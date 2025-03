Das innovative Plug-in für Sampling, Synthese und kreatives Sounddesign im Test

In der heutigen Welt der Musikproduktion sind Werkzeuge gefragt, die einfach zu bedienen sind und gleichzeitig eine tiefgehende Klanggestaltung ermöglichen. Mit Flite hat WAVEA ein Plug-in geschaffen, das Sampling und Synthese auf beeindruckende Weise vereint. Ob für Einsteiger, die nach einer unkomplizierten Lösung suchen, oder für erfahrene Produzenten, die maximale Kontrolle benötigen – der WAVEA Flite Software-Synthesizer verspricht, Produktionen auf ein neues Level zu heben. Mit einer riesigen Auswahl an Sounds und leistungsstarken Funktionen liefert das Plug-in alles, um kreativ zu arbeiten. In diesem Test schauen wir uns die kostenlose Version WAVEA Flite Play sowie die umfassendere Vollversion WAVEA Flite Create genauer an.

Kurz und knapp

Software-Instrument mit Sequencer, Sampler und Synthesizer, Plug-in

FM, VA und Wavetable-Synthesizer

kostenlose Version WAVEA Flite Play und Vollversion WAVEA Flite Create

zwei 32-Step-Sequencer mit Modulation, Note, Pitch, Rate, Gate

2,5 GB Samples mit Yamaha CS-80, U3, Juno-106, Jupiter-8, TB-303, TR-808, TR-909, SH-101, Oberheim OB-8, Xpander, Sequential Circuits -8, Pro-One, Prophet-5, Korg MonoPoly, LinnDrum, Foley, FX und mehr, aufgenommen mit 24 Bit/48 kHz

Wer steckt hinter WAVEA?

WAVEA ist ein junges Startup aus London, das von Sharooz Raoofi und Milan Van Der Meer gegründet wurde. Vor WAVEA entwickelten sie den beliebten Synthesizer Astra und waren Teil von Audiaire, einem Unternehmen, das später von Splice übernommen wurde. Sharooz Raoofi ist zudem kein Unbekannter in der Szene: Er hat Sample Magic gegründet, das über Jahre hinweg hochwertige Samples und Sounds für Produzenten bereitgestellt hat, und betreibt heute die Plattform Wavetick. Mit Flite wollen die beiden Gründer die Art und Weise, wie Produzenten Sampling und Synthese kombinieren, auf ein neues Level heben.

Zwei Versionen: WAVEA Flite Play und Flite Create

WAVEA bietet die Software Flite in zwei Varianten an, die jeweils auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Während WAVEA Flite Play einen einfachen Einstieg bietet, ist WAVEA Flite Create die perfekte Wahl für alle, die tief in die Welt des Sounddesigns eintauchen möchten.

WAVEA Flite Play: Der ideale Startpunkt

Die kostenlose Version WAVEA Flite Play eignet sich hervorragend, um erste Erfahrungen mit dem Plug-in zu sammeln oder schnell und unkompliziert professionelle Sounds in eine Produktion zu integrieren.

Über 200 Presets: Die enthaltenen Presets decken eine Vielzahl von Genres ab – von sanften Pads bis hin zu druckvollen Bässen und scharfen Leads. Sie sind direkt einsatzbereit und lassen sich vielseitig verwenden.

Klangbibliothek: Die mitgelieferten Samples basieren auf legendären Synthesizern wie dem Yamaha CS-80, Roland Juno-106 und Prophet-5. Diese sorgfältig gesampelten Klänge bieten eine solide Grundlage für viele Musikstile.

Einfache Anpassung: Acht Makro-Regler ermöglichen die schnelle Bearbeitung von Sounds. Ohne technische Hürden können Filter, Effekte oder andere Parameter, angepasst werden, um den gewünschten Klangcharakter zu erzielen.

WAVEA Flite Play überzeugt durch seine Benutzerfreundlichkeit und bietet eine solide Basis für Kreativität – auch ohne tiefere Vorkenntnisse. Die übersichtliche Gestaltung mit der Auswahl der kategorisierten Presets und der acht Regler am unteren Rand machen es flexibel und vor allem für Einsteiger sehr gut nutzbar.

WAVEA Flite Create: Eine umfassende Lösung für Klangdesigner

Die kostenpflichtige Version WAVEA Flite Create (99 US-Dollar) richtet sich an Sounddesigner und Produzenten, die detaillierte Kontrolle über ihre Klänge suchen. Sie erweitert die Funktionalitäten von WAVEA Flite Play erheblich und eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten. Die jeweiligen einzelnen Elemente werden in der übersichtlichen Benutzeroberfläche in kleinen Kästchen angezeigt und können für mehr Einstellungsmöglichkeiten pro Bereich maximiert werden.

Erweiterte Sample-Steuerung

Mit WAVEA Flite Create können bis zu vier Sampler gleichzeitig genutzt und miteinander kombiniert werden. Jeder Sampler lässt sich individuell anpassen, sei es durch Änderungen an Lautstärke, Panorama, Tuning oder Loop-Punkten. Diese Funktion erlaubt es, komplexe Klangkombinationen zu erstellen, indem verschiedene Texturen und Elemente übereinandergelegt werden.

Synthesizer-Modul

Der integrierte Synthesizer bietet mehrere Oszillatormodi, darunter:

virtuell-analoge Synthese für warme und organische Klänge

FM-Synthese für eher metallische oder experimentelle Klänge

Wavetable-Synthese, die sich für vielseitige und dynamische Klangstrukturen eignet

Modulationsmatrix

Eine übersichtliche Modulationsansicht ermöglicht es, nahezu jeden Parameter mit Modulatoren, wie LFOs oder Hüllkurven zu verknüpfen. Dadurch können dynamische und auch sich kontinuierlich entwickelnde Klänge erzeugt werden, was beispielsweise ideal für elektronische Musik oder intuitives Sounddesign ist.

Sequenzer

Der integrierte Sequencer mit seinen maximal 32 Schritten erlaubt die präzise Steuerung von Melodien und Rhythmen. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, Sequenzen an eine bestimmte Tonleiter anzupassen. Zusätzlich dazu kann die Funktion, zufällige Werte in den Sequencer zu laden, für mehr Kreativität beim Sounddesign sorgen.

Effekte

WAVEA Flite Create enthält eine breite Auswahl an Effekten, darunter:

granularer, also vielteiliger Hall, der Klängen eine gewisse Tiefe verleiht

Delay, Chorus und Flanger, die sich vielseitig einsetzen lassen, um Sounds zu verfeinern

EQ- und Filteroptionen für detaillierte Feineinstellungen

Eigene Samples

Ein weiteres Highlight ist definitiv die Möglichkeit, eigene Samples sehr einfach per Drag & Drop zu importieren. Unterstützte Audioformate sind WAV, AIFF und MP3. Dadurch können individuelle Klänge erstellt werden, die sich den jeweils gewünschten Anforderungen anpassen.

WAVEA Flite in der Praxis

Die Praxis zeigt, dass WAVEA Flite sowohl in der kostenlosen Version WAVEA Flite Play, als auch in der erweiterten Variante WAVEA Flite Create eine beeindruckende Performance bietet. Beide Versionen glänzen meiner Meinung nach mit einer durchdachten und vor allem übersichtlichen Benutzeroberfläche und einer Vielzahl von Möglichkeiten, Sounds flexibel zu erstellen und anzupassen. Im Praxistest habe ich mehrere Presets ausprobiert, Parameter angepasst und auch eigene Kombinationen erstellt.

Mit WAVEA Flite Play schnell zu beeindruckenden Ergebnissen

Die Presets von WAVEA Flite Play überzeugen mich auf Anhieb. Besonders die atmosphärischen Pads und tiefen Bässe machen sofort einen professionellen Eindruck, ohne Parameter anzupassen. Ein Beispiel hierfür ist das Preset „Cinematic Pad“, das mich auf Anhieb mit warmen Flächen überzeugt hat.

WAVEA Flite Play zeigt sich hier als benutzerfreundlich und schnell verständlich. Ohne tiefer in die technischen Details einsteigen zu müssen, lassen sich Sounds schnell auf individuelle Bedürfnisse zuschneiden, was eher ideal für schnelle Produktionen oder die Findung von Ideen ist.

Ein weiteres Highlight im Test ist für mich das Bass-Preset „Envisions“, das vor allem für elektronische Musik wie Techno oder House geeignet ist. Der Sound ist recht druckvoll, mit einem stabilen Attack und einer tiefen Präsenz, die sich perfekt in einen Mix einfügt. Schon in der Grundeinstellung klingt dieses Preset erstaunlich gut, doch mit den Makro-Reglern lässt sich der Bass leicht verändern. Durch die Anpassung des Resonanzwertes und die Erhöhung des Filter-Drives entsteht ein relativ aggressiverer Klang, der gut hervorsticht.

WAVEA Flite Create für mehr Flexibilität

Im Vergleich dazu geht WAVEA Flite Create in eine deutlich tiefere Ebene. Der Synthesizer in dieser Version bietet Zugriff auf die gesamte Bandbreite an Oszillator- und Modulationsmöglichkeiten. Ein Highlight im Test ist für mich als Keyboarder das LoFi-Piano mit einem leichten granularen Reverb, das einen sich langsam entwickelnden und sich ständig verändernden Klang erzeugt. Für mehr Breite und Tiefe kommt noch ein leichtes Delay auf dem dritten Effekt-Bus hinzu und schon kann das Improvisieren starten:

Eigene Samples nutzen

Eine der beeindruckendsten Funktionen von WAVEA Flite Create ist die Möglichkeit, eigene Samples zu importieren und kreativ zu bearbeiten. Im Test nehme ich in meiner DAW einen simplen Fingerschnipser auf und ziehe die WAV-Datei direkt in den Sampler des Plug-ins. Hierbei ist der Workflow völlig intuitiv und ermöglicht es mir dadurch, das Sample sofort zu bearbeiten. Zunächst passe ich den Klang des Fingerschnipsers mit dem LoFi-Effekt an, indem ich den Drive leicht erhöhe, was dem Schnipser einen kräftigeren und leicht verzerrten Charakter verleiht.

Anschließend füge ich etwas Hall hinzu, um dem Sound mehr Raum zu geben. Ein getimtes Delay im dritten Effektbus sorgt für rhythmische Wiederholungen, die das Sample lebendiger machen. Innerhalb weniger Sekunden entsteht aus der einfachen Aufnahme eine Art Synth-Lead mit organischem Charakter, das sich perfekt für melodische Passagen eignet. Besonders beeindruckt mich hierbei, wie schnell und effizient dieser Prozess abläuft. Von der Aufnahme bis zur fertigen Melodie vergeht keine ganze Minute. Flite Create beweist hier, wie vielseitig und anwenderfreundlich es ist, besonders wenn es um kreative Klangbearbeitung geht.

Interner Sequencer

Neben den beeindruckenden Möglichkeiten des Samplers und der umfangreichen Effektpalette zeigt sich mir WAVEA Flite Create auch mit seinem integrierten 32-Step-Sequencer von seiner kreativen Seite. Im Test lege ich zunächst eine einfache Sequenz an, indem ich die Noten direkt im Raster setze. Die Benutzeroberfläche des Sequencers ist recht übersichtlich gestaltet, sodass die Noten schnell verschoben, kopiert oder gelöscht werden können. Mit der Randomisierungsfunktion können auch kleine Variationen erstellt werden, die die Sequenz organischer und lebendiger wirken lassen.

Besonders spannend wird es, wenn man zusätzlich dazu Filter-Cutoff und Resonance in der Sequenz automatisiert. Durch die Modulation verändert sich der Sound über die Zeit, was der gesamten Sequenz eine dynamische und bewegte Struktur verleiht.

So entsteht innerhalb weniger Minuten eine rhythmische und sich entwickelnde Sequenz. Die Kombination aus einfacher Bedienung und vielseitigen Möglichkeiten macht die Sequencer-Funktion zu einem großen Highlight von WAVEA Flite Create. Sie lädt nicht nur zum Experimentieren ein, sondern bietet meiner Meinung nach auch genügend Tiefe, um komplexere und detailreiche Arrangements zu erstellen.

Mehr Klangbeispiele

Alternative Software-Synthesizer

Neben WAVEA Flite gibt es auch andere Software-Synthesizer, die Sampling und Synthese kombinieren. Ein Beispiel dafür ist Arturia Pigments für etwa 190,- Euro, das mit einer beeindruckenden Modulationsmatrix und Wavetable-Synthese überzeugt. Während Pigments jedoch primär auf Synthese ausgelegt ist, bietet WAVEA Flite durch die integrierte Sampling-Funktion eine deutlich stärkere Verbindung von Sampling und Synthese, die es ermöglicht, eigene Aufnahmen unkompliziert und intuitiv einzubinden.

Eine weitere interessante Alternative ist das Abo-Modell Output Arcade für circa 10,- Euro pro Monat, das mit seiner riesigen Bibliothek an vorgefertigten Loops und Samples punktet. Arcade ist jedoch stärker auf eine Drag & Drop-Arbeitsweise beschränkt und bietet weniger Freiheiten bei der tiefgehenden Klangbearbeitung. Im Gegensatz dazu ermöglicht WAVEA Flite nicht nur das Importieren eigener Samples, sondern auch eine präzisere Steuerung einzelner Funktionen, wodurch Klage individueller angepasst werden können. Einen Testbericht von Output Arcade findest du hier.

Schließlich ist Native Instruments Kontakt, insbesondere in Kombination mit den Play Series Instruments, eine weitere Alternative. Hier kosten die meisten einzelnen Soundpakete jeweils 49,- Euro. Native Instruments Play Series Instruments bieten eine riesige Bibliothek und mit einer starken Effektsektion. Das Ganze verlangt meiner Meinung nach jedoch mehr Einarbeitungszeit und ist weniger intuitiv. WAVEA Flite hingegen punktet vor allem mit einer übersichtlichen Oberfläche und der Möglichkeit, Sampling und Synthese problemlos in einem Produkt miteinander zu verbinden.