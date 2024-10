Test: Waldorf Microwave Plug-in, Software-Synthesizer

Waldorf Microwave Plug-in: Die Rückkehr einer Legende

Das Waldorf Microwave Plug-in ist eine Software-Synthesizer-Nachbildung des Hardware-Synthesizer-Klassikers Microwave aus dem Jahre 1989. Als Besitzer einer Waldorf Microwave Hardware Revision 1 samt Access Programmer bin ich natürlich ich sehr gespannt, wie authentisch das Plugin klingt. Von Waldorf ist man Qualität gewohnt, daher ist eine gewisse Erwartungshaltung vorhanden. Auch sehr interessant ist das Feature, dass man mit dem Plugin die Vintage-Hardware komplett fernsteuern können soll, samt Übertragung des aktuell im Plugin editierten Patches und Wavetables an die Hardware.

Vom PPG Wave zum Microwave Plug-in

Der Microwave war Waldorfs erstes kommerzielles Produkt, vor 35 Jahren erschienen eroberte er die Herzen der Musiker und Produzenten mit seinem charakteristischen, druckvollen, aber auch drahtigen Sound. Er wurde nicht zuletzt wegen seinen prägnanten Basssounds in der Dance- und Techno Szene eingesetzt. Bekannte Produzenten wie Rob Papen produzierten eigene Cards mit Techno Sounds für den Microwave 1. Die erste Generation des Waldorf Microwave wie auch der große Bruder Waldorf Wave basierten auf speziell entwickelten Integrierten Schaltungen, Waldorf ASIC genannt, die unter Mitwirkung des legendären PPG Entwicklers Wolfgang Palm realisiert wurden. Eine weitere wesentliche Komponente des Microwave 1 waren die legendären Curtis Filter Chips, die auch in den Sequential Cirquits Synthesizern verbaut wurden. Die Steuerzentrale des Waldorf Microwave war ein Motorola 68000er Prozessor.

Waldorf Microwave Plug-in: Modelliert bis ins kleinste Detail

Waldorf hat unter Federführung von Rolf Wöhrmann, der auch für die Entwicklung des Waldorf Quantum und Iridium verantwortlich war, den Microwave als Plugin bis ins kleinste Detail nachmodelliert. So läuft das Plugin wie auch das Original mit einer internen Sampling Frequenz von 250khZ unabhängig von der in der DAW verwendeten Sampling Rate. Die digitalen Wellenformen wurden auf Bit-Ebene analysiert und mit den Originalen verglichen um 100%ig authentisch zu sein. Das digitale Rauschverhalten samt den charakteristischen Artefakten der D/A Wandler wurde detailliert rekonstruiert, ebenso das Klangverhalten der Curtis Chips sowohl der Hardware Revisionen A und B.

Das ganze wurde verpackt in einem modernen, skalierbaren GUI mit der Möglichkeit der Editierung und Erstellung von Wavetables und einem einfach zu bedienenden Multimode um über Layering von Single Sounds komplexe Soundgebilde realisieren zu können. Auch spezielle Funktionen des Microwave wie Tuning- und Velocity Tables wurden implementiert. Dir originalen Factory Single- und Multi Sounds sind im Plugin Bestandteil der Soundbibliothek, originale Sys-Ex Dumps können importiert werden.

Aus Authentizitätsgründen hat Waldorf die Stimmenanzahl wie beim Original auf eine nur 8-stimmige Polyphonie beschränkt. Erklärt wird das mit der speziellen damaligen Programmierung des 68k Prozessors, die die Stimmenzuteilung, die Envelopes, die LFO`s und die einkommenden Midi- Daten unter die leider rechenschwache Haube bringen musste. Da dieser Umstand laut Entwickler Wöhrmann ein ganz wesentlicher Faktor für das Spielgefühl und Klangverhalten der Vintage-Hardware war, wurde das auch im Plug-in so umgesetzt.

Ein kurzes Wort noch zum Kopierschutz: Waldorf verwendet ein System, bei dem der User einen auf seinen Waldorf-Account personalisierten Key erhält. Ist das Plugin installiert, muss man einmal online gehen und eine Aktivierung durchführen – das war es.

Das Haupt GUI des Microwave Plug-ins

Gestaltet wurde die graphische Oberfläche des Microwave Plug-ins wie auch der originale Microwave von Axel Hartmann. Er war verantwortlich für das ikonische rote Data-Wheel und den schräg angeordneten, ebenfalls in knalligem Rot gehaltenen Enter Button. All das stand im Kontrast zu einem 19 Zoll Rack mit 2 HE in elegantem Dunkelblau. Die Bedienung war leider typisch im Stil der 80er und 90er Jahre. Ein kleines zweizeiliges Display, damals abschätzig als Mäusekino bezeichnet, bot Übersicht über Parameter und Werte, die über eine Bedienmatrix ausgewählt und editiert wurden.

Das Rote Data Wheel und die Blaue Hintergrundfarbe finden sich auch im Plug-in wieder. Auch die länglichen Buttons des Originals wurden als Design-Zitat graphisch nachgebaut. Man fühlt sich sofort zu Hause, die Main Page ist sehr übersichtlich gestaltet.

Oben befindet sich die sogenannte Head-Up Section, in der Patches über Pulldown Menüs oder Previous / Next Buttons ausgewählt, initiiert und gespeichert werden können. Weiters findet man in der Kopfzeile noch einen Menu Button, der zu speziellen Funktionen wie Analyzer, Calibration, User Wave Editor und Hardware Control führt.

Die restliche Bedienoberfläche ist in zwei untereinander angeordnete horizontal orientierte Bereiche gegliedert, die grob zusammengefasst einmal die eigentliche Klangerzeugung und einmal die Modulation beinhalten. Links davon sitzen Buttons, über die Unterbereiche der Klangerzeugung wie Oszillatoren, Filter oder Hüllkurven und LFO`s aufgerufen werden können.

Waldorf Microwave Plug-in: Die Oszillatoren

Erinnern wir uns zu Beginn kurz an das Prinzip der Wavetablesynthese. Eine Wavetable besteht aus mehreren Einzelwellenfomen. Diese Wellenformen können über Modulationsqellen gesteuert durchfahren werden. Dabei sind die klassischen Wavetable-Sweeps aber auch drastische Klangänderungen möglich.

Im Waldorf Microwave Plug-in sind 64 Factory- und 24 User Wavetables an Bord. Diese können über die Wave-Envelope oder einen LFO gesteuert durchfahren werden. Es kann aber auch jedem Notenwert eine unterschiedliche Wellenform der aktiven Wavetable zugeordnet werden. Die Wavetables selbst können bis zu 64 einzelne Waves beinhalten, wobei nicht alle 64 Slots mit Wavetables befüllt sein müssen. Der Wellenverlauf über leere Slots hinweg wird interpoliert. Der erste Slot muß aber zwingend immer mit einer Wellenform belegt sein. Über eine Control Table können sehr bequem den 64 Slots Wellenformen zugewiesen werden. Es gibt auch Zufallsfunktionen wie Shuffle, daß die Wellenformen neu würfelt oder Reverse, um die Zuweisungen umzukehren. Auch Funktionen um Wellenformen per Zufall oder auf Basis vorhandener User Wellenformen neu erzeugen zu lassen, sind mit an Bord.

Die Wavetable ist im GUI in zentraler Position auch sehr schön visualisiert. Die erste Wellenform wird rot dargestellt, die anderen 63 Positionen hellgrau. Werden eine oder mehrere Noten getriggert sieht man die Bewegung der Wellenformen, nach dem loslassen der Tasten faden sie aus. Man hat stets ein visuelles Feedback über das, was gerade unter der Haube passiert – ein weiterer klarer Vorteil gegenüber der Vintage-Hardware.

Generell empfiehlt es sich, beim Erstellen eigener Sounds, die gewählte Wavetable einmal „roh“ in einem frisch initialisierten Patch anzuhören, bevor man an die Modellierung des Sounds mittels der Syntheseparameter schreitet.

Waldorf Microwave Plug-in: Wavetables

Fahren wir also einmal los per Tastendruck. Gesteuert wird die Fahrt durch die Wavetable nach dem Anschlag der Taste über die Wave Envelope. Diese weist bis zu 8 Kurvenpunkte auf. Für jeden Punkt sind Zeit und Level einstellbar. Bei gehaltener Taste wird die Wavetable bis maximal zum Key Off Point durchgefahren, nach dem Loslassen wird ab dem Key Off Point weitergefahren. Als I-Tüpfelchen ist die Wave Envelope loopbar. Ein Punkt des Loops ist fix immer der Key Off Point, der andere Punkt lässt sich frei setzen. Diese Fahrt kann smooth oder in Steps erfolgen.

Weiters können pro Oszillator zwei Modulationen der ausgespielten Wellenform selbst erfolgen, wobei bei Modulation 1 zusätzlich ein Controller einsetzbar ist, der den Amount regelt, z.B. das Modulation Wheel oder Channel Pressure, wodurch man auch direkt in die Performance eingreifen kann.

Verstärken, Filtern und Kalibrieren

Der Aufbau des Mixers – hier DAC Mix genannt – ist klassisch. Der Mixer befindet sich, anfangs etwas verwirrend, auf der Filter Page. Oszillator 1 und 2 und Noise werden gemischt, die Lautstärke kann mit einer von 24 möglichen Modulationsquellen moduliert werden. In der in der der Hierarchie darüberstehenden Volume Sektion kann dann die Summe nochmals geregelt und moduliert werden, hier sind die Volume Envelope sowie Velocity und Keytracking fix als Modulationsquellen zugeordnet, aber auch die bereits bekannten 2 Modulationen aus 24 möglichen Quellen sind zuordenbar.

Das Filter des Waldorf Microwave Plugins ist ein klassisches 24db/Okt. Low-Pass Filter, das den beiden Revisionen der Hardware entsprechend nachmodelliert wurde. Es sind sowohl Modelle des CEM 3389 wie auch des CEM 3387 Filterchips über einen Revision-Button wählbar. Die Cutoff-Frequenz kann dabei durch die Filterhüllkurve, die Anschlagsdynamik und Keytrack sowie durch 2 frei wählbare Modulationsquellen moduliert werden, für den Resonance Parameter gibt es eine Modulationsmöglichkeit, alles wie immer aus den 24 möglichen Quellen.

Waldorf spendiert dem Microwave Plug-in aber auch noch eine Calibration-Page, über die jedem der 8 Filter – also einem Pro Stimme – eine Abweichung der Cutoff- und Resonance Parameter mit auf den Weg gegeben werden kann. Dort dosiert Abweichungen einzustellen, kann den Vintage Charakter der Sounds nochmal auf eine andere Ebene heben. Als kleine Hilfestellung hat Waldorf Kalibrierungs-Presets als Ausgangspunkt eingebaut – hier gilt die Devise – probieren Sie es doch einfach aus!

Waldorf Microwave Plug-in: Multis

In der Multi Page kann man bis zu 8 Sounds der Single – Library stacken , transponieren, gegeneinander verstimmen und im Panorama verteilen. Weiters lassen sich Tastaturbereiche und minimale bzw. maximale Anschlagsdynamik für jeden Einzelsound festlegen – so können über die Anschlagsdynamik Sounds überblendet werden. Der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt, lediglich die 8 Stimmen sind schnell ausgereizt, daher kann das Triggerverhalten für jedes Einzelinstrument separat eingestellt werden. Auch ist das Microwave Plug-in in sich nicht Multitimbral, was aber kein Problem darstellt, da man ja mehrere Instanzen des Plug-ins parallel in der DAW betreiben kann.

Die Hardware Remote Control: Frischzellenkur für das Original

Ursprünglich war die Hardware Remote als Entwickler Tool programmiert worden, damit Sounds effizienter einem A/B Vergleich mit der Hardware unterzogen werden konnten. Auf Wunsch der Community wurde die Remote nun aber fixer Bestandteil des Plug-ins.

Das Programm kommuniziert dabei über Midi mit der Hardware. Unter Windows, das leider auf jeden Midi Port nur ein mal exklusiv zugreifen kann, muss man darauf achten, dass das Plug-in die einzige Instanz ist, das auf den Midi Port an dem die Hardware hängt zugreift. Hat man vorher über eine Midi Spur die Hardware angespielt, kann das Plug-in anschließend nicht mehr über Midi auf die Hardware zugreifen. Unter Mac OS gibt es dieses Problem nicht, weil es auf Midi Ports mehrfach zugreifen kann. Funktioniert die Verbindung, ist die Fernsteuerung einfach genial. Wird ein neues Patch gewählt, wird es samt Patch-Namen übertragen und ist in der Hardware spielbereit. Das Übertragen der zugehörigen Wavetable dauert ein paar Sekunden, passiert aber bequem per Knopfdruck. Ein Traum. Die Hardware wird auf ein komplett neues Level gehoben. Meinen betagten Access Controller werde ich trotzdem nicht verkaufen. Ist der Sound nämlich einmal zur Zufriedenheit in der Hardware abgespeichert, macht Schrauben damit immer noch sehr viel Spaß, da kann die Maus dann doch nicht mithalten.

Waldorf Microwave: Hardware vs Software

Das Plug-in klingt, wie man es sich erwartet und erhofft hat. Druckvoll mit mächtigen Tiefen und dem ganz speziellen britzelnden und drahtigen Charakter des Microwave, der wirklich hervorragend getroffen ist.

Dank der Hardware Control-Funktion ist ein A/B Vergleich einfach zu bewerkstelligen, und auch hier überzeugt das Plugin, speziell wenn man etwas ältere Wandler wie z.B. eine Apogee Rosetta bemüht, sind die Abweichungen je nach Patch minimal und im Blindvergleich nicht zu unterscheiden. Ich war schlicht begeistert von Klang, Bedienung und den Möglichkeiten der Hardware Control.

Zusammengefasst: Das Waldorf Microwave Plug-in ist für Freunde der Wavetablesynthese und für Besitzer der Vintage Hardware schlicht ein echter No-Brainer. Gratulation an Waldorf.

Nachdem ich mit dem Entwickler Rolf Wöhrmann ja schon in Kontakt war, um die Hardware Remote Control Funktion unter Windows zum laufen zu bringen, habe ich mich gleich erkundigt, was denn noch an Features in der Pipeline ist. Dazu ist anzumerken, das sich jeder User mit gültiger Lizenz am Beta Programm beteiligen kann. So habe ich im Lauf des Testzeitraumes einige Updates der Beta bekommen. Dazugekommen sind unter anderem Midi CC Learning ß Mapping, verbesserte Importfunktion Midi- und Sysex-Files mit DAW Midi Track forwarding an die Hardware und schnellere Filter. Mittlerweile liegt die Version 1.1 des Plugins vor – so geht Produktpflege.

Geplant sind weiters noch WXYZ Controller, eine verbesserte GUI Grafikperformance, LFO Sync to DAW und in weiter Folge ein Patch Browser.

Das Waldorf Microwave Plug-in on YouTuve

