Test: Yamaha HPH-MT8, HPH-MT5W, Studiokopfhörer

Mit dem neuen Yamaha HPH-MT8 und dessen kleinerem Bruder HPH-MT5 betritt der große Japaner mit Weltbedeutung einen von ihm noch nicht so wirklich beackerten Audiogarten: die Welt der Kopfhörer.

Von der Blockflöte bis zum Konzertflügel, vom 2-Kanal Minimischpult bis zur 128-kanaligen Digital-Megakonsole, von Micro- bis Maxi-Hi-Fi und vom Motorrad bis zum Außenbordmotor deckt diese Riesenfirma Yamaha so ziemlich alles ab, was irgendwie mit einem Geräusch zu tun hat.

Der Bereich Kopfhörer allerdings war bislang so gut wie gar nicht im Programm vertreten und das hat Yamaha nun mit einer umfangreichen Kopfhörerfamilie geändert, zu der auch drei Modelle für den professionellen Audiobereich gehören. Zum Test hier am Start in meinem Tonstudio sind das größte Modell HPH-MT8 sowie das kleinste HPH-MT5W.

Von außen betrachtet: Yamaha HPH-MT8

Der erste Eindruck, wenn man den Kopfhörer in die Hand nimmt, ist eine sehr robust wirkende Konstruktion: Nichts knarzt oder ächzt bruchgefährlich in den Scharnieren, das ganze Teil scheint für den Dauereinsatz ausgelegt zu sein.

Technisch betrachtet haben wir es beim HPH-MT-8 mit einem geschlossenen dynamischen Kopfhörer zu tun, dessen 45 mm-Treiber mit einem Impedanz-Nennwert von 37 Ohm (bei 1.000 Hz) arbeitet. Das bedeutet in der Praxis, dass auch schwachbrüstigere Kopfhörerverstärker damit in der Regel keine Probleme haben dürften bzw. leistungsstärkere Varianten eine ordentliche Lautstärke erzeugen können.

Zum Anschluss liefert Yamaha ein 3 Meter langes, gerades Kabel mit und zusätzlich ein Spiralkabel mit 1,2 Meter. Angeschlossen werden beide über eine Art Bajonettverschluss, welcher sehr präzise an der Kopfhörermuschel einrastet.

Der Tragekomfort ist gut, aber man hat keine Feder auf dem Kopf, es sind 350 Gramm.