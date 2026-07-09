Mehr als nur ein Kabeltester

Ob beim Aufbau einer PA, beim Soundcheck oder im Proberaum: Funktionierende Kabelwege sind die Grundlage für einen entspannten Arbeitstag. Trotzdem kosten falsch geroutete Kabel, defekte Leitungen oder fehlende Phantomspannung immer wieder unnötig Zeit. Genau an dieser Stelle setzt der XVive AT 3 an und verspricht schnelle Hilfe – ohne zusätzliches Mess-Equipment. Ob das kompakte System im Alltag wirklich überzeugt und für wen es sich lohnt, zeigt dieser Test.

Kurz & knapp Was ist es? XVive AT 3, kompakter Audio-Tester, Prüftool für Kabel, Signalwege und Phantomspeisung – ideal für Live und Studio. Multifunktional: Kombiniert Signalgenerator, Kabeltester, Monitoring und Spannungsprüfung in einem Gerät.

Kombiniert Signalgenerator, Kabeltester, Monitoring und Spannungsprüfung in einem Gerät. Praxistauglich: Zwei Module ermöglichen flexible Signaltests auch für lange Kabelwege.

Zwei Module ermöglichen flexible Signaltests auch für lange Kabelwege. Schnelle Fehlerdiagnose: LEDs und akustisches Monitoring helfen beim Auffinden von Routing- oder Pegelproblemen.

LEDs und akustisches Monitoring helfen beim Auffinden von Routing- oder Pegelproblemen. Kompakt & mobil: Leichtes Design mit Akku, magnetischer Befestigung und Transporttasche für den mobilen Einsatz.

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Bewertung XVive AT 3 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Der XVive AT 3 im Detail

Der XVive AT 3 versteht sich als kompaktes Werkzeug für den mobilen Einsatz und will dabei möglichst viele typische Aufgaben aus dem Live- und Studioalltag abdecken. Schon beim Auspacken fällt mir auf, dass das Gerät nicht als klassisches Messinstrument gedacht ist, sondern eher als praxisnaher Problemlöser für schnelle Überprüfungen. Die Kombination aus zwei separaten Einheiten, einer klaren Bedienstruktur und sinnvoll gewählten Anschlüssen macht den XVive AT 3 zu einem vielseitigen Helfer.

Aufbau und Grundkonzept

Der XVive AT 3 besteht aus zwei eigenständigen Modulen mit männlichem und weiblichem XLR-Anschluss. Beide Einheiten sind funktional aufeinander abgestimmt, lassen sich aber auch unabhängig voneinander einsetzen. Das Konzept erlaubt es, Testsignale gezielt zu erzeugen, weiterzuleiten oder an einem anderen Punkt der Signalkette zu überprüfen. Gerade bei längeren Kabelwegen oder fest installierten Leitungen ist dieser Ansatz sehr praktisch.

Anschlüsse

Bei den Anschlüssen zeigt sich der XVive AT 3 sehr praxisnah. Neben den XLR-Buchsen stehen 6,35-mm-Klinkenanschlüsse zur Verfügung, über die sich Testsignale ausgeben oder anliegende Signale abhören lassen. Ergänzt wird das Ganze durch einen 3,5-mm-Anschluss an einer der beiden Komponenten, der für den Betrieb mit Kopfhörern vorgesehen ist und gleichzeitig den integrierten Lautsprecher nutzt.

Bedienelemente und Anzeigen

Die Bedienung des XVive AT 3 ist bewusst übersichtlich gehalten: Wenige Tasten übernehmen mehrere Funktionen, die sich sehr logisch erschließen. Farbige LEDs informieren über den aktuellen Betriebsmodus, das ausgegebene Signal sowie über Pegel und Testergebnisse. Eine zusätzliche Pegelanzeige zeigt an, ob generell ein Signal anliegt und ob es sogar schon übersteuert. Das erleichtert die Orientierung – besonders in lauten Umgebungen oder bei wenig Licht.

Stromversorgung

Der XVive AT 3 wird über integrierte Lithium-Akkus betrieben, die sich per USB-C laden lassen. Eine vollständige Akkuladung dauert etwa eineinhalb Stunden, die Betriebszeit ist vom Hersteller mit zwei Stunden angegeben. Praktisch ist, dass das Gerät auch während des Ladevorgangs einsatzbereit bleibt. Der aktuelle Akkustand wird über eine LED-Anzeige dargestellt, die rechtzeitig auf einen niedrigen Ladezustand hinweist und so unangenehme Überraschungen im Einsatz vermeidet. Ebenfalls praktisch ist das beiliegende Y-Kabel, über das sich beide Geräte gleichzeitig laden lassen – es wird aber nur eine Steckdose benötigt.

Ein integrierter Lautsprecher gehört ebenfalls zur Ausstattung des XVive AT 3. Er ermöglicht eine schnelle akustische Kontrolle von Signalen direkt am Gerät. Wird ein Kopfhörer angeschlossen, schaltet sich der interne Lautsprecher automatisch ab. Die Lautstärke lässt sich über einen eigenen Regler am Rand fein einstellen – was sowohl im Studio als auch im hektischen Live-Umfeld sinnvoll ist.

Abmessungen und Mobilität

Der XVive AT 3 ist kompakt gebaut und sehr angenehm leicht. Dadurch findet er problemlos Platz im Werkzeugkoffer, im Rucksack und auch in der beiliegenden Transporttasche inklusive Gürtelclip. Das Gehäuse ist außerdem klar auf den mobilen Einsatz ausgelegt. Eine eingebaute magnetische Befestigungsmöglichkeit erlaubt es zudem, beide Komponenten des XVive AT 3 zum Transport miteinander zu verbinden.

Funktionen vom XVive AT 3

Der XVive AT 3 richtet sich weniger an klassische Messtechniker, sondern vielmehr an Anwender, die im Alltag schnell und zuverlässig prüfen möchten, ob ein Signal anliegt, ein Kabel oder eine DI-Box Fehler aufweist oder eine In-Ear-Verbindung funktioniert.

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Signalgenerator

Der XVive AT 3 verfügt über einen integrierten Signalgenerator, der wahlweise ein 1-kHz-Sinussignal oder Pink Noise erzeugt. Diese Signale lassen sich über XLR sowie über 6,35-mm-Klinke ausgeben. Zusätzlich dazu kann das Signal auch über den integrierten Lautsprecher oder den Kopfhörerausgang ausgegeben werden. Der Ausgangspegel ist außerdem stufenlos einstellbar.

XLR-Kabeltester

Eine der zentralen Funktionen des XVive AT 3 ist der XLR-Kabeltester, mit dem sich überprüfen lässt, ob alle drei Pins eines XLR-Kabels korrekt verbunden sind. Die Anzeige erfolgt über LEDs, die den jeweiligen Status der einzelnen Kontakte darstellen. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, mit beiden Modulen an fest installierten und gegenüberliegenden Enden eines Kabels zu arbeiten. So können auch lange Leitungen getestet werden, ohne sie aus der Installation entfernen zu müssen.

Eingangsmessung

Am XLR-Eingang kann der XVive AT 3 anliegende Signale erkennen und grob bewerten. Eine LED zeigt an, ob überhaupt ein Signal vorhanden ist, während eine weitere Anzeige auf Übersteuerung hinweist. Diese Funktion eignet sich gut, um schnell festzustellen, ob ein Kanal arbeitet oder ob eventuell ein Pegelproblem vorliegt. Eine exakte Messung im messtechnischen Sinne ersetzt sie zwar nicht – für eine schnelle Diagnose im Alltag ist diese Funktion aber sehr hilfreich.

Prüfung der Phantomspeisung

Der XVive AT 3 kann prüfen, ob an einem XLR-Eingang Phantomspeisung anliegt. Dabei wird angezeigt, ob die Spannung innerhalb eines funktionalen Bereichs liegt. Zusätzlich lässt sich erkennen, ob beide relevanten Pins korrekt mit Spannung versorgt werden. Diese Funktion ist besonders nützlich beim Test von Mischpultkanälen, Stageboxen oder fest installierten Leitungen.

Monitoring über Lautsprecher und Kopfhörer

Das Gerät ermöglicht außerdem, anliegende oder erzeugte Signale direkt abzuhören, wofür ein integrierter Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss zur Verfügung stehen. Das Monitoring hilft dabei, Fehler wie Brummen, Aussetzer oder Verzerrungen schnell akustisch zu erkennen. Gerade beim schnellen Auf- und Umbauen spart diese Funktion viel Zeit, da kein weiteres Abhörgerät benötigt wird.

Unabhängiger Betrieb der Module

Beide Module des XVive AT 3 lassen sich unabhängig voneinander betreiben. Während ein Modul beispielsweise ein Testsignal ausgibt, kann das andere gleichzeitig ein Signal empfangen oder messen. Diese Arbeitsweise eröffnet sehr flexible Einsatzmöglichkeiten – etwa beim Test kompletter Signalwege oder bei der Fehlersuche in komplexeren Setups.

Der XVive AT 3 in der Praxis

Im praktischen Einsatz zeigt sich mir sehr schnell, wie durchdacht der XVive AT 3 für reale Arbeitsabläufe entwickelt wurde – denn gerade in Situationen, in denen viele Signalwege gleichzeitig überprüft werden müssen, spart das Gerät Zeit und Nerven. Ich habe den XVive AT 3 bei einer Bandprobe mit acht Musikern eingesetzt und dabei nahezu alle Funktionen nutzen können:

Routing-Überprüfung an Stagebox und Mischpult

Beim Aufbau der Technik für die Probe habe ich den XVive AT 3 zuerst dafür genutzt zu prüfen, ob alle XLR-Kabel an der Stagebox korrekt geroutet sind und auf unserer Behringer WING auch tatsächlich auf dem erwarteten Kanal ankommen. Gerade bei vielen gleichzeitig verlegten Leitungen sorgt das für deutlich mehr Übersicht und verhindert klassische Verkabelungsfehler schon vor dem eigentlichen Soundcheck.

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Stereo-Instrumente und DI-Boxen

Besonders hilfreich war das Tool auch bei Instrumenten mit Stereo-Ausgang – etwa bei unserem Nord Piano und beiden E-Gitarren über ein Pedalboard mit Stereo-Effekten. In Kombination mit einer Stereo-DI-Box konnte ich sofort erkennen, welches XLR-Kabel für links und welches für rechts ist. Was vorher durch eher lästiges Ausprobieren am Mischpult passierte, ging mit dem XVive AT 3 ganz schnell, unkompliziert und benötigte kein Anspielen eines der Instrumente.

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Signalgenerator für Monitore und In-Ear-Systeme

Der integrierte Signalgenerator des XVive AT 3 erwies sich vor allem beim Testen der Floor-Monitore als sehr praktisch. Mit dem 1-kHz-Signal konnte ich schnell prüfen, ob alle Wege funktionieren und ob auch hier die XLR-Kabel richtig verlegt worden sind. Auch für die Kontrolle der In-Ear-Kopfhörer konnte das Tool auf diese Weise genutzt werden, um mögliche Probleme mit den Funksystemen und In-Ear-Kopfhörern im Vorfeld der Probe auszuschließen.

Prüfung der Phantomspannung, auch an DI-Boxen

Ein weiterer Punkt, der in meinem Praxistest positiv aufgefallen ist, war die Überprüfung der Phantomspannung an den Kabeln, die zu passiven DI-Boxen führen. Der XVive AT 3 konnte hier zuverlässig anzeigen, ob eine Spannung auf dem entsprechenden XLR-Kabel anliegt – was vor allem Sicherheit gibt, bevor Instrumente angeschlossen werden, und bei der Fehlersuche hilft, wenn eine DI-Box plötzlich kein Signal mehr liefern sollte.

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Alternativen zum XVive AT-3

Behringer CT100

Der Behringer CT100 ist ein klassischer Kabeltester für XLR-, Klinke- und weitere Kabelverbindungen. Er eignet sich gut für einfache Durchgangsprüfungen und ist deutlich günstiger als der XVive AT 3. Im Vergleich fehlt ihm jedoch ein Signalgenerator sowie die Möglichkeit zur aktiven Signalüberprüfung und Phantomspannungsprüfung.

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Palmer Pro Cable Tester

Der Palmer Pro Audio Tester bietet ebenfalls einen Signalgenerator und grundlegende Testfunktionen für Audioverbindungen. Er ist zwar robust gebaut und auf den professionellen Einsatz ausgelegt, ist im Direktvergleich allerdings deutlich größer und weniger mobil. Außerdem bietet er kein Zwei-Modul-Konzept für Tests von längeren Kabelstrecken.

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SoundTools XLR Sniffer/Sender

Der SoundTools Sniffer ist ein sehr kompakter Tester für XLR-Kabel und kann problemlos an weit auseinander liegenden Kabelenden eingesetzt werden. Im Vergleich zum XVive AT 3 ist der Funktionsumfang jedoch deutlich eingeschränkter.