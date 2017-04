Test: Yamaha HS8, Studiomonitore

Ok, ich habe die HS8 Lautsprecher und bin sehr zufrieden.

Zunächst hatte ich sie an unsymetrischen Kabeln, wie ihre Vorgänger hier im Studio angeschlossen und es rauschte furchtbar. Ich befürchtete schon das ich einen eigenen Stromkreis oder sowas brauche, aber dann habe ich mir (als ersten Schritt) XLR Kabel zugelegt, um schwache 8Euro und dann: PENG: Schweigen im Walde. In dieser Konfiguration bin ich TOP-GLÜCKLICH mit den Yamaha HS8 Aktiv-Monitoren und erfreue mich an der klaren Steigerung im Vergleich zu den 80er-JAhren PA-Lautsprechern, die ich zuvor verwendet hatte. Eine Erklärung, warum diese Monitore nicht in den Charts gelandet sind hätte ich auch gerne noch gehört. Wobei die Charts mit 10Plätzen tatsächlich etwas winzig sind…