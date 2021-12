Test: Wes Audio ngBusComp, Bus Kompressor

New (Bus Kompressor) Kid in Town

Der Wes Audio ngBusComp ist ein weiterer Kandidat meiner Serie über „Monsterkompressoren“. Nach dem Bettermaker Mastering Compressor, dem Dangerous Music Compressor und dem Elysia Alpha steht nun das nächste >3.000,- Euro Gerät in meinem Studio.

Falls Sie Wes Audio noch nicht kennen: Gegründet wurde das Unternehmen von Radoslaw Wesolowski im Jahr 2010 und befasste sich von Anfang an mit analoger Studiotechnik. So lag der Schwerpunkt lange auf Devices im 500er Rack-Format, wie dem Mimas FET Compressor, der Hyperion EQ und dem Calypso Interface.

Der Bus Kompressor mit dem ungewöhnlichen Namen ngBusComp ist das neueste Erzeugnis des polnischen Unternehmens. Dieser zeigt nicht nur das ganze Know-how von Wes Audio, sondern auch deren Kompetenz, die Geräte digital steuern und sie diese beispielsweise auch als „Hardware Plug-in“ für DAWs nutzen zu können. Ich verspreche: Der Wes Audio ngBusComp ist ein sehr interessantes Gerät mit tollen und außergewöhnlichen Funktionen.

Wes Audio ngBusComp: Worum geht es?

Der große Kompressor im 3 HE Rack-Format wurde Anfang 2020 auf der NAMM Show vorgestellt und bekam einige Aufmerksamkeit. Die Tatsache, dass man das Gerät über USB oder Ethernet (!) mit der DAW verbinden kann und dieses so zum einen digital steuern und zum anderen sogar als Plug-in in DAWs einsetzen kann, hat man so bisher noch nicht gesehen. Denn es geht hier schließlich nicht um ein kleines Effektgerät, wie bei den TC Electronic Reverbs, sondern um ein ausgewachsenes High-End-Studiogerät.

Wes Audio ngBusComp: Die Ausstattung

Der ngBusComp ist ein analoger 2-Kanal-Kompressor, der über Encoder gesteuert wird – also nicht über klassische Potentiometer. Die Kanäle lassen sich Stereo, Dual-Mono oder als Mid-Side-Kompressor einstellen. Ein Parameterlink-Schalter verbindet die beiden Eingabeseiten und so reicht ein Dreh rechts (oder links) und die andere Seite wird parallel geregelt. Die Kanäle lassen sich durch die Bypass-Schalter einzeln oder paarweise umgehen, so dass nur das Musiksignal durch den Wes Audio fließt – ohne jegliche Kompression.

Die digitale Welt bringt es zudem mit sich, dass man einmal getätigte Settings speichern kann: Drei Parameterwerte kann sich das Gerät merken (Schalter A, B oder C).

Die beiden Kanäle sind symmetrisch aufgebaut und man findet Threshold, Attack, Release und Makeup, so wie bei fast jedem „normalen“ Kompressor. Dazu noch der Mix-Regler für eine Parallelkompression und ein Schalter, bei dem man die Ratio in den Stufen 1,5, 2, 4, 10 und Unendlich einstellen kann. Der Release-Encoder verfügt dazu noch über die „Auto“-Einstellung, bei der man dem Gerät den optimalen Sustain anvertraut.

Jeweils unten links dann der THD-Regler. THD? Total Harmonic Distortion? Ja, so wie man in manchen Geräten eine “Vintage”-Funktion findet, so hat der Wes Audio ngBusComp einen Schaltkreis, der dem Signal harmonische Verzerrungen hinzufügt. Dass das ausgesprochen gut klingt, werden wir in den Klangbeispielen hören.

Ebenfalls bei den klangverändernden Maßnahmen findet man den Schalter der „Iron“-Funktion. Hier durchläuft das Signal einen Übertrager (Drive Carnhill Transformer), was zu einer Pegelerhöhung (und Klangveränderung) führt. Um dies wiederum zu zähmen, findet man neben dem Makeup-Encoder noch einen Regler mit dem Namen „Iron Pad“. Dies ist ein passives Dämpfungsglied, mit dem man über eine Relaiskaskade den Pegel um bis zu 15 dB in 1 dB Schritten reduzieren kann. Ich verspreche: Sie werden das Klackern der Relais lieben.

Die Side-Chain-Filterfunktion des ngBusComp ermöglicht die Modifizierung des in den Detektor des Kompressors eingehenden Signals. Sie umfasst 3 Hochpassfilter bei 60, 90 und 150 Hz sowie 2 Tilt-Filter, die einen „kurvigen“ Charakter aufweisen.

Zur optischen Kontrolle sind auf dem Wes Audio ngBusComp noch zwei Zeigeranzeigen zur Kontrolle der Kompression bzw. der Gain-Reduction angebracht.

Welche Anschlüsse bietet der Wes Audio ngBusComp?

Die Rückseite ist trotz der opulenten Ausstattung sehr übersichtlich gehalten. Neben der Buchse für das Kaltgerätekabel finden Sie USB und Ethernet (RJ45) zur digitalen Steuerung des Gerätes. Und dann gibt es pro Kanal noch einen Eingang und Ausgang (beide XLR) und eine Klinkenbuchse für das Sidechain-Signal.

Alle Funktionen werden auf dem Gerät durch LEDs und LED-Ketten sehr gut bestätigt. Nur die Beschriftung unter den Encodern ist von schräg-oben kaum abzulesen. Nach ein wenig Eingewöhnung konnte das Gerät aber blind bedient werden. Ein positiver Aspekt, auch für sehbehinderte Nutzer.

Wes Audio ngBusComp: Die Installation

Um den Kompressor vollumfänglich nutzen zu können, muss ein Softwarepaket (für Windows oder Mac) von der wesaudio.com Website heruntergeladen werden. Die Installation funktionierte einfach und schnell an meinem iMac mit macOS Monterey 12.0.1. Dadurch wird eine Software mit dem leicht zu merkendem Namen Wes Audio GConControl installiert, mit dem man das Gerät updaten kann, die Netzwerkverbindung einstellen und prüfen kann und vieles mehr. Interessanterweise ist dieses kleine Stück Software alles andere als intuitiv zu bedienen. Oder können Sie mir auf Anhieb den Unterschied zwischen _Config, _Manage, _Settings oder _Control nennen? Nun, bei Upgrade war ich mir immerhin sicher.

Ich bewerte das eher als „schrullig“. Denn einmal eingestellt, wird man diese Software kaum noch benötigen.

Wenn Sie nun Ihre DAW starten (in meinem Fall Logic Pro 10.7.), dann finden Sie bei den Effekten nun das Verzeichnis Wes Audio. Dort finden Sie neben den gängigen Wes Audio Plug-ins nun eben den Kompressor ngBusComp. Nach Aktivierung wird nun darum gebeten, eine Verbindung zur Hardware herzustellen. Nach einem Klick ist das Gerät nun als Plug-in zu verwenden, klasse.

Und wie man es sich auch wünschen würde, haben Digital- und Hardware-Version des Compressors auch direktes Feedback. Ein Dreh am physischen Encoder der Hardware und der Regler des Plug-ins dreht sich virtuell. Andersherum genau das Gleiche: Ein Mausklick und das Gerät neben mir klickt und leuchtet, dass es eine Freude ist. Das gilt für alle Funktionen, inklusive Ausschlag der VU-Meter. So gehört sich das und bekommt ein ausdrückliches Lob von mir.

Und bevor gefragt wird: Man kann dieses per Hardware gekoppelte Plug-in nur einmal nutzen. Also entweder in einem Vocal/Instrumenten-Kanal oder in der Summe. Da hier die Signale wirklich durch den Kompressor fließen, ist eine doppelte Belegung nicht möglich. Allerdings kann man das Plug-in in mehreren Kanälen installieren. Aber man muss dann über das Stecker-Symbol trennen und kann dann das andere Plug-in aktivieren.

Der Wes Audio ngBusComp im Tonstudio

Ich habe den Wes Audio ngBusComp in den Insert meines SSL SiX Mixers eingebunden. Durch den klaren Aufbau und den einfachen Anschluss ging dies schnell und unkompliziert. Ein paar Drehs an den Encodern und schon zeigte der Kompressor, in welche Kategorie der Wes Audio einzuordnen ist – und zwar ganz oben! Ohne Artefakte und unnatürliches Pumpen lässt sich der ngBusComp auch heiß anfahren und glänzt dann mit einer blitzsauberen Leistung und einer großen Flexibilität. Standardmäßig klingt es dynamisch und glasklar, ohne große Färbung oder Charaktereigenschaft.

Die Reglerbereiche sind praxisgerecht und ich konnte Drums, Keyboard und Stimme sofort auf den Punkt einstellen. Der Sweetspot ist wirklich sehr breit und das Aktivieren bringt selbst bei bekannten Tracks sofort eine angenehme Fülle und Dichte, die man von so einem High-End-Gerät erwartet.

Beim Hinzufügen der THD bekommt das Signal ein sehr schönes Glänzen – die zusätzlichen harmonischen Verzerrungen lassen sich von „sanft“ bis hin zum deutlichen Verzerren sehr gut einstellen – ich bin begeistert. Bei mir war während des Tests der THD-Encoder meist zwischen 1/4 und 1/2. Tatsächlich fehlte mir etwas, sobald ich den THD rausnahm.

Der „Iron“-Übertrager verändert den Klang dann noch einmal sehr deutlich: Er nimmt die Mitten spürbar zurück und fügt dennoch einen sehr schönen Glue hinzu. Das Einpegeln mit dem Master-Regler (der bei aktiviertem Iron rot leuchtet) und die Reduktion über Iron-Pad (das mit dem Klicken der Relais) gibt dem Klangbild einen sehr schönen Charakter.

Ich habe versucht, diese verschiedenen Funktionen in meinen Klangbeispielen einzufangen:

Beispiel 1 ist ein Drummer in Logic Pro und ich habe den Loop erst pur, dann mit zunehmender THD, dann mit aktiviertem Iron und schließlich mit diversen SideChain-Modi verändert.

Im zweiten Beispiel habe ich den Wes Audio ngBusComp gegen einen Elysia Alpha und den SSL G-Bus Kompressor antreten lassen. Letztere natürlich als Universal Audio Plug-ins.

Und zum Schluss noch ein kleiner Track, bestehend aus Drum und einem Keyboard-Pad.

Anmerkung

Wie so oft bei High-End-Geräten reicht der Platz hier gar nicht aus, um alle Funktionen standesgemäß zu bewerten. Schon alleine den SideChain-Optionen kann man einen kompletten Bericht spendieren. Alternativ kann man das Gerät auch noch als Summenkompressor einsetzen, oder den Mid/Side-Modus erklären, relatives Channel-Linking oder die Speicherfunktion.