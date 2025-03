Kostenlose Emulation des Bricasti M7

Der Wave Alchemy Magic 7 ist ein Reverb Plug-in, mit dem der britische Software-Hersteller uns eine Emulation des legendären Bricasti M7 schenkt. Ihr habt richtig gelesen, das Plug-in ist kostenlos erhältlich. Ob wir es wirklich mit einer guten Alternative zu tun haben oder der Schein nur trügt, wollen wir in diesem Test herausfinden.

ANZEIGE

Über die Firma Bricasti und ihren M7

Die Firma Bricasti wurde 2004 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Shirley, Massachusetts, in den USA. Der Bricasti M7 Stereo Reverb ist, seit seiner Vorstellung bei der NAMM 2007, in kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Hallgeräte auf dem Markt geworden. Kein Wunder, haben die Hersteller (Brian Zolner und Casey Dowdell) doch beide bereits für die Firma Lexicon einige Meilensteine im Reverb-Bereich mitentwickelt. Einen ausführlichen Testbeitrag, inklusive einem Interview mit Brian Zolner, findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Ebenfalls gelobt wird der Bricasti M7 übrigens für seine „Realität“, die man eher Faltungshallgeräten zuschreibt, und wird daher auch häufig in der Post-Produktion eingesetzt. Hier haben wir es aber mit einem algorithmischen Gerät zu tun. Es gibt auch einige unübliche Funktionen, wie beispielsweise die Möglichkeit für tiefe und hohe Frequenzbereiche unterschiedliche Hall-Zeiten zu wählen.

Der hohe Preis rechtfertigt sich durch einen außerordentlich guten Algorithmus, einer Auflösung von bis zu 192 kHz und einer äußerst soliden Verarbeitung. Zusätzlich gibt es mittlerweile auch das Modell M7M, eine Variante ohne Bedienelemente. Dazu benötigt man dann wiederum das Modell M10 als Fernbedienung. Ansonsten befinden sich noch ein paar D/A-Wandler, Endstufen und ein Vorverstärker im Produktkatalog von Bricasti.

Kompatibilität, Download und Installation

Das Plug-in Wave Alchemy Magic 7 lässt sich aktuell für Windows und macOS nutzen. Optional lässt sich das Plug-in im VST3-, AU- und AAX-Format installieren. Für den Test lief das Plug-in auf einem MacBook Pro mit Sequoia 15.0. Die meiste Zeit über nutzte ich als DAW Studio One Pro 7, konnte es aber auch mit Cubase 14 und VCV-Rack (Host FX) testen und keinerlei Probleme feststellen. Download und Installation verliefen schnell und reibungslos. An Speicherplatz benötigt der Wave Alchemiy Magic 7 für alle Komponenten circa 270 MB.

Die Features des Wave Alchemy Magic 7

Wave Alchemy Magic 7 ist wohlgemerkt nicht nur eine stumpfe Kopie des Originals, sondern bietet auch ein paar zusätzliche moderne Features.

11 Reverb-Typen: Ambience, Chambers, Hall 1, Hall 2, non-linear, Plates 1, Plates 2, Rooms 1, Rooms 2, Spaces 1, Spaces 2

alle 237 Presets des originalen Bricasti M7 in True-Stereo-Qualität

temposynchrones Pre-Delay

Smoothing

Ducking

Flux

Ensemble

Input-, Output-, und Mixparameter mit Preset-Lock-Funktion

Bedienoberfläche lässt sich vergrößern/verkleinern

An der Stelle müssen wir uns auch einmal ansehen, um welche Art Hallgerät es sich hier handelt. Denn einen Algorithmus zu entwickeln, der dem eines Bricasti M7 das Wasser reichen soll, ist sicherlich nichts was man danach gerne verschenkt.

Nach meiner Recherche wurden für den Wave Alchemy Magic 7 aufgenommene Impulsantworten aus dem originalen Bricasti M7 verwendet. Das ist prinzipiell natürlich erstmal nichts verwerfliches, schränkt aber die Flexibilität im Vergleich zu einem algorithmischen Gerät etwas ein. Nun ist es aber nicht so, dass es sich einfach nur um einen gewöhnlichen Faltungshall handelt, sondern dass mit Funktionen wie Smoothing, Ducking, Flux und Ensemble, erweitere Optionen zur Verfügung stehen. Dazu kommt noch, dass ein Faltungshall in der Praxis natürlich auch nicht immer gleich klingt. Lohnt es sich also, den Wave Alchemy Magic 7 zu installieren? Das wollen wir gleich noch herausfinden.

ANZEIGE

Schauen wir uns zur Verständlichkeit zunächst einmal die genannten Parameter an:

Smoothing : Unterdrückt die Transienten, so dass weniger Signalanteil davon zur Hallfahne gelangt

: Unterdrückt die Transienten, so dass weniger Signalanteil davon zur Hallfahne gelangt Ducking : Unterdrückt die Hallfahne, während das Eingangssignal zu hören ist

: Unterdrückt die Hallfahne, während das Eingangssignal zu hören ist Ensemble : Chorus-Effekt (macht den Hall breiter, bis zu einem schimmernden Effekt)

: Chorus-Effekt (macht den Hall breiter, bis zu einem schimmernden Effekt) Flux: typische Tonhöhen- und Geschwindigkeitsmodulation wie bei einer Bandmaschine (kann z. B. das Signal verdichten oder helfen, wenn stehende Frequenzen entstehen)

Die enthaltenen Impulsantworten sind selbstverständlich im Stereoverfahren aufgenommen worden und der Wave Alchemy Magic 7 gibt diese auch so wieder, daher die Unterbezeichnung „True Stereo Processor“. Das ist Grundvoraussetzung, möchte man die Räumlichkeit eines Bricasti M7 erreichen. Die Presets entsprechen dem des Originals, wobei auch die nichtlinearen Presets mit enthalten sind. Diese dienen für eher unnatürliche Effekte wie Gated- und Reverse-Reverb-Effekte.

Bedienoberfläche des Wave Alchemy Magic 7

Weiße Drehregler mit roten Markierungspunkten auf einem dunklem Gehäuse, zusammen mit dem zweizeiligen Display und dessen roter Schrift, erinnern zunächst sehr an das Original. Durch die unterschiedlichen Bedienelemente bekommt der Wave Alchemy Magic 7 aber dann doch irgendwie seinen eigenen Look und wirkt etwas übersichtlicher. Der Wave Alchemy Magic 7 hat zwar mehr Drehregler, die vielen Knöpfe des Bricasti M7 fehlen jedoch.

Links finden wir die beiden Regler für unsere Eingangs- und Ausgangslautstärke. Dazwischen befindet sich ein Peak-Meter zur Pegelkontrolle. Mittig unter dem Display lassen sich Pre-Delay, Bass (Low), Höhen (Air) und Pitchmodulation (Ensemble) bzw. der Bandeffekt (Flux) einstellen. Von den letzteren beiden lässt sich immer nur einer auswählen, was auch sinnvoll ist. Auf der rechten Seite sitzt der Mix-Regler und über ihm zwei Schieberegler mit der Bezeichnung „smooth“ und „duck“.

Ganz oben links öffnet man das Einstellungsfenster (Zoom, Aktivierungsstatus und Versionsnummer) und ganz rechts die Undo-/Redo-Funktion. Es gibt zudem noch ein Würfelsymbol für eine Zufallsauswahl der Presets. Hier handelt es sich dann wohlgemerkt um die Preset-Einstellungen des Wave Alchemy Magic 7 zu den jeweiligen geladenen Presets vom Bricasti M7. Mag etwas verwirrend klingen, darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. Das Plug-in nimmt zunächst viel Platz auf dem Bildschirm ein, vor allem in der Breite. Die Bedienoberfläche lässt sich aber in 25%-Schritten skalieren.

Die Presets des Wave Alchemy Magic 7

Bei den Presets des Wave Alchemy Magic 7 muss man unterscheiden. Es sind, wie bereits erwähnt, alle originalen 237 Presets des Bricast M7 vorhanden. Mit den Parametern, die uns zur Verfügung stehen, lassen sich diese, wenn auch nur bedingt, nach eigenem Geschmack und Anwendungszweck anpassen. Wir wählen also über das Display mit der roten Beschriftung die Kategorie und darunter im Prinzip die entsprechende Impulsantwort aus. Darüber finden wir jedoch eine weitere Preset-Leiste, in der wir später auch unsere eigenen Kreationen speichern und wieder aufrufen können. Zwanzig solcher Presets werden bereits von Wave Alchemy mitgeliefert.

Alternativen zum Wave Alchemy Magic 7?

Nicht viele Hersteller haben es sich bisher zur Aufgabe gemacht, einen Bricasti M7 zu emulieren. Eine kostenlose Alternative gibt es meines Wissens ohnehin nicht. Das wäre schon mal der erste Pluspunkt für den Wave Alchemy Magic 7, wobei man hier fairerweise auf die verwendeten Impulsantworten hinweisen muss.

Fangen wir mit dem Plug-in Seventh Heaven von Liquid Sonics an. Seventh Heaven arbeitet nicht mit Impulsantworten, sondern ist ein algorithmisches Hallgerät. Es gibt in der günstigeren Standard-Variante weniger Presets, dafür aber deutlich mehr Kontrolle und das Pre-Delay ist hier ebenfalls zum Tempo synchronisierbar. Die Professional-Version hat dagegen (beinahe) alle Presets des Originals, weitere Eingriffsmöglichkeiten und schafft sogar Surround-Formate bis zu 9.1.6. Es gibt auf der Herstellerseite sogar ein Bundle aus beiden Versionen, was sich mir allerdings nicht erschließt.

Dann gäbe es noch Number Seven von Samplicity. Funktionell ähnelt er stark dem vorangegangen Seventh Heaven und es gibt ebenfalls zwei Versionen, von denen die Pro-Variante auch Surround-fähig ist.

Da mittlerweile jede DAW einen Faltungshall an Bord hat und auch die Impulsantworten eines Bricasti M7 im Netz (ebenfalls von Samplicity) kostenlos zu finden sind, könnte man diese Option auch noch als Alternative nennen.

In den Klangbeispielen findet ihr auch ein paar direkte Vergleiche dazu. Wer sich übrigens die verlinkten Impulsantworten wie ich vor Oktober 2023 geladen hatte, der sollte unbedingt nochmal die Homepage von Samplicity besuchen. Denn die Impulsantworten wurden zwischenzeitlich nachbearbeitet und erneut zum Download bereitgestellt.

Der Wave Alchemy Magic 7 in der Praxis

Eine Klangbeurteilung ist hier natürlich etwas abhängig davon, aus welchem Winkel man das Ganze betrachtet. Wer es sehr genau wissen will, nimmt sich einen originalen Bricasti M7 zur Hand und macht einen Direktvergleich. Das wird den meisten von uns vermutlich aber nicht möglich sein. Ich hatte ein paar Mal das Vergnügen, mit einem Bricasti M7 zu arbeiten und auch wenn es schon ein paar Jährchen her ist, bin ich mir sicher, dass der Wave Alchemy M7 ihm nicht das Wasser reichen kann.

Dennoch, der Charakter wird sehr gut widergespiegelt. Er kann sehr sanft und unauffällig klingen und sorgt für eine gut definierte Räumlichkeit. Aber auch klassische Gated- und Reverse-Effekte sowie leichte Shimmer-Effekte lassen sich entzaubern. Zum Vergleich nutzte ich die im vorherigen Absatz verlinkten Impulsantworten des Originals mit zwei verschiedenen Faltungshallgeräten: Open Air von Presonus, der in Studio One Pro 7 enthalten ist, und den IR-Verb von HOFA.

Das Pre-Delay war bei den Vergleichen immer jeweils auf 0 ms und interne Equalizer waren ebenfalls auf Nullstellung. Hier, und auch in den restlichen Beispielen, habe ich den Wave Alchemy Magic 7 immer als Send-Effekt genutzt. Bei einem Beispiel (Synth 1) habe ich aber auch nur die reine Hallfahne aufgenommen und zum Vergleich das trockene Eingangssignal dazu exportiert. Ansonsten ist immer zu Beginn das trockene Signal zu hören und anschließend zusammen mit dem Hall. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Johanna Pegelow (IOANA) für das Bereitstellen der Vocal-Aufnahmen.