Einträge jedoch als gespeicherte Suchkonfigurationen. Solche Konfigurationen lassen sich auch individuell anpassen und speichern, sobald man das Prinzip verinnerlicht hat.

In dem Search-Dialog können (etwas versteckt) auch Tags eingebunden werden. Zusätzlich lässt sich das Author-Feld in der Suche nutzen.

Im Bereich Options (siehe Bild oben) kann sowohl eine aktuelle Suche gespeichert als auch eine Group erstellt werden. Neu gespeicherte Presets müssen stets einer Gruppe zugewiesen werden, beispielsweise der Gruppe User für ein neu erstelltes oder modifiziertes Preset.

Vor dem Speichern eines geänderten Presets wird dieses zunächst über Save Copy dupliziert. Anschließend kann es optional umbenannt werden. Wichtig ist, danach immer noch einmal den Save-Button zu drücken. In manchen Fällen muss das gespeicherte Preset neu geladen werden, damit es aktiv ist und verwendet werden kann – das war bei mir beispielsweise bei einem Multi der Fall (siehe unten).

Natürlich können Groups auch als Filter bei der Suche genutzt werden. In der Kategorie Group gibt es bereits vom Hersteller erstellte Gruppen für die Soundbänke von 2008 und 2012, die jeweils die Bänke A-H enthalten (z. B. 2008 A, 2008 B, 2008 C usw.). Leider fehlt dem Plug-in eine Preset-Nummerierung.

Import von Presets und Soundbanken

Beim Import mehrerer Presets – etwa beim Laden einer kompletten Soundbank – ist es üblich, eine neue Gruppe mit dem Namen der Soundbank zu erstellen und die importierten Presets dieser Gruppe zuzuweisen. Das ist auch sinnvoll, wenn Sounds vom Hardware-Synth importiert wurden (siehe Abschnitt Hardware-Sync unten). Die Sounds der mir im Test vorliegenden Hardware entsprechen den Factory-2012-Bänken des Plug-ins.

Zum Ausprobieren eignet sich die kostenlose synth-nyc Soundlibrary. Zudem gibt es eine kostenpflichtige Library des Sounddesigners Frank Pels, die neu für den Blofeld erhältlich ist. Im Import-Dialog können zugehörige Samples direkt importiert werden – hierfür empfiehlt sich ein Blick in ein Tutorial auf Waldorfs YouTube-Seite. Inhalte, die via Read Only importiert werden, sind automatisch vor Überschreibungen geschützt.

Navigation und Preset-Handling

Die Links/Rechtspfeile neben dem Preset-Namen oben funktionierten im Test nicht immer zuverlässig. Sie sind jedoch ohnehin nicht die komfortabelste Option, da die Liste der Presets recht lang ist. Ein Klick auf Factory DB Preset führt zu einem kompletten Reset, wobei jedoch ein Backup gespeichert wird.

Samples in Hard- und Software

Die Hardware kann bis zu 60 MB an Samples verwalten, wobei hierfür unter Umständen der Erwerb einer separaten Option erforderlich ist.

In der Software werden Samples in sogenannten Templates auf einer speziellen Sample-Seite organisiert. Dort lassen sich Start-, End- und Loop-Punkte präzise und detailliert festlegen.

Auch in der Software wird ein verwaltbarer Speicher von 60 MB angegeben. In einem Waldorf-Tutorial werden die Templates mit den Programs aus dem Spectre-Programm verglichen, das zum Transfer von Samples auf die Hardware verwendet wird. Templates können mehrere Samples enthalten.

Ein Rechtsklick auf ein Sample zeigt dessen Speicherort an. Wird ein Sample importiert, bleibt der ursprüngliche Speicherort unverändert. Daher ist es empfehlenswert, einen dedizierten Ordner mit Kopien der für den Blofeld verwendeten Samples anzulegen. Alternativ können einzelne Presets mit Verweisen auf Sample-Material im .bpz-Format gespeichert werden.

Die Software unterstützt den Import von Samplesets im .wpc-Blofeld-Hardware-Format sowie im XML-Format (z. B. aus der SampleRobot-Software). Auch Presets im .bpz-Format können importiert werden. Allerdings lassen sich derzeit keine Samples von der Hardware auf das Plug-in übertragen.

Im Test verlief der Template-Export zur Hardware nicht immer reibungslos. Beim ersten Versuch verschwand der Dialog Please be patient during transmission of Blofeld Sample Content nicht. Beim zweiten Versuch hingegen klappte es – die erfolgreiche Übertragung wurde gemeldet und ich wurde zum Neustart der Hardware aufgefordert.

Multimode in Hard- und Software, Layer

Der Blofeld kann auch in einem multitimbralen Multi-Modus betrieben werden. In einer DAW ist dies heutzutage weniger notwendig als früher, da sich problemlos mehrere Plug-in-Instanzen laden lassen. Dennoch können für jeden Part individuelle Einstellungen wie MIDI-Kanal, Velocity-Bereich und Tastaturzone festgelegt werden, was interessante Layer-Konfigurationen ermöglicht.

Ist ein Multi-Preset aktiv, können im Browser gefundene Presets per Rechtsklick den 16 Parts zugewiesen werden. Dort stehen auch Transpose, Volume und Pan-Einstellungen zur Verfügung. Standardmäßig wird über einen zusätzlichen Kanal ein weiteres Init Preset abgespielt.

Mit einer maximalen Polyphonie von 512 Stimmen lassen sich – sofern jeder Kanal im MIDI-Omni-Mode steht – mühelos ultrafette Soundlayer erstellen. Alternativ können auch komplexe multitimbrale Setups konfiguriert werden.

Für Multis gibt es weder in der Hardware noch in der Software vorgefertigte Presets. In der Software wird der Multi-Charakter eines Presets durch das Setzen eines Häkchens auf der Multi Page gespeichert. Anschließend kann das Preset im Browser-Suchdialog gefunden werden, wo es eine eigene Single/Multi-Spalte gibt.

Blofeld Hardware Sync und Praxis

Mit dieser Option lässt sich die Hardware über das Plug-in steuern – genau so ist es gemeint, nicht umgekehrt. Voraussetzung dafür ist die Aktivierung der Menüoption Blofeld Hardware Sync in der Software. Die Erkennung erfolgt jedoch nicht vollautomatisch: Zunächst muss der entsprechende MIDI-Port eingestellt werden, erst dann wird die Hardware von der Software erkannt.

Damit geht Waldorf einen anderen Weg als Korg mit den opsix, modwave und wavestate-Synthesizern, bei denen die Hardware zur Steuerung der Software dient. Hier hingegen soll die Software die Bedienung der Hardware erleichtern – was sinnvoll ist, da sie eine bessere Übersicht bietet.

In der Praxis lässt sich beispielsweise ein in der Software durchgeführter Filter-Sweep auf der Filter Page der Hardware sowohl optisch als auch klanglich nachvollziehen. Wechselt man in diesem Modus Presets in der Software, werden diese automatisch auch auf der Hardware übernommen und abgespielt.

Klangvergleich Hardware- und Software

Man kann durch Wavetables sweepen und eine LFO-Modulation anwenden, allerdings fehlen die zahlreichen Verfremdungsoptionen wie Bend, Mirror usw., die man von Massive, Serum & Co. kennt. Dafür klingen viele der Wavetables – die aus zahlreichen einzelnen Schwingungsformen bestehen – außergewöhnlich gut, vermutlich weil sie besonders fachmännisch erstellt wurden. Sie prägen den charakteristischen Sound vom Blofeld.

Hier ein Beispiel für einen Sweep durch das Wavetable ALT 1, inklusive Wave-Modulation:

Beim Vergleich vieler Presets klangen Soft- und Hardware für mein Empfinden in den meisten Fällen sehr ähnlich. Die Hardware wirkte subjektiv jedoch einen Tick interessanter – vermutlich weniger wegen der internen Klangerzeugung als vielmehr aufgrund der Wandler.

Beim Anspielen reagierten viele Sounds hörbar auf Aftertouch-Befehle. Grundsätzlich können Presets sowohl in der Hard- als auch in der Software beim wiederholten Anspielen leicht variieren.

Hört selbst:

Beim Versuch, ein Multi aus drei Layern zu erstellen, klang der erste Sound in der Hardware mit dem Filter-Sweep vielleicht etwas kräftiger. Allerdings übernahm die Hardware die zusätzlichen Multilayer nicht – und verfügt natürlich auch nicht über 512 Stimmen.

Im folgenden Beispiel ist zuerst die Hardware zu hören, dann die Software, während ich nacheinander drei Layer-Sounds aktiviere.

Video