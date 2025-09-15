Next Generation Tube Compressor

Der WES Audio ngTubeComp ist ein High-End Röhrenkompressor mit digitaler Automation und Recall-Funktion für professionelle Tonstudios. Das 3 HE Gerät richtet sich an Mastering-Engineers und erfahrene Produzenten, die analoge Wärme mit modernem Workflow verbinden möchten.

Kurz & knapp Klangqualität: Musikalische Variable-Mu Kompression mit flexibler Sättigung, von subtil bis brachial. Hybrid-Konzept: Analoge Signalführung kombiniert mit digitaler Steuerung, Recall und DAW-Automation. Zielgruppe: Hochprofessionelle Mastering- und Mix-Studios, nicht für Hobby-Producer gedacht. Verarbeitung: Massives 3 HE Gehäuse, hochwertige Bedienelemente und durchdachtes Bedienkonzept. Fazit: Teurer, aber gerechtfertigter High-End-Kompressor, der klanglich wie technisch Maßstäbe setzt.



Ein erstes Fazit vorab

Der ngTubeComp ist zweifellos ein Kompressor der Spitzenklasse, der jedoch auch mit einen entsprechenden Preis aufwartet. Mit knapp 4.700,- Euro bewegen wir uns in einem Segment, wo es nicht mehr um Kompromisse geht, sondern um das letzte Quäntchen Klangqualität. Wer bereit ist, diese Investition zu tätigen, erhält ein Werkzeug, das sowohl als musikalischer Kompressor als auch als hochwertiges Sättigungs-Unit fungiert und das mit einer Bedienoberfläche, die keine Wünsche offen lässt.

Die Zielgruppe ist klar definiert: Mastering-Studios, die auf höchstem Niveau arbeiten, und erfahrene Mix-Engineers, die bereit sind, für analoge Perfektion zu investieren. Für Hobby-Produzenten oder kleinere Studios dürfte der Preis übertrieben wirken, was allerdings der Positionierung als Profi-Tool entspricht.

Die hohe Kunst der Variable-Mu-Kompression

Beginnen wir mit einer fundamentalen Betrachtung: Variable-Mu Kompressoren gehören seit Jahrzehnten zur Königsklasse der dynamischen Signalbearbeitung. Sie nutzen die natürlichen Eigenschaften von Röhren, um eine außergewöhnlich musikalische Form der Kompression zu erreichen. Der WES Audio ngTubeComp führt diese Tradition fort und erweitert sie um moderne Aspekte, die den Workflow im zeitgenössischen Studio erheblich vereinfachen.

Was den ngTubeComp von seinen Mitbewerbern unterscheidet, ist die konsequente Verbindung analoger Signalbearbeitung mit digitaler Steuerung. Während das Audiosignal vollständig analog durch sechs Röhren und vier Carnhill-Übertrager läuft, ermöglicht die digitale Steuerung Recall-Funktionen und DAW-Automation. Diese Kombination ermöglicht es dem WES Audio ngTubeComp, sowohl in der sauberen GREEN-Ausgangsstufe als auch in der druckvolleren RED-Ausgangsstufe zu arbeiten.

Konstruktion und Verarbeitung

Das 3 HE Gehäuse präsentiert sich mit einer massiven, gebürsteten Metallfrontplatte, die von zahlreichen Reglern und Schaltern dominiert wird. Jeder Regler ist mit einem beleuchteten LED-Kranz versehen, der nicht nur optisch ansprechend wirkt, sondern auch praktischen Nutzen besitzt. Die aktuellen Parameterwerte werden zusätzlich auf einem zentralen LC-Display angezeigt.

Die Verarbeitungsqualität ist tadellos. Sämtliche Bedienelemente vermitteln das Gefühl von Präzision und Langlebigkeit. Die Touch-sensitiven Encoder reagieren exakt und bieten einen angenehmen Widerstand.

Die Bedienoberfläche des WES Audio ngTubeComp

Auf den ersten Blick wird die Fülle an Bedienelementen auf den einen oder anderen User wahrscheinlich abschreckend wirken. Doch bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit offenbart sich die durchdachte Ergonomie der Bedienoberfläche.

WES Audio hat es geschafft, komplexe Funktionalitäten logisch zu strukturieren, ohne dabei die Übersichtlichkeit zu verlieren. Besonders hervorzuheben ist das sehr kleine, aber dennoch effektive LC-Display, das sich als hilfreicher Begleiter erweist. Es zeigt nicht nur Parameterwerte an, sondern fungiert auch als Pegelmeter für Ein- und Ausgangssignale sowie Gain Reduction.

Klangcharakter

Der Klang des WES Audio ngTubeComp lässt sich nicht mit einem einzigen Wort beschreiben, da er von „fein“ bis „brachial“ eine große Palette an Sounds bietet. Die Variable-Mu-Kompression arbeitet dabei derart musikalisch, dass sie selbst bei starker Gain-Reduction niemals aufdringlich oder künstlich wirkt. Das Signal wird förmlich „umarmt“ und erhält eine Dichte und Präsenz, die nur Hardware-Kompressoren dieser Klasse vermitteln können.

Zwei Kompressionsmodi stehen zur Verfügung: der klassische Feedbackward-Modus liefert die traditionelle, weiche Variable-Mu Charakteristik mit ihrer typischen programmabhängigen Reaktion. Der moderne Feed-Forward-Modus hingegen reagiert präziser und kontrollierter, eine interessante Alternative für perkussive Signale oder wenn mehr Kontrolle über Transienten gewünscht ist.

Ein Besonderheit ist die Sättigungssektion des WES Audio ngTubeComp. Der THD-Regler (Total Harmonic Distortion) ermöglicht es, von subtiler harmonischer Anreicherung bis hin zu deutlicher Sättigung alles stufenlos einzustellen.

Die Ausgangsstufen des Kompressors

Eine der praxisnahen Eigenschaften des ngTubeComp ist die Möglichkeit, zwischen zwei unterschiedlichen Ausgangsstufen zu wählen. Die GREEN-Stufe arbeitet elektronisch symmetrisch und liefert einen transparenten, vergleichsweise neutralen Sound. Die RED-Stufe hingegen nutzt eine zusätzliche Röhrenverstärkerstufe gefolgt von Carnhill Übertragern.

Das IRON PAD in der RED-Stufe ist dabei ein cleveres Detail: Es ermöglicht eine passive Dämpfung um bis zu 15 dB, wodurch man die Röhren und Übertrager härter ansteuern kann, ohne die nachfolgenden Geräte zu überlasten.

Sidechain-Sektion

Die Sidechain-Funktionen des WES Audio ngTubeComp gehen weit über das Standard-Repertoire anderer Var-MU Kompressoren hinaus. Das kontinuierlich einstellbare Hochpassfilter (20 Hz bis 500 Hz) verhindert, dass bassbetonte Signale den Kompressor zum „Pumpen“ bringen. Der High-Bell-Boost (2 kHz bis 20 kHz) erhöht dabei die Sensibilität für höherfrequente Transienten.

Die Brücke zwischen Analog und Digital

Über USB oder Ethernet lässt sich das Gerät vollständig von der DAW aus steuern. Alle Parameter können automatisiert werden, Presets können gespeichert und abgerufen werden. Dabei bleibt das Audiosignal vollständig analog.

Parameter-Änderungen werden bidirektional übertragen, sodass Hardware und Software stets synchron bleiben. Diese Implementierung ist einmal mehr sehr gelungen und gehört faktisch zum Standard bei Wes Audio.

Konkurrenzbetrachtung

In diesem Preissegment bewegt sich der ngTubeComp in illustrer Gesellschaft. Der Tube-Tech SMC2B, der Manley Variable Nu Mu oder auch der SPL IRON sind etablierte Größen, die alle ihre eigenen Stärken haben. Mit sechs Röhren und vier Übertragern positioniert sich der WES Audio jedoch als technisch besonders aufwendig konstruiertes Gerät.

Der entscheidende Vorteil gegenüber der Konkurrenz liegt in der digitalen Steuerung. Während andere Hersteller entweder rein analog bleiben oder das Signal digitalisieren, geht WES Audio den Weg der hybriden Lösung. Das macht den ngTubeComp besonders für moderne Produktionsabläufe interessant, wo Recall-Fähigkeiten unverzichtbar sind.

Der WES Audio ngTubeComp in der Praxis

Mastering: Hier spielt der WES Audio ngTubeComp seine wahren Stärken aus. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit, einem bereits dichten Mix noch mehr inneren Zusammenhalt zu verleihen, ohne ihn zu überkomprimieren.

Subgruppen-Einsatz: Als Bus-Kompressor an Schlagzeug- oder Instrumental-Subgruppen zeigt der ngTubeComp seine Vielseitigkeit. Die beiden Kompressionsmodi ermöglichen es, je nach Material den optimalen Charakter zu wählen. Feedbackward für weiche, musikalische Kompression oder Feed-Forward für präzisere Kontrolle.

Einzelsignale: Auch bei der Bearbeitung einzelner Instrumente überzeugt der WES Audio ngTubeComp. Besonders Vocals profitieren von der sanften Variable-Mu Charakteristik. Die Sättigungsmöglichkeiten verleihen auch dünnen Signalen Körper und Präsenz.

Der Preis: Gerechtfertigt oder Luxus?

Knapp 4.700,- Euro sind zweifellos eine Investition, die gut überlegt sein will. Betrachtet man jedoch die Konkurrenz und die gebotene Funktionalität, erscheint der Preis durchaus gerechtfertigt.

Vergleichbare Geräte wie der Tube-Tech SMC2B oder der Manley Variable MU bewegen sich in ähnlichen Preisregionen, bieten aber nicht die moderne Ausstattung des ngTubeComp.

Wichtig ist dabei die realistische Einschätzung der eigenen Bedürfnisse. Wer auf höchstem Niveau arbeitet und bereit ist, für analoge Perfektion zu bezahlen, wird im WES Audio ngTubeComp einen treuen Begleiter finden. Wer jedoch noch auf der Suche nach seinem Sound ist oder primär im Hobbybereich tätig ist, sollte zunächst mit günstigeren Alternativen experimentieren.

Schwächen und Limitierungen

Kein Gerät ist perfekt und auch der WES Audio ngTubeComp hat seine Grenzen. Die Komplexität der Bedienung kann gerade für Einsteiger überfordernd wirken. Die Fülle an Möglichkeiten erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit und Erfahrung im Umgang mit analoger Hardware.

Das „Thump“-Phänomen

Traditionelle Vari-Mu Kompressoren sind für ein Phänomen bekannt, das als „Thump“ oder „Thumping“ bezeichnet wird. Dabei leckt etwas Sidechain-Spannung in den Audiopfad und verursacht subtile Bassmodulation, besonders bei Sustain-reichen, tieffrequenten Signalen.

WES Audio gibt an, dieses Problem durch verbesserte Röhrenauswahl und präzisere interne Toleranzen nahezu eliminiert zu haben. In der Praxis konnte ich kein„Thumping“ feststellen.