Geheimtipp für Microwave-Fans

Waldorf Protein ist ein neuer Desktop-Synthesizer aus dem Hause Waldorf, der sich, wen wundert’s, der Wavetable-Synthese widmet. Nun stellt sich die Frage nach dem Warum. Gibt es nicht schon genügend Wavetable-Synthesizer am Markt, insbesondere auch von Waldorf? Wir haben über die Weihnachtsferien den neuen Waldorf Protein Wavetable Desktop-Synthesizer ausgiebig getestet und sind dieser Frage nachgegangen.

Kurz & knapp Was ist es? Waldorf, Protein, Desktop-Synthesizer, achtstimmiger Wavetable-Synthesizer mit klassischem Sound und moderner Ausstattung. Klangcharakter: Rau, Lo-Fi und typisch 80er, inspiriert vom Microwave 1.

Rau, Lo-Fi und typisch 80er, inspiriert vom Microwave 1. Bedienung: Viele Regler, aber teils verwirrende Belegung.

Viele Regler, aber teils verwirrende Belegung. Funktionen: Zwei Wavetable-Oszillatoren, umfangreiche Modulation, Effekte und Sequencer.

Zwei Wavetable-Oszillatoren, umfangreiche Modulation, Effekte und Sequencer. Preis-Leistung: Sehr gutes Angebot für Wavetable-Fans, besonders als Ergänzung im Studio.

Sehr gutes Angebot für Wavetable-Fans, besonders als Ergänzung im Studio. Bewertung: Klang, Verarbeitung und Preis überzeugen, Reglerbelegung ist ausbaufähig.

ANZEIGE

Waldorf Protein Wavetable Desktop Synthesizer

Die Ankündigung des Produkts hatte große Wellen geschlagen, auch in den Kommentaren der Ankündigung auf AMAZONA.de. Für viele Leser standen dabei der kompakte neue Formfaktor und die Ankündigung, dass die Oszillatoren auf den Microwave ASIC-Chips basieren und die originalen 8 Bit Wavetables umfassen.

Schauen wir uns den kleinen Synthesizer mal im Detail an.

Bedienoberfläche

Der Waldorf Protein Wavetable Desktop-Synthesizer ist kleiner als ein Mauspad und sieht schick aus. Schon beim ersten Hinsehen fällt das sehr kleine Display auf. Ob man damit den Synthesizer komfortabel bedienen kann? Wir werden sehen.

Das Gehäuse ist ein Mix aus Metall und Kunststoff. Die empfindliche Oberfläche besteht aus Metall, die Unterschale aus farblich abgesetztem blauen Kunststoff. Das sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch gut an.

Insgesamt 21 Regler zieren die Oberfläche, viele davon sind bestimmten Funktionsgruppen zugeordnet:

Ganz links entdecke ich vertikal angeordnet drei Regler für die Pitch-Sektion.

Direkt daneben jeweils in einer Reihe drei Regler für Wavetable, Filter und Envelopes.

Auf der rechten Seite geht es weiter mit einem Viererblock für Modulation, zwei Reglern für Effects, neben dem Display dem Select-Regler.

Fehlen noch der Volume- und Flavour-Regler. Einige Regler besitzen zudem eine Push-Funktion.

Die übrigen Bedienelemente bestehen aus insgesamt zehn beleuchteten Schaltern. Fünf davon sind in der Sektion Layer zu finden (Layer A, B, C, D, Multi). Die übrigen fünf Schalter sind auf der rechten Seite unterhalb des Displays angebracht (Shift, Settings, Edit/Init, Play/Arp/Seq, Presets/Save).

Viele Regler haben eine Hauptfunktion sowie eine Nebenfunktion, die anhand ihrer blauen Beschriftung neben der hellgrauen Beschriftung der Hauptfunktion zu erkennen ist. Möchte man diese aufrufen, muss gleichzeitig der Shift-Taster aktiviert sein. Auch einige Schalter haben Doppelfunktionen.

Anmerkung dazu: Die Shift-Taste hat laut Bedienungsanleitung eine Doppelfunktion: Drückt man Shift kurz, bleibt die Funktion wie bei einem Schalter aktiviert. Drückt man Shift länger, deaktiviert sich die Funktion beim Loslassen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Einmal aktiviert, bleiben alle Regler und Schalter auf ihrer Sekundärfunktion und bei der Arbeit muss Shift nicht dauerhaft gedrückt werden.

ANZEIGE

Anschlüsse

Sämtliche Anschlüsse finden sich auf der Rückseite des Waldorf Protein Wavetable Desktop-Synthesizers. Dazu gehören:

Stereo-Audioausgänge (2x 6,25 mm TS/TRS)

Kopfhörerausgang (3,5 mm TRS)

USB-C-Anschluss für Stromversorgung, MIDI und Firmware-Updates

Betriebsschalter

MIDI In und MIDI Out als 3,5 mm TRS-Buchsen (Typ A)

Einige Leser haben bereits die MIDI-TRS-Buchsen kritisiert. Allerdings ist das heutzutage bei kleinen Desktop Synthesizern eher der Normalzustand und der Grund dafür liegt auf der Hand: Kleine und vor allem flache Geräte lassen kaum Spielraum hinsichtlich der Wahl der Anschlüsse zu. Immerhin sind anders als bei vielen Behringer Desktop-Synthesizern die Audioausgänge als 6,25 mm Klinkenbuchsen ausgeführt.

Lieferumfang

Neben dem Waldorf Protein Wavetable Desktop-Synthesizer enthält die Produktverpackung zwei TRS/MIDI-DIN-Adapter, ein USB-C-Kabel sowie ein mehrseitiges englischsprachiges Quickstart-Manual.

In meinem Produktkarton entdecke ich außerdem ein USB-C auf USB-A Kabel sowie ein Entstörfilter für letzteres. Hier begegnet Waldorf einem Problem, das zum Beispiel auch die Behringer Mini-Synthesizer haben: Beim Betrieb über USB kommt es zu starken Störungen im hochfrequenten Bereich, meistens in Form eines hohen Pfeiftons. Ohne den Adapter ist das auch beim Waldorf Protein Synthesizer der Fall.

Da dieses Problem wohl erst nach dem Druck des Handbuchs bewusst geworden ist, liegt der Verpackung ein kleiner Infozettel bei, der über die möglichen Störgeräusche und den deshalb beiligenden USB-Isolator informiert. Auch vom USB-C auf USB-A Kabel ist im Handbuch nicht die Rede, deshalb gehe ich davon aus, dass auch dieses nachträglich mit dem Isolator seinen Weg in den Produktkarton gefunden hat.

Klangsynthese

Waldorf Protein besitzt ein achtstimmig polyphone Klangerzeugung. Die acht Stimmen können sich auf bis zu vier Layer im Multimode verteilen. Im Singlemode ist ein Klang achtstimmig spielbar. Jeder Klang besteht aus zwei Wavetable-Oszillatoren, die auf den Microwave ASIC-Chips basieren. Hierzu wurden Teile des Codes der Microwave Plug-in Emulation übernommen. Der Klang durchläuft dann verschiedene Filtermodelle und den Verstärker sowie die Effekte. Als Modulatoren stehen LFOs und Hüllkurven zur Auswahl.

Oszillatoren

Beide Wavetable-Oszillatoren besitzen eine identische Ausstattung. Bei der Auswahl und beim Durchfahren der einzelnen Wavetables werden die Schwingungsformen im grafikfähigen Display dargestellt. Beide Oszillatoren lassen sich auch per Link-Funktion miteinander verbinden.

Über den Table-Regler wählen wir aus den originalen Microwave 1 Wavetables (8 Bit) aus. Mit dem Wave-Regler verschieben wir dann den Startpunkt. Die Werte 61, 62 und 63 markieren dabei Standard-Schwingungsformen wie Dreieck, Puls und Sägezahn.

Einstellen können wir außerdem die Stärke der Wavetable-Modulation durch MIDI Velocity und die Wave-Hüllkurve sowie die Lautstärke des Oszillators. Diese Funktionen befinden sich teilweise auf der zweiten Reglerebene.

Über die Pitch-Sektion bestimmen wir die Tonhöhe pro Oszillator in Halbtonschritten. Auch Detune und Glide (Portamento) sind möglich. Als sekundäre Funktionen stehen Scale und Chord zur Auswahl, die voneinander abhängig sind. In Abhängigkeit der gewählten Skala stehen unterschiedliche Akkorde zur Verfügung.

Hinter Glide versteckt sich außerdem noch ein sogenannter Display-Parameter, mit dem wir einstellen können, wie groß der Modulationsbereich bei eingehenden Pitch Bend-Befehlen ist (0-12 Halbtöne). Im MPE-Modus ist ein Bereich von ±48 Halbtönen möglich.

Filter

Waldorf Protein arbeitet mit einem Filtermodell, das ein resonanzfähiges analoges CEM Lowpass-Filter mit 12 dB/Oktave nachbildet. Weitere Filtertypen sind 24 dB/Oktave Lowpass, 12 dB/Oktave Highpass, 24 dB/Oktave Highpass sowie Drive. Außerdem gibt es eine Bypass-Funktion.

Per Drive simuliert der Waldorf Protein Synthesizer verschiedene Verzerrungstypen von Transistor über Röhre bis Diodenverzerrung. Über die Filterhüllkurve manipulieren wir die Cutoff-Frequenz, per Track (sekundärer Parameter, Keyboard Tracking) und Velocity gelingt dies über die Tonhöhe und Anschlagstärke.

Interessant ist ein anderer sekundärer Parameter: Dirt. Hinter Dirt verbirgt sich ein Rauschgenerator mit fünf verschiedenen Rausch-/Click-Typen:

Static: weißes Rauschen

Crackle: erzeugt Schallplatten-ähnliches Knacken und Knistern

Geiger: kurze und schnell aufeinander folgende Impulse wie bei einem Geigerzähler

Click: kurzer Rauschimpuls

Burst 1/2/3: Rauschimpulse verschiedener Länge

Hüllkurven

Die drei programmierbaren Hüllkurven sind vierstufig als ADSR-Hüllkurven ausgelegt. Verändern lassen sich also die Zeiten für Attack, Decay, Sustain und Release.

Die drei Regler für Wave, Filter und Amp führen jeweils zur Wave-, Filter- und Amp-Hüllkurve und verändern beim Drehen den Attack-Parameter. Zu den weiteren Parametern für Decay, Sustain und Release gelangen wir mit dem Select-Regler. Über die Push-Funktion lässt sich der jeweilige Parameter dann aktivieren und mit dem Select-Regler verändern. Alternativ kann man nach dem Anwählen eines Parameters dann auch den zur Hüllkurve gehörenden Regler aus der Envelopes-Sektion nutzen.

Interessant: Waldorf Protein „merkt“ sich, welcher Parameter per Select-Regler angewählt war. So könnte man zum Beispiel den Amp-Regler immer dem Attack-Parameter zuweisen, den Wave- oder Filter-Regler aber jeweils einem anderen Parameter.

Es gibt unter den Hüllkurven-Reglern zwei sekundäre Funktionen: Pan regelt die Panoramaposition des Sounds und lässt sich sogar modulieren oder über fünf Random-Operationen zufällig zuweisen. Volume bestimmt die Lautstärke des Sounds, die sich wiederum über die Anschlagstärke modulieren lässt.

Modulation

Hinter Modulation verbirgt sich eine komplexe Modulationsmatrix, aber auch der Zugriff auf die beiden LFOs mit den Schwingungsformen Sinus, Dreieck, Puls, Sägezahn (Saw, Saw Up), Random, Sample & Hold. Die LFOs können frei oder synchronisiert laufen, selbst die LFO-Phasen jeder einzelnen Stimme lassen sich zueinander synchronisieren oder können unabhängig voneinander laufen. Die zugehörigen Parameter Speed, Ratio und Shape sind selbsterklärend.

Die Modulationsmatrix ist sehr umfangreich und umfasst acht Modulationsslots. Eingestellt werden diese über die Regler für Source, Target und Amount. Es gibt 25 Modulationsquellen (plus Bypass) und 23 Modulationsziele (plus Bypass).

Effekte

Waldorf Protein ist mit einer Effektsektion ausgestattet, die zwei FX-Slots besitzt. Jeder Slot kann mit neun verschiedenen Effekten belegt werden:

Chorus

Flanger

Phaser

Tremolo

Drive

Compressor

EQ (parametrischer EQ)

Delay

Reverb

Jeder Effekt kann nur einen FX-Slot belegen. Es ist also nicht möglich, zum Beispiel beide Slots mit einem Halleffekt zu belegen. Alle Effekte lassen sich in vielen verschiedenen Parametern editieren, was über die zweite Ebene und den Param-Regler in Verbindung mit dem Value-Regler geschieht.

Flavour

Der blaue Flavour-Regler springt sofort beim Auspacken ins Auge. Doch was bewirkt er? Der Flavour-Regler führt beim Bewegen zu Anpassungen der Parameter Wave Position und der Tonhöhe von Oszillator 1. Anders als bei anderen Synthesizern mit ähnlichen Funktionen sind die Veränderungen weder zufällig noch aufdringlich, sondern eher subtiler Natur.

Arpeggiator & Sequencer

Waldorf Protein ist mit einem Arpeggiator und einem Step-Sequencer ausgestattet. Der Arpeggiator verfügt über die Bewegungsrichtungen

Up

Down

Up-Down

Up/Down (Wiederholung der obersten und tiefsten Note)

Down-Up

Down/Up

Random

Einstellen lassen sich außerdem das Tempo, die Schrittlänge, der Oktavraum, Swing, Gate, Reset (Notenlimit), Pattern (rhythmische Muster).

Der Sequencer verfügt über bis zu 32 Schritte pro Takt. Die Eingabe ist ganz einfach: Im Record-Modus wird über eine angeschlossene MIDI-Tastatur eine Note eingespielt und Waldorf Protein springt automatisch zum nachfolgenden Schritt. Das Recording wird dabei automatisch durch die erste Note gestartet.

Es stehen ähnliche Parameter wie beim Arpeggiator zur Auswahl: Tempo, Schrittlänge, Länge der Sequenz, Swing, Gate, Direction (Abspielrichtung der Sequenz), Reset, Scale Root (Grundton der ausgewählten Skale), Scale und Pattern.

Außerdem gibt es eine Edit-Option, die eine grafische Darstellung der Sequenz auf dem Display ermöglicht. Die eingespielte Sequenz lässt sich dann über den Select-Regler editieren.

Settings

Zum Schluss seien noch die Settings erwähnt: Hier finden wir alles zum Thema

MIDI-Kommunikation (Omni Mode, Receive/Send Channel, Device ID)

Pitch Settings wie Transpose und Master Pitch

Display Settings (Helligkeit des Displays)

LED Settings (Helligkeit der LEDs)

Pot Settings (Verhalten der Regler bei gespeicherten Werten: Relativ/Absolut)

Sync Settings für die MIDI-Clock

MPE-Settings

Klang

Kommen wir zur eingangs gestellten Frage zurück: Benötigt die Welt einen weiteren Wavetable Synthesizer, insbesondere von Waldorf?

Schon beim ersten Durchhören der Presets fällt auf: Es brizzelt an allen Ecken und Enden. Hier wird kein HiFi-Sound geliefert, sondern eine Reminiszenz an längst vergangene Tage. Der Waldorf Protein Wavetable Desktop-Synthesizer liegt irgendwo zwischen Microwave 1 und Iridium. Hier bekommen wir in meinen Ohren Wavetables in Reinkultur und zwar nicht Wavetables der 2020er-Jahre, sondern Wavetables der 1980er-Jahre.

Es ist der raue Klang, der typisch für Wavetable Synthesizer der damaligen Zeit ist: zum Teil brachial oder gläsern wie FM, druckvoll, mit viel Bewegung in den Sounds, aber auch immer etwas unterkühlt.

Sehr gut präsentiert das das folgende offizielle Video von Waldorf:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Durch den LoFi-Character, der sich durch die 8 Bit Wavetables, die Emulation alter Wandler und die verschiedenen klanggestalterischen Funktionen wie Drive oder Dirt erzeugen lässt, haben wir es beim Waldorf Protein Wavetable Desktop-Synthesizer mit einem sehr charaktervollen Instrument zu tun. „Analoge Wärme“ wird man hier vergeblich suchen, dennoch hat der Waldorf Protein gerade im Zusammenspiel mit analogen Synthesizern oder VA-Synths seinen Reiz.

Dass der Charakter eines Microwave 1 durchaus gut getroffen wurde, zeigt das folgende Video mit den Preset-Sounds des Ur-Microwave:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Doch einzelne Sounds sind immer wenig aussagekräftig. Interessanter ist, wie sie sich im Arrangement verhalten. Dazu habe ich wieder einen Demosong mit den Presets gebastelt, die dazu teils kräftig verändert wurden. Manche Sounds wurden auch von Grund auf erstellt. Hört selbst:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Praxis

Bedienkonzept

Man kann nicht behaupten, dass Waldorf nicht eine Menge Regler auf der vergleichsweise kleinen Oberfläche untergebracht hat. Als jemand, der mit digitalen Synthesizern der späten 80er und 90er groß geworden ist, kenne ich Geräte mit sehr viel weniger Reglern und Schaltern. So sollte man meinen, dass sich ein Desktop-Synthesizer wie Waldorf Protein sofort erschließt.

Ich habe mich allerdings zu Beginn doch schwerer getan als gedacht, was vor allem an der Shift-Taste liegt. Hat man sich über Jahrzehnte daran gewöhnt, dass Hersteller ihre zweite Bedienebene über Taster zugänglich machen, die man gleichzeitig gedrückt halten muss, ist eine leicht veränderte Funktion trotz der Beleuchtung erst einmal verwirrend. Er blieb ungewollt dauerhaft aktiviert und oft habe ich dadurch schlicht vergessen, dass ich mich noch auf Ebene 2 befinde und dadurch den falschen Parameter verändert. Das ist allerdings wie mit allen neuen Funktionen, die ungewohnt sind: Man muss erst einmal üben.

Hier ein kleines Video, das mir Rolf Wöhrmann aufgrund meiner Kritik an der Shift-Funktion geschickt hat. Hier wird die Funktionsweise demonstriert:

Was ich vor allem vermisst habe, ist der direkte Zugriff auf die ADSR-Hüllkurven mit eigenen Reglern für Attack, Decay, Sustain und Release. Ein Schalter, mit dem man die vier Modulationsregler auf ADSR hätte umschalten können, wäre ein Traum.

Manchmal hat mich auch schlicht die Belegung verwirrt, weil zusammengehörende Funktionen nicht auf einer Bedienebene liegen, zum Beispiel Speed, Ratio und Shape.

Auf den Punkt gebracht: Der Waldorf Protein Wavetable Desktop-Synthesizer hat nicht zu wenige Regler oder Schalter, sondern sie sind für mein Empfinden zumindest auf den ersten Blick seltsam belegt, weil nicht immer zusammen liegt, was in meinen Augen zusammen gehört.

Das ist aber alles Jammern auf hohem Niveau und wer regelmäßig mit dem Waldorf Protein Synthesizer arbeitet, wird auch diesen irgendwann im Blindflug bedienen können. Dazu war für mich der Testzeitraum einfach zu kurz.

Editor in Planung

Abhilfe könnte ein Editor schaffen, der laut Rolf Wöhrmann geplant ist. Ein Veröffentlichungsdatum steht allerdings noch nicht fest. Eine Plug-in-Version ist ebenfalls vorstellbar und wäre eine konsequente Fortsetzung der begonnenen Plug-in-Reihe von Waldorf. Doch auch hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Ebenfalls geplant ist ein vorgefertigtes MIDI-Mapping. Aktuell muss der Anwender dieses selbst vornehmen und jeden Parameter mit einem MIDI-Controller belegen. Das geht zwar einfach (Parameter auswählen, Shift & Settings drücken, Map CC auswählen, gewünschten MIDI-Befehl an den Waldorf Protein senden), ist bei der Fülle an Parametern aber schon ein hoher Zeitaufwand.

Erst wenn das Mapping erfolgt ist, hört der Waldorf Protein Wavetable Synthesizer auf die entsprechenden MIDI-Controller beziehungsweise senden seine Regler diese auch.

Viele Klangmöglichkeiten

Von seiner Klangerzeugung her bietet Waldorf Protein viele Möglichkeiten: Bässe, Lead Sounds, perkussive Sounds, sich kontinuierlich verändernde Flächenklänge und mehr sind möglich. Wavetable Synthese ist eine Spielwiese zum Erforschen von Klangstrukturen. Die 64 Wavetables bieten ein breites Spektrum, das schon für sich genommen eine Vielzahl an Sounds ermöglicht. Nimmt man nun noch die verschiedenen Filter, Modulationsmöglichkeiten und Effekte hinzu, ist ein langer Spielspaß garantiert.