Was steckt im kostenlosen Plug-in-Paket?

Kostenlose Plug-ins sind mittlerweile keine Seltenheit mehr und auch in professionellen Tonstudios vertreten. Einsteigern ermöglichen sie bpsw. das Ausprobieren und Entdecken vieler verschiedener Sounds und Features. Was früher eine Seltenheit war, gibt es heute wie Sand am Meer – und das in beeindruckender Qualität. Auch der Software-Hersteller Waves bietet einige Plug-ins kostenlos an und bündelt diese im Waves Free Plugin Pack. Das Bundle haben wir uns näher für euch angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Waves Free Plugin Pack, kostenlose Effekt-Plug-ins und Synthesizer-Bundle von Waves, das verschiedene kostenlose Plug-ins für Mixing und Sounddesign bündelt. Inhalte: Das Bundle enthält unter anderem Effekte wie EQ, Kompressor, Reverb, Saturation und Amp-Simulation sowie einen FM-Synthesizer.

Das Bundle enthält unter anderem Effekte wie EQ, Kompressor, Reverb, Saturation und Amp-Simulation sowie einen FM-Synthesizer. Einsteiger: Besonders geeignet für Einsteiger, die erste Erfahrungen im Mixing und Sounddesign sammeln möchten.

Besonders geeignet für Einsteiger, die erste Erfahrungen im Mixing und Sounddesign sammeln möchten. Klang: Solide und teils charaktervolle Emulationen klassischer Hardware, jedoch nicht auf dem Niveau moderner High-End-Plug-ins.

Solide und teils charaktervolle Emulationen klassischer Hardware, jedoch nicht auf dem Niveau moderner High-End-Plug-ins. Einordnung: Sinnvoller Einstieg in die Produktion, wobei viele Funktionen bereits durch moderne DAW-Standardwerkzeuge abgedeckt werden.

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Der Hersteller Waves

Der eine oder andere kann sich sicherlich noch an die Zeit erinnern, als gute VST-Plug-ins richtig teuer waren und es vielerorts kaum Alternativen zum Kauf gab. Heutzutage gibt es zwar immer noch viele teure Plug-ins und gerade im Bereich der virtuellen Instrumente (VSTi) ist der Aufpreis oft gerechtfertigt. Gleichzeitig existieren jedoch zahlreiche kostenlose Effekt-Plug-ins, die den Einstieg in die Welt der Musikproduktion deutlich erleichtern. Auch Waves hat sich dazu entschieden, einige seiner Plug-ins kostenlos anzubieten.

Der Hersteller ist ein echtes Urgestein auf dem Markt für VST-Plug-ins und konnte im Laufe der Jahre viele renommierte Fürsprecher gewinnen. So gehören die CLA-76-Kompressoren, die in Zusammenarbeit mit Chris Lord-Alge entwickelt wurden, ebenso zum Portfolio wie der legendäre L1 Limiter. Beide sind in unzähligen Produktionen und YouTube-Tutorials zu finden.

Gleichzeitig steht die Firma Waves seit Jahren in der Kritik für undurchsichtige Preismodelle und für den sogenannten Update-Plan, bei dem man regelmäßig dafür zahlt, Updates für die Plug-ins durchführen zu können. Zusätzlich wird den Plug-ins ab und zu eine mangelnde Innovationskraft vorgeworfen, wobei ich an dieser Stelle ergänzen möchte, dass, wie bei Instrumenten auch, ein alter VST-Kompressor heute noch genauso gut klingt, wie er es vor 10 Jahren getan hat.

Welche Plug-ins bietet Waves Free?

Für alles Kreative ist zunächst einmal Waves GTR Solo mit an Bord. Hier findet man Effekte wie Delay, Flanger, Spring Reverb, Chorus und vieles mehr. Entsprechende Amps sind natürlich auch dabei.

Wer sich noch unsicher beim Selbstmischen ist, kann auf die StudioVerse Audio Effects als Hilfestellung zurückgreifen. Für die passenden Sounds sorgt der bekannte Flow Motion Hybrid FM Synth.

Little Tube (Saturation)

Das Tube-Saturation-Plug-in von Waves bietet eine überschaubare Bedienoberfläche. Zur Verfügung stehen ein 3-Wege-Schalter für die „Sensitivity“, ein Drive- sowie ein Output-Regler. Es soll den typischen Klangcharakter von Röhrenschaltungen simulieren: Wärme, zusätzliche Obertöne und eine sanfte Kompression, die beim analogen Vorbild durch die nichtlineare Kennlinie der Bauteile entsteht.

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Im Test klingt das Plug-in angenehm und liefert bei zurückhaltenden Einstellungen eine nachvollziehbare Anreicherung des Signals. Bei aggressiverem Einsatz arbeitet die Sättigung entsprechend deutlich und greift hörbar in das Klangbild ein. Dadurch eignet sich das Plug-in auch für den parallelen Einsatz. Schade ist jedoch, dass Waves auf einen Plug-in-internen Mix-Regler verzichtet hat, wodurch die Parallelbearbeitung stets über die DAW umgesetzt werden muss.

V-EQ3 (Analoger EQ; Neve 1066/ 1073)

Der V-EQ3 eignet sich hervorragend, um Farbe und Wärme in ein Signal einzubringen. Dabei profitiert man gerade von der „Ungenauigkeit“ des Originals bzw. der analogen Vorlage. Gleichzeitig wird man als Neuling auf einige wenige Frequenzbänder beschränkt und tendiert dadurch weniger dazu, sich mit irrelevanten Parameteränderungen zu beschäftigen.

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Genau mit einem solchen Plug-in würde ich empfehlen, das Mischen zu lernen – ohne Visualisierungshilfen und ausschließlich mit dem Gehör.

V-Comp (Analoger Kompressor/Limiter, Neve 2254)

Komplementär zum V-EQ3 emuliert der V-Comp den Neve 2254. Analog zum Original bietet auch das Plug-in die Betriebsarten Limiter und Kompressor, die gleichzeitig verwendet werden können.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig: von einzelnen Tracks über Bus-Kompression bis hin zum Limiter auf dem Master-Bus bleiben kaum Anwendungsbereiche offen.

Dabei emuliert das Plug-in auch den analogen Signalweg, indem dem Signal grundsätzlich harmonische Verzerrungen hinzugefügt werden. Der „Analog“-Regler ergänzt zusätzliches Rauschen („Noise“) und verstärkt so den Eindruck einer analogen Signalkette.

IR Live Reverb

Der IR Live Reverb des Waves Free Plug-in Bundles ist ein Faltungshall, der auf den Impulsantworten realer Räume basiert, aber auch die Möglichkeit bietet, eigene IR-Dateien zu nutzen. Der klangliche Ausgangspunkt ist damit weniger eine Simulation als vielmehr eine Aufzeichnung. Der Raum klingt so, wie er klingt, weil er genau so gemessen wurde. Im Vergleich zu algorithmischen Reverbs können der Frequenzgang und das Antwortverhalten dadurch natürlicher wirken. Gleichzeitig ist das Ergebnis jedoch weniger formbar und nicht flexibel anpassbar. Gute IR-Dateien sind daher eine Grundvoraussetzung.

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Die von Waves mitgelieferten Hallräume sind sinnvoll gewählt und in der Praxis gut einsetzbar. Es werden alle gängigen Hallarten abgedeckt. Falls etwas nicht ganz passt, kann über die wenigen vorhandenen Parameter nachjustiert werden. Wer jedoch auf der Suche nach kreativen oder ungewöhnlichen Halleffekten ist, sollte zusätzlich auf einen entsprechenden algorithmischen Reverb zurückgreifen.

AudioTrack (Channel-Strip)

Waves AudioTrack ist ein Channelstrip-Plug-in, das EQ, Kompressor und Gate in einem Plug-in vereint und dabei möglichst übersichtlich sowie klanglich unauffällig bleiben soll. Es bietet sich insbesondere als Einsteigerwerkzeug für alle an, die sich mit Signalflüssen und den Grundlagen der Dynamik- und Frequenzbearbeitung vertraut machen möchten.

Dadurch, dass die meisten DAWs bereits über eigene Channelstrips verfügen (Cubase macht dies beispielsweise mit einer hervorragenden nativen Integration vor), dürfte AudioTrack für viele Nutzer jedoch eher weniger relevant sein.

FlowMotion FM Synth

Der Flow Motion Synthesizer basiert auf FM-Synthese. Hierzu haben wir bereits einen ausführlichen Artikel geschrieben. Die FM-Synthese gilt traditionell als schwer zugänglich, da das Verhältnis zwischen Parameteränderungen und dem klanglichen Ergebnis oft wenig intuitiv ist.

Flow Motion versucht, diesen Zugang durch ein entsprechendes Benutzerinterface zu erleichtern, indem die Zusammenhänge zwischen den Operatoren und dem Carrier grafisch dargestellt werden. Mit einer großen Anzahl an Presets und einem integrierten 16-Step-Sequencer bietet das Plug-in genügend Möglichkeiten, sich in die Welt der FM-Synthese einzuarbeiten.

Dennoch ist es sicherlich ratsam, zunächst mit den Grundlagen der Synthese zu beginnen und sich erst nach und nach an komplexere Konzepte wie die FM-Synthese heranzuwagen. Andernfalls landet man als Einsteiger schnell beim reinen „Preset-Scrollen“. Auf alle Fälle ist es toll, dass zum Waves Free Plugin Pack auch solch ein Synthesizer gehört.

GTR Solo

Das Plug-in GTR Solo aus dem Waves Free Plugin Pack ist eine Gitarren-Amp- und Effektsimulation mit einer großen Sammlung an Verstärkern, Lautsprecherkabinetten und Effektpedalen. Die modellierten Amps orientieren sich an bekannten Vorbildern von Fender, Marshall und Vox. Das Plug-in des Waves Free Bundles richtet sich offensichtlich in erster Linie an Gitarristen. Die enthaltenen Effekte können jedoch ebenso für klassische Mixing-Anwendungen genutzt werden.

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Klanglich bewegt sich GTR Solo im Mittelfeld. Die Simulationen sind brauchbar und vielseitig einsetzbar, reichen jedoch nicht an aktuelle High-End-Emulationen heran. Diese machen ihre höhere Qualität allerdings auch preislich bemerkbar. Für Produktionseinsteiger oder Demoaufnahmen ist GTR Solo dennoch absolut ausreichend. Für hochwertige und insbesondere gitarrenlastige Produktionen empfiehlt sich hingegen die Investition in ein dediziertes Amp-Simulations-Plug-in.

StudioVerse Audio Effects und StudioVerse Instruments

StudioVerse ist eine plattformbasierte Preset-Bibliothek, die innerhalb eines Plug-in-Fensters mehrere Waves-Prozessoren oder Instrumente als verkettete Signalkette zugänglich macht. Gleichzeitig können über einige globale Regler mehrere Parameter gleichzeitig gesteuert werden, was die Arbeit mit Presets deutlich erleichtert.

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Der praktische Nutzen hängt stark vom eigenen Workflow ab. Auch hier bieten die meisten DAWs intern oft die besseren Lösungen. Als Teil eines kostenlosen Pakets ist die Integration der beiden StudioVerse-Plug-ins – oder besser gesagt Plug-in-Player – ein sinnvoller Bonus, jedoch kein eigenständiges Argument für das Paket.

Alternativen zum Waves Free Pack

Kostenlose Plug-ins gibt es mittlerweile wie Sand am Meer und darunter finden sich viele hochwertige Werkzeuge. Zahlreiche Hersteller bieten eine kleine Bibliothek an Effekten und Instrumenten an, um Interesse an ihren kostenpflichtigen Alternativen zu wecken. Wer direkt ein Bundle sucht, könnte sich auch das kostenlose Paket UAD Free von Universal Audio anschauen.