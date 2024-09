Test: Warm Audio WA-WL, aktiver Inline-Mikrofonvorverstärker

Warm Audio macht müde Mikros munter!

Der Warm Audio WA-WL Warm Lifter ist ein aktiver Mikrofonvorverstärker, um leisen dynamischen Mikrofonen bis zu 26 dB mehr Gain hinzuzufügen. Auch wenn ein Anfänger im Tonstudiobereich diesen Satz nicht vollständig versteht: Das ist wichtig! Denn insbesondere Podcaster oder Streamer haben häufig Probleme, sich bei der Aufnahme in einer optimalen „Lautstärkeregion“ zu bewegen, so dass das Ergebnis oft zu leise oder auf der anderen Seite verzerrt ist. Warum dies so ist und wie du diese Herausforderungen mit dem Warm Audio WA-WL – preisgünstig – meistern kannst, das erkläre ich dir in diesem Testbericht!

Worum geht es beim Warm Audio WA-WL?

Es geht um folgendes Problem: Die Aufnahme über ein Mikrofon klingt schlecht! Was ist passiert? Man nimmt Sprache über ein handelsübliches dynamisches Mikrofon auf – und weil der Kumpel gesagt hat, dass das Shure SM7B das beste Mikrofon für Podcaster und Sprache ist und sogar Michael Jackson es bei der Aufnahme von „Thriller“ verwendet hat, greift man tief in den Geldbeutel und holt sich das 389,- Euro teure Mikrofon ins Studio.

Alles klar, anschließen an das Focusrite Scarlett 2i2 Audiointerface für 116,- Euro und los geht es! Optional habe ich ein Behringer, M-Audio oder Swissonic Interface – ebenfalls in der 100,- Euro Preisklasse.

Nachdem man den Unterschied zwischen Gain und Volume/Pegel verstanden hat, dreht man den Gain-Regler nach rechts, weiter nach rechts und dann noch weiter nach rechts und irgendwann zwischen Viertel-vor-Vollanschlag und Fünf-vor-Vollanschlag scheint die Sache dann laut genug zu sein.

Gut, ab und an leuchtet die rote Clipping-LED auf oder das Ganze ist immer noch zu leise, dann gehe ich halt mit dem Mund näher ans Mikrofon oder vergrößere den Abstand. Dass man dann Opfer des Nahbesprechungseffektes wird, nimmt man zähneknirschend in Kauf – Michael Jackson hat es ja auch hinbekommen. Sprich: Gehe ich näher an die Mikrofonkapsel, dann klingt meine Stimme mit deutlich mehr Tiefenanteile und wenn ich weiter weg gehe, dann wird alles irgendwie dünner. Michael hatte ja auch keine bassige Männerstimme.

Hier handelt es sich um klassische Anfängerfehler im Homerecording! Man hört auf den Kumpel, liest einen euphorischen Testbericht und gibt Geld aus, ohne genau zu wissen, was man da eigentlich macht und das Ergebnis klingt eben genau so: Wie bei einem Anfänger.

Was tun, lieber Herr-Klugschei***er-Autor? Nun, ein guter Tipp wäre es, in ein gutes und günstigeres Mikrofon (z. B. ein DynaCaster DCM6 von sE Electronics) und in ein Audiointerface mit hochwertigem Mikrofon-Preamp (Universal Audio Volt, SSL 2+, MOTU M4, Antelope Zen Go, etc.) zu investieren – oder dem Preamp des bereits gekauften Audiointerfaces etwas auf die Sprünge zu helfen – und genau da kommt der Warm Audio WA-WL ins Spiel.

Warm Audio WA-WL: Funktion und Ausstattung

Der WA-WL „boostet“ den Gain um ganze 26 dB nach oben – das bedeutet, dass ein sehr unempfindliches Mikrofon, wie beispielsweise das Shure SM57/58 (-57 dB) oder das beliebte SM7B (-59 dB) plötzlich genug „Preamp-Power“ bekommen, um eine anständige Lautstärke abzuliefern.

Denn gerade Tauchspulen-Mikrofone oder Bändchenmikrofone klingen erst dynamisch, wenn man erstens laut genug hineinspricht und die Spule in eine relevante Bewegung versetzt wird und/oder wenn man einen Vorverstärker einsetzt, der genug Gain-Reserven und Headroom hat, der das Mikrofon entsprechend ansteuert, ohne gleich selber an die Clipping-Grenze zu kommen.

Somit wird der Warm Audio WA-WL einfach an den Mikrofoneingang des Preamps angeschlossen und das Mikrofon an den Warm Audio – also praktisch ein Durchlauferhitzer für Mikrofone!

Nun kann auch Warm Audio nicht zaubern und man kann aus 30 dB nicht einfach 56 dB machen, ohne dass man das Gerät ebenfalls mit Leistung versorgt. Um den WA-WL zu aktivieren, muss man einfach am Audiointerface 48 V Phantomspeistung aktivieren – dies nutzt der Warm Audio als Leistungsquelle für die Verstärkung.

Anmerkung: Keine Sorge – die Phantomspeisung wird nicht an das Mikrofon durchgereicht, sondern wird ausschließlich für den Betrieb verwendet. Das teure Bändchenmikrofon kann also keinen Schaden nehmen.

Umgekehrt muss einem auch bewusst sein, dass man an den Warm Lifter nur dynamische Mikrofone, also Tauchspule oder Bändchen betreiben kann. Kondensatormikros, die unbedingt 48 Volt benötigen, laufen über das Gerät nicht.

Warm Audio hat dem Gerät noch zwei – aus meiner Sicht sehr sinnvolle – Filter mitgegeben: Einen Low-Cut, der Frequenzen unter 100 Hz mit 12 dB/Oktave ausblendet und einen High-Shelf-Boost, der das Signal bei 3 kHz um 2,5 dB anhebt. Letzteres ergibt bei Shure & Co. Sinn, denn verglichen mit einem Kondensatormikrofon klingen dynamische Mikrofon gerne dumpf und arm an Obertönen.

Kurzes Intermezzo: Ist hoher Gain nicht eigentlich cool?

Ja, ist es, wenn es a) vom Toningenieur so gewünscht ist und b) wenn der Preamp von hoher Qualität ist und dem Klang durch die Sättigung ein „Mehr“ hinzufügt. Ein Neve- oder SSL-Preamp heiß angefahren mit einem Neumann- oder Telefunken-Mikrofon ist eine Freude, wenn man sich in oberen Gain-Regionen aufhält.

Für ein 100,- Euro Audiointerface ist es in der Regel einfach nur Stress und genauso klingt es dann auch. Metallisch, clippend und nicht harmonisch. Ich empfehle bei weiterem Interesse meinen Artikel „Mikrofonvorverstärker in Tonstudio: Aufbau, Aufgaben, Einsatz“.

Technik und Verarbeitung des Warm Audio WA-WL

Im Warm Audio WA-WL kommen sogenannte Sperrschicht-Feldeffekttransistoren, kurz JFETs zum Einsatz, die für ihre Rauscharmut bekannt sind – beim WA-WL sind es 7,75 µV bei 150 Ohm Last. Der Signalweg ist komplett symmetrisch gehalten und die Eingangsimpedanz beträgt 2,4 kOhm, so dass an allen gängigen Lasten kein klanglicher Einfluss wahrzunehmen ist. Der Frequenzgang ist mit 10 Hz – 100.000 Hz mit einer Abweichung von +/-0,2 dB angegeben.

Das Gerät kommt in einem recht einfach gehaltenen, aber sehr gut verarbeiteten Stahlblechgehäuse, das in Sandweiß lackiert und mit dem Firmenlogo und eindeutigen Symbolen bedruckt ist. Die XLR-Buchsen sind verriegelbar und fest verschraubt und die beiden Filter-Schalter sitzen stabil im Gehäuse. Unten gibt es vier Standfüße aus Gummi – was bei 340 Gramm Gewicht immerhin Kratzer auf dem Studiotisch verhindert.

Das Gerät selber ist aber mit seinen kompakten Maßen von 119 x 69 x 41 mm (L x B x H) so leicht, dass es sich bei einer Kabelbewegung immer auch verschiebt. Das nennt man Physik und lässt sich bei so einer Gerätegattung nur verhindern, wenn man ein Betongewicht einbaut oder es irgendwie befestigt.

Der Warm Audio WA-WL in der Praxis

Leider (bitte eine Runde Mitleid) habe ich kein schwächliches Audiointerface in meinem Studio – deswegen muss ein Universal Audio Apollo TWIN X Quad herhalten, um die Wirkweise des Warm Lifters zu demonstrieren. Also Mikrofon verwende ich ein Shure SM58S.

Hier die Audiobeispiele:

1. Shure SM58 am Apollo bei 39 dB Gain

2. Shure SM58 am WA-WL am Apollo mit 39 dB Gain

3. Shure SM58 am Apollo mit 65 dB Gain

4. Shure SM58 am WA-WL am Apollo mit 34 dB Gain – Filtertest

5. Shure SM58 am SSL Pure Drive Quad Preamp mit 59dB Gain (über ADAT am X6)

In den Beispielen merkt man: Der Warm Lifter macht seine Sache sehr gut, wenn auch der Rauschpegel geringfügig höher wird. Insbesondere der Low Cut und die Anhebung im Präsenzbereich machen „müde“ dynamische Mikrofone munter und so kann man für eine vergleichsweise geringe Investition den Gain und den Gesamtklang seines Setups optimieren.

Die Mitbewerber

Bei Thomann findet man neben dem Warm Audio noch den Cloud Microphones Cloudlifter CL-1 (166,- Euro), der als „Quasistandard“ für diese Gerätekategorie steht. Allerdings hat dieser weder einen Low Cut noch einen Präsenzanhebung.

Alternativ haben die Damen und Herren von Fredenstein den Hyperlifter 1 für nur 129,- Euro im Portfolio. Dieser hat auch keine Frequenzfilter – dafür aber einen Gain-Regler und eine Impedanzanpassung für Mikrofone.

Im Gegensatz zum Warm Audio bieten beide Mitbewerber keinen dedizierten Übertrager, den ich beim WA-WL schon als Pluspunkt werten möchte.