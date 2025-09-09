Endlich genügend Power für Modeler und Co.

Die Walrus Audio Canvas Serie bietet kleine, aber wichtige Helferlein für Pedalboards und hat mit dem Power HP+ und dem Nano Line Isolator potente Werkzeuge am Start.

ANZEIGE

Kurz & knapp Test: Walrus Audio Canvas Power HP+ & Nano Line Isolator – Stromversorgung und Signalaufbereitung für anspruchsvolle Pedalboards. High Power: Das Canvas Power HP+ versorgt auch große Modeler und stromhungrige Multieffekte problemlos.

Das Canvas Power HP+ versorgt auch große Modeler und stromhungrige Multieffekte problemlos. Flexibilität: Zwölf Ausgänge, darunter zwei 3A-Ports, ein schaltbarer 9/12/18-V-Port und USB-C-Anschluss.

Zwölf Ausgänge, darunter zwei 3A-Ports, ein schaltbarer 9/12/18-V-Port und USB-C-Anschluss. Kompakter Signalhelfer: Der Nano Line Isolator wandelt unsymmetrisch in symmetrisch – ideal für lange Kabelwege.

Der Nano Line Isolator wandelt unsymmetrisch in symmetrisch – ideal für lange Kabelwege. Design & Verarbeitung: Hochwertige Verarbeitung, durchdachtes Layout – nur das externe Netzteil ist Geschmackssache.

Die ersten 5 Minuten

Aus der Walrus Audio Canvas Reihe gibt es ja mittlerweile alles Erdenkliche – wenn es um die Stromversorgung deines Pedalboards geht, um ein sauberes Gitarrensignal, ums Stimmen oder wenn z. B. ein Metronom gebraucht wird. Nun wird die Canvas-Serie schon wieder erweitert. Und „weit“ ist hier erst mal das richtige Stichwort. Denn das seit einiger Zeit erhältliche Canvas Power HP bekommt ein großes Geschwisterchen: das Walrus Audio Canvas Power HP+ – noch mehr Power und noch mehr Anschlüsse! Das merkt man direkt auch schon an der enormen Größe der Verpackung. Der Canvas Nano Line Isolator macht seinem Namen dagegen alle Ehre und verbraucht nur wenig Platz im Paket.

Lieferumfang & erster Eindruck

Das Canvas Power HP+ wird – neben dem eigentlichen Stromversorger – mit einem externen Netzteil, diversen DC-Kabeln für etliche Einsatzzwecke sowie einem Montage-Kit für Pedalboards geliefert. Natürlich auch dabei: Plektrum und Sticker. Der Nano Line Isolator hat – außer Plektrum und Sticker – kein weiteres Zubehör.

Der erste Eindruck ist durchweg positiv. Ich stehe auf Ästhetik und finde es schön, wenn auch so etwas Langweiliges wie eine Stromversorgung für Pedalboards und Utility-Gadgets einen ansprechenden Look hat. Hier also schon mal ein klarer Pluspunkt fürs Design. Design umfasst aber auch die Haptik – und diese ist hier ebenfalls durchweg positiv. Auch wenn das Canvas Power HP+ sehr, sehr breit ist, so ist es dafür äußerst schmal, nicht wirklich tief und vor allem leicht – durch das ausgelagerte 230-V-Netzteil. Beide Geräte wirken gut gefertigt.

Line Check

Schließt man einige Pedale an das Canvas Power HP+ an, lässt das positive Gefühl nicht nach. Die Stecker machen einen soliden Eindruck und auch der Widerstand, mit dem sie in den Buchsen sitzen, ist groß genug, dass sich beim Transport des Pedalboards zum Gig wohl keine Kabel lösen werden. Stecke ich von meinem Pedalboard die großen Pedale ein, genauer gesagt den Source Audio Ventris, das Strymon Timeline und Mobius, einen Free The Tone PA-10G sowie den Morningstar Engineering MC8 MIDI-Controller und lade nebenher noch mein iPhone per USB-C-Stecker, sind wir laut Anzeige bei grob 20 % Auslastung. Das passt!

Zum Line Isolator gibt es hier nicht viel zu sagen – er funktioniert. Schauen wir jetzt mal etwas tiefer rein. Los geht’s.

Die Specs des Walrus Audio Canvas Power HP+

Die Canvas-Power-Serie bekam vor einiger Zeit Zuwachs durch das Canvas Power HP, wobei „HP“ ziemlich sicher für „High Power“ steht. Damit hat Walrus Audio ein Multinetzteil speziell für Pedalboards entwickelt, die sehr stromhungrige Geräte beheimaten und daher von den meisten Power-Supplies nicht versorgt werden können. Dieses geht nun in die zweite Runde und wird in der Plus-Variante mit deutlich mehr Anschlüssen angeboten.

Wo das Walrus Audio Canvas Power HP noch mit einem mächtig starken 9 V/12 V-(3 A)-Anschluss und drei regulären 9 V-DC- (500 mA) Anschlüssen auskommen musste, bietet das Canvas Power HP+ mittlerweile insgesamt zwölf Ausgänge. Wir bekommen gleich zwei dieser 9 V/12 V-(3 A) High-Power-Anschlüsse und ganze sieben 9 V- (500 mA) DC-Ausgänge. Zusätzlich gibt es einen schaltbaren Ausgang mit 9 V/12 V/18 V und einen USB-C-Anschluss (5 V, 1,5 A). Des Weiteren sind alle Power-Supplies der Canvas-Serie kaskadierbar, sprich: Es gibt einen 24 V-Thru-Output, um mit einem Netzteil ein weiteres Canvas Power-Supply zu betreiben.

ANZEIGE

Auf einen Blick:

12 isolierte, mehrfach gefilterte Ausgänge

7x Anschluss 9 V mit 500 mA

2x Anschluss 9 V/12 V schaltbar mit 3000 mA (3 A)

1x Anschluss 9 V/12 V/18 V schaltbar mit 500 mA

1x USB-C-Ausgang

Erweiterungsanschluss (24 V Link-Buchse) für Canvas Power Link-Modelle

flache Bauweise (3 cm)

saubere, geräuscharme, isolierte Stromversorgung

LED-Anzeige an jedem Ausgang

integrierter Stromverbrauchsmesser

externes Netzteil (96 W, 24 V DC, 2 A) im Lieferumfang

Abmessungen: 31,2 x 5,4 x 2,5 cm

Gewicht: 0,43 kg (ohne Netzteil)

inkl. DC-Kabel (verschiedene Längen, 2,1 mm und 2,5 mm, normale und umgekehrte Polarität) und inkl. Montagewinkel (bohrfrei)

made in USA

DISCLAIMER: Achtung, Thomann spricht in seiner Produktbeschreibung von 2 schaltbaren 9 V/12 V/18 V Anschlüssen – das ist leider falsch … es gibt nur einen davon!

Wofür diese ganze Power?

Das klingt nach einer Menge an Stromreserven. Schauen wir uns die einzelnen Sektionen jetzt mal etwas genauer an. Die erste Frage, die sich stellt, ist: Wofür brauche ich denn so viel Strom? Wenn du dir diese Frage tatsächlich stellst und auf deinem Pedalboard weder Platz- noch Stromprobleme hast oder dich die Menge an Netzteilen nicht nervt, kannst du getrost den nächsten Artikel anklicken oder weiter nach unten scrollen und dich über die kleineren Vertreter der Canvas-Serie informieren.

Für alle, die sehr stromhungrige Multieffektpedale, Modeler oder ähnliche Geräte nutzen, bei denen bisher ein eigenes Netzteil als alternativlos galt, wird es jetzt interessant. Denn genau für euch wurde das Walrus Audio Canvas Power HP+ entwickelt. Also, sehen wir uns die einzelnen Sektionen im Detail an.

Die beiden 9 V/12 V, 3 A-Ausgänge

Genau – die Stars des Walrus Audio Canvas Power HP+. Ganze 3.000 mA liefern diese Ausgänge jeweils. Und zwar sowohl im 9 V- als auch im 12 V-Betrieb! Damit haben wir endlich die Möglichkeit, selbst große Stromfresser – etwa Modeler – direkt über das Multinetzteil zu betreiben. Und das gleich doppelt! Wow. Pedale, die sich damit betreiben lassen, umfassen unter anderem:

Neural DSP Quad Cortex – 12 V/3 A

HeadRush MX 5 – 12 V/3 A

Kemper Profiler Player – 9-12 V DC / bis ca. 24 W (entspricht ~2,0–2,7 A je nach Spannung)

Zoom G11 – 12 V/2 A

MOD Dwarf – 12V/2 A

MOD Duo X – 12 V/2 A

Boss GX-100 – 9 V/1,2 A

Line 6 POD Go / POD Go Wireless – 9 V/3 A

Line 6 HX Effects – 9 V/3 A

Line 6 HX Stomp / HX Stomp XL – 9 V/3 A

Fractal VP4 – 9 V/1,3 A

Eventide H90 – 9-12 V/12 W (entspricht ~1,0–1,3 A je nach Spannung)

Der 9 V/12 V/18 V Ausgang

Dieser Ausgang ist schaltbar und lässt einen so entweder 18 V Pedale betreiben oder nicht ganz so stromhungrige Effekte mit 9 V oder 12 V. Die Stromstärke (Ampere) ist aber je nach Spannung (Volt) unterschiedlich:

9 V bringen 500 mA

12 V bringen 375 mA

18 V bringen 250 mA

Die sieben 9 V 500 mA Ausgänge

Hierbei handelt es sich um die Standard-DC-Ausgänge – geeignet für alles von analogen Boostern und Verzerrern ohne nennenswerten Stromverbrauch bis hin zu digitalen Multieffektpedalen à la Strymon Timeline, Eventide H9 oder ähnlichem. Jeder einzelne dieser Ausgänge liefert bis zu 500 mA, die galvanische Trennung sorgt für einen nebengeräuschfreien Betrieb.

Kurz ein Gedanke zum ausgelagerten Netzteil: Ich bin mir unschlüssig, wie ich das finden soll … Einerseits kann man es vergessen, was beim Gig zu langen Gesichtern führen kann. Andererseits lässt es sich viel einfacher austauschen, sollte es mal abrauchen, als das gesamte Power-Supply reparieren zu müssen. Hat beides etwas …

Canvas Line Isolator – die Facts

Der Nano Line Isolator dagegen ist relativ simpel. Ein Line Isolator kann so einfach wie wichtig sein. Hierbei handelt es sich um ein passives Gerät, das ein unsymmetrisches (unbalanced) Mono-Signal in ein symmetrisches (balanced) Mono-Signal verwandelt. Das kann z. B. wichtig sein, wenn dein Modeler oder dein Cab-Sim-Pedal keinen symmetrischen Ausgang hat.

Möchtest du damit jedoch einen 30 m langen Weg zum FOH-Mischer überwinden und dort in den XLR-Input des Mischpults gehen, wird es meistens zum Problem, wenn man das mit einem endlos langen Gitarrenkabel versucht – der Signalverlust wäre extrem hoch. In diesem Szenario kommt der Nano Line Isolator zum Einsatz: Nahe am Output platziert, wandelt er dein Signal und gibt es per XLR-Buchse aus. Danach kannst du ganz entspannt ein symmetrisches Signal per XLR-Kabel verlustfrei über sehr lange Strecken schicken.

Dank der hochwertigen verbauten Transformatoren bleibt dein Sound dabei unverändert. Ein Ground-Lift ist ebenfalls integriert – falls es mal brummt.

Der Walrus Audio Line Isolator auf einen Blick

kompaktes Utility-Pedal zur symmetrischen Signalführung bei Verwendung mit z. B. Amp-Modelern

wandelt ein unsymmetrisches TS-Signal in symmetrischen XLR-Out mit voller Signalstärke

speziell gewickelter Übertrager für geringen THD und linearen Frequenzgang (20 bis 20.000 Hz)

trafo-symmetrierter XLR-Ausgang mit Ground-Lift-Schalter

optimiert für direkte Anbindung an FOH oder Recording-Interfaces

passives Design – keine Stromversorgung notwendig

Eingang: 6,3 mm Klinke (mono)

Ausgang: XLR male

Gehäusefarbe: Schwarz

Abmessungen: 95 x 34 x 43 mm

made in USA

Wichtig zu wissen: Der Nano Line Isolator arbeitet ausschließlich in Mono und ist eben ein Line Isolator – keine D.I.-Box. Für Stereo- und D.I.-Box-Funktionen gibt es innerhalb der Canvas-Reihe das Walrus Audio Canvas Stereo.