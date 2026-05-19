Amp in a box!

Das Wampler Tweed 57 LTD Overdrive ist ein „Amp-in-a-box“-Pedal, das die Klangcharakteristik der legendären Fender-Verstärker der Tweed-Ära in ein kompaktes Bodentreterformat überführen soll. Als limitierte Neuauflage eines bereits etablierten Klassikers aus dem Hause Wampler Pedals richtet es sich in erster Linie an Gitarristen, die auf Silent-Stage-Konzepte setzen, im Homerecording arbeiten oder schlicht eine hochwertige analoge Klangvorstufe für den direkten PA-, FX-Return- oder DAW-Betrieb suchen.

Kurz & knapp Was ist es? Wampler Tweed 57 LTD, ein analoges „Amp-in-a-box“-Pedal mit Fender Tweed Charakter für Direktbetrieb, Recording und Silent-Stage. Klang: Warmer Fender Tweed Charakter mit dynamischem „Sag“ und organischer Ansprache.

Warmer Fender Tweed Charakter mit dynamischem „Sag“ und organischer Ansprache. Ausstattung: 3-Band-EQ, Input-Simulator und Betrieb mit 9 V oder 18 V.

3-Band-EQ, Input-Simulator und Betrieb mit 9 V oder 18 V. Einsatz: Ideal für Silent-Stage, Homerecording und als Preamp vor Endstufen.

Ideal für Silent-Stage, Homerecording und als Preamp vor Endstufen. Charakter: Kein echter Tweed-Amp Ersatz, aber ein eigenständiges Overdrive mit viel Vintage-Flair.

Kein echter Tweed-Amp Ersatz, aber ein eigenständiges Overdrive mit viel Vintage-Flair. Fazit: Hochwertiges Amp-in-a-box-Pedal mit starker Dynamik und gelungenem Fender-Feeling.

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Vorgezogenes Fazit: Für wen lohnt sich das Wampler Tweed 57 LTD?

Wer in einem Musikgeschäft steht und fragt, ob er sich mit diesem Pedal den Sound von Billy Gibbons, Jeff Beck oder Keith Richards für unter 200,- Euro ins Wohnzimmer holen kann, dem muss man leider mit einer ehrlichen Antwort begegnen. Nein, das kann das Wampler Tweed 57 LTD beim besten Willen nicht leisten. Zu groß sind die konzeptionellen Unterschiede, als dass man den Klang eines komplett analogen Combos in ein handliches Pedal packen könnte.

Was es hingegen kann: ein klanglich sehr eigenständiges, warmblütiges Overdrive-Pedal mit unverkennbarem Fender-Charakter sein. Verarbeitung, dynamische Reaktion und Bedienkomfort bewegen sich auf einem Niveau, das in dieser Preisklasse keineswegs selbstverständlich ist.

Der Käufer, der sich hier gut aufgehoben fühlt, nutzt das Pedal als Standalone-Klangerzeuger im direkten Betrieb – sei es live über eine Speaker-Simulation in die PA, im Homerecording direkt in die DAW oder als Preamp im Einschleifweg einer Endstufe.

Wer hingegen einen echten Tweed-Amp durch die Hintertür aufs Pedalboard schmuggeln will, wird zwangsläufig enttäuscht sein. Nicht weil das Pedal schlecht wäre, sondern weil die Physik kein Erbarmen kennt.

Hintergrund & Neuauflage

Wampler Pedals hat mit dem Tweed 57 und seinem Geschwistermodell Black ’65 zwei seiner beliebtesten „Heritage“-Pedale nach längerer Produktionspause als limitierte Edition wieder aus dem Archiv geholt. Brian Wampler, Gründer und Kopf des Unternehmens, soll nahezu ein volles Jahr damit verbracht haben, das Pedal klanglich an seinen bevorzugten Fender-Tweed-Originalen auszurichten.

Laut eigener Aussage ging es dabei nicht darum, einen bestimmten Amp-Typ wie Champ, Bassman oder Deluxe eins zu eins abzubilden, sondern die gemeinsame Klangdynamik dieser Epoche einzufangen. Das ist ein entscheidender Unterschied zur digitalen Ebene. Das Tweed 57 LTD ist kein Profiler und kein Sampler in Pedalform, sondern ein ernsthafter Versuch, das Lebensgefühl einer ganzen Verstärkergeneration in ein handliches Gehäuse zu gießen.

Das Design entstand zudem in Zusammenarbeit mit der Wampler-Community, die sich ausdrücklich ein Pedal wünschte, das die weiche Kompression und explosive Anschlagsdynamik der Fender Tweed Welt beherrschbar macht.

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Verarbeitung & Layout

Wer das Pedal zum ersten Mal in die Hand nimmt, stellt unmittelbar fest, dass hier handwerklich keine Kompromisse gemacht wurden. Das massive Metallgehäuse mit Pulverlackoberfläche ist Made in USA und zeigt keinerlei Schwächen.

Besonders positiv fällt bei dieser Neuauflage die Verlegung der Input- und Output-Buchsen auf die Stirnseite des Pedals auf. Eine pragmatische und längst überfällige Design-Entscheidung, die die Platznutzung auf einem Pedalboard erheblich verbessert. Kabel liegen nun nicht mehr seitlich im Weg, sondern verschwinden ordentlich nach vorne.

Die Potentiometer laufen in einer Qualität, die man sonst eher von deutlich teureren Geräten kennt. Allesamt butterweich und präzise, ohne jede mechanische Schwammigkeit oder billigen Leichtlauf – eher die Abteilung „in Öl gelagert“.

Der On/Off-Schalter verfügt über einen definierten Druckpunkt, der nicht nur haptisch überzeugt, sondern auch im Live-Betrieb zuverlässig arbeitet. Erwartungsgemäß wurde ein True-Bypass-Schalter verwendet.

Betrieben wird das Pedal ausschließlich per Netzteil. Dabei kann man es sowohl mit 9 als auch mit 18 V betreiben, was sich deutlich auf den Klang auswirkt. Mit 18 V wirkt der Sound straffer und bietet deutlich mehr Headroom.

Ein Batteriebetrieb ist leider nicht möglich, obwohl das Pedal eine Leistungsaufnahme von nur 9 mA angibt. Das würde theoretisch eine Betriebsdauer von etwa 30 bis 40 Stunden mit einer frischen Alkaline-Batterie ermöglichen.

Bedienung & Regler

Auf der Oberfläche befinden sich fünf Potentiometer: Bass, Middle, Treble, Drive und Volume sowie ein dreistufiger Kippschalter als sogenannter „Input Simulator“.

Letzterer ist die konzeptionell interessanteste Komponente des Pedals. Er bildet die verschiedenen Eingangsoptionen der originalen Tweed-Verstärker nach: Normal, Bright und Link. Dabei simuliert „Link“ das Überbrücken der Eingänge mittels Bridge-Kabel, wie es eingefleischte Tweed-Fans von ihren Originalen kennen.

Dieser Schalter interagiert klanglich direkt mit den EQ- und Drive-Reglern und erlaubt eine feinnuancierte Kontrolle über Klangfarbe und Anzerrcharakteristik, die in dieser Pedalklasse keineswegs selbstverständlich ist.

Der 3-Band-EQ ist dabei nicht als herkömmliche Klangregelung zu verstehen, bei der man Frequenzen schlicht addiert oder subtrahiert. Vielmehr beeinflusst jeder Regler, in welchem Maß die jeweilige Frequenz durch den Tweed-Charakter geprägt wird. Ein anderer konzeptioneller Ansatz, der etwas Eingewöhnungszeit erfordert, langfristig jedoch eine deutlich flexiblere Klanggestaltung ermöglicht als klassische EQ-Konzepte.

Klang

Hier wird es interessant, allerdings gleichzeitig auch etwas differenzierter. Das Wampler Tweed 57 LTD liefert einen ausgeprägt mittenbetonten Grundcharakter, der vom für Tweed-Amps typischen „Sag“ durchzogen wird. Gemeint ist damit das leichte Nachgeben der Kompression bei stärkerem Anschlag. Ein Phänomen, das bei originalen Fender Tweed Verstärkern vergleichsweise früh einsetzt und dem Sound diese organische, „atmende“ Lebendigkeit verleiht.

Dabei reagiert das Pedal in hohem Maße auf die Dynamik des Spielers. Wer leicht spielt, bleibt sauber. Wer reinlangt, bekommt Schmutz.

Besonders gelungen ist auch die Nachbildung des leichten Fuzz-Charakters bei höheren Gain-Einstellungen, der ebenfalls bei den originalen Amps auftritt. Dieser Sound ist untrennbar mit den Doobie Brothers oder bestimmten Neil-Young-Aufnahmen verbunden, insbesondere aus dem Live-Bereich.

Kleiner Fun-Fact aus der Gerüchteküche: Neil Young soll laut Branchen-Insidern rund 450 Exemplare dieser Verstärker besitzen, wobei Joe Bonamassa ihm nach aktuellem Stand beharrlich auf den Fersen ist. Mit dem Wampler-Pedal kommt man diesem granulierten, leicht chaotischen Fuzz-Overdrive erstaunlich nahe.

Wo das Pedal – wie nahezu alle Amp-Simulation-Pedale dieser Bauweise – an seine Grenzen stößt, ist die Integration der Höhen ins Gesamtklangbild. Gut eingestellte Röhrenamps besitzen die großartige Eigenschaft, durchaus höhenreich zu klingen, ohne dass diese Höhen stechen oder gar ätzen.

Genau an diesem Punkt stolpern Amp-Pedale regelmäßig. Bei stärkerem Höhenanteil schiebt sich der Sound ins unangenehm Beißende, was sich nicht mehr wirklich nach echter Luft, sondern eher nach Elektronik anfühlt. Das Wampler Tweed 57 LTD bildet dabei keine Ausnahme. Man muss mit dem Treble-Regler behutsam umgehen und sich dieser Limitierung bewusst sein.

Über weite Strecken vermittelt das Pedal dennoch ein sehr „heimeliges“ Fender-Gefühl. Der Gesamtansatz ist durchaus gelungen. Wer den Gain-Regler weit zurückdreht oder ganz schließt und das Pedal lediglich als Booster einsetzt, kann seinem Amp einen Hauch Tweed-Charakter injizieren, der in vielen Spielsituationen überraschend viel Mehrwert bietet.

Einsatzbereiche

Ich persönlich sehe zwei klar definierte Szenarien, in denen das Wampler Tweed 57 LTD seine Berechtigung deutlich unter Beweis stellt.

Erstens: der Live-Betrieb mit Silent Stage. Das Pedal ans Ende der Signalkette des Pedalboards, dahinter eine hochwertige Speaker-Simulation und dann direkt in die PA – fertig. Wer auf diese Weise arbeitet, erhält einen starken analogen Fender-Charakter ohne Bühnenlautstärke, ohne Mikrofonierung und ohne Backline-Abhängigkeit.

Zweitens: Homerecording direkt in die DAW. Keine Latenz, kein Plug-in Kompromiss, stattdessen ein physisches Gerät mit echtem analogem Feeling, das den klanglich immer noch limitierten Software-Lösungen in vielen Situationen überlegen ist.

Darüber hinaus bietet das Pedal eine dritte Option, die in der Praxis regelmäßig unterschätzt wird. Je nach Location findet man noch immer die berüchtigten, teils erbärmlich heruntergerockten „House-Sets“, über die nahezu jeder Musiker schon einmal spielen musste. Hier kann ein Pedal wie das Wampler Tweed 57 LTD deutlich mehr klangliche Qualität liefern, zumal man es auch als Preamp verwenden und direkt in den Return einer Endstufe gehen kann.