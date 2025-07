Zwei Klassiker auf Fußtritt

Das Weehbo Plexface ist ein Dual-Preamp-Pedal mit zwei sehr bekannten Soundvorbildern, die absolut treffsicher abgebildet werden.

Weehbo Plexface – zwei Klassiker auf Fußtritt

Mit dem Plexface bringt Weehbo ein Effektpedal auf den Markt, das sich der klanglichen Essenz zweier ikonischer Verstärker widmet: dem seidig-glitzernden Clean-Sound kalifornischer Herkunft und dem druckvoll-dynamischen Crunch aus britischer Produktion. In zwei unabhängigen Kanälen, jeweils mit eigener Klangregelung und Voicing-Schaltern, finden sich zahlreiche Möglichkeiten, den Ton an den persönlichen Geschmack anzupassen. Sei es für authentische Vintage-Sounds oder modernere Varianten klassischer Amp-Schaltungen.

Das Pedal erlaubt so eine differenzierte Klanggestaltung, die sowohl für sanfte, klare Clean-Passagen als auch für satte, aggressive Overdrive-Sounds geeignet ist. Mit Features wie separater Bass- und Höhenregelung, Drive- und Volume-Reglern sowie einem „Shape“-Schalter zur Anpassung der Tiefmitten bietet das Plexface eine breite Palette an Klangfarben. Die Möglichkeit, per Schalter zwischen verschiedenen historischen Amp-Charakteristiken zu wählen, macht das Pedal besonders flexibel. So eignet es sich gleichermaßen für Bühnenauftritte wie für Studioanwendungen, wo feine Nuancen im Klangbild oft entscheidend sein können.

Wer oder was ist Weehbo?

Gegründet wurde Weehbo im Jahr 2008 von Eike Hintzen in Hannover. Die Firma hat sich von Beginn an auf handgefertigte Boutique-Pedale spezialisiert und ist trotz bewusst kleiner Serienproduktion zu einem Geheimtipp unter Kennern geworden. Ob Plexdrive, JCM Drive oder Dumbledore – stets stehen charakterstarke Sounddesigns und solide Verarbeitung im Mittelpunkt. Der Plexface ist nun das erste Pedal von Weehbo, das wir auf AMAZONA.de genauer unter die Lupe nehmen. Die Erwartungen sind entsprechend hoch – denn Konzepte, die Vintage-Fans wie moderne Soundtüftler gleichermaßen ansprechen, sind selten so kompakt und durchdacht realisiert wie im Falle des Plexface-Pedals.

Facts & Features

Das Weehbo Plexface ist ein handgefertigtes Dual-Preamp-Pedal, das zwei vollständig getrennte Kanäle mit jeweils eigenem Charakter bietet: „Blackface“ für cleane bis leicht angezerrte Sounds mit amerikanischer DNA und „Plexi“ für britischen Crunch und angezerrte Lead-Sounds. Beide Kanäle lassen sich unabhängig voneinander und auch gemeinsam aktivieren und sind True-Bypass-geschaltet. Die Kanäle teilen sich nicht nur keinen EQ, sondern auch keinerlei Gain-Stufen, sie verhalten sich klanglich wie zwei Einheiten in einem Gehäuse.

Der Blackface-Kanal bietet eine klassische Klangregelung mit Bass, Treble und einem Volume-Regler, über den sich sowohl Lautstärke als auch Gain einstellen lassen. Zusätzlich stehen zwei Kippschalter zur Verfügung: Der erste wählt zwischen dem glockigen Clean-Ton des „Blackface ‘65“ oder dem raueren, mittigeren Voicing eines „Tweed ‘57“. Der zweite Kippschalter („Shape“) verändert das Frequenzbild, wahlweise neutral („Flat“) oder mit betonten Tiefmitten („Pushed“).

Der Plexi-Kanal arbeitet mit separatem Drive, Tone und Level. Die Klangregelung ist hier bewusst simpel gehalten, was der ursprünglichen Schaltungstradition entspricht. Auch hier gibt es einen Kippschalter zur Auswahl zwischen zwei Voicings: „’59“ orientiert sich am frühen JTM-Ton mit etwas weniger Gain, während „’87“ deutlich mehr Kompression und Mitten bietet – inspiriert von den späteren JMP-Modellen

Ein interessantes Detail: Das Pedal besitzt einen „Dynamic“-Schalter an der Vorderseite, der intern zwischen 9 V- und 18 V-Betrieb umschaltet. Die höhere Spannung soll für mehr Headroom, klarere Höhen und straffere Bässe sorgen.

Das Gehäuse des Plexface besteht aus stabilem Metall und ist hochwertig verarbeitet. Die Potis laufen angenehm satt, die Schalter rasten präzise ein, und die farblich unterschiedlich leuchtenden LEDs (rot für Plexi, blau für Blackface) sorgen für klare optische Rückmeldung. Die Anschlüsse befinden sich seitlich (Input rechts, Output links), der Netzanschluss sitzt wie gewohnt oben. Im Inneren des Pedals finden sich zudem Trimmer und Jumper, mit denen sich Gain-Reserven, Voicing-Nuancen und weitere Feinabstimmungen anpassen lassen. Weehbo richtet sich damit klar an Nutzer, die bereit sind, sich mit ihrem Gerät im Detail auseinanderzusetzen bzw. Anpassungen an das verwendete Equipment vorzunehmen.

In der Praxis – authentisch, dynamisch, kompromisslos!

Der erste Eindruck beim Einschalten: Das Weehbo Plexface ist kein Effektgerät im klassischen Sinne, sondern eher ein vollwertiger Preamp mit klar definierter klanglicher Identität. Der Output ist kräftig, die Dynamik beeindruckend. Schon beim ersten Anschlagen fällt auf, wie direkt das Pedal auf das Spiel reagiert. Und das besonders im 18-Volt-Modus, bei dem das Pedal hörbar mehr Headroom und Transparenz bietet.

Beginnen wir mit dem Blackface-Kanal. Hier liefert das Plexface exakt das, was man sich von einem hochwertigen Clean-Kanal mit amerikanischer DNA wünscht: klare Höhen, ein straffer Bassbereich und eine tiefe, glockige Mittenwiedergabe. Singlecoils in der Mittelstellung bringen das Pedal sofort zum Singen, während es mit Humbuckern je nach Gain-Einstellung in den Crunch-Bereich hineinreicht.

Der Shape-Schalter hebt bei Bedarf die unteren Mitten leicht an, was bei dünner klingenden Gitarren oder leisem Spiel sehr hilfreich ist. Der Voicing-Schalter („’65/’57“) bringt merkliche Unterschiede: Während der Blackface-Modus eher HiFi-artig und detailreich bleibt, liefert der Tweed-Mode mehr harmonische Dichte und eine gewisse „Unruhe“, die Vintage-orientierte Spieler durchaus schätzen dürften.

Der Plexi-Kanal ist der zweite Hauptdarsteller des Pedals – und was für einer! Er liefert einen klassischen britischen Rock-Sound, der von knackigem Rhythmusspiel bis zu angezerrtem Leadsound alles mitmacht. Der Drive-Regler ist hierbei sehr effektiv: Schon bei niedrigen Einstellungen entsteht ein angenehmes Breakup, bei weiterem Aufdrehen geht es Richtung klassischem Plexi-Crunch, ohne matschig zu werden. Die ’59/’87-Schaltung bringt hörbare Unterschiede: Der ’59-Modus ist offener, luftiger und etwas zurückhaltender im Gain, während der ’87-Mode ein gutes Stück mehr Kompression und mittige Präsenz liefert. Ideal für singende Leads, besonders mit Neck-Pickup und leichtem Boost davor.

Was auffällt: Der Tone-Regler des Plexi-Kanals ist bewusst reduziert – das bringt Authentizität, verlangt aber ggf. etwas Abstimmung mit dem Rest des Equipments. Beide Kanäle lassen sich natürlich auch parallel nutzen. Das Umschalten zwischen beiden Modulen erfolgt angenehm weich, ohne Knacksen oder Lautstärkesprünge.

Sehr gut: Das Pedal reagiert ausgesprochen sensibel auf das Anschlagverhalten und die Lautstärke am Instrument. Wer mit dem Volume-Poti der Gitarre arbeitet, kann bei beiden Kanälen den Grad der Verzerrung gezielt steuern. Besonders der Blackface-Kanal „räumt“ bei leisem Spiel schön auf, während der Plexi-Kanal eine angenehme Sättigung zeigt, ohne undefiniert zu wirken.

In Kombination mit anderen Pedalen zeigt sich das Plexface ebenso kompatibel wie eigenständig. Overdrives, Boosts und Reverbs lassen sich je nach gewünschtem Ergebnis problemlos davor oder dahinter schalten. Der integrierte DYNAMIC-Schalter zur Spannungsumschaltung ist kein bloßes Gimmick: Im 18-Volt-Modus klingt das Pedal offener, luftiger und etwas „größer“, was sich im Bandkontext positiv bemerkbar machen kann.

Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Grundrauschen – es rauscht selbst bei hohen Gain-Einstellungen nur unwesentlich, was auf ein durchdachtes internes Layout und hochwertige Bauteile schließen lässt. Das robuste Gehäuse, die zuverlässigen Schalter und die klar sichtbaren LEDs machen das Pedal damit auch im Live-Betrieb absolut bühnentauglich.

Abschließend lässt sich sagen: Das Weehbo Plexface überzeugt in der Praxis mit kompromissloser Qualität, vielseitigem Klang und einer hohen musikalischen Reaktionsfähigkeit. Es ersetzt problemlos zwei eigenständige Pedale und liefert dabei eine Dichte und Detailtreue, wie man sie sonst meist nur von Boutique-Amps kennt. Voraussetzung ist allerdings: Man weiß, was man sucht, denn das Plexface will nicht alles können, sondern zwei Dinge richtig gut. Und das gelingt ihm ausgezeichnet!

Weehbo Plexface Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich das Weehbo Plexface vor den Eingang meines Orange Micro Dark Amps geschaltet. Der Amp war verbunden mit einer 12″ Celestion Vintage 30 Box, vor der ein AKG C3000 Mikrofon platziert wurde. Eingespielt wurden die Tracks mit einer Reverend Vernon Reid Totem Myst. Tramp Gitarre (deren Review übrigens auch bald hier zu finden sein wird).