Moderner Synthesizer der Spitzenklasse

Waldorf Iridium Desktop Mk2 ist die neueste Generation des populären Desktop-Synthesizers, der bereits zahlreiche Künstler und Sound-Designer begeisterte. Man schickt sich an, einen neuen Maßstab in Sachen Synthesizer zu definieren. Ob dies gelingt, soll dieser Test zeigen. Zudem bietet man interessante Update- und Upgrade-Optionen für Besitzer der Vormodelle.

Kurz & knapp Was ist es? Waldorf Iridium Desktop Mk2, ein digitaler Desktop-Synthesizer mit sechs Syntheseformen. Klang: Sehr breites Spektrum von Wavetable über FM bis Granular-Sampling.

Sehr breites Spektrum von Wavetable über FM bis Granular-Sampling. Neuheiten: Seeds, Flavour, vier Layer und Per-Note-Parameter-Locks erweitern die Klanggestaltung.

Seeds, Flavour, vier Layer und Per-Note-Parameter-Locks erweitern die Klanggestaltung. Praxis: Viel Direktzugriff, aber manche Workflows könnten einfacher sein.

Viel Direktzugriff, aber manche Workflows könnten einfacher sein. Update: Ältere Modelle profitieren per Firmware, Seeds benötigt jedoch das SOM-Board.

Ältere Modelle profitieren per Firmware, Seeds benötigt jedoch das SOM-Board. Fazit: Extrem vielseitiger Synthesizer mit großem Sound-Potenzial.

Bewertung Waldorf Iridium Desktop Mk2 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

Affiliate Links Waldorf Iridium Desktop MK2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.369,00€

ANZEIGE

Waldorf Iridium Desktop Mk2

Vorgeschichte

Die deutsche Firma Waldorf, 1989 im gleichnamigen Ort nahe Bonn gegründet, heute mit Sitz in Remagen, ist als führender deutscher Synthesizer-Hersteller insbesondere im Bereich der Wavetable-Synthese bekannt. Das beruht nicht nur auf Klassikern wie dem Microwave, als man die von Wolfgang Palm und PPG erfundene Syntheseform erschwinglich auf den Markt brachte, sondern auch auf neueren, innovativen Entwicklungen.

So folgte etwa der Release des ersten Iridium Desktop 2020 auf den 2018 veröffentlichten Quantum-(Keyboard-) Synthesizer, worüber Bernd Kistenmacher hier im Test des Iridium Keyboards 2022 mit polyphonem Aftertouch begeistert schrieb. Hier berichtete er auch über die große Resonanz der AMAZONA.de-Leserschaft auf das erste Iridium-Desktop-Modell. Links zu einem deutschen sound.report-Video und einem englischen Deep-Dive-Video von Waldorf-CTO Rolf Wöhrmann über den Iridium Mk2 sind unten im Artikel zu finden.

Waldorf Iridium Basics

Einige Grundeigenschaften des Iridium-Synthesizers, die sowohl das alte als auch das neue Modell betreffen, sowie Referenzen zum Quantum-Synth fasse ich hier kurz zusammen:

Im Vergleich mit dem Quantum-Keyboard mit analogen Filtern haben die volldigitalen Iridium Desktops eine Stereo-Signalverarbeitung, digitale Filter sowie 16 Stimmen statt 8. Die Desktop-Modelle sind mit einer Pad-Matrix ausgestattet, über die Pads lassen sich z. B. Noten spielen. Auch externes Audiomaterial lässt sich verarbeiten, via microSD-Card oder noch besser via USB-Drive (z. B. 1 TB SSDs) importieren oder mit dem Gerät aufnehmen. Die Klangerzeugung „Particle“ kann Audiomaterial dann alternativ im Stil eines Samplers oder eines granularen Samplers verarbeiten. Die Iridiums sind mit einem großen Touchscreen ausgestattet.

Bisherige Klangerzeugungsmethoden

Im Iridium Mk1 mit bisherigen Software-Versionen gibt es fünf verschiedene Syntheseformen:

1. Wavetable-Oszillator: Dieser weist Referenzen zu PPG-Synths auf.

2. Waveform-Oszillator: Dieser nutzt klassische Schwingungsformen, kann aber bis zu 8 Kopien im Stil von SuperSaws erzeugen.

3. Particle Generator (Granular Sampler): Hier kann man Samples laden und bei Bedarf auch granular verfremden. Dafür stehen Werks-Samples zur Verfügung, doch kann man auch mit eigenen Audiodateien arbeiten, die man laden oder direkt am Gerät aufnehmen kann.

ANZEIGE

4. Resonator-Modus: Hier bringt ein Impuls ein resonierendes Filter mithilfe einer Feedback-Schleife zum Schwingen, man kann hier auch von Physical Modeling sprechen.

5. Kernel-Modus: In diesem Modus lassen sich bis zu sechs sogenannte Kernels eines Oszillators für die Klangerzeugung nutzen, diese können sich auch gegenseitig modulieren. Hier finden wir Parallelen zur FM-Synthese, es ist sogar möglich, DX7-Sounds zu importieren. Es stehen dabei Templates wie FM-Bell und Ähnliches zur Verfügung.

In Mk2 kommt Seeds als sechste Methode hinzu, siehe unten.

Filter, Hüllkurven, LFOs, Modulation

Ausgangssignale lassen sich der dualen Filter-Sektion flexibel zuweisen. Dabei gibt es verschiedene digitale Filtermodelle. Diese stammen z. B. von Quantum, Nave, Largo oder PPG-Synths mit unterschiedlichen Charakteristiken und Flankensteilheiten. Zusätzlich gibt es, auch schon in der Mk1-Version, „Digital Former“-Klangformungsoptionen wie Drive, Gain, Bitcrusher, Kammfilter oder Ringmodulation – nicht zu verwechseln mit der neuen „Flavour“-Option. Sechs Hüllkurven, sechs LFOs und eine Modulationsmatrix mit 40 Slots ermöglichen komplexe Modulationen. Die Effektsektion verfügt über fünf Effekt-Slots, in denen acht verschiedene Effekte gewählt werden können.

Neu: Waldorf Iridium Desktop Mk2

Waldorf Iridium Desktop Mk2 wurde einerseits vom Design her leicht überarbeitet und verfügt andererseits über mehr RAM und Sample-Flash-Speicher (6 GB statt 2 GB) sowie ein verbessertes CPU-Board (SOM-Board). Dieses kann auch für ältere Modelle nachgerüstet werden (siehe unten). Iridium Mk2 verfügt über mehr RAM und Flash-Speicher, zum Beispiel für Samples. Darüber hinaus bzw. unabhängig davon wurde ein Betriebssystem-Update 4.0 für alle bestehenden Quantum- und Iridium-Modelle angekündigt und ist mittlerweile als Public Beta erhältlich (siehe ebenfalls unten). Iridium Mk2 läuft bereits mit diesem System.

Basics: Neuigkeiten und Anschlüsse

Im Waldorf Iridium Desktop Mk2 wurden unter anderem die Seeds-Klangerzeugung, Per-Note-Parameter-Locks, der Mutator Patch Randomizer und ein polyphoner Arpeggiator eingeführt. Neu sind auch Optionen für Mikrotonalität, die pro Patch speicherbar sind, vier Layer statt zwei (spielbar im Single- und Multimode) und mehr. Das Metallgehäuse ist nun zu einem Großteil hellgrau, die Anordnung der Bedienelemente bleibt weitgehend gleich. Ein vorher der hüllkurvenbezogenen Wirkung von Velocity zugeordneter Regler links vom Master-Knopf heißt nun in Anlehnung an ein Feature aus dem neueren Waldorf Protein Synthesizer „Flavour“.

Grundsätzlich finden wir an Anschlüssen außerdem:

2 TS-6,3-mm-Audio-Ausgangs- und Eingangsbuchsen

einen Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregler

das klassische DIN-MIDI-Trio

zwei USB-Anschlüsse (einmal Typ B für MIDI-Verbindungen zum Computer und einmal Typ A für Speichermedien und MIDI-Geräte)

einen microSD-Card-Slot

vier hochauflösende CV-Eingänge, die als Modulationsquellen in der Matrix genutzt werden können

einen analogen Clock-I/O mit Divider-Einstellungen sowie analoge Gate- und Start-Inputs

Neue Seeds-Klangerzeugung

Neu ist eine sechste Synthesemethode, die für jeden der drei Oszillatoren separat verfügbar und am Iridium-Desktop-Mk2-Gehäuse an allen Oszillatoren ablesbar ist. Hierdurch wird eine Art „Timbre-Journey“ durch unterschiedliche Klangwelten möglich. Man kann zwischen verschiedenen Punkten im Stil von Vektorsynthese klanglich „morphen“. Dabei lässt sich für jeden Punkt der „Reise“ eine andere Klangerzeugungsmethode einstellen. Für Seeds-Punkte können die Modi Parts (vereinfachte additive Synthese), Wave (Wavetable-Synthese), Frequenzmodulation, Ringmodulation oder verschiedene Arten von Dirt/Rauschen herangezogen werden. Ringmodulation lässt sich dabei auch unter Beteiligung von Wavetables realisieren.

Man kann zwischen Punkten überblenden und über das Display einzelne Punkte im Detail editieren, zwischen denen das Morphing stattfindet. Dabei ist nicht nur eine Timbre-, sondern auch eine Pitch-Journey möglich, denn pro Punkt ist auch die Tonhöhe verstellbar.

Aus einem Init-Preset heraus wird nach Auswahl der Seed-Klangerzeugung ein Template mit fünf Vektorpunkten geladen, weitere Templates findet man im „Tools“-Menü.

Diese neue Klangerzeugungsmethode steht nur mit neuem SOM-Board und nicht lediglich durch ein Upgrade der Firmware bereit.

Per-Note-Parameter-Locks – entwickelt mit Aphex Twin

Neu ist auch eine sogenannte Per-Note-Parameter-Locks-Funktion, die in Zusammenarbeit mit Aphex Twin entwickelt wurde (zu finden via Mod-Sektion). Hier werden programmierten Parametern individuelle Werte für spielbare Noten mit dem Patch gespeichert. Man kann jeder der 128 MIDI-Noten 16 Parametereinstellungen zuweisen, indem man in einem Record-Modus, erreichbar über die Modulationssektion, nacheinander Noten spielt und an entsprechenden Reglern dreht.

Dabei ist es auch möglich, den Synthesemodus von Oszillatoren pro Note oder Effektparameter zu verändern. Die Klangänderungen werden immer wieder beim Spielen der jeweils gleichen Note aufgerufen. Eine spezielle Page erlaubt Einblick in die Programmierungen und deren Bearbeitung. Ähnliches gab es bereits beim AFX-Mode der monofonen Novation Bass Station. In der Praxis kann hier so etwas wie ein zusätzlicher „Spielrhythmus“ erklingen. Im Test hörte ich aber nicht immer alle Veränderungen so, wie ich sie erwartet oder vorher programmiert hatte. Das Manual geht im Note-Locks-Abschnitt bislang kaum auf Details ein.

Layer, Mutator und Arpeggiator

Waldorf Iridium Desktop Mk2 kann mit vier statt zuvor zwei Layern arbeiten. Die Layer-Page erlaubt Single-, Split- und Multi-Modi, Letzterer ermöglicht Layering, Round Robin und Round-Random-Wiedergabe. Dabei werden z. B. unterschiedliche Noten abwechselnd oder zufällig von verschiedenen Layern gespielt. Die Layer werden auf einer dedizierten Page dargestellt. Sie lassen sich individuell aktivieren, pegeln, im Stereofeld platzieren oder in einen Mono-Modus bringen. In einem Load-Layer-Dialog lassen sich einzelne Layer leicht austauschen.

Ein neuer polyphoner Arp kann mehr als nur eine Note gleichzeitig spielen, z. B. im Modus Poly Follow. Es gibt aber noch mehr Modi und alle fügen interessante Klangvariationen hinzu. Poly Skip führt verschiedene Notenlängen für die Voices ein, das kann mitunter polyrhythmisch klingen. Poly Trans führt Oktaventranspositionen für die Voices ein, wobei es hier auch noch einen Poly-Trans-Skip-Mode gibt. Im Poly-Lag-Modus werden Verzögerungen für einzelne Lines eingeführt.

In den Poly-Modi kann man zusätzlich die „normalen“ Arp-Modi wie Direction und Octave Range verändern. Diese Features werden in Version 4.0 auch für die älteren Iridium- und Quantum-Modelle verfügbar sein. Im Sequencer-Mode lassen sich ebenfalls interessante Riffs/Tonfolgen generieren und leicht transponiert spielen, wobei eine einstellbare Skalen-Quantisierung mit großer Auswahl und Root-Key-Bezug dafür sorgen kann, in einer bestimmten Tonalität zu bleiben. Diese Feature-Kombination (zu hören im dritten Beispiel) begeistert mich in der Praxis besonders und ist nicht so leicht anderswo zu finden. Zudem beherrscht der Sequencer verschiedene Abspielrichtungen oder kann alternativ auch Parameter modulieren.

Das gilt noch umso mehr, als mit dem Flavour-Regler Lebendigkeit und Variationen ganz im Geiste minimalistischer Kompositionsstrategien hinzugefügt werden können (siehe folgendes Beispiel unten). Vielleicht würde Philip Glass das auch gefallen, der für mich in dieser Hinsicht Inspiration ist.

Im neuen Mutate-Bereich lassen sich differenziert und individuell dosiert zufällige Änderungen einführen. Das bewirkte in der Praxis interessante Veränderungen (siehe Video unten bei ca. 26:04). Es ist zudem möglich, einzelne oder alle Einstellungen einzelner oder aller Layer zufällig zu verändern.

Flavour-Regler aus Protein

Im kürzlich erschienenen neuen Waldorf-Synthesizer Protein wurden ein Flavour-Regler und einige zusätzliche Parameter eingeführt, die nun auch Einzug in den Waldorf Iridium Desktop Mk2 genommen haben. Einige Parameter lassen sich hiermit automatisch beim Spielen subtil variieren, sodass es bei Anschlägen jeweils ein wenig anders klingt. In der Praxis kann man hier aus einer einfachen monotonen Sequenz eine abwechslungsreichere machen.

Im Vergleich zum Protein lässt sich beim Iridium Mk2 genauer einstellen, wo genau der Flavour-Regler seine Ungenauigkeiten und Variationen einfügt. So ist es beispielsweise für Oszillator 1, Oszillator 2, Oszillator 3, Filter, Envelopes, Pitch, Volume und Pan möglich, den Flavour-Amount individuell einzustellen. Settings werden mit dem Preset gespeichert. Das nächste Beispiel zeigt einen mit dem internen Sequencer gespielten Sound mit Flavour-Variationen. Die kleinen, sich ändernden Nuancen heben die Iridium-Sequenz von anderen Synths ab.

Praxis Teil 1

Für mich ist es der erste Test eines Waldorf Iridium, daher sind manche nachfolgenden Aspekte, die ich wichtig finde, nicht nur auf Neuerungen des Waldorf Iridium Desktop Mk2 bezogen.

Die Oszillatoren haben jeweils eigene einrastende Semitone- und stufenlose Finetune-Pitch-Regler. Vom Modularsynth kommend würde ich mir manchmal wünschen, die gröberen Einstellungen wären auch stufenlos möglich. Doch grundsätzlich sind diese Regelmöglichkeiten pro Osc natürlich vergleichsweise komfortabel. Auch an andere Osc-Parameter gelangt man schnell.

Pads lassen sich via Display mit einem der Endlosencoder transponieren, wenn das Menü aufgerufen ist. Einen einfachen Transpose-Button hätte ich besser gefunden. Die Pads bieten weder Aftertouch noch reagieren sie auf Velocity, stattdessen ist am Display ein Velocity-Wert einstellbar. Gleichwohl kann das Gerät MPE verarbeiten, die Mk2-Version erlaubt nun sogar die Definition zweier MPE-Zonen. Iridium Desktop Mk2 hat ein Keyboard mit polyphonem Aftertouch, daher ist auch davon auszugehen, dass viele Sounds hierfür optimiert wurden. Auf der Perform-Page findet man eine „Wheels“-Ansicht, die schnell aktuelle Werte von Modwheel oder Aftertouch anzeigt und bei Bedarf Änderungen/Steuerungen derselben auch via Display ermöglicht – zusätzlich zu einem X/Y-Pad.

An ein Init-Patch gelangt man via Ladedialog. Einen Exit-Button gibt es nicht, man kommt eher unkonventionell aus dem Dialog heraus, indem man sich zu anderen Bereichen begibt. Das verunsicherte mich anfangs. Die Synthese-Modi aktiviert man durch Drücken entsprechend gekennzeichneter Taster unten, das ist gut erkennbar. Die zahlreichen Beschriftungen der Encoder beziehen sich dann auf die Funktion(en) bei der jeweils gewählten Klangerzeugung.

Eine Audioaufnahme klappt über das globale Menü. Hier kann man den internen Sound oder alternativ ein über die Inputs hineingeroutetes Signal aufnehmen, via Touchscreen benennen und speichern.

Wenn von ca. 6 GB (genauer: 6433 MB) „nur“ ca. 2 GB mit User-Samples belegt sind, bleibt genug Platz für eigene Samples. Die Sample-Verwaltung und das Editing könnten in Bezug auf den Workflow etwas besser organisiert sein. Edit-Optionen unterscheiden sich im Particle- und im Recording-Bereich, in Ersterem sind sie komfortabler. Immerhin gab es eine Warnung beim Versuch, ein editiertes Sample zu überschreiben. Ein Sample in ein Init-Patch mit Particle-Engine zu laden, fand ich beim ersten Mal recht schwierig. In der Particle-Engine gelangt man via Action > Add mit etwas Mühe in den Bereich der Samples und Recordings. Kennt man das Prozedere einmal, relativiert sich das.

Wurden mehrere Samples geladen, spielten sie im Test zunächst abwechselnd, solange die gleichen Velocity- und Key-Zones eingerichtet waren, was man freilich ändern kann.

Für ein geladenes Sample lassen sich Start-, End- und Loop-Punkte definieren. Ein Loop-Punkt kann überraschenderweise vor dem Startpunkt liegen und ist dann auch zu hören, das fand ich nicht ganz logisch. Überzeugen kann dafür der Granular-Modus mit sehr direktem Parameterzugriff, mit bis zu 8 Grains, Jitter-Option und wählbarem Travel-Speed, der auch bei 0 % liegen kann. In weiteren Praxistests und im Video unten reagierte der Touchscreen manchmal nicht wie erwartet. Oder aber ich fand die Menüführung etwas verwirrend, wenn ich in andere Bereiche kommen wollte, z. B. beim Umschalten zwischen normalem Sample- und Granularmodus.

Das Abspeichern neuer Presets könnte auch etwas leichter gehen. Einen Patch-Namen bestätigt man via „Return“, der Speicherprozess wird via Save am Touchscreen ausgelöst, aber erst, nachdem ein freier Slot gewählt wurde. Hat man mit einem Init-Preset gestartet, dreht man sich hier erst mal durch ca. 160 Patches oder gibt manuell eine Nummer ein. Das Manual sagt: „Use the Save option for copying sound patches. There is no need to edit a patch before storing it.“ So kann man es auch sehen. Drückt man den großen Push-Encoder zwischendurch, verlässt man möglicherweise unbeabsichtigt den Dialog.

In einer separaten Perform-Page lassen sich in sechs Sets je 20 Presets für schnellen Zugriff speichern.

Mikrotonale Skalen und Effektsektion

Im globalen Menü kann man Skalen auswählen bzw. die Pads bieten vier verschiedene Spielmodi: Notes, Scale, Chord und Trigger. Es lassen sich, und das ist neu, nun auch mikrotonale Skalen definieren und laden (siehe Bild).

In der Effektsektion sind verschiedene Routing-Optionen verfügbar, im vorherigen Test geäußerte Kritik wegen mangelnder Flexibilität konnte ich hier nicht mehr nachvollziehen, vermutlich wurde hier nachgebessert. An Bedienelemente zum Aktivieren/Deaktivieren von Effekten heranzukommen, könnte meiner Meinung nach aber einfacher gehen.

Die USB-B-Verbindung zum Computer ist etwas altmodisch und wird für MIDI (nicht für eine Audiointerface-Funktionalität) benutzt. Via USB-A-Host-Anschluss kann man MIDI-Geräte anschließen.

Klang und weitere Praxis

Der Waldorf Iridium Desktop Mk2 beherrscht das wohl breiteste vorstellbare Klangspektrum. Wavetable-Synthese, Virtual Analog, FM und Physical Modeling sind an sich schon mehr, als die meisten Synths können, doch durch die Fähigkeiten als Sampler mit Granularoption werden die Klangmöglichkeiten wirklich endlos, zumal man noch je drei Oszillatoren in vier Layern übereinanderschichten kann.

Es gibt auf dem Markt wenig dedizierte Sampler ohne Groovebox-Charakter. Auch im Iridium scheint Sampling zwar von der Implementierung her ein wenig „Nebensache“ zu sein, doch hat man hier definitiv Möglichkeiten, mal eben einen Synth aufzunehmen, zu einem spielbaren Instrument zu machen und jede Menge Feinjustage bezüglich des Sounds mit Filtern, Effekten, Flavour, Mikrotonalität, Layering und mehr zu betreiben. Und darauf kommt es mir in der Praxis an.

Dass das neue Modell jetzt deutlich mehr Speicher hat und generell Import/Export via microSD-Card oder Festplatte möglich sind (und vorher schon waren), macht dies einfacher und ist ein wichtiger Faktor. Die neuen Optionen wie Seeds, Flavour und Per-Note-Parameter-Locks zielen auf Klangverläufe und Variationen ab. Es geht insgesamt darum, noch mehr Möglichkeiten zu geben, Klänge leicht lebendiger machen zu können.

Wavetables lassen sich via Noise „stören“ und via „Spectrum“ auf interessante Weise im Frequenzbereich verschieben. Einige erste Wavetables klangen im Test durchaus nach PPG, hier Beispiele:

Im Waveform-Mode kann man via Sync, Kernel Count und Detune einfache Wellenformen anfetten. Es folgen Beispiele mit Presets, die Waveform-Klangerzeugung nutzen:

Hier ein Kernel-Mode/FM-Style-Beispiel:

Hier eine einfache Bearbeitung eines Oscs im Resonator-Mode und ein weiteres Resonator-Beispiel:

So hört es sich an, wenn man aus einem Init-Preset heraus die Seeds-Klangerzeugung wählt und mit einem Osc durch Vektoren sweept:

Und so klingt es, wenn man ein gesprochenes „Hallo“ über ein externes Mischpult abspielt und im Particle-Mode mit und ohne granulare Optionen abspielt:

Bei den Klängen gefielen mir einige Sounds von Howard Scarr herausragend gut, aber auch von anderen ist viel Gutes dabei, z. B. von Thorsten Quaeschning, Reinhold Heil, Jörg Hütter, Richard Devine und mehr (auch zu hören im Video unten).

Während für Iridium Mk1 und Quantum Software-Updates verfügbar sein werden bzw. als Public Beta jetzt schon sind, bekommt man mehr Speicher und die Seed-Klangerzeugung nur mithilfe eines neuen sogenannten SOM-Boards. Von Waldorf wurde mir sogar mitgeteilt, dass auf Nachfrage auch Nachrüstungen für Quantum-Modelle mit SOM-Boards möglich sind. Genaue und aktuelle Informationen über den Preis (zum Testzeitpunkt ca. 598,- Euro) und alles Wichtige findet ihr hier.

Bezüglich der Firmware ist Version 4.0.6 als Public Beta für Iridium- und Quantum-Modelle erhältlich. Sie enthält den neuen polyphonen Arpeggiator, den Mutator (Patch-Randomizer), mikrotonale Einstellmöglichkeiten (pro Patch) sowie einen neuen Wavetable-Generator für alle Instrumente – wie gesagt unabhängig vom SOM-Board oder der Hardware-Version.

Konkurrenz

Waldorf selbst bietet noch den etwas günstigeren Iridium Core und das Iridium Keyboard an, dessen Tasten mit polyphonem Aftertouch ausgestattet sind. Groove Synthesis 3rd Wave 8M mit 8 Stimmen (getestet hier) ist kleiner, günstiger und einfacher zu bedienen, hat analoge Filter, aber weniger Speicher für Samples (35 Sekunden in 48 kHz Auflösung bzw. 3,3 MB) und kein Physical Modeling. Der größere 3rd Wave Desktop ist deutlich teurer, hat aber 24 Stimmen.

ASM Hydrasynth Desktop als Wavetable-Synth ist deutlich günstiger und bietet für die Pad-Matrix vollpolyphonen Aftertouch. ASM Leviasynth bewegt sich in der gleichen Preisliga und bietet ebenfalls 16 Stimmen, 8 Oscs pro Stimme, verschiedene Klangerzeugungsmethoden (wie Phase Modulation und Phase Distortion, aber kein Sampling), digitale und analoge Filter und ebenfalls eine Pad-Matrix mit Aftertouch.

Video

Hier mein ausführliches deutsches sound.report-Video mit vielen Beispielsounds:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hier ein Link zum englischen Deep-Dive-Video mit Rolf Wöhrmann: