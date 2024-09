Test: Wolfmix W1 Mk2, DMX-Controller, Licht

Mobiler DMX-Controller mit leistungsstarken Überraschungen

Der Wolfmix W1 MK2 DMX-Controller bietet alles, was für eine ausdrucksstarke Lightshow benötigt wird. Die Nicolaudie Group ist bereits für etablierte Produkte wie Daslight oder Sunlite bekannt. Als Standalone-DMX-Controller mit bis zu 4 DMX-Universen und einem leistungsstarken Prozessor lassen sich Licht-Shows ganz einfach auf hohem Niveau erstellen. Dabei überrascht der Wolfmix W1 MK2 DMX-Controller durch starke Effektmodule, viele Erweiterungsmöglichkeiten und praktische Software-Angebote.

Wolfmix W1 MK2 DMX-Controller

Ein kurzer Überblick

Mit dem Wolfmix W1 Mk2 bringt die Nicolaudie Group eine echte Innovation auf den Markt. Ein leistungsstarker Standalone-DMX-Controller mit bis zu 4 DMX-Universen und einem benutzerfreundlichen Design. Dabei stehen ein schneller und intuitiver Workflow im Mittelpunkt. Besonders für DJs, Clubs und kleinere Bands bietet der DMX-Controller vielfältige Möglichkeiten für einen schnellen und effizienten Live-Betrieb. Aber auch bei mittelgroßen Veranstaltungen hält der DMX-Controller durch eine gute Software und leistungsstarke Prozessoren mit.

Hardware

Der Wolfmix W1 Mk2 DMX Controller ist äußerlich ein echter Hingucker. Mit 195 x 220 x 62 mm (B x T x H) nimmt der DMX-Controller nicht viel Platz ein. Durch eine übersichtliche und klar strukturierte Oberfläche bietet der DMX-Controller eine schnelle und intuitive Bedienung. Die Hauptarbeitsfläche stellen die insgesamt 20 Multicolor-Pad-Buttons in der Mitte, direkt unter dem 4,3 Zoll Touchdisplay, dar. Diese werden im Betrieb je nach Funktion und Zuordnung farblich markiert. Darüber liegen vier weitere Knöpfe zur Bedienung.

Auf der rechten Seite befinden sich Buttons mit Einstellungsmöglichkeiten und Effekten (z. B. Speed, Blinder, Strobe, Blackout, Smoke, Effekte). Eine Besonderheit auf der rechten Seite des Gerätes ist der Button mit dem Wolfmix-Logo. Der Wolfmix-Button ist ein vorgefertigter Effekt und lässt alle vorhandenen Fixtures in bunten Strobes erstrahlen. Das ist besonders im Live-Betrieb ein praktischer Effekt, den das Gerät von sich aus in jedem Fall liefert.

Auf der linken Seite befinden sich die Effektmodule Color FX, Move FX und Beam FX. Dort können die Effekte bearbeitet und auch im Live-Betrieb angepasst werden.

Grundsätzlich ist die mittlere Oberfläche in vier Spalten unterteilt. Im Live-Betrieb können auf diese vier Spalten unter anderem Gruppen gelegt werden. Die darunter liegenden Knöpfe und Buttons sind dann der jeweiligen Gruppe der Spalte zugeordnet. Dies ermöglicht eine sehr schnelle Bedienung einer großen Anzahl an Geräten.

Auf der Rückseite des DMX-Controllers gibt es neben einem Line-In und zwei USB-Anschlüssen die Möglichkeit, bis zu vier DMX-Universen (DMX 3 oder 5 Pol) auszugeben. Die DMX-Universen 3 und 4 können nach dem Kauf des DMX-Controllers optional kostenpflichtig freigeschaltet werden. Durch die WLINK-Funktion lassen sich mehrere Wolfmix-Geräte miteinander verbinden und entsprechend erweitern. Die DMX-Ausgänge lassen sich individuell belegen und können somit auch als DMX-Splitter verwendet werden. Durch den 3,5 mm Klinke-Line-Eingang können Trigger-Signale eingebunden werden. Es gibt aber zusätzlich auch ein internes Elektret-Mikrofon mit Kugelcharakteristik, um Tempoinformationen aufzunehmen.

Leistungsstarke Software und Programmierung

Die Software des Wolfmix W1 Mk2 DMX-Controllers ist sehr übersichtlich gestaltet. Es lassen sich über 3500+ verschiedene Fixtures hinzufügen. Das Hinzufügen von Fixtures geht superschnell und der Wolfmix DMX-Controller bietet auch die Möglichkeit, eigene Fixtures zu erstellen. Diese können direkt verschiedenen Gruppen zugeordnet werden. Vier Gruppen können vertikal auf dem Display mit den darunter liegenden Knöpfen und Buttons dargestellt werden. Anschließend können die Geräte in den Effektmodulen Color FX, Move FX und Beam FX mit bis zu 8 Effekttypen bearbeitet und Einstellungen auf den Buttons gespeichert werden.

Es gibt bis zu 100 Preset-Slots für Snapshots, die individuell mit Hold- und Fade-Timings gespeichert werden können. Auch das spontane Eingreifen im Live-Betrieb gelingt schnell, da die Effektmodule links auf dem Gerät direkt angewählt werden können. Die meisten Menüpunkte sind durch klare Icons gekennzeichnet und lassen sich intuitiv zuordnen.

Besonders praktisch erweisen sich auf der rechten Seite des Gerätes die vorgefertigten Effekt-Buttons Strobe, Wolfmix-Button, Blinder, Speed und Blackout. Auch ein Hazer kann über den Smoke-Button direkt angesteuert werden. Das Tempo lässt sich ebenfalls individuell durch BPM-Tap eingestellen, wenn nicht ohnehin das eingebaute Mikrofon oder der Line-In verwendet wird. Eine weitere Besonderheit ist die Weitergabe von Tempoinformationen durch den Ableton Link. Dies ist sicherlich auch für viele Bands interessant, die selbst ihr Licht ansteuern oder programmieren und mit Ableton arbeiten.

Eine wichtige Erweiterung zum Gerät selbst ist die Software WTOOLS. Mit dieser lässt sich das Gerät nach dem Kauf einrichten. Dort können weitere Szenen und Projekte gespeichert werden. Außerdem können dort weitere Add-ons verwaltet und gekauft werden.

Eine sehr praktische, jedoch leider kostenpflichtige Funktion ist die Echtzeit-Visualisierungssoftware Easy View Connect. Durch eine 3D-Visualisierung kann mit dem Wolfmix W1 Mk2 auch sehr leicht „offline“ ohne angeschlossene Lampen programmiert werden. Das Ergebnis kann direkt auf dem Bildschirm beobachtet werden.

Der Wolfmix W1 MK2 im Test

Erster Eindruck und Einrichtung

Der DMX-Controller wird sicher verpackt inklusive einem passenden USB-Kabel und einer kurzen Beschreibung zur Einrichtung des Geräts geliefert. Beim Auspacken fällt direkt auf, dass die Hardware gut verbaut und sehr stabil ist. Die Buttons und Knöpfe lassen sich dazu sehr leicht bedienen. Um das Gerät einzurichten, muss es per USB-Kabel an einen Computer angeschlossen werden. Mithilfe der Website gelingt das Einrichten des Gerätes innerhalb weniger Minuten. Dann kann es bereits losgehen.

Tipp: Um sich einen ersten Überblick über die Struktur und die Funktionen zu verschaffen, empfehle ich, das bereits vorhandene Demoprojekt zu laden. Dort ist eine Vielzahl an verschiedenen Lampentypen angelegt und diverse Effekte bereits programmiert.

Zusammenspiel Wolfmix W1 Mk2 und Easy View Connect

Um einen ersten Überblick zu bekommen, habe ich den Wolfmix W1 Mk2 per USB-Kabel an den Computer angeschlossen und im Gerät das Demoprojekt geladen. Um die Software Easy View Connect verwenden zu können, muss sie in WTOOLS kostenpflichtig freigeschaltet werden. Nachdem ich dies getan hatte, konnte ich die Easy View Connect direkt öffnen und die Software hat den Wolfmix W1 MK2 DMX-Controller sofort erkannt. In der Software habe ich ebenfalls das Demoprojekt geladen und schon konnte ich starten.

Besonders positiv ist mir dabei aufgefallen, wie schnell man dadurch die Struktur und die Einstellungen des Gerätes kennenlernt. Dabei ist es natürlich sehr praktisch, auf dem Computer-Bildschirm sehen zu können, welche Aktionen die einzelnen Buttons und Effekte auf dem Gerät ausführen. Schon nach kurzer Zeit konnte ich mich gut in dem DMX-Controller zurecht finden und eigene Effekte und Presets erstellen.

Einrichten eigener Geräte am Wolfmix W1 Mk2

Nachdem ich nun die Struktur des DMX-Controllers kennenlernen durfte, habe ich ein neues Projekt geladen. Im Fixtures-Menü ließ sich aus einer großen Bibliothek von über 3500+ Fixtures mein Gerät auswählen. In meinem Test habe ich eine einfache handelsübliche LED-Lampe angeschlossen und hatte nach wenigen Minuten die Lampe konfiguriert. Nun habe ich mit der Lampe einige Effekte ausprobiert, was sehr leicht fiel, da ich die Effektmodule durch das Demoprojekt bereits kannte.

Besonders praktisch und positiv ist, dass alle Geräte automatisch in die Effekte Strobe, Blinder, Blackout und Wolfmix eingebunden werden. Auch sehr praktisch ist die Funktion, die Ausgänge am Wolfmix W1 Mk2 DMX-Controller individuell zu belegen. In meinem Test habe ich auf alle Ausgänge das Universum 1 gelegt. Somit kann das Gerät von sich aus bereits als DMX-Splitter dienen.

Alternativen zum Wolfmix W1 Mk2

Einen standalone DMX-Controller in der Preisklasse zu finden, der eine ähnliche Leistungsstärke und Benutzerfreundlichkeit hat, erweist sich als gar nicht so einfach.

Der Stairville DMX Invader MK2 bietet zwar eine relativ große Arbeitsfläche mit klassischen Fadern, ist aber auf 20 Fixtures mit jeweils 24 Kanälen begrenzt.

In der nächsthöheren Preisklasse landet man schnell bei bekannten ChamSys Produkten, wie dem ChamSys QuickQ 10. Dieser bietet ähnliche Funktionen wie einen Audio-Line-Eingang und einen Touch-Bildschirm. Allerdings ist der DMX-Controller auf ein DMX-Universum begrenzt.

Natürlich bleiben dann noch App- oder Browser-gestützte DMX-Controller wie der ADJ Link. Diese bieten in den meisten Fällen eine große Benutzerfreundlichkeit, sind allerdings auf einen Computer oder ein Tablet angewiesen. Der ADJ Link bietet eine hybride Lösung durch eine Fader-Bank, die als Ergänzung zum Tablet oder Computer verwendet wird. Ähnlich zum Wolfmix W1 MK2 stehen beim ADJ Link ebenfalls 4 DMX Universen zu Verfügung.

Zusammenfassend schließt der Wolfmix W1 Mk2 DMX-Controller eine gewissen Lücke zwischen App- und Browser-basierten DMX-Controllern und einfacheren Standalone-DMX-Controllern. Ein vergleichbarer Standalone-DMX-Controller, der mit 4 DMX-Universen ähnlich leistungsstark und benutzerfreundlich sowie intuitiv zu bedienen ist, ist kaum in der gleichen Preisklasse zu finden.