Test: Yamaha Genos, Arranger Workstation & Synthesizer

Vom Tyros zum Genos - eine Evolution

Eurorack-Guru testet Yamaha Genos

Angesichts der Vorstellung der Software-Version 2.0 für den Yamaha Montage, möchten wir heute auch den Yamaha Genos in Erinnerung rufen. Längst haben die „Keyboards“ von Yamaha den Status der „Alleinunterhalter-Tischhupen“ verlassen und sind ernstzunehmende Klangerzeuger geworden. Ausgestattet mit allen Raffinessen sind sie für den einen oder anderen sogar im Studio spannende Alternativen. Vor allem als Ideengeber ist die extrem umfangreiche „Begleitautomatik“ inzwischen eine Quell an Inspirationen.

Dass ausgerechnet unser Eurorack-Guru Thilo Goldschmitz den Yamaha Genos testet, sagt eigentlich schon alles und sollte angestaubte Vorurteile im Keim ersticken. Also rein in den Test und vorher den Reset-Knopf im Kopf auslösen, es lohnt sich.

Viel Spaß, Euer Peter Grandl

Das neue Flaggschiff, der Yamaha Genos

Da steht er nun vor mir, der Yamaha Genos, Nachfolger des Tyros 5 und somit seines Zeichens das Flaggschiff der Entertainer-Keyboards (auf Englisch: Arranger Workstations) – doch halt! Jedem, der jetzt gelangweilt weglesen möchte, sei gesagt: Bitte haben Sie etwas Geduld, stellen Sie Ihre Sitze in die aufrechte Position und bleiben Sie bei uns, es lohnt sich!. Oder anders formuliert: Der kann nicht nur Lambada.

Anfänglich hat mich der Genos trotz seiner klar strukturierten Bedienoberfläche etwas verwirrt. Dass das ganze Gerät trotz seiner Maße von 123 cm x 47 cm x 14 cm und der 76er Orgeltastatur mit Aftertouch nur 12,3 kg wiegt, ist dem Gehäuse geschuldet, das wieder komplett aus Kunststoff besteht. Ein Metallgehäuse würde das Gerät zwar robuster machen, aber eben auch schwerer. Da man hier wohl an den häufig auftretenden Keyboarder gedacht hat, wurde also Gewicht gegen Robustheit abgewägt.

Bevor es losgeht, ein Wort zum Testbericht. Der Yamaha Genos ist so umfangreich, dass hier unmöglich alle Features in ihrer vollen Ausprägung Erwähnung finden können. Ich versuche mich daher auf die wichtigsten Sachen zu beschränken und dabei auch nicht zu sehr in Erklärbärstimmung zu verfallen. Wer genau wissen möchte, wie ein Feature funktioniert, kann das in der Bedienungsanleitung oder dem Referenzhandbuch (beides als deutschsprachiges PDF-Dokument vorliegend) nachschlagen.

Nach reiflicher Überlegung sind wir aber zu dem Schluss gekommen, noch einen zweiten Teil zu schreiben, der sich eingehender mit einigen neuen Funktionen, wie z.B. den neuen Live Controls beschäftigt und der vor allem die Software für den Genos, insbesondere den Expansion Manager unter die Lupe nehmen soll. Dieser soll dann eine Woche nach Erscheinen dieses Testberichts veröffentlicht werden.

Yamaha Genos im Vergleich zum Yamaha Tyros 5

Wer den Vorgänger den Tyros 5 bereits kennt, dem fällt sicherlich als erstes die entschlackte Oberfläche auf. Das liegt hauptsächlich daran, dass das 9-Zoll-Display in der Mitte des Gerätes nun ein Touch-Screen ist und damit eben viele zusätzliche Taster eingespart werden konnten.

Das Display des Yamaha Genos ist dankenswerterweise matt, fühlt sich jedoch etwas weich an. Die Ansprache ist dabei manchmal etwas träge und ich musste ab und zu das Display zweimal berühren, bevor die Funktion ausgelöst wurde. Trotzdem räumt der Touchscreen die vormals mit Tastern überfrachtete Oberfläche gründlich auf und ist für mich auch eines der absoluten High-Lights. Offensichtlich wurde auch auf höherwertige Materialien zurückgegriffen, denn sowohl die allgemeine Optik als auch die Haptik haben sich deutlich verbessert.

Eine zweite Erweiterung betrifft die nun 55 mm langen Fader. Diesen wurden nicht nur insgesamt sechs Endlos-Encoder zusätzlich spendiert, sondern auch ein OLED-Display oberhalb dieser Live-Control Sektion, die sich jetzt links neben dem Display befindet und nicht mehr darunter.

Dieses dreizeilige OLED-Display zeigt je nach Zuweisung dann verschiedene Parameter an, wie z.B. Lautstärke der einzelnen Abteilungen oder auch die Zugriegelposition der virtuellen Orgeln. Bei den Encodern stehen die ersten Beiden z.B. standardmäßig für Cutoff und Resonance. Dazu mehr im zweiten Teil.

Anstatt der zwei Räder zur Steuerung von Modulation und Pitch gibt es am Yamaha Genos nun einen XY-Pitch-Stick, der nicht zu leichtgängig ist, damit man auch gefühlvolle Vibratos und Bendings ausführen kann. Da der Stick konstruktionsbedingt immer wieder in die Mittenposition fährt, gibt es links oberhalb einen Modulation Hold Taster, der eine Modulation in der vertikalen Ausrichtung „festtackert“. Diese Änderung ist stark von den eigenen Präferenzen abhängig und soll daher nicht gewertet werden – hardwaretechnisch ist der Joy-Stick aber einwandfrei.