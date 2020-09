Test: Waldorf IRIDIUM, Desktop-Synthesizer

Nur der „kleine“ Bruder des QUANTUM?

Als die Firma Waldorf Music 2018 den lange erwarteten QUANTUM Synthesizer in die Welt entließ, schlug dieser ein wie eine Bombe. Einer der „Synthesizer des Jahres 2018“ war geboren und dürfte auch heute noch zu den erfolgreichsten Synthesizern am Markt gehören. Die manchmal kritische, aber meistens begeisterte Fangemeinde dürfte eher gewachsen als geschrumpft sein. User-Gruppen in bekannten sozialen Netzwerken transportieren auch heute noch die Botschaft, dass der QUANTUM zu einem der besten digital-analogen Synthesizer überhaupt gehört.

Haben andere Synthesizer nach zwei Jahren Existenz schon ihre Halbwertszeit überschritten, kann davon beim QUANTUM nicht die Rede sein. Das liegt einerseits daran, dass die Mannschaft von Waldorf rund um Rolf Wöhrmann sehr genau zuhört, wenn es um Kritik und Verbesserungsvorschläge geht. Der Austausch mit den Usern war und ist immer lebendig und hat schließlich zu einem großen Update 2.0 geführt, durch das QUANTUM sogar noch ein weiteres Synthesemodell (Kernel) erhalten hat. Andererseits liegt der Erfolg dieses Synthesizers auch an seinem Hardware unabhängigen Betriebssystem, das kontinuierlich weiterentwickelt wird und für eine breite Produktpalette verwendet werden kann und soll. Das erste Ergebnis dieser Weiterentwicklung ist der brandneue IRIDIUM Synthesizer, der wahrscheinlich auf der Superbooth 2020 einer DER Knaller unter den Neuerscheinungen gewesen wäre.

Aufgrund der Corona-Krise musste man umplanen und so wurde der IRDIUM im Juni dieses Jahres einem Fachpublikum online präsentiert. Wir haben darüber berichtet. Es fand keine Präsentation eines Prototypen oder eine Vorstellung von Ideen und Entwürfen statt, sondern es wurde ein reales, mit geringer Wartezeit verfügbares Instrument vorgestellt, das ich mir nun für AMAZONA.de anschauen durfte. Eines sei an dieser Stelle vorweggenommen. Trotz kompakter Bauweise ist IRIDIUM absolut nicht der kleine Bruder des QUANTUM und er soll ihn auch nicht ablösen und ersetzen. Dahinter steckt eine ganz andere Idee…

Eine Synthesizer-Plattform für jeden Zweck

Um die folgenden Zeilen besser zu verstehen, muss ich an dieser Stelle ein paar Kenntnisse über den QUANTUM Synthesizer voraussetzen. Würde ich bei null anfangen, fänden wir hier kaum ein Ende. Wer diesbezüglich ein Update braucht, kann gerne nochmals einen Blick in unseren Zweiteiler aus dem März 2018 werfen.

Was natürlich von Anbeginn Bestandteil des Waldorf QUANTUM Konzepts gewesen ist, im Laufe der vergangenen zwei Jahre aber zunehmend an Profil gewonnen hat, ist die Hardware unabhängige Software-Plattform, die Basis nicht nur für den QUANTUM, sondern für alle künftigen Entwicklungen innerhalb dieser Produktfamilie ist/sein wird (KYRA gehört zum Beispiel nicht dazu). Rolf Wöhrmann hat zusammen mit seinem Team sehr genau zugehört, als es um Kritik am QUANTUM und um mögliche Verbesserungen und Ergänzungen gegangen war. Mit dem OS 2.0 ist diesbezüglich ein großer Sprung in die richtige Richtung gelungen.

Vieles wurde verbessert, aber nicht alles. Einige grundlegende Dinge, wie zum Beispiel die Umwandlung des in Stereo erzeugten Klanges in ein Monosignal durch die analogen Dual-Filter musste man an dieser Stelle akzeptieren oder gleich und ausschließlich die Oszillatorausgänge durch den Digital Former laufen lassen. Auch dass der QUANTUM ausschließlich als Keyboardversion erhältlich ist, stieß nicht bei allen Usern auf Gefallen. Die Erfahrungen mit QUANTUM waren also der Nährboden für weitere Entwicklungen, sowohl im Software- als auch im Hardware-Bereich. Nun steht in Kürze ein neues Update namens Beta 3.0 ins Haus, das sowohl in den IRIDIUM als auch in den QUANTUM geladen werden kann und diesen abermals auf ein aktuelles technisches Level heben wird. Noch aber ist der neue IRIDIUM Synthesizer in der Version 2.5.2 erhältlich und schon der hat ein paar Überraschungen parat.

Waldorf IRIDIUM Bauform und Erscheinungsbild

Der IRIDIUM erscheint in QUANTUM Optik als reiner Tabletop-Synthesizer mit äußerst kompakten Abmessungen (440 mm breit, 305 mm tief, 85 mm hoch) und ohne Keyboard. Damit wäre man im Grunde in der Lage, den Synthesizer in ein 19-Zoll Rack einzubauen. Entsprechende Rack-Schienen oder eine passende Rack-Wanne werden künftig erhältlich sein. IRIDIUM wiegt 5,4 kg und ist auf angenehme Weise kein Leichtgewicht, sondern echte Hardware. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech und ist absolut verwindungssteif. Die Regler sind aus Aluminium. Der IRIDIUM ist äußerst robust und elegant zugleich. Natürlich hat dieser kompakte Synthesizer weniger Platz auf dem Panel zur Verfügung als sein größerer Mitspieler. Dennoch wurde das grundlegende Design auch hier übernommen. So machen Look & Feel den IRIDIUM schon optisch zu einem echten Partner des QUANTUM.

Das Bedienpanel des IRIDIUM

Der vom QUANTUM bekannte Touchscreen ist mit etwas geringerer Auflösung wieder dabei und wird von sechs Parameterreglern und den Tastern für die Masterpages für LFOs, Oszillatoren, Filter, Envelopes, die Modulationsmatrix und die Effekte „umrahmt“. Einzig der zentrale „Big Knob“, der beim QUANTUM unterhalb des Displays zu finden ist, wurde nun rechts außerhalb des Displays zusammen mit den Mode-Tastern untergebracht. Das ist in pucto Handling sogar recht praktisch und hat bei der konkreten Arbeit nicht gestört. Neu ist in diesem Bereich ein Taster für die Masterpage, in der die Lautstärken und Panoramawerte der Layer und die Gesamtlautstärke eingestellt werden können. Der zentrale Bereich des Touchscreens wird durch drei virtuelle VU-Meter dominiert, die die aktuell gespielten Lautstärken anzeigen.

Im unteren Bereich des Panels sind die Sektionen für die drei Oszillatoren untergebracht, gefolgt von einem Mixer zur Lautstärkeregelung und einem Routing-Taster, der Zugang zu einer tieferen Gestaltung des Signalpfads durch alle Module gewährt. Dann folgt die Dual-Filtersektion, der beliebte Digital-Former und die Regler für die Envelopes, die werksseitig auf Filter 1 und Amp geroutet sind. Allerdings hat IRIDIUM insgesamt sechs frei editierbare Envelopes. Diese können dann über die entsprechenden Menüs editiert und zugewiesen werden. Abgeschlossen wird das Panel durch die Regler für die sechs LFOs und die Mastersektion.

QUANTUM hat zusätzlich noch eine Sektion für den Komplex-Modulator und für die Effekte. Diese wurden hier aus Platzgründen weggelassen. Die Effekte lassen sich nur über den Effects-Mode einstellen, den Komplex-Modulator hat man im Mod-Menü als separates Tab hinterlegt. Das war im QUANTUM auch schon so. Insgesamt wurde das Panel natürlich ganz schön „verdichtet“. Die Regler stehen beim IRIDIUM enger zusammen, bieten aber noch genug Raum für eine entspannte Arbeit. Außerdem benötigte man noch Platz für eine Novität, die der QUANTUM nicht besitzt. Ich meine die 4 x 4 Pad-Sektion mit RGB-Beleuchtung, die zur Editierung weiterer Funktionen gedacht ist. Apropos Beleuchtung. Auf die farbliche Sortierung der einzelnen Sektionen durch LEDs an den Reglern hat man beim IRIDIUM verzichtet. Das hat sowieso nicht jedem gefallen. Die Farben erscheinen nun nur noch im Display. In den Settings können die einzelnen Sektionen/Module in bekannter Weise weiterhin nach Bedarf umgefärbt werden.

Doppelte QUANTUM Power

Neben der neuen Pad-Sektion verfügt IRIDIUM nun auf der Geräterückseite über 4 CV-Inputs plus Gate In, Trigger In, Clock In, Clock Out. Damit ist eine Einbindung in ein analoges Modular-Setup möglich. Klasse ist, dass die Inputs als Quellen in der Mod-Matrix erscheinen. Der Modulationsgrad kann über virtuelle Schieberegler (Amount) eingestellt werden. Wer sich zum Thema ein paar Anregungen holen möchte, kann auf YouTube einfach mal den Suchbegriff „Waldorf Iridium – CV Inputs – Patching with Modular“ eingeben. Soweit ist das eine tolle Sache. Es fehlen jetzt nur noch CV-Outputs z. B. für externes Sequencing vom IRIDIUM aus.

Die wirklich wichtige Neuerung beim IRIDIUM offenbart sich allerdings, wenn man sich seine inneren Werte etwas näher anschaut. War QUANTUM noch ein Hybrid-Synthesizer mit analoger und digitaler Signalverarbeitung, ist IRIDIUM nun ein voll-digitaler Synthesizer geworden. War QUANTUM noch 8-stimmig duo-timbral, ist IRIDIUM nun 16-stimmig duo-timbral.

Die Oszillatoren des IRIDIUM bieten wieder die fünf Synthesemodelle Wavetable, Waveform (VA), Particle (Sampling und Granularsampling), Resonator und Kernel (bis zu 6 Suboszillatoren). In letzteres Modell können nun alte DX7 Sounds über Sysex geladen werden. Es können auch Sound-Bänke vom Nave geladen werden. Allerdings nicht zu 100 %, aber immerhin als klangliche Basis.

Auf die analogen Filter, denen es meiner Ansicht nach immer an Biss fehlte, wurde verzichtet. Das hat den großen Vorteil, dass der Signalweg nun Stereo ist von der Erzeugung bis zu den Ausgängen. Die Dual-Filter sind also nun auch digital und können in den Modellen Nave, Largo, PPG, Quantum und State-Variable mit den Flankensteilheiten 12/24dB und den Modi LP/HP/BP in allen Kombinationen eingestellt werden. Mit OS 3.0 wird man die analogen Filter im QUANTUM auf Bypass schalten können. Somit wird auch dort der Signalweg vollständig in Stereo ausgeführt werden. Der Digital-Former kann nun auf insgesamt 30 Filtermodelle zugreifen. Neben dem Komplex-Modulator ist er eine der stärksten (klanglichen) Waffen, die zur Verfügung stehen. Neu in den Dual-Filtern ist ein Tools Sub-Menü, über das man einen Analyzer zuschalten kann, der den Frequenzgang des aktuell gespielten Signals anzeigt. Das ist ein durchaus hilfreiches Feature.

Die Modulationsmatrix des IRIDIUM



Insgesamt wurden alle Module mit der aktuellen OS Version 2.5.2 gegenüber dem QUANTUM nochmals deutlich überarbeitet. Es gibt sowohl versteckte Features bzw. Erweiterungen in den einzelnen Menüs (z. B. Wavetables und Filtermodelle), aber auch deutlicher in Erscheinung tretende „Neuerungen“. So wurde auch die Modulationsmatrix nochmals überarbeitet. Die Modulationsmatrix dient dem Routing der Modulationsquellen auf verschiedene Modulationsziele. Sie verfügt nun über 53 Modulationsquellen und 192 Modulationsziele inkl. Komplexmodulator.

An den 40 Modulationsslots hat sich nichts geändert. Immer noch sehr fein, aber auch beim QUANTUM bereits möglich, ist die direkte Zuweisung eines Controllers zu einer Modulationsquelle. Klassisches Beispiel: die Erzeugung eines Vibratos und dessen Steuerung über das Modulationsrad. Über das Untermenü Controller kann dieses einem LFO zugewiesen werden, der dann z. B. auf die Oszillatoren wirkt. Dieselbe Funktionalität steht auch in den LFO-Menüs direkt zur Verfügung, wenn man dort auf das Untermenü Mod Targets klickt. Natürlich stehen neben dem Modulationsrad noch weitere Controller zur Verfügung. Beispielsweise nun auch die CV Inputs 1-4.

Rhythmisches Fundament

Der Performance-Bereich des IRIDIUM macht nun einen aufgeräumten Eindruck. Durch Druck auf den Perform-Taster wird das entsprechende Menü geöffnet. Wirkte dieses beim QUANTUM noch etwas dürftig, steht nun doch deutlich mehr „Content“ zur Verfügung. Neben den bekannten Tabs für das X/Y-Pad und das Favorites-Menü (mit 5 Sets), gibt es nun ein Wheels-Sub-Menü, über das man die Controller Mod-Wheel, Pitch-Wheel, Aftertouch und Pad-Velo grafisch editieren kann. Und zwar für jedes der beiden Layer separat. Gab es im QUANTUM an dieser Stelle noch das Arp & Seq-Menü, das nicht allzu viel hergab, stehen nun unter dem Autoplay-Tab zahlreiche und vor allen Dingen grafische Editiermöglichkeiten für die Sequencer und Arpeggiatoren bereit.

Notenwerte können manuell per Regler, aber auch durch „Aufziehen“ des Notenwertes auf dem Touchscreen editiert werden. Sequenzen können auch aufgenommen werden, indem sie auf einem Keyboard Schritt für Schritt eingespielt werden. Klasse finde ich die sogenannten Parameter-Sequencer (insgesamt 8 je Layer), die als zusätzliche Modulationsquellen programmiert werden können. So können klassische Filter- und Amp Modulationen erzeugt werden. Die Möglichkeiten, Sequenzen und Arpeggios zu programmieren, sind beim IRIDIUM deutlich gewachsen, machen hier aber auch mehr Spaß als beim QUANTUM.

IRIDIUM und die neue Pad Sektion

Abschließend will ich die neuartige Pad-Sektion vorstellen. Diese 16 Pads sollen nicht als Drumpad verstanden werden. Es handelt sich vielmehr darum, verschiedene Spielhilfen anzubieten, die bestimmte Programmierungen erleichtern. Der Pad-Sektion sind vier Taster mit den Bezeichnungen Notes, Scale, Chord und Trigger zugeordnet. Je nachdem welchen Mode man anwählt, werden die Pads im Touchscreen auf eine andere Weise und mit anderen Parametern dargestellt. Der Notes-Mode ist schnell erklärt. Hier kann man mit den Pads auch polyphon Noten spielen. Sozusagen als Keyboard-Ersatz. Einem selektierten Pad kann ein beliebiger Notenwert zugeordnet werden. Auf diese Weise kann man sich Tonleitern beliebig umbauen. Je nachdem, was man mit den Pads performen möchte. Im Scale-Mode steht ein Scale-Mapper zur Verfügung, der die eingestellte Tonleiter/Notenfolge in der Stimmung verändert; also z. B. in Dur, Moll, pentatonisch, lydisch usw.

Was auch immer gewünscht ist. Der Notenwert je Pad wird entsprechend der eingestellten Skala geändert. Im Chord-Mode liegt auf jedem Pad ein Akkord. Neben anderen Parametern kann man mit dem Voicing-Parameter einstellen, in welcher Weise die ausgewählten Akkorde ausgelesen und gespielt werden. Also z. B. auch in verschieden inversiven oder gesplitteten Formen. Der letzte Mode heißt Trigger. Über ihn kann man in Autoplay erzeugte Sequenzen in unterschiedlichen rhythmischen Mustern auslesen, die in dem Parameter-Algorithm hinterlegt sind. Der Trigger-Mode ist ein Performance-Tool, das Lebendigkeit in die erstellten Sequenzen und Arpeggios bringt. Apropos Sequenzen und Arpeggios. Beiderlei können über die Pads im Notes-Mode schnell programmiert werden. Ein externes Keyboard ist also nicht zwingend erforderlich, wenn man gleich mit dem IRIDIUM arbeiten möchte. Sequenzen werden hierbei Step by Step über die Pads eingegeben. Obwohl die Pad-Sektion grundsätzlich polyphon ausgelegt ist, kann man leider keine Akkorde pro Step im Sequencer eingeben. Die Pad-Sektion ist somit ein nützliches Feature, wenn man an dieser Stelle Abschied vom Konzept klassischer Drumpads nimmt. Aber natürlich kann man externe Hardware auch über die Pads ansteuern. Da kommt bestimmt jeder auf eigene Ideen.