Digitalflügel mit großem Anspruch

Ein Digitalflügel, der aussieht wie ein echtes Klavier und sich auch so anfühlt – genau das verspricht das Yamaha CLP-865GP. Doch wie nah kommt es wirklich an das Erlebnis eines Konzertflügels heran und welche Funktionen bringt es mit? In diesem Testbeericht werfen wir einen genauen Blick auf die Ausstattung, den Klang und das Spielgefühl.

Kurz & knapp Was ist es? Yamaha CLP-865GP Digitalflügel – ein kompaktes Digitalpiano im Flügel-Design mit hochwertiger Ausstattung. Tastatur: GrandTouch-S mit synthetischem Elfenbein und Ebenholz, sehr angenehmes Spielgefühl.

GrandTouch-S mit synthetischem Elfenbein und Ebenholz, sehr angenehmes Spielgefühl. Klang: Realistische Flügel-Sounds (CFX Grand, Bösendorfer Imperial) mit hoher Dynamik.

Realistische Flügel-Sounds (CFX Grand, Bösendorfer Imperial) mit hoher Dynamik. Funktionen: Bluetooth, Begleitautomatik, Aufnahme- und Split/Dual-Modi.

Bluetooth, Begleitautomatik, Aufnahme- und Split/Dual-Modi. Einsatz: Ideal für Zuhause, Unterricht oder anspruchsvolles Üben.

Yamaha CLP-865GP Digitalflügel

Yamaha ist ein Name, den man sicher aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennt: Das Unternehmen baut nämlich nicht nur Musikinstrumente, sondern beispielsweise auch Motorräder. Was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, zeigt sich bei genauerem Hinsehen als Streben nach Präzision und Technik auf höchstem Niveau. Deshalb gehört Yamaha seit vielen Jahrzehnten zu den führenden Herstellern in der Musikwelt. Besonders im Bereich der Digitalpianos hat sich die Marke mit der eigenen Clavinova-Serie einen guten Ruf erarbeitet. Auch das für diesen Test vorliegende Modell Yamaha CLP-865GP ist ein gutes Beispiel dafür, wie nah ein digitales Instrument in vielen Bereichen an einen echten Flügel herankommen kann.

Ausstattung

Bevor das Yamaha CLP-865GP im praktischen Einsatz beurteilt werden kann, lohnt sich ein genauer Blick auf die Ausstattung. Denn bereits auf technischer Ebene hat dieses Instrument deutlich mehr zu bieten als ein typisches Digitalpiano. Deshalb geht es im Folgenden darum, was das Yamaha CLP-865GP äußerlich und technisch zu bieten hat.

Äußeres

Abmessungen und Gewicht

Mit einer Breite von 1,4 m, einer Tiefe von circa 1,1 m und einer Höhe von knapp 1,4 m mit ausgeklapptem Deckel gehört das Yamaha CLP-865GP zu den eher kompakteren Digitalflügeln, erinnert optisch aber dennoch stark an einen akustischen Flügel. Es bringt etwa 106 kg auf die Waage und sorgt mit seinen Maßen und dem Gewicht für eine gewisse optische Präsenz im Raum, die jedoch nicht zu wuchtig wirkt. Damit ist es beispielsweise auch gut fürs Wohnzimmer geeignet.

Tastatur

Die Tastatur des Yamaha CLP-865GP basiert auf der herstellereigenen GrandTouch-S-Technologie, die dank ihrer präzisen Gewichtung für ein angenehmes Spielgefühl sorgt. Die 88 Tasten sind mit synthetischem Elfenbein und Ebenholz belegt, was eine angenehme Oberfläche bietet und die Spielkontrolle verbessert – ebenso wie die verlängerte Tastenlänge. Auch die integrierte Escapement-Funktion, die für ein realistisches Gefühl beim Loslassen einer Taste sorgt, trägt dazu bei, dass das Instrument in der Haptik wie ein echtes mechanisches Klavier wirkt.

Pedaleinheit

Zum Standardumfang gehören drei Pedale, die fest ins Gehäuse integriert sind: ein Sustain-Pedal mit Halbpedal-Funktion, ein Sostenuto-Pedal und ein Soft-Pedal. Die Funktionen der Pedale können im Menü frei belegt werden. So lässt sich beispielsweise auch die Geschwindigkeit eines Leslie-Speakers bei Nutzung eines Orgelsounds über die Pedale steuern.

Anschlüsse

Das Yamaha CLP-865GP bietet mehrere Anschlussoptionen, die sich sowohl für den privaten Einsatz als auch für Unterricht oder Studioanwendungen eignen: Es gibt zwei Kopfhöreranschlüsse (je 6,3 mm Stereoklinke), einen AUX-Eingang (Stereo-Miniklinke), einen Stereo-Audioausgang (je 6,3 mm Klinke) sowie je einen USB-B- und einen USB-A-Anschluss. Zusätzlich verfügt der Digitalflügel über Bluetooth für die Übertragung von Audio- und MIDI-Daten, sodass er sich beispielsweise mit Laptops und Musiksoftware kombinieren lässt.

Lautsprecher

Das eingebaute Lautsprechersystem besteht aus zwei 2-Wege-Lautsprechern mit insgesamt vier Verstärkern, von denen zwei jeweils 45 W und zwei jeweils 35 W Leistung bieten.

Bedienfeld

Die Steuerung erfolgt über ein Bedienfeld mit LC-Display und mehreren Tasten links neben der Tastatur, über die sich die wichtigsten Funktionen schnell erreichen lassen.

Klangerzeugung und Features

Klangbibliothek

Im Yamaha CLP-865GP sind 38 verschiedene Sounds gespeichert. Der Fokus liegt dabei auf den beiden Konzertflügeln Yamaha CFX und Bösendorfer Imperial. Beide Instrumente wurden so aufgenommen, dass vor allem beim Spielen mit Kopfhörern ein besonders räumlicher Klangeindruck entsteht. Zusätzlich stehen diverse E-Pianos, Streicher und Orgeln zur Verfügung.

Polyphonie und Spielmodi

Mit einer Polyphonie von bis zu 256 Stimmen ist das Yamaha CLP-865GP auch für musikalisch Anspruchsvolleres geeignet, denn selbst bei komplexeren Stücken bleiben alle gespielten Noten hörbar. Es gibt verschiedene Spielmodi: Im Dual-Modus lassen sich zwei Klänge layern, also übereinanderlegen. Der Split-Modus teilt die Tastatur in zwei Hälften mit jeweils unterschiedlichen Sounds und im Duo-Modus wird die Tastatur ebenfalls in zwei Hälften unterteilt, was für Unterricht oder generell vierhändiges Spielen von Vorteil ist.

Effekte und Klangbearbeitung

Das Yamaha CLP-865GP bietet mehrere interne Effekte, mit denen sich der Klang individuell gestalten lässt. Zur Auswahl stehen 29 Effekte, darunter verschiedene Halltypen, Delay und Chorus, die jeweils in ihrer Intensität angepasst werden können. Zusätzlich gibt es die Option, akustische Resonanzen von Saiten und Resonanzboden eines echten Flügels zu simulieren.

Begleitautomatik

Wie man es eher von einem Keyboard kennt, kann das Yamaha CLP-865GP über „Rhythm“ eine Begleitautomatik aktivieren. Dafür stehen 20 verschiedene Sets inklusive Intro und Outro zur Verfügung. Zu diesen automatischen Begleitungen kann man ähnlich wie mit einer Band spielen, wobei der Digitalflügel anhand der gespielten Töne erkennt, welche Bassläufe er automatisiert einfügen soll.

Aufnahmefunktion

Das Yamaha CLP-865GP verfügt über eine integrierte Aufnahmefunktion. Es lassen sich bis zu 250 Songs intern als MIDI-Datei speichern – bei Bedarf auch mehrspurig mit bis zu 16 Spuren. Über den USB-Anschluss ist außerdem die Aufnahme im WAV-Format auf einen USB-Stick möglich, über den sich auch Audiospuren als Playback abspielen lassen.

Yamaha CLP-865GP Digitalflügel in der Praxis

Erste Schritte

Der erste Eindruck vom Yamaha CLP-865GP Digitalflügel ist insgesamt sehr positiv. Das Modell ist auf den ersten Blick kaum von einem akustischen Flügel zu unterscheiden. Grund dafür ist die sehr solide Bauweise von Gehäuse, Pedalen und Tastatur. Auch bei ausgeklapptem Deckel sind keine Lautsprecher im Inneren zu erkennen, da die Stelle, an der gewöhnlich die Saiten zu finden sind, mit schwarzem Stoff bespannt ist. Besonders die Tasten aus synthetischem Elfenbein und Ebenholz machen haptisch einen hervorragenden Eindruck und lassen sich sehr angenehm bespielen.

Die beiden Hauptklänge CFX Grand und Bösendorfer, die über zwei separate Tasten aufgerufen werden können, klingen jeweils sehr ausgewogen und dynamisch. Auch das Geräusch beim Betätigen des Sustain-Pedals erinnert stark an das Spielerlebnis eines akustischen Flügels. Apropos Pedale: Die Belegung der drei Pedale lässt sich individuell einstellen – sei es das Umlegen der Sustain-Funktion auf das rechte Pedal, die Steuerung des Rotary-Speakers der Orgel oder auch die Festlegung des Schwellpunkts, ab dem die Halbpedalfunktion greift.

Effekte

Über das übersichtlich aufgebaute Menü links neben der Tastatur können die Effekte aufgerufen werden. Zur Auswahl stehen sieben Halltypen sowie drei Modulationseffekte. Für das vollständige Einstellen der Effekte und weiterer Parameter kann im „Piano Room“ Schritt für Schritt eine individuelle Konfiguration vorgenommen werden. Die Bedienung ist selbsterklärend und nach nur wenigen Augenblicken hatte ich die 14 Funktionen – wie etwa die Intensität des Halls oder die Aktivierung der Halbpedalfunktion – angepasst.

Bei Chorus, Celeste und Flanger gibt es lediglich die Optionen „An“ und „Aus“ und auch diese Effekte fallen eher dezent aus. Spannend wären zusätzliche Effekte wie verschiedene Delay-Typen oder ein Tremolo für E-Pianos.

Zusätzliche Funktionen

Dual/Split

Mit einem Klick auf die Taste „Dual/Split“ kann der Dual-Modus aktiviert werden, in dem zwei Klänge gelayert, also übereinandergelegt, werden. Standardmäßig ist hier die Kombination aus dem Bösendorfer-Flügel und Streichern ausgewählt, über die Pfeiltasten lassen sich jedoch unkompliziert weitere Kombinationen zusammenstellen. Mit einem weiteren Drücken auf „Dual/Split“ wird der Split-Modus aktiviert, bei dem die Tastatur in zwei Hälften geteilt wird. So kann die linke Hand beispielsweise einen Bass spielen, während die rechte Hand Klavierklänge liefert.

Begleitautomatik

Gerade mit Blick auf das Üben zu Hause ist die Begleitfunktion für mich ein echtes Highlight. Sie lässt sich über die Taste „Rhythm“ aktivieren und kann man sich wie eine kleine Band vorstellen, die automatisch zu dem mitspielt, was der Pianist spielt. Besonders praktisch ist die sehr zuverlässige Erkennung des Basstons, der am Klavier gespielt wird und gleichzeitig die Grundlage für die harmonische Begleitautomatik bildet. Es stehen verschiedene Genres und Taktarten zur Auswahl, deren Tempo jeweils angepasst werden kann. Für noch mehr Band-Gefühl kann die Begleitautomatik des Yamaha CLP-865GP ein Intro und ein Outro abspielen – eine ideale Möglichkeit, Lieder oder Improvisationen auch ohne Metronom im richtigen Tempo zu üben.

Recording und Bluetooth

Aufnahmen können mit einem Klick auf „REC“ gestartet werden. Besonders für das schnelle Mitschneiden von Kompositionsideen oder Arrangements ist diese Funktion äußerst praktisch. Aufgenommen werden können MIDI- sowie MP3-Dateien, die sich nicht nur intern, sondern auch auf einem USB-Stick speichern lassen. Mein USB-Stick wurde nach dem Einstecken sofort erkannt und nach wenigen Sekunden konnte ich Aufnahmen anfertigen und abspeichern. Sehr praktisch ist auch die Bluetooth-Funktion, über die sich beispielsweise ein Handy oder Laptop schnell und unkompliziert mit dem Yamaha CLP-865GP verbinden lässt, um Musik über den Digitalflügel abzuspielen. Zum Üben mit Playback-Spuren kann diese Funktion äußerst nützlich sein.

Alternativen zum Yamaha CLP-865GP

Kawai Novus NV-10S

Der NV-10S von Kawai ist ein Hybrid-Digitalflügel mit echter Flügelmechanik und Holztasten. Das Spielgefühl soll dem eines vollakustischen Instruments sehr nahekommen, was ihn besonders interessant macht. Im Vergleich zum Yamaha CLP-865GP bietet er eine noch direktere Kontrolle beim Anschlag.

Yamaha N-3X Avant Grand

Der Yamaha N-3X ist ebenfalls ein Hybrid-Flügel und verbindet die Vorteile eines Digitalflügels mit den Eigenschaften eines echten Flügels. Er verwendet eine Mechanik mit Holztasten und liefert durch das Real Grand Expression System ein sehr natürliches Spielverhalten. Im Vergleich zum Yamaha CLP-865GP ist er noch näher am akustischen Vorbild, dafür allerdings auch deutlich teurer.

Kawai DG-30

Der Kawai DG-30 ist ein kompakter Digitalflügel mit modernem Design und sehr ausgewogenem Klangbild. Er bietet eine gute Tastatur mit Ivory-Touch-Oberfläche und eine solide Lautsprecherleistung. Im Vergleich zum Yamaha CLP-865GP ist er preislich attraktiver, kommt dafür jedoch mit etwas weniger Funktionen aus.