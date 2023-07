Test: Waldorf Quantum MK2 (2023), Synthesizer

Ein Paradies für Klangschaffende

Willkommen zum Test des Waldorf Quantum MK 2 Synthesizers, der mit seinem digital-analogen Hybriddesign und einer Fülle an Klangerzeugungsmöglichkeiten begeistern möchte. In diesem Testbericht werden wir herausfinden, ob das so ist. Los geht’s!

ANZEIGE

Konzept des Waldorf Quantum MK2

Im Jahr 2018 wurde der erste Waldorf Quantum vorgestellt, ein Synthesizer, der mit seiner Klangerzeugung einzigartig auf dem Markt ist. Er kombiniert klassische subtraktive Synthese, Wavetables, Granularsynthese, FM-Synthese und Resonator-basiertes Sampling. Die fünf verschiedenen Syntheseformen können alle kombiniert und mit analogen oder digitalen Filtern nachgewürzt werden. Nun, im Jahr 2023, präsentieren wir den Waldorf Quantum MK 2, der an der hybriden Klangerzeugung des Vorgängers festhält, jedoch viele neue Funktionen und Verbesserungen bietet. Das aktuelle Betriebssystem 3.0 wurde um neue Besonderheiten erweitert, die die Synthese enorm bereichern. Erfreulich: Besitzer des Quantum MK 1 können von der neuen Firmware durch ein Update ebenfalls profitieren.

Neuerungen Waldorf Quantum MK2

Der Waldorf Quantum MK 2 verfügt nun über einen üppigen Sample-Speicher von insgesamt 59 GB. Dieser kann nun mithilfe der Software SampleRobot von Skylive mit Samples befüllt werden. Die Software stellt nicht nur die Samples bereit, sondern auch die für den Quantum oder Iridium benötigten „MAP“-Daten. Dadurch wird das Sampeln von anderen Klangerzeugern zum Kinderspiel. Zudem verfügt der Quantum MK 2 über dieselbe Fatar-Tastatur, die bereits im Waldorf Iridium Keyboard erfolgreich eingesetzt wird und polyphonen Aftertouch für eine erweiterte Ausdrucksstärke beim Spielen ermöglicht. Auch das Touch-Display aus Glas hat ein Update erhalten und verfügt nun mit Optical-Bonding über eine neue Verklebetechnik. Dadurch verbessert sich die Lesbarkeit und störende Reflektionen werden reduziert. Insgesamt sorgt diese Technik für eine außergewöhnlich gute Bildqualität. Das Design des Quantum MK 2 wurde ebenfalls überarbeitet und präsentiert sich nun in einem edel wirkenden blauen Lack, der dem Synthesizer einen besonderen Look verleiht.

Design und Workflow

Der Waldorf Quantum MK 2 beeindruckt mit seinem robusten und zugleich eleganten Metallgehäuse, das einen Hauch futuristischen Flairs vermittelt. Die hochwertige Verarbeitung und die sorgfältig platzierten Bedienelemente strahlen Qualität und Präzision aus. Das großzügige, zentral platzierte, touch-sensitive Farbdisplay und das logische Layout der Bedienelemente ermöglichen eine intuitive Bedienung und erleichtern den Workflow im Studio oder auf der Bühne. Die solide Bauweise des Quantum MK 2 verspricht zudem Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Trotz der Vielfalt an Funktionen bleibt die Bedienung des Quantum MK 2 dabei stets erfreulich intuitiv.

Klangerzeugung

Die Synthese „Wavetable“ klingt sehr nach PPG-Synthesizern von Wolfgang Palm und bietet eine Vielzahl von Klangmöglichkeiten. Die Wavetablesynthese geht noch einen Schritt weiter und verfügt nun über Sprachsynthese und das Erzeugen eigener Wavetables aus externen Audioquellen. Die integrierte subtraktive Synthese „Waveform“ ist eine klassische Klangerzeugung der analogen Synthesizer und bietet mit bis zu 8 simultan nutzbaren Schwingungsformen vielfältige Klangoptionen.

Waldorf Quantum MK2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.699,00 € bei

Das Sampling von anderen Quellen zur Nutzung des Granular Samplers „Particle“ mit Hilfe von SampleRobot ist eine großartige Funktion, auch wenn die Handhabung etwas umständlich ist. Um Samples zu verwenden, müssen sie zunächst am Computer vorbereitet und anschließend auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick übertragen werden, um sie schließlich dem Quantum zur Verfügung zu stellen. Eine direkte Kommunikation per USB mit dem Computer ist in Ermangelung einer Verwaltungssoftware nicht möglich.

Die neuartige Kernelsynthese bietet bis zu sechs Kernel-Operatoren pro Oszillator und ermöglicht Phase-FM, True-FM und Wavetablepositions-Modulation. Sogar der Import von originalen Yamaha DX 7 Programmen per SysEx-Dump ist möglich. Die Möglichkeiten der FM-Synthese sind hier grenzenlos.

ANZEIGE

Auch die Klangerzeugung „Resonator“ eröffnet mit einer Bandpassfilterbank und einem Resonanzfilter, das ein sinusähnliches Klangsignal formt, eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten. Basierend auf verschiedenen Timbre-Modi, können die Teiltöne dieses Signals auf vielfältige Weise manipuliert werden, um einzigartige Klänge zu generieren. Die Kombination dieser unterschiedlichen Synthesemethoden erweitert das Potential des Waldorf Quantum MK 2 und lädt förmlich zur experimentellen Klangforschung ein. Die insgesamt 6 Hüllkurven beeindrucken durch ihre Schnelligkeit und unterstützen somit den kreativen Prozess bei der Erzeugung perkussiver Klänge. Auch die vielfältigen Modulationsquellen und deren Ziele heben diesen außergewöhnlichen Synthesizer auf die nächste Stufe. Der polyphone Aftertouch verleiht dem Synthesizer eine zusätzliche Quelle für eine ausdrucksstarke Spielweise. Auch der leistungsstarke Step-Sequencer und der vielseitige Arpeggiator unterstützen den kreativen Prozess der Klanggestaltung.

Klangqualität und Klangpotenzial

Der Waldorf Quantum MK 2 überzeugt durch hochwertige 24 Bit A/D- und D/A-Wandler mit einem außergewöhnlichen Klangspektrum, das von warmen analogen Klängen bis hin zu komplexen digitalen Texturen reicht. Mit seiner hybriden Architektur, die hochwertige analoge Filter mit digitalen Oszillatoren kombiniert, bietet der Quantum MK 2 eine unvergleichliche Klangvielfalt. Die bis zu 16-stimmige Polyphonie und die Möglichkeit, bis zu 6 unabhängige Parts zu erstellen, eröffnen nahezu grenzenlose Möglichkeiten für die Klanggestaltung. Die drei digitalen Stereo-Oszillatoren stehen dem Anwender mit insgesamt 5 Klangsynthesen für den kreativen Schaffensprozess zur Seite. Die hochwertigen Effekte runden das Gesamtkonzept ab. Egal ob druckvolle Bässe, schwebende Pads oder kristallklare Leads, der Quantum MK 2 liefert immer einen erstklassigen Sound. Um dieses Klangpotenzial zu sichern und für die nächste Produktion abrufbar zu haben, stehen nicht weniger als 10.000 Speicherplätze zur Verfügung.

Effekte und Modulation

Der Quantum MK 2 ist mit einer beeindruckenden Palette von hochwertig klingenden Effekten ausgestattet, darunter Reverb, Delay, Chorus und mehr. Diese können einfach auf die einzelnen Parts angewendet und individuell angepasst werden, um den Klang zu verfeinern und ihm zusätzliche Räumlichkeit und Charakter zu verleihen. Darüber hinaus bietet der Quantum MK 2 eine Fülle von Modulationsmöglichkeiten, einschließlich Hüllkurven, LFOs und einer Vielzahl von Modulationszielen. Diese Ausstattung ermöglicht die Erzeugung lebendiger Klänge mit einer persönlichen Note, die sie aus der Masse herausstechen lassen.

Anschlussmöglichkeiten und Erweiterbarkeit

Der Waldorf Quantum MK 2 bietet eine breite Palette von Anschlüssen. Neben DIN-MIDI In, Out und Thru verfügt er über separate Ausgänge für jeden Part, CV/Gate-Anschlüsse für die Integration mit modularen Systemen und einen Kopfhörerausgang mit separater Lautstärkeregelung für ungestörten Hörgenuss. Anschlüsse für SD-Karten und USB-Typ-A sind ebenfalls vorhanden.

Der USB-Host-Anschluss Typ-A kann auch für MIDI-Controller verwendet werden. Zusätzlich gibt es einen Stereo-Audioeingang für Sample-Aufnahmen und Echtzeitverarbeitung mit Effekten. Des Weiteren stehen Anschlüsse für ein Sustain-Pedal sowie ein Kontrollpedalanschluss, der auch als CV-Eingang (0-5 V Empfindlichkeit) genutzt werden kann, zur Verfügung. Der Waldorf Quantum MK 2 kann durch Software-Updates und Erweiterungsmodule stetig verbessert werden, um sicherzustellen, dass er auch in Zukunft auf dem neuesten Stand bleibt.

Der Waldorf Quantum MK2 on YouTube