Test: Waves Flow Motion Synthesizer PlugIn VST und AU

Innovativer Software Synthesizer

Als die Testanfrage für einen Waves Synthesizer in meiner Email landete, war ich mehr als überrascht. Waves verbindet der Kundige doch mit professioneller Audiosoftware und Emulationen von legendären Studioequipment, dass nun einfach und praktisch im Rechner vorliegt. Diese Firma will nun ein Synthesizer bauen? Können die das überhaupt? Anscheinend können sie das, immerhin ist das schon das zehnte virtuelle Instrument, welches sie entwickelt haben.

Die ersten Recherchen ergaben, dass es es sich bei dem Waves Flow Motion angeblich um einen FM-Synthesizer handelt. Da ich nun im Gegensatz zum geneigten Leser in diesem Artikel in die Zukunft blicken kann, kann ich sagen das stimmt, aber wiederum auch nicht. Aber fangen wir erst mal an und installieren das Instrument.

Installation

Die Installation erfolgt in der Form, wie man sie auch von anderen Herstellern, wie z.B. Aturia, Native Instruments u.a. kennt. Man erstellt einen Account und lädt sich dann ein Installations- und Verwaltungsprogram von Waves herunter, Waves Central genannt. Von hier aus kann man die Waves Software seiner Wahl herunterladen, verwalten und freischalten. Flow Motion läuft auf Mac und Windows unter AU,VST3, VST, AAX Native 64-bit und unterstützt den neuen NKS-Standard von Native Instruments. Flow Motion wurde von mir auf einem aktuellen Mac mini mit Logic Pro X, also als Audio Unit getestet.

Die gesamte Installation funktionierte ohne Probleme und macht somit den Musiker glücklich, weil er dann sofort loslegen kann.

Kann ich meinen Augen trauen?

Bevor man überhaupt den ersten Ton gespielt hat, fällt einem das futuristische Bedienfeld auf. Waren hier Außerirdische am Werk? Ein verrückter Wissenschaftler? Arbeitet Waves mit Alientechnologie? Man weiß es nicht, aber die Bedienoberfläche muss erwähnt werden, weil hier keine mir bekannte Oberfläche eines Synthesizer Klassikers als Inspiration diente. Und Waves hat ja auch recht! Wer braucht schon emulierte Holzleisten, Regler und Knöpfe, die man sowieso nicht anfassen kann? Waves gibt hier ein Statement ab. Wir gehen neue Wege und zeigen dies auch in einem neuen und futuristischen Design.

Flow Motion wird über zwei Fenster gesteuert: Flow und Motion.

Das Flow-Fenster

Die Flow-Oberfläche ist hauptsächlich Blaugrau gestaltet. Wir sehen eine Art gekachelten Raum, in dem 4 Oszillatoren in den Ecken angeordnet sind. Offensichtlich sind die Oszillatoren jeweils mit zwei Kabeln verbunden und zwar nicht nur im Uhrzeigersinn, sondern auch über Kreuz. In der Mitte befindet sich ein Oszillograph, der unseren Sound abbildet.

Außerdem befinden sich im rechten Bildschirmrand vier Modulationsquellen. Als Modulationsquelle können wir entweder ein Envelope oder ein Lfo auswählen.

Im unteren Bildschirmrand befindet sich der Snapshot Sequencer und dazu kann ich nur sagen, dass…. aber Sachte, Sachte nur nichts übereilen.

Bleibt noch zu erwähnen, dass man im linken oberen Bildschirmrand ein Arpeggiator und ein Note Sequencer auswählen kann.

So was haben wir bisher, Lfo’s, Oszillatoren die miteinander verbunden sind, ein Arpeggiator und ein Note Sequencer. Na das hört sich doch schon nach Bewegung an. Das wir damit Bewegung erzeugen können ist klar, aber auch Flow Motion?

Aber weiter im Text schauen wir, was sich hinter dem Motion Fenster befindet.

Das Motion-Fenster

Im Motion Fenster sieht es aus, wie in einem normalen Synthesizer. Hier befindet sich ein Filter mit verschiedenen Charakteren, Lowpass, Highpass, Bandpass und Band Rejection. Wir können zwischen 12db oder 24db auswählen. Er verfügt außerdem über eine ADSR Hüllkurve.

Darunter befindet sich ein 4-Band Equalizer, daneben finden wir wieder den Oszillographen und rechts daneben eine ADSR Hüllkurve für die Amplitudensteuerung.

Dann stoßen wir auf die die Effektsektion, welche ein Delay und ein Reverb zur Verfügung stellt und außerdem können wir dem Signal Drive, Distortion, Crusher, Phaser, Flanger und Chorus hinzumischen.

Daneben befindet sich das Fenster Global, hier können wir Unsion, sowie die Polyphonie bestimmen, das Tempo und an der tonalen Stimmung des Synthesizers schrauben.

Im rechten Bildschirmrand hat man die Modulationsquelle aus dem Flow-Fenster mitgenommen sowie im unteren Fenster den Snapshot Sequencer.

Und wie klingt er den nun?

Ja, der Leser hat ja recht, jetzt wollen wir mal wissen wie dieses Instrument klingt.Steppen wir mal durch die Presets. Hier finden wir verschiedensten Kategorien, mit welchen Waves wohl darauf hinweisen möchte, dass der Synthesizer sich für jeden erdenklichen Anwendungsbereich eignet: Leads, Bass, Pads, Brass, Drums, Fx usw.

Er klingt Digital. Und zwar im positiven Sinne. Es wird gar nicht versucht irgendein analoges Vorbild zu emulieren. Es erinnert bei manchen Presets wirklich an FM Synthese und warum das so ist werden wir gleich erörtern. Digital kann warm sein und digital kann auch kalt sein, schmutzig und sauber, so kann er klingen.

Aber dieser Synthesizer hat ja eine futuristische Bedienungsoberfläche, soll das jetzt alles gewesen sein? Ein digitaler Brot und Butter Synthesizer? Nein, hier geht es um mehr. Denken wir an Flow und Motion. Fluss und Bewegung.

Die Klangerzeugung

Die Oszillatoren beherrschen folgende Wellenformen: Sinus, Triangle, Saw, Square und Noise. Soweit nichts Ungewöhnliches, wenn wir von einem normalen subtraktiven Synthesizer sprechen. Was macht das ganze aber dann zu einem FM-Synthesizer? Ganz einfach: die Oszillatoren sind mit „Kabeln“ verbunden, die dafür sorgen, dass die Oszillatoren sich gegenseitig modulieren. Die Modulationsstärke lässt sich über Regler steuern. Schön ist, dass man dank dem Oszillographen so schnell begreift, was FM Synthese bedeutet. Lassen wir mal einen Oszillator ein Sinuston spielen, der auch so vom Oszillographen angezeigt wird. Wenn wir nun einen zweiten Oszillator mit Saw aktivieren und mit diesem die Sinuswelle modulieren sehen wir sogleich die Auswirkung auf die Wellenform im Oszillograph. Die Sinuskurve verbiegt sich. FM –Synthese einfach dargestellt. Wenn wir nun in Betracht ziehen, dass wir die Oszillatoren nicht nur im Uhrzeigersinn miteinander modulieren können, sondern auch über Kreuz, haben wir hier unglaublich viele Möglichkeiten, wie alleine die Oszillatoren sich gegenseitig beeinflussen können. Hier können wir schon ungewöhnliche Schwingungen und Schwebungen erzeugen. Jeden Oszillator können wir eigenständig stimmen, Feedback einstreuen und die Phase- oder Frequenzmodulation auswählen.

Wie wir sehen, befinden sich in den Oszillatoren und im gesamten Synthesizer merkwürdige schwarze Punkte oder Kreise, die wir auch auf den Kabeln finden, welche die Oszillatoren miteinander verbinden. Hierbei handelt es sich um Modulationspfade, welche mit den Lfo’s bzw. Hüllkurven am rechten Bildschirmrand gesteuert werden können. Dabei klicken wir mit der linken Maustaste auf die Punkte und ein Untermenü öffnet sich und lässt uns einen der vier Modulationsquellen auswählen. Es wird auch angezeigt, was wir hier modulieren können. Dabei wird die Auswahl in vier verschiedenen Farben dargestellt. Rot, Gelb, Blau und Grün. So behält man den Überblick und es ist sehr praktisch, wenn man im Nachhinein wissen will, was man eigentlich wie moduliert hat. Leider sind diese Punkte oder Kreise sehr klein gestaltet, dass man leicht vergessen könnte sie mit dem linken Mauszeiger anzuklicken und ähnlich wie bei einem Fader, hoch oder runter zu ziehen. Wenn man das nicht tut, hat man zwar eine Modulationsquelle ausgewählt, diese aber noch nicht moduliert, oder nur mit dem Wert „Null“ moduliert.

Die vier Modulationsquellen A, B, C und D verfügen übrigens über ein Steuerungskreuz, dass nicht zur Zierde da ist. Alternativ kann man hier seine Hüllkurve oder LFO einfach auf den gewünschten Modulationspfad ziehen, ohne ein Untermenü zu öffnen. Sehr praktisch und innovativ gelöst. Die Hüllkurven und Lfo’s erfüllen ihren Job und zeigen ihre Stärke, wenn man sie auf die Modulationspfade setzt und dem Signal zumischt. Ohne den Arpeggiator und einen der Sequencer aktiviert zu haben, erreichen wir hier schon rhythmische Schwingungen, die durchaus einen sequentiellen Charakter haben, denn die Modulationspfade sind natürlich über den ganzen Synthesizer verteilt. Man stelle sich vor, LFO A schwingt als Square 1/16 synchron zur DAW und moduliert OSC1, aber auch das Filter und LFO B schwingt als Sinus und moduliert FM- Ammount von Oszillator 1 zu Oszillator 2 , aber auch das Delay und den den zweiten Filter Modulationspfad und es schwingt langsam und frei und jetzt weiter denken lieber Leser, weiterdenken, wo sollen wir noch eingreifen in das Liebespiel der Modulation. Bald pulsieren die Kabel, das Filter bewegt sich von selbst. Alles ist in Bewegung, man kann es hören und fühlen und sehen: Flow Motion.

Wie erwähnt verfügen wir noch über einen Arpeggiator und Note Sequenzer. Wir können somit noch mehr Bewegung in die Bewegung bringen. Lobenswert sollte man hier erwähnen, dass man sowohl für den Arpeggiator und den Note Sequencer Swing einstellen kann. Ansonsten sollte man sich hier nicht zu viel erwarten. Der Arpeggiator beherrscht Up, Down Up/Down und Random. Der Step Sequencer verfügt über ein Maximum von 16 Steps. Die Komplexität wird aber durch das Zusammenspiel aller Komponenten erzeugt, die rhythmisch automatisiert miteinander interagieren können, dass es eine Freude ist.

Aber wir können noch mehr Komplexität in das Zusammenspiel integrieren. Da ist nämlich noch das absolute Highlight dieses Synthesizers: Der Snapshot Sequencer. Hier haben wir 16 Steps zur Auswahl. Jeder Step ist aber ein Snapshot. Im Snapshot Sequencer ist jeder der 16 Steps eine andere Einstellung des Synthesizers. Wir können sozusagen pro Step 1 Preset erstellen und diese auf die Steps verteilen. Wir können somit 16 verschiedene Klänge für 16 Steps abfeuern. Das heißt, pro Step kann ein anderer Sound erklingen. Wir können pro Step die gesamten Einstellung des Synthesizer verändern, aber auch Presets nach einem bestimmten Muster wiedeholen.

Um dem Sounddesigner die Arbeit zu vereinfachen, können wir jeden Step per Copy und Paste für den jeweiligen gewünschten Step einsetzen. Spätestens jetzt muss man sagen, dass es nicht nur Flow ist, dass es nicht nur Motion ist, was hier passiert. Es ist Flow Motion: vom zärtlichen Klangspielereien bis zum absoluten experimentellen Klangwahnsinn kann man hier alles erzeugen, was sich Ohr und Herz nur wünschen kann.