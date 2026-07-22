Lohnt sich das Update?

Letztes Jahr hat Waldorf mit dem Microwave 1 Plug-in überrascht, einer detailgetreuen Emulation des legendären Waldorf Wavetable-Synthesizers mit analogen Filtern und dem markanten roten Data-Wheel im Axel Hartmann Design. Besonders gelungen war auch die Möglichkeit, die originale Hardware über das Plug-in fernzusteuern und sogar Patches auszutauschen. Das Plug-in kommt der Hardware klanglich extrem nahe. Gleichzeitig bietet es den Vorteil einer deutlich überlegenen Bedienung samt Integration in die DAW. Nun legt der Hersteller mit dem Waldorf Microwave 1 V2 Software Synthesizer Plug-in nach.

Kurz & knapp Was ist es? Waldorf Microwave 1 V2 Plug-in, Software-Synthesizer, detailgetreue Emulation des legendären Microwave 1 mit authentischem Wavetable-Sound und erweiterten Software-Funktionen. Neue Features: Virtuelle Voice-Cards erweitern die Polyphonie auf bis zu 32 Stimmen und sorgen für variableres Vintage-Verhalten.

Virtuelle Voice-Cards erweitern die Polyphonie auf bis zu 32 Stimmen und sorgen für variableres Vintage-Verhalten. Arpeggiator: Polyphoner Arpeggiator pro Multi-Part mit neuen Trigger-Modi aus dem Iridium MK II übernommen.

Polyphoner Arpeggiator pro Multi-Part mit neuen Trigger-Modi aus dem Iridium MK II übernommen. Effekte: Deutlich erweiterte Effektsektion mit Delay, Diffusor, Tremolo, Filter und Pitch-Shifter.

Deutlich erweiterte Effektsektion mit Delay, Diffusor, Tremolo, Filter und Pitch-Shifter. Klang: Authentische Emulation inklusive ASIC- und DAC-Modellierung mit Klangcharakter auf Hardware-Niveau.

Authentische Emulation inklusive ASIC- und DAC-Modellierung mit Klangcharakter auf Hardware-Niveau. Fazit: Sinnvolles Update für V1-Besitzer und ein überzeugender Software-Synthesizer für Fans klassischer Waldorf-Hardware.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Klang & Authentizität

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Funktionsumfang

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bedienung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis/Leistung

Gesamtbewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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Waldorf Microwave 1 V2 Plug-in

Nur knapp zehn Monate später hat Waldorf nun mit Waldorf Microwave 1 V2 die Version 2 des Plug-ins veröffentlicht, die einige Verbesserungen und vor allem neue Features mitbringt. Dazu gehören virtuelle „Voice Cards“, mittels derer sich die ursprünglich originalgetreue Polyphonie von 8 auf bis zu 32 Stimmen erhöhen lässt. Hinzu kommen Mikro-Timing-Variationen sowie Round-Robin- und Random-Robin-Multimodes für ein lebendigeres Klang- und Vintage-Verhalten. Vom Iridium MK II wurde der polyphone Arpeggiator pro Part übernommen. Ebenfalls neu ist ein kreativer Delay-Effekt mit Filter, Tremolo, Diffusion und Pitch-Shifting.

Den umfangreichen Testbericht des Microwave 1 V1 Plug-ins findet ihr hier. In diesem Testbericht werden die Neuerungen des Updates beschrieben. Auch die Klangbeispiele wurden ausschließlich mit den neuen Preset-Bänken erstellt.

Installation und Freischaltung

Nach dem Kauf des Waldorf Microwave 1 V2 erscheint das Plug-in im Waldorf-Account. Es kann für macOS und Windows in den Formaten VST, VST3 und AAX heruntergeladen werden. Exklusiv für macOS ist der Microwave 1 V2 zusätzlich als AU-Version erhältlich.

Nach dem ersten Start muss das Plug-in mit dem mitgelieferten Product-Key freigeschaltet werden. Das war es auch schon. Eine weitere Online-Pflicht besteht nicht.

Das Herzstück des Waldorf Microwave 1 V2 Plug-ins ist die Emulation des in der Hardware verwendeten ASIC-Chips, der mit einer internen Sampling-Frequenz von 250 kHz arbeitet. Ebenso wichtig ist die Modellierung der DACs und der Filterchips beider Hardware-Generationen des Microwave 1. Waldorf ist dies sehr gut gelungen. Im Vergleich mit der Hardware klingt das Plug-in authentisch. Sogar der für den Klangcharakter des Microwave 1 wesentliche ASIC-Overflow-Bug des Digitalmixers wurde berücksichtigt. Alle Wavetables des Microwave 1 wurden bitgenau in das Plug-in übertragen, samt dem charakteristischen Klangverhalten der 8-Bit-Quantisierung und dem daraus resultierenden Aliasing.

Ebenso detailliert wurde die Modulationssektion, basierend auf dem Originalcode des im Microwave 1 verbauten Motorola-68k-Prozessors, nachgebildet. Das Plug-in verhält sich wie das Original. Schließlich können auch Patches zwischen Hard- und Software ausgetauscht werden. Das Fazit des Testberichtes des Microwave 1 V1 Plug-ins lautete daher auch, dass es die Hardware in modernen Produktionsumgebungen ersetzen kann.

Virtuelle Voice-Cards und Multi-Mode

Kommen wir nun zu den Neuerungen in Version 2. In der Polyphonie-Sektion kann die Polyphonie des Plug-ins durch das Hinzufügen virtueller Voice-Cards mit je acht Stimmen auf bis zu 32 Stimmen erweitert werden. Die Auslastung dieser virtuellen Voice-Cards wird in einer Echtzeitgrafik dargestellt. Das Konzept der Voice-Cards ist clever, da jeder virtuellen Karte ein eigenes Verhalten bezüglich Mikro-Timing-Schwankungen und Tuning zugewiesen werden kann.

Spannend ist auch, dass in der Multi-Parameter-Sektion neue Trigger-Modi hinzugekommen sind, die man eher aus gigabytegroßen Sample-Librarys kennt.

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Bis zu acht Patches lassen sich über die gesamte Tastatur verteilen und abspielen. Round-Robin und Random-Robin erlauben es, alle aktiven Multi-Instrumente nacheinander oder nach dem Zufallsprinzip anzutriggern.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, jedem Multi-Instrument einen eigenen Arpeggiator zuzuweisen. Bisher war dies nur global möglich. Außerdem verfügt in Version 2 jedes Multi-Instrument über einen eigenen Effekt-Send-Regler, mit dem sich der Signalanteil für die integrierten Effekte pro Multi-Instrument einstellen lässt.

Wenn ich noch „Wünsch dir was“ spielen könnte: Trotz des Effekt-Sends für jeden Part wäre zusätzlich die Möglichkeit wünschenswert, jeden Part auf einen eigenen Multi-Out zu routen, um ihn in der DAW getrennt bearbeiten zu können. Zumindest in Cubase ist mir das nicht gelungen. Das Waldorf Microwave 1 V2 Plug-in stellt dort nur einen Stereo-Ausgang zur Verfügung.

Polyphoner Arpeggiator

Auch beim Arpeggiator gibt es ein Update. Wie bereits beschrieben, kann jedem Multi-Part ein eigener Arpeggiator zugewiesen werden und der Arpeggiator lässt sich nun auch polyphon triggern. Es stehen die Modi Follow, Skip, Trans, Trans Skip, Trans Skip-Below und Lag zur Verfügung.

Da die Beschreibung der Funktionen in der Anleitung eher minimalistisch ausfällt, habe ich ein und denselben Akkord mit einem neutralen Sägezahn-Sound durch alle polyphonen Modi abspielen lassen. So lassen sich die Muster und das jeweilige Verhalten gut nachvollziehen.

Musikalisch ist der polyphone Arpeggiator ein Gewinn. Es war eine gute Entscheidung von Waldorf, diese Funktion auch in das Microwave 1 V2 Plug-in zu übernehmen.

Effekte

Neu hinzugekommen ist ein Effekt mit einer Kombination aus Delay, EQ, Tremolo, Diffusor und Pitch-Shifter.

Das Delay verfügt über die Modi Ping-Pong, Swing und Repeat. Die Delay-Zeit lässt sich zum Songtempo synchronisieren. Mittels der Freeze-Funktion lässt sich ein Endlos-Loop erzeugen. Mit L/R Diff können die Delay-Zeiten beider Kanäle leicht moduliert werden, wodurch der Sound weniger statisch wirkt.

Ergänzend kann dem Delay ein Diffusor für Shimmer-Effekte hinzugefügt werden. Ein zusätzliches Filter mit LFO-Modulation sorgt für Wah-Wah-Effekte. Abschließend kann noch ein Tremolo hinzugeschaltet werden. Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Effektsektion wurde deutlich aufgewertet und das Ganze klingt amtlich.

Was ist sonst noch neu?

Ein hilfreiches Tool ist der Spektrum-Analyzer sowie das mit dem Analyzer verknüpfte Voice-Card-Meter, das die verwendeten Stimmen pro Voice-Card anzeigt – ganz wie in der vielfach teureren Iridium-Hardware.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, die Arpeggiator- und Effekteinstellungen beim Preset-Wechsel beizubehalten.

Zusammenfassung

Das kostenpflichtige V2-Update des Waldorf Microwave 1 Plug-ins bringt Features, die bislang der Waldorf-Hardware wie Iridium oder Protein vorbehalten waren, in die Welt der Plug-ins. Das ist ein konsequenter und logischer Schritt.

Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Update zwar kein Schnäppchen, gemessen am Zugewinn durch die virtuellen Voice-Cards, den polyphonen Arpeggiator und die neuen Effekte geht der Preis jedoch in Ordnung.

Für Besitzer einer Lizenz des Microwave 1 V1 Plug-ins ist das Update daher eine Empfehlung. Für alle, die das Microwave 1 Plug-in noch nicht im VST-Ordner haben, ist es ein weiteres Argument, ein Stück Synthesizergeschichte maximal authentisch in die eigene Produktion zu integrieren.