Test: Warwick AL Bootsy Collins Spacebass, E-Bass

Bootsy Collins gilt als einer der Funkveteranen schlechthin, wurde er doch bereits im zarten Alter von siebzehn Jahren vom „Godfather of Soul“ James Brown höchstpersönlich für seine Liveband rekrutiert, um später dann den Sound der wegweisenden „P-Funk“- Projekte von George Clinton, „Parliament“ und „Funkadelic“ maßgeblich zu prägen. In den 1990er Jahren wendete er sich unter anderem als Produzent der Hip-Hop-Szene zu, wo er dann auch 1990 mit der Band Deee-Lite und dem Titel „Groove is in the Heart“ einen Welthit landete. Sein bis dato letztes Soloalbum „Tha Funk Capital of the World“ erschien 2011.

Doch nicht nur der avantgardistische Sound und Stil am Bass steht für Bootsy Collins, auch sein extravagantes Bühnenoutfit mit allerlei glitzernden Gewändern und ausladenden Hüten (der Meister zieht sich während einer Show mehrfach um …) tragen zu seiner Berühmtheit bei. Dazu passend werden diverse Bässe, in der Regel Unikate mit der Korpusform eines fünfzackigen Sternes, auf der Bühne gespielt. Marktführer Warwick hat sich nun dazu durchgerungen, in seiner Artist Line (AL) einen solchen typischen „Bootsy-Bass“ mittels Fertigung in China für die breite Masse erschwinglich anzubieten: den Warwick AL Bootsy Collins Space Bass.

Facts & Features

Leider ist im Lieferumfang kein Koffer oder Gigbag enthalten, der Warwick AL Bootsy Collins Spacebass kam allerdings in einem passenden Gigbag hier an, ursprünglich wohl für Akustikbässe konzipiert. Dieses ist ordentlich gepolstert und mit zwei Zubehörtaschen ausgestattet. Ansonsten liefert Warwick Einstellwerkzeug, eine Ersatzbatterie für die aktive Elektronik und zwei hauseigene arretierbare Sicherheitsgurthalter direkt mit und sammelt so den ersten Pluspunkt für das umfangreiche mitgelieferte Zubehör.