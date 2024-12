Test: Warm Audio WA76-A2 Hardware Kompressor

Kompressor-Klassiker mit neuen Möglichkeiten

Der Warm Audio WA76-A2 ist, wie der Name unschwer erkennen lässt, eine Replik des bekannten 1176-Kompressors. Dieser wiederum ist wohl eines der ikonischsten Geräte unserer Branche. Warum Warm Audio eine weitere Variante dieses hochgeschätzten, aber auch schon oft kopierten Kompressors auf den Markt gebracht hat, möchten wir uns in diesem Test anschauen.

Was bietet der Warm Audio WA76-A?

Ganz ehrlich, als ich erfahren habe, dass es eine neue Variante des 1176 geben wird, dachte ich zunächst: Wozu? Es gibt doch wahrlich schon unzählige Nachbauten in allen Preisklassen. Alle Revisionen, die es vom Original von Urei je gab, wurden schon mehr oder minder gut kopiert. Nicht zu sprechen von den unzähligen Emulationen, die sich auf unseren Festplatten als Plug-ins tummeln. Aber als ich mir dann die Spezifikationen der neuen Inkarnation von Warm Audio angesehen habe, wurde ich stutzig und neugierig. So ist das hier vorliegende Exemplar eine Stereo-Version, das Original gab es immer nur in Mono. Und auch einige weitere interessante Features sind hinzugekommen, die das Gerät noch universeller und flexibler einsetzbar machen, als es ohnehin schon ist.

Warm Audio WA76-A vs. WA76-D

Der Warm Audio WA76-A2 kam übrigens nicht alleine auf den Markt. Es gibt auch das baugleiche Monomodell WA76-A. Beide entsprechen historisch betrachtet dem Blue-Stripe-Modell, das für seinen etwas kantigeren Grundklang geschätzt wird. Parallel dazu kamen auch noch zwei Modelle (jeweils Mono und Stereo) auf den Markt, die den bekannten Revision-D-Modellen nachempfunden sind (WA76-D und WA76-D2). Diese klingen etwas weicher und moderner als die Blue-Stripe-Variante, die uns hier zum Test zur Verfügung steht. Benannt sind die Blue-Stripe-Modelle übrigens nach dem blauen „Streifen“ auf der Frontplatte, der optisch hervorragend mit dem silbernen Hintergrund harmoniert.

Bauteile, Komponenten und Bedienelemente

Laut Hersteller verwenden alle vier neuen Modelle die original dimensionierten Cinemag-Übertrager und orientieren sich auch, was Attack- und Release-Zeiten angeht, genau am Original. Und klar, keine Sorge, auch der All-Buttons-Modus wird von beiden Modellen beherrscht. Weiterhin gibt es, wie zuvor erwähnt, aber einige moderne Zusatzfunktionen, die wir uns natürlich in diesem Test genauer ansehen werden. Und, wir behandeln hier ausschließlich die Blue-Stripe-Variante; für die WA76-D Reihe wird es einen separaten Test hier auf AMAZONA.DE geben.

Da wohl die meisten Leser wissen, was sich hinter dem Kürzel 1176 verbirgt, hier nur ein kurzer Abriss, was diesen Kompressor so legendär gemacht hat. Der 1176 im Original von Urei aus den Jahren 1967 basiert auf einer FET-Schaltung. Das „FET“ steht für Feldeffekttransistor und ist ein Bauteil, das den Klang einer Röhre imitieren soll. Bekannt war und ist der Urei 1176 für seine schnellen Attack- und Release-Zeiten und für seinen etwas eigenwilligen Aufbau. Statt wie bei einem Kompressor üblich, die Kompression mithilfe eines Threshold- und Make-up-Gain-Regler zu regeln, gibt es hier nur Regler für Input und Output. Je stärker man den Input aufdreht, desto mehr wird komprimiert. Mit dem Output-Regler wird dann die Ausgangslautstärke eingestellt. Die Attack- und Release-Regler hingegen haben schon so manchen Neuling im Umgang mit dem 1176 zur Verzweiflung gebracht. Im Gegensatz zu den üblichen Konventionen bei anderen Kompressoren ist nämlich die schnellste Attack- und Release-Einstellung nicht auf Linksanschlag und die langsamste auf rechts, sondern genau umgekehrt. Das ist etwas unintuitiv, wenn man von einem anderen Kompressor-Modell kommt, aber nach ein paar Fehlversuchen hat man sich schnell eingearbeitet.

Ferner bietet der 1176 klassischerweise keine frei einstellbare Ratio-Regelung, sondern lediglich vier Taster, mit denen man 4:1, 8:1, 12:1 oder 20:1 als Ratio-Wert einstellen kann. 4:1 und 8:1 gelten in dem Zusammenhang noch als Kompression, 12:1 und 20:1 machen den 1176 dann zu einem so wirkungsvollen Limiter. Kleine Besonderheit, ich hatte das eingangs schon erwähnt, man kann auch alle vier Buttons gleichzeitig drücken. Das führt zum sogenannten „All-Buttons-Mode“, der vom Hersteller ursprünglich nicht so gedacht war, aber zu herrlich komplexen und kaputten Sounds führt, die prima fürs Sounddesign geeignet sind.

Die restlichen Parameter eines 1176 sind schnell abgehandelt. Es sind dies zwei VU-Meter und vier weitere Tasten, mit denen definiert wird, was auf den VU-Meter dargestellt wird. Zur Auswahl stehen Gain Reduction und Taster für +8 und +4 dB Output (bei jeweils 0 VU) und ein Off-Schalter, mit dem das Gerät ausgeschaltet wird. Soweit der klassische Aufbau eines 1176. Kommen wir nun zu den Zusatzfeatures, die Warm Audio dem WA76-A2 spendiert hat. Zum einen fällt natürlich auf, dass die Parameter-Sets doppelt vorhanden sind, also 2x Input, Output, Attack und Release, da es ja ein Stereogerät ist.

Auf der linken Seite findet sich ein Eingangsimpedanz-Wahlschalter. Dieser schaltet um zwischen den standardmäßigen 600 Ohm Eingangsimpedanz und 10 Kiloohm. Letztere Option ist laut Warm Audio besser geeignet, wenn man das Gerät mit einem modernen Audio-Interface verwendet. Also, wenn man beispielsweise bereits aufgenommene Signale aus der DAW herausführt, mit dem Gerät bearbeitet und dann zurückführt. Die standardmäßigen 600 Ohm Eingangsimpedanz passen dagegen besser, wenn man das Gerät hinter einem analogen Mikrofonvorverstärker, Equalizer oder Ähnlichem verwendet. Als nächste Neuerung haben wir einen True-Bypass-Schalter, der eben genau das macht und das ganze Gerät aus der Bearbeitung nimmt. Obwohl das Gerät ein Stereogerät ist, lässt es sich natürlich auch als Dual-Mono verwenden. Dazu gibt es einen Betriebsarten-Wahlschalter auf der rechten Seite. Dieser bietet drei Möglichkeiten: „Stereo Linked“: Hier arbeiten beide Kanäle unabhängig, ihre Sidechains sind aber miteinander verknüpft. Das lauteste Signal bestimmt immer das Verhalten für beide Kanäle. Dann gibt es einen Modus, der sich „Primary/Secondary“ nennt. Jetzt wird nur der Sidechain des linken Kanals herangezogen, um den Kompressor einzustellen. Und schließlich einen Dual-Mono-Modus; hier arbeiten beide Kanäle unabhängig und man kann sie für getrennte Mono-Signale, etwa Kick und Snare, einzeln verwenden.

Ein weiteres zusätzliches Feature ist etwas versteckt zu finden: Dreht man die Attack-Regler ganz nach links, rasten diese ein und die Kompressorschaltung wird auf Bypass geschaltet. Jetzt liegen nur noch die Übertrager im Signalweg und lassen sich dazu verwenden, einen Mix oder Einzelsignale mithilfe der Übertrager klanglich zu färben. Ganz rechts finden wir schließlich noch einen Regler für den Mix. Damit können wir das bearbeitete und das unbearbeitete Signal stufenlos miteinander mischen und so ganz einfach eine Parallelkompression realisieren. Als letzte Möglichkeit hat Warm Audio dem WA76-A2 noch einen Sidechain-Filter spendiert. Auch dieser lässt sich per Kippschalter deaktivieren. Im aktivierten Zustand beschneidet er die Bässe, um Pumpen zu verhindern. Etwa, wenn man eine ganze Summe komprimieren möchte. Alles in allem handelt es sich meiner Meinung nach hier um jede Menge clevere Ergänzungen, die das Gerät noch viel flexibler erscheinen lassen, als es ohnehin schon ist. Die Rückseite bietet neben dem Kaltgerätestecker zur Stromversorgung lediglich Buchsen für Ein- und Ausgang, jeweils als symmetrische Klinke oder wahlweise XLR ausgelegt.

Praxis: Wie klingt der Warm Audio WA76-A2?

Nach dem Auspacken fällt mir als Erstes auf, wie hochwertig das Gerät verarbeitet ist. Es liegt wirklich schwer in der Hand und die Frontplatte aus gebürstetem Aluminium erscheint hochwertig. Ebenso die Drehregler, die gut und flüssig laufen. Auch alle Druck- und Kippschalter machen einen hochwertigen Eindruck. Ich habe das Gerät bei mir im Tonstudio mit meiner MOTU 828es Soundkarte verkabelt und dann über das I/O Plug-in in Logic Pro eingebunden. So konnte ich es, ähnlich wie ein Software Plug-in, unkompliziert auf einer Vielzahl von Signalen testen. In den letzten Wochen konnte ich den Warm Audio WA76-A2 bei zahlreichen Recording und Mixing Sessions auf den Zahn fühlen. Dazu muss ich sagen, dass ich einer Generation angehöre, die schon komplett mit digitalen Tools aufgewachsen ist und es für mich immer etwas Neuland ist, mit Hardware zu arbeiten. Zunächst findet man dann die ach so tolle, ikonische Hardware gar nicht so intuitiv, weil man ja immer nur ein Exemplar davon zur Verfügung hat und die Bearbeitung auch immer direkt in Audio aufnehmen muss. Aber nach einiger Zeit habe ich diese Arbeitsweise echt kennen und schätzen gelernt. Das Teil klingt wirklich toll und bietet viele kreative Möglichkeiten. Ich will hier auch gar keine Diskussion starten, ob Hardware oder Software besser ist. Ich finde es einfach viel intuitiver, an so einem “echten“ Gerät zu schrauben und komme dabei auf Ideen und Einstellungen, die ich mit einem Plug-in wahrscheinlich nie ausprobieren würde. Der Grundklang unseres Test-Exemplars ist, wie zuvor schon angeteasert, eher eckig und kantig. Kurz, das perfekte Tool für Rock’n’Roll und alles, was gut und gerne ein wenig schmutzig klingen darf. Natürlich kann er auch sauber und unauffällig komprimieren, aber seine wirklichen Stärken liegen darin, einem Signal so richtig seinen Stempel aufzudrücken.

Mit einem 1176 Kompressor kann man prinzipiell so ziemlich alles komprimieren. Seine Vorteile spielt es aber vor allem bei Schlagzeug, Bass und Vocals aus. Für die Klangbeispiele zu diesen Tests habe ich mich auf einige Schlagzeugspuren konzentriert, da man hier doch oft am besten hören kann, was passiert. Zunächst hört ihr eine Kickdrum, dann eine Snare, dann die Overheads und dann noch ein Wurst-Mikrofon, immer einmal unbearbeitet und einmal bearbeitet. Falls ihr euch jetzt fragt, was ein Wurst-Mikrofon ist, dann empfehle ich euch das Interview mit Moses Schneider von meiner werten Kollegin Sonja hier auf AMAZONA.de.

Kurz gesagt ist ein Wurst-Mikrofon ein zusätzliches Mikrofon, das mittig zwischen Snare, Floor-Tom und Kickdrum positioniert wird und das Moses Schneider immer als Verzerrer fürs Schlagzeug bezeichnet hat. Es ist ein Signal, das gerne heftig bearbeitet wird (wofür unser Testkandidat natürlich genau der richtige ist) und dann dem übrigen Schlagzeug-Signal zugemischt wird. Als letztes Klangbeispiel gibt es dann das komplette Set, einmal clean und einmal mit den einzelnen bearbeiteten Spuren. Ich habe es hier ganz bewusst ein wenig übertrieben. So stark würde ich die Spuren in einem echten Mix wahrscheinlich nicht bearbeiten oder ich würde sie vielleicht nur anteilig hinzumischen. Noch ein paar Hinweise zu den Klangbeispielen. Alle Spuren sind mit EQ und teilweise Gate vorbearbeitet. Die mit dem WA76-A2 bearbeiteten Spuren klingen teils lauter, sind aber, so gut es ging, gleich laut gepegelt. Die höhere empfundene Lautstärke ist der Kompression geschuldet. Das Wurst-Mikrofon war auch schon vor der Bearbeitung ziemlich stark verzerrt und gegatet, das habe ich damals absichtlich direkt so aufgenommen.