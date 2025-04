Mehr Power, mehr Features: Ist Serum 2 der neue Synth-König?

Xfer Records Serum 2 ist ein leistungsstarker Software-Synthesizer und Sampler, entwickelt von Steve Duda. Seit Jahren zählt sein Vorgänger zu den angesagtesten Plug-ins für moderne elektronische Musik und gilt als das erfolgreichste Produkt der Firma Xfer Records. Zudem hat es die Wavetable-Synthese auf ein neues Level gehoben und mit anderen Soundästhetiken in Verbindung gebracht.

Jetzt, nach langer Entwicklungszeit, ist Serum 2 am Start und bringt extrem viele Neuerungen, die wirklich Gewicht haben. Dazu gehören insbesondere ein breit gefächerter Umgang mit Samples, ein interner, via MIDI spielbarer Clip-Sequencer und ein Arpeggiator mit eigenen Patterns sowie eine verbesserte FX-Sektion. Serum hat vor über zehn Jahren Maßstäbe gesetzt – doch gelingt das auch 2025 wieder?

Kurz & knapp Clip-Sequencer & Arpeggiator: Eröffnen völlig neue musikalische Möglichkeiten.

Eröffnen völlig neue musikalische Möglichkeiten. Oszillatoren & Effekte: Vier neue Oszillatortypen, zwei Warp-Slots, verbesserte FX-Sektion.

Vier neue Oszillatortypen, zwei Warp-Slots, verbesserte FX-Sektion. Modulation & Routing: Zehn LFOs, zwei Filter mit neuen Modi, flexible Mixer-Optionen.

Zehn LFOs, zwei Filter mit neuen Modi, flexible Mixer-Optionen. Sample & Loop-Handling: Granular- und Spektralsynthese, Slicing, „Slice to Clip“-Funktion.

Granular- und Spektralsynthese, Slicing, „Slice to Clip“-Funktion. Workflow & Bedienung: Mehrfaches Undo/Redo, optimierte Preset-Verwaltung, visuelles Feedback.

Vorgeschichte und Serum 1

Ich habe Xfer Records Serum 1 vor zehn Jahren getestet und als Rolls-Royce unter den Wavetable-Synths kennengelernt – ein Synthesizer, der diese Klangform mit 32-Bit-Auflösung betreibt. Das kann extrem gut klingen. Serum hat zudem einer jüngeren Generation das Thema Wavetable-Synthesizer schmackhaft gemacht. Entwickler Steve Duda ist selbst Künstler und hat einst mit Deadmau5 Musik produziert. Später entschied er sich für das Programmieren und steht – ob gewollt oder nicht – symbolisch dafür, dass auch Entwickler Popstars werden können.

Die Wavetable-Synthese wird in Serum extrem verständlich als 2D- oder 3D-Darstellung visualisiert. Das war einst revolutionär – und viele Konkurrenten haben sich daran ein Beispiel genommen. Die Detailtiefe und das Handbuch sind hervorragend durchdacht. „Hilfefenster“ erklären Parameter, wenn man den Mauszeiger über ihnen stehen lässt. Viele Funktionen haben – auch nach Updates – immer mehr geleistet, als man erwarten durfte. Ein Beispiel ist der Wavetable-Editor, der das Erstellen eigener Wavetables erlaubt und beispielsweise eingetippten Text in Wavetables umsetzen kann, die nach Robotern klingen. Die Grenzen zwischen Envelopes und LFOs sind hier früh verschwommen, Drag-&-Drop-Zuweisungen für Modulationen sind selbstverständlich. Die Effektsektion ist zudem äußerst umfangreich ausgestattet. Ich hatte hier stets den Eindruck, es mit einem ausgereiften Produkt zu tun zu haben.

Auch das Update weckt sofort das Gefühl, dass – neben allem Guten, was bleibt – viele sinnvolle Neuerungen umgesetzt wurden, die Musiker wirklich gebrauchen können. Duda hat sich bereits beim Einbau eines rudimentären Sample-Players in Serum 1 Gedanken über die Sample-Verwaltung und Speicherorte gemacht, damit Sounds korrekt geladen werden. Daran knüpft auch das Update an: Serum 2 führt drei ausgewachsene, Sample-basierte Oszillatormodi ein – sogar Slicing wurde integriert.

Auch die Mixkomponente wurde stets bedacht. Der Suboszillator konnte seinen Bass schon immer an den Effekten vorbei routen. Serum 2 kommt nun sogar mit einer eigenen Mixer-Page daher. Der Multiband-Kompressor ist meiner Meinung nach – wenn auch etwas versteckt – eines der prägendsten Elemente des Serum-Sounds, der von Anfang an druckvoller als bei anderen Synths war. Die Hyper/Dimension-Effekte sorgten für besonders fette Unisono-Klänge. Serum 2 bringt nun zahlreiche neue Effekte mit, darunter einen Band-Splitter.

Auf Amazona gab es hier einen Test zu Xfer Records Serum und hier sowie hier noch einmal etwas euphorischere Leser-Storys, die sich den Details widmen.

Xfer Records Serum 2: Neuheiten

Serum 2 orientiert sich grafisch stark am Vorgänger. Das Interface ist nun größer und bietet mehr Funktionen. Serum 2 überschreibt eine bestehende Serum-1 Installation nicht und wird als VST3, AU oder AAX in 64 Bit ausgeliefert. Außerdem steht Serum 2 jetzt auch als FX-Plug-in bereit.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Neuerungen im Rahmen der Synthesizer-Struktur:

Oszillatorsektion

Es gibt nun einen dritten Oszillator (statt zuvor zwei) und vier neue Oszillatortypen (statt zuvor nur Wavetable-Synthese). Diese heißen Sample-Oszillator, Multisample-Oszillator, Granular-Oszillator und Spectral-Oszillator (siehe auch Bild oben). Außerdem gibt es eine zusätzliche Noise-Sektion, die das Klangspektrum von Serum erheblich erweitert.

Auch die Wavetable-Oszillatoren bieten Neuerungen, darunter eine verbesserte Interpolation und neue Warp-Modes. Weitere Verbesserungen betreffen alle Oszillatoren: Es gibt nun stets zwei Warp-Slots statt zuvor nur einem. Dabei stehen jederzeit Filter, FM, Phase Distortion, Amplituden- und Ringmodulation zur Verfügung. Spektrale- und Wavetable-Oszillatoren haben zusätzlich ihre eigenen, spezialisierten Warp-Effekte. Durch die doppelte Anwendung ermöglichen die Warp-Slots nun extreme Klangverformungen.

Obendrauf gibt es neue Stimmmöglichkeiten (z. B. Tuning in Ratios oder Tuning anhand von Harmonischen), die Möglichkeit, Oszillatoren variabel zu routen sowie eine Copy-&-Paste-Funktion über das Kontextmenü.

Filtersektion

Ein zweites Filter ist neu – ebenso wie diverse abgefahrene Filtertypen. Diffusor erinnert an ein Phase-Plant-Filter, während PZ SVF das Einzeichnen von vier Kurven in einem Editor ermöglicht, zwischen denen gemorpht werden kann.

Unter der Frequenzkurve kann das Filter den Oszillatoren zugewiesen werden. Das „S“ steht für den Sub-Oszillator.

Amp Mixer und FX

Ein neuer Mixer ermöglicht jetzt auch Bus-Routing. Von jedem Oszillator aus kann das Signal zu Filter 1 oder/und 2, via Send zu Bus 1 und 2, zum Main-Out oder Direct-Out (an der Effektsektion vorbei) gesendet werden. Vergleichbare Optionen gibt es von jedem Filterblock aus. In der FX-Page lassen sich optional Bus 1 und Bus 2 bestimmten Effekten zuweisen.

Neu hinzugekommen sind die Effekte Convolve (Convolution-Reverb) und Bode (Frequency-Shifter). Außerdem gibt es jetzt einen Splitter, mit dem sich Effekte in drei Bändern separat laden lassen, sowie ein Utility-Modul mit Mono-Bass-Einstellung, Stereobreite, Panorama und Filtern.

Effekte können nun per Drag-&-Drop verschoben werden. Bestehende Effekte wie Reverb und Distortion wurden stark verbessert und um neue Modi erweitert.

Modulation

Es gibt neue LFO-Modi, die mich teilweise an das Morph-Pad aus Logic’s Sculpture erinnern. Im „Path“-Mode kann man auf einem X/Y-Pad manuell Punkte definieren, die der LFO nacheinander „abläuft“ – oder Presets aufrufen. Zudem gibt es jetzt auch Chaos- und S&H-Optionen.

Die Zahl der LFOs steigt auf maximal zehn. Außerdem gibt es einen großen Editor, vier Envelopes und – neu – acht Macros. Hüllkurven können BPM-synchronisiert werden und LFOs können nun schneller schwingen – mit bis zu 1000 Hz.

Auch die Modulationsmatrix wurde verbessert.

Keyboard

Das interne virtuelle Keyboard verfügt nun über Skaleneinstellungen und Optionen zur Notenquantisierung, die auch auf externe MIDI-Noten wirken. Außerdem lassen sich verschiedene Oszillatoren in einem Osc-Mapping-Editor unterschiedlichen Tastaturbereichen zuweisen.

Zusätzlich sind ein Arpeggiator und ein Clip-Sequencer-Modul integriert. Der Arpeggiator liegt im Routing hinter dem Clip-Sequencer.

Arp und Clip-Sequencer

Im neuen Clip-Sequencer kann man Clips mit musikalischen Ideen in einstellbarer Länge speichern und via MIDI triggern und transponieren – im KB Span Poly Mode sogar polyphon! Pro Preset gibt es zwölf Clips, die separat als Clip-Bank gespeichert, geladen und wie in einem klassischen Pianorollen-Editor bearbeitet werden können. Letzterer bietet mitunter den Komfort einer großen DAW, inklusive Raster und zahlreicher Optionen wie „Quantize“, „Grid-Settings“ und „Fold“. Es gibt verschiedene (Random-) Playback- und Recording-Modes. Man kann auch in Echtzeit aufnehmen oder MIDI an die DAW senden – und dort sogar an ein anderes Instrument weiterleiten (was im Handbuch am Beispiel von Logic erklärt wird).

Clips lassen sich zudem per Drag-&-Drop als MIDI in die DAW ziehen. Launch- und Trigger-Optionen erinnern ein wenig an Ableton. Man kann Skalen einstellen und Noten quantisieren. Macro-Bewegungen lassen sich als Automation integrieren. Im Poly-Trigger-Mode können mehrere Clips gleichzeitig getriggert werden.

Auch der im MIDI-Routing dahinter platzierte Arpeggiator verfügt über zwölf Slots. Neben verschiedenen Modi kann man hier auch eigene Patterns einzeichnen.

Preset-Browser und Sample-Verwaltung

Der verbesserte Preset-Browser bietet Play-Buttons sowie eine Auto-Play-Funktion, um Presets schnell vorhören zu können. Dabei lassen sich bereits die acht Macros anpassen. Zudem gibt es ein verbessertes Metadaten-Editing und die Möglichkeit, mit Ordnern zu arbeiten – beispielsweise für Artist-Preset-Packs.

Der Name des Sounddesigners ist übrigens direkt am Synth ablesbar, auch ohne den Preset-Browser zu öffnen – eine gelungene soziale Komponente.

Im Serum-2-Ordner befindet sich ein Sample-Folder, in dem Serum 2 nach Samples sucht. Beim Speichern von Presets mit Samples kann man diese entweder in den Ordner kopieren lassen oder die Option „Embed Content in Preset“ wählen, um die zugehörigen Daten direkt in der Preset-Datei zu speichern.

Schneller Audio-Export

Man kann eine gespielte Note per Drag-&-Drop exportieren, wenn einem ein Sound gefällt. Dieses Feature ist etwas versteckt: Dazu muss man mit dem Mauszeiger links neben den Serum-Schriftzug gehen, bis ein Wellenform-Symbol erscheint, das sich in die DAW ziehen lässt.

Davon zu unterscheiden ist die Funktion „Render OSC Warp“, mit der 256 Frames erzeugt werden, die sich durch das Bewegen im Warp-Bereich ergeben.

Global Options

Serum 2 Klang und Praxis, Teil 1

Serum 2 bietet ein deutlich breiteres Klangspektrum als sein Vorgänger. Ausgefallene Instrumente, ein gut klingender Hall, noch wildere Wavetable-Synths, komplette Arrangements, Drums – es gibt viel zu entdecken. Unter „Orchestral“ findet man beispielsweise Orchester-Sounds mit Samples in der Library. Viele Standards für Filmvertonung sind integriert. Serum 2 kann nach Squid Game, Enya oder einem Schlachtfeld klingen – je nach Preset.

Das wird besonders deutlich, wenn man nach dem Aufrufen eines Presets einen Blick auf die enthaltenen (MIDI-) Clips im Clip-Sequencer wirft. Jedes Preset enthält unterschiedliche Clips, die oft eindrucksvoll demonstrieren, was mit dem Sound möglich ist. Da möchte man eigentlich direkt weiterarbeiten – und es stellt sich die Frage nach dem Copyright.

Im Test funktionierte es jedoch auch hervorragend, eigene Ideen live in den Clip-Sequencer einzuspielen. Beim Start hört man sofort ein Metronom, kann die Clip-Länge einstellen, loslegen und anschließend editieren. Mit aktiviertem „Span“-Mode triggern gespielte MIDI-Noten den Clip – je nach gespielter Note transponiert, monophon oder polyphon.

Die Samples klingen größtenteils sehr gut, nicht zuletzt dank der hochwertigen Effekte. Der Multisample-Oszillator ist ein .SFZ-Player und kann derartige Multisample-Instrumente laden. Allerdings sind die Pianos nicht immer mit einem eigenen Sample pro Taste ausgestattet – was man jedoch direkt im Oszillator erkennen kann, wenn man genauer hinschaut.

Serum 2 ist etwa 1,6 GB groß, sodass hier sinnvolle Kompromisse eingegangen wurden. Das SFZ-Format integriert Samples nicht, sondern positioniert sie lediglich im Instrument. Weitere Informationen dazu findet man in der Dokumentation.

Mitgeliefert werden unter anderem .SFZs mit 808-Sounds. Dabei kann man allerdings nur das gesamte Instrument und nicht einzelne Keyzones transponieren. Eigene .SFZ-Dateien müssen derzeit noch extern erstellt werden.

Mit der neuen Splitter-Option im FX-Bereich kann man – wie bereits erwähnt – für bis zu drei Bänder eigene Effektkonfigurationen erstellen und Effekte hinzufügen. Das erweitert die Sounddesign-Möglichkeiten erheblich und kann den Sound auf ein völlig neues Level heben.

Hier einige Soundbeispiele – meist einfach nur mit den enthaltenen Clips abgespielt:

Das folgende Beispiel spielt einen Clip mit einem tiefen C über die Tastatur. Zusätzlich ist der nachgeschaltete Arpeggiator aktiv. Das Preset ist ein Ambient-Piano, dessen Voices ich im Global-Mode leicht verstimmt habe.

Im Bereich Loop finde ich ein Preset, bei dem mehrere Clips gleichzeitig spielen, sodass es nach einer kompletten Dub-Reggae-Combo klingt. Dabei kommt auch eine Effektkonfiguration mit separaten Kompressoren für verschiedene Bänder zum Einsatz. Das ist wohl einer der Gründe, warum das hier bereits so fett und ausproduziert klingt:

Im „Random“-Playback-Mode des Clip-Sequencers wechselt die Abspielposition zufällig, triggert Noten jedoch nur, wenn deren Anfang getroffen wird.

Auch die Ergebnisse mit Granular- und Spektralsynthese klingen großartig:

Und die erweiterten Wavetable-Synthese-Optionen dürfen wir hier natürlich nicht vergessen. Im nächsten Beispiel habe ich den 8-Bit-Bass aus Serum 1 mit einem zweiten Warp-Slot und Phase Distortion bearbeitet.

Xfer Records stellt die Kompatibilität zu früheren Versionen und deren Presets äußerst gewissenhaft sicher. Die Serum-1-Library ist nicht nur importierbar, sondern auch direkt integriert.

Serum 2 Praxis, Teil 2

Sehr praktisch für die tägliche Arbeit ist die Möglichkeit, mehrfach Undo/Redo zu nutzen. Selbst das Laden eines Samples oder Presets kann rückgängig gemacht werden.

Für Samples kann Serum 2 die Root-Note aus dem Dateinamen auslesen. Der Sample-Player unterstützt Loop-Modi und Crossfades. Über einen Rechtsklick findet man zudem die Optionen „Normalize“ und „Reverse“ im Kontextmenü.

Im Slicing-Mode lassen sich Slices manuell oder automatisch erstellen und anschließend feinjustieren. Mit der Option „Send to selected Clip“ können Slices direkt in den Clip-Player transferiert werden – sodass Serum 2 sogar als Loop-Player-Standard etabliert werden könnte.

Ein Umschalten in den Granular- oder Spektralmodus behält die Slicing-Settings bei, sodass sich Drumloops auf einem neuen Level verfremden lassen. Lediglich die Fähigkeit, .rx2/.rex-Files zu importieren, hätte ich mir hier noch gewünscht. Das wäre letztlich konsequent gewesen, da dieses Format der „alte“ Standard für die hier integrierten Funktionen ist.

Der Scan-Regler kann die BPM auch aus der Sample-Länge generieren. Auch er verfügt über ein Kontextmenü mit einem Eintrag „Reverse“. Anfangs habe ich manchmal nicht verstanden, warum ein Sample rückwärts läuft. Hier sollte man im Hinterkopf behalten, dass sich diese Funktion gleich zweimal (oder mehr) aktivieren lässt.

Dabei handelt es sich jeweils um Abspielparameter – destruktives Sample-Editing ist bislang nicht vorgesehen. Zusätzlich kann eine negative Scan-Rate dafür sorgen, dass das Sample von hinten nach vorn ausgelesen wird. Als wäre das nicht genug, gibt es außerdem Vorwärts- und Rückwärts-Loops – das gilt auch für den Granular-Oszillator.

Dessen Bedienung finde ich äußerst leicht verständlich. Scan, Density und Length sollte man jedoch als grundlegende Parameter der Syntheseform bereits verstanden haben. Falls nicht, kann man sich das fehlende Wissen in Serum 2 allein durch die visuelle Darstellung schnell aneignen.

Im Manual-Mode steht ein Position-Regler zur Verfügung, mit dem man die Abspielposition manuell setzen und beispielsweise ein Fragment „einfrieren“ kann – anstatt mit Scan die Datei durchlaufen zu lassen. Das funktioniert auch im Spectral-Oszillator.

In der unteren Zeile des Oszillators sind die Randomization-Features kompakt zusammengefasst. Slicing und Unison gibt es ebenfalls für den Granular-Oszillator.

Besonders praktisch am Spectral-Oszillator sind kleine Slider rechts neben der Darstellung, mit denen sich hohe oder tiefe Frequenzen im Stil eines Filters einfach entfernen lassen – ohne dass man mühsam in der Spektraldarstellung herummalen muss.

Spread, Smear und Detune sind nur einige der Warp-Effekte für den Spectral-Oszillator, die die spektralen Klangkomponenten verschieben – was in dieser Reihenfolge im nächsten Beispiel zu hören ist.

Dies wird stets im Oszillator visualisiert. Auch der Import von Bildern (.pngs) oder Samples ist möglich. Letztere werden dann resynthetisiert. Die Ergebnisse lassen sich direkt in Wavetables umwandeln. Falls dabei etwas schiefgeht, steht immer noch „Undo“ zur Verfügung.

Ausblick und Konkurrenz

Auch Logic’s Alchemy, Kilohearts Phase Plant oder Arturia’s Pigments bieten verschiedene Klangerzeugungsvarianten. Serum 2 wirkt im Vergleich jedoch stets gut strukturiert und der Sound überzeugt. Trotz aller Innovationskraft scheint es – im positiven Sinne – eine Art konservatives Paradigma in Bezug auf Gestaltung und Bedienung zu geben.

Der Clip-Sequencer hingegen sucht meines Wissens nach in einem Synth-Plug-in noch seinesgleichen.

Was mir noch fehlt, sind „Solo“-Buttons im Mixer – es gibt derzeit nur „Mute“-Optionen. Ebenso würde ich mir einen Editor zum Erstellen von Multisample-Instrumenten oder .SFZ-Files wünschen.

Ergänzend noch ein Hinweis: Xfer Records listet hier auf, was alles neu ist. Ich denke, ich habe die wichtigsten Dinge praxisbezogen herausgearbeitet, fand aber beim Schreiben immer wieder Neues. Das Handbuch umfasst inzwischen rund 360 Seiten.

