Test: Waldorf Quantum, Digital-Analog-Synthesizer

Waldorfs neues Synthese-Flaggschiff

Die Umstände für den Waldorf Quantum könnten kaum komplizierter sein. Das Umfeld, in dem sich heute Hersteller von Hardware-Synthesizern behaupten müssen, darf als sehr „bewegt“ bezeichnet werden. Klone auf der einen Seite. Unglaublich vielseitige Plug-ins auf der anderen. Alles zu Preisen, die jenseits und deutlich unterhalb dessen liegen, was Entwicklungs-, Material- und Lohnkosten für die Herstellung „echter“ Hardware ausmacht. Dennoch stellen sich genug Produzenten dieser Herausforderung. Workstations von z.B. KORG oder YAMAHA sind erfolgreich am Markt etabliert. Auch analoge Synthesizer von Arturia bis Moog haben gleichwohl eine sehr große Fangemeinde. Nun tritt nach einem Zeitraum von über 2 Jahren (von der Ankündigung bis zum realen Instrument) ein weiterer klangvoller Name an, um den Klonkriegern ein zu Hardware gewordenes Statement zu liefern, das da vielleicht „mit uns nicht“ lauten möge. Waldorf.

Ihr neuester Synthesizer, der Waldorf Quantum, ist ein Manifest, das allen Käufern nur eines zu sagen scheint: „Ich bin bestimmt nicht günstig, aber wenn du mich kaufst, machst du auch keinen Fehler“. Hoch ästhetisch kommt der Quantum daher. Modern und elegant. Alleine das User-Interface ist ein Hingucker. Dennoch: Kein anderer Synthesizer hat zu einer derart kontroversen Diskussion, zu einer Aufzählung von Pros und Cons vor seiner Veröffentlichung geführt, wie gerade dieser Synthesizer. Hat Waldorf da etwas falsch gemacht? Vor wenigen Wochen durfte ich einer Preview des Waldorf Quantum beiwohnen und schon da war mir klar, dass der Waldorf Quantum emotionalisieren wird wie kein anderer Synthesizer, der aktuell um die Gunst des Publikums wirbt. Und das nicht nur wegen seines schicken Aussehens. Nun steht er also hier und ich werde mich bemühen, den Waldorf Quantum für sich sprechen zu lassen. Wie könnte man das nun Folgende sonst Test nennen …?

Das Herz des Waldorf Quantum

Der Waldorf Quantum hat neben seiner imposanten äußeren Erscheinung ein starkes Herz, das ihn in Bewegung hält.

„Die sehr flexible und umfangreiche digitale Synthengine vom Quantum benötigt natürlich eine Rechenleistung, die vergleichbar der besten Software-Synthesizer auf traditionellen Rechnern ist. Hinzu kommt ein enormer Bedarf an I/O-Leistung, u.a. um die hohe Anzahl der Audiowandler für alle Voice-Filter und die Audioein- und Ausgänge mit minimaler Latenz zu bedienen. Parallel werden dazu noch verschiedene analoge Steuersignale erzeugt und der hochauflösende Touch Screen bedient. Für all dies setzen wir auf eine spezielle Mehr-Kern CPU Architektur, die sonst nur im industriellen Bereich Anwendung findet. Für die Synthengine wurde ein eigenes Betriebssystem entwickelt, das die spezielle Anforderung eines solchen Instruments wie dem Quantum optimal umsetzt“.

Gefertigt wird der Waldorf Quantum vollständig in Deutschland. Die Boards werden in Deutschland inkl. der High-End CPU-Baugruppen bestückt. Assembly, Gehäuse, Test geschieht alles in Deutschland in Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern. Das Keyboard ist von Fatar, Italien. Und man sollte natürlich nicht die designerische Meisterleistung von Axel Hartmann vergessen. Die elektronischen Komponenten, also Widerstände, Kondensatoren usw. kommen heutzutage natürlich aus verschiedensten Ländern.

„Da setzen wir auf den, der die geeignete Qualität liefern kann“. Und wie sieht die Signalverarbeitung im Detail aus?

„Von der technischen Seite her besteht die Waldorf Quantum Sound-Engine aus einem analogen Teil mit den 16 diskret aus OTAs (Operational Transconductance Amplifiers) aufgebauten Filtern, mehrkanaligen Eingangs- und Ausgangsstufen, CV-Steuerung sowie aus dem digitalen Teil mit einem industriellen Vierkern-Prozessor als digitales Herz, umgeben von mehreren 24 Bit Audio-Wandlern, die sowohl die Audio Ein- und Ausgänge bedienen als auch die digitalen Stimmen durch die analogen Filter schleifen. In traditionellen hybriden Designs wird nach den analogen Filtern analog nach den VCAs summiert und höchstens die Gesamtsumme in digitale Stereo-Effekte geschickt. Beim Quantum hingegen wird nach den analogen Filtern die einzelne Voice wieder digitalisiert und als „Singlevoice“ z. B. im Digital-Former weiter verarbeitet, woraus sich nicht nur ein Teil der enormen klanglichen Flexibilität des Quantums resultiert, sondern auch das individuelle Oszillator-Routing ermöglicht, bei dem jeder Oszillator an eine eigene Position innerhalb der Signalkette eingeschleift werden kann. Beim Spielen einer einzelnen Note entstehen also 3 Wandlungsvorgänge, die mit minimaler Latenz durchgeführt werden müssen.

Das setzt eine enge Verbindung von CPU und Wandlern voraus, die wir mittels einer SOC-Technologie (System-on-Chip) realisiert haben. Da mit herkömmlichen Betriebssystemen diese minimalen Latenzen nicht erreicht werden können, wurde für den Quantum ein eigenes Betriebssystem entwickelt und es wurden spezielle Audiotreiber geschrieben, die die Hardware optimal ansprechen. Dieses Betriebssystem sorgt auch dafür, dass mehrere Rechenkerne Sample- und CPU-Takt-synchron arbeiten können – etwas, was auf PC-Betriebssystemen nicht zu erreichen ist. Weiterhin ist in einem SOC eine engere Verbindung zwischen CPU und I/O-Vorgängen als bisher möglich, da diese in einem Chip über interne Bussysteme enger miteinander verbunden werden können und wir mit unseren speziellen Treibern entsprechend konfigurieren können. Neben den für die Synthengine vorgesehenen Rechenkernen bedient ein eigener Rechenkern das hochauflösende kapazitive Touch-Display, das über eine eigene GPU (Graphics Processing Unit) angesteuert wird. Auch hier kommt das eigene Betriebssystem des Quantums vorteilhaft zum Einsatz, da Audio- und UI-Rechenkerne durch spezielles Speichermanagement miteinander eng verbunden sind. Alles in allem glauben wir, dass mit dem Quantum ein Grundstein für eine neue Technologie von Synthesizer-Hardware gesetzt wurde, der die klanglichen als auch Bedienmöglichkeiten eines Keyboards weit nach vorne in neue Bereiche bringt.“

Soweit Rolf Wöhrmann im O-Ton.