Test: Yamaha Genos, Arranger Workstation – Teil 2

Im ersten Teil des Yamaha Genos Test wurden bereits die wichtigsten Eigenschaften besprochen. Da der Genos aber ein vielschichtiges Instrument ist, hier Teil 2 des Tests, der sich eingehender mit der neuen Live Control beschäftigt und vor allem die Software für den Genos unter die Lupe nimmt.

Live Control

Beim Yamaha Tyros 5 gab es unter den neun Fadern, lediglich einen, dem man eine spezielle Funktion zuordnen konnte. Ganz anders sieht das nun mit den neuen Live Controls aus. Es gibt ein Control-Layer, das nach wie vor fest zugeordnet ist. Dieses Control-Layer ermöglicht die Einstellung der Lautstärke für jeden einzelnen Hauptteil der Sound-Engine. Namentlich: Style, Multi Pad, Left, Right 1 bis 3, Song A und B sowie Mic.

Über den Taster Slider Assign kann man am Yamaha Genos aber noch zwei weitere Control-Layer aufrufen und deren Zuordnung kann man selber vornehmen. Der Clou dabei ist die Zuordnung in einer Art Matrix, die sich je nach zu änderndem Parameter selber anpasst. So kann ein Parameter, z.B. Volume, auf alle Hauptteile, auf einzelne Style- oder Song-Spuren und auf die Multi-Pads einwirken. Der Parameter Cutoff wirkt jedoch nur auf die manuellen Keyzones Left und Right 1 bis 3 sowie den kompletten Style.

Das OLED-Display über den Fadern zeigt am Yamaha Genos immer den entsprechenden Parameter an, deren Name man sogar selber festlegen kann. Es ist damit also, trotz der vielen Control-Möglichkeiten, nicht möglich, „falsche“ Zuweisungen zu machen. Das Gleiche gilt dann auch für die sechs Encoder über den Fadern, mit dem Unterschied, dass alle drei Ebenen frei zugewiesen werden können.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass diese Live Control Zuweisungen auch in einem Registration-Speicherplatz abgespeichert werden kann. So kann man für jeden Song eigene Zuweisungen vornehmen.

Multi Pad Creator – Audio Link Multi Pad

Die Multipads des Yamaha Genos können nun auch Audiodateien abspielen, die sich User-Bereich in einer Expansion oder auf einem angeschlossenem USB-Stick befinden. Dafür legt man einfach eine neue Audio-Link-Bank an und weist die WAV-Dateien (MP3-Dateien werden nicht akzeptiert) den vier Pads zu. Dabei gibt es aber einige Einschränkungen. Das gleichzeitige Abspielen mehrerer Pads ist nicht möglich und die Akkordanpassung steht nicht zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es auch keine Wiedergabewiederholung, das bedeutet, dass keine Audio-Loops kreiert werden können.