Test: Yamaha Pacifica 612V II FM IDB, E-Gitarre

Guter Allrounder mit modernem Sound

Seit Jahren gilt die Pacifica-Serie als Geheimtipp unter E-Gitarren und überzeugt mit ihrem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für euch haben wir dieses Mal die Yamaha Pacifica 612V II FM IDB genau unter die Lupe genommen. Wie sich die Superstrat im Praxistest schlägt und wo ihre Stärken und Schwächen liegen erfahrt ihr hier!

Seit Yamaha 1990 mit der Pacifica-Serie die kalifornische Session-Szene aufmischte erfreut sich die Superstrat des Traditionsherstellers großer Beliebtheit. In der aktuellen PAC 600-Serie sind die Gitarren in den Pickup-Konfigurationen HSS oder P90 + Humbucker verfügbar und mit Seymour Duncan Tonabnehmern bestückt. Man darf also gespannt sein!

Der erste Eindruck der Yamaha Pacifica 612V II FM IDB

Als ich das Paket für unseren heutigen Gitarrentest öffne steht wenn man so will eine alte Bekannte vor mir. Bereits aus meinen Anfangsjahren als Gitarrist kenne ich die Yamaha Pacifica Modelle gut und freue ich daher über das Wiedersehen. Gleich zu Beginn sticht die geflammte Ahorndecke und das schöne Finish im Farbton Indigo Blue positiv hervor. Ohne auch nur einen einzigen Ton gespielt zu haben lässt sich definitiv schon sagen: Die Gitarre ist ein echter Hingucker!

Aber schauen wir uns die Gitarre zu Beginn einmal im Detail an. Die Lackierung ist wirklich gut gelungen und schön gleichmäßig. Unebenheiten, Bläschen oder sonstige Ungenauigkeiten suche ich vergebens, hier gibt die Yamaha Pacifica 612V II FM IDB schon einmal ein sehr gutes erstes Bild ab. Die beiden Potis für Tone und Volume sowie die 6 Grover Locking Mechaniken sind fest angebracht und laufen absolut sauber. Außerdem sind sie angenehm einzustellen und auch Details wie die Klinkenbuchse und der Pickup-Switch machen einen sehr guten Eindruck.

Zuletzt gibt es natürlich eine kleinen Anspieltest zum Kennenlernen der neuen E-Gitarre. Obwohl ich eigentlich kein Fan von lackierten Ahornhälsen wegen deren Spielgefühl bin muss ich zugeben, dass der Hals der Yamaha Pacifica 612V II FM IDB wirklich angenehm in der Hand liegt. Auch die Bünde sind sehr gut eingepasst und abgerichtet. Hier gibt es keine überstehenden Bundkanten oder unsaubere Bünde, die zu Schnarren oder Sustain-Verlust führen könnten. Insgesamt kann die Gitarre im ersten Eindruck somit definitiv überzeugen!

Neben unserem Testmodell im Finish Indigo Blue, das mit geflammter Ahorndecke und der Pickup-Konfiguration HSS ausgestattet ist, ist die Gitarre mit gleicher Ausstattung außerdem in den Finishes Translucent Blue und Translucent Black verfügbar.

Yamaha Pacifica 612V II FM IDB: Specs & Facts

Die Yamaha Pacifica 612V II FM IDB ist ein Superstrat-Modell mit einem Erlekorpus und geflammter Riegelahorndecke. Die Gitarre hat die gewohnte Strat-Mensur von 648 mm und verfügt über einen Ahornhals und ein Palisandergriffbrett mit 22 Bünden. Ein TUSQ-XL Sattel sowie Saitenreiter von Graph Tech sorgen in Verbindung mit den 6 Grover Locking Mechaniken für eine gute Stimmstabilität.

Die HSS Tonabnehmer-Konfiguration besteht bei unserem Testmodell aus einem Seymour Duncan Custom5 Humbucker und zwei Seymour Duncan SSL-1 Single-Coils, die über einen 5-Wege-Schalter kombiniert werden können. Für die Klangregelung stehen ein Volume- und ein Tone-Regler zur Verfügung. Mit der Push/Pull-Funktion am Tone-Regler lässt sich der Bridge-Humbucker bei Bedarf per Coil-Split zu einem Single-Coil umfunktionieren um noch mehr Soundvielfalt zu erreichen.

Komplettiert wird die Yamaha Pacifica 612V II FM IDB schließlich durch Chrom-Hardware und eine Vintage Wilkinson VS50 6 Vibrato-Bridge. Die Bridge ist ab Werk anliegend eingestellt, sodass sich die Tonhöhe nur nach unten beeinflussen lässt.

Werkssetup und Bespielbarkeit

Nun kommen wir zu unserem Praxistest und schauen uns einmal ganz genau an wie sich die Gitarre hier schlägt. Mein Testmodell kommt ab Werk mit einem wirklich sehr guten Setup! Im 12. Bund messe ich eine Saitenhöhe von nur knapp über 1,25 mm. Und das ohne die typischen negativen Auswirkungen einer so niedrigen Saitenlage wie etwa Schnarren oder absterbende Bendings in hohen Lagen. Dafür gibt es definitiv Respekt und ein paar Extrapunkte!

Insgesamt spielt sich die Yamaha Pacifica 612V II FM IDB wirklich gut und auch das Halsprofil findet für meiner Geschmack eine gute Mitte zwischen Beweglichkeit für Lead-Lines und genug Holz zwischen den Fingern für Akkordbegleitungen. Die höchsten Bünde sind dank der etwas tieferen Cutaways und des recht gelungenen Halsübergangs ebenfalls gut und bequem zu erreichen, sodass auch schnelle Läufe über das Griffbrett ziemlich entspannt von der Hand gehen.

Yamaha Pacifica 612V II FM IDB Sounds

Weiter geht es mit den Sounds unserer Testgitarre. Beim rein akustischen Anspielen ohne Verstärker gibt die Yamaha Pacifica 612V II FM IDB schon einmal einen gelungenen Eindruck ab und liefert auch unverstärkt eine recht gute Grundlautstärke. Hier klingt die Gitarre über das gesamte Frequenzspektrum sehr ausgewogen und liefert einen recht definierten, aber nicht aufdringlichen Bass-Bereich sowie eine gute und schnelle Ansprache über alle sechs Saiten. Also: Kabel rein, Amp an und ab zum Pickup-Check!

Als erstes nehmen wir uns einmal die Kategorie der eher cleanen Sounds vor. Hier wird gleich zu Beginn deutlich, dass es sich bei den verbauten Seymour Duncan Tonabnehmern um Pickups mit einen modernen Voicing handelt. Im Gegensatz zu Vintage Pickups zeichnet sich das moderne Voicing durch insgesamt mehr Definition und einen neutraleren Sound aus.

Der definierte Bassbereich gefällt bei Clean- und Edge-Of-Breakup Sounds wirklich gut und trifft genau meinen Geschmack an nötigem Bassfundament, ohne dabei die Mitten zu verdecken. In den Höhen wirkt mir der Neck-Pickup etwas zu klinisch, was sich besonders bei härterem Anschlag auf den hohen Saiten bemerkbar macht. Allerdings leistet das Tone-Poti falls gewünscht gute Abhilfe um den Höhenbereich etwas zu entschärfen und etwas Wärme des Vintage-Sounds zurückzubringen.

Die beiden Zwischenpositionen liefern für die typischen Funk-Begleitungen recht schöne Ergebnisse und ergänzen sich wirklich gut. Während die vierte Position einen sehr ausgewogenen Sound und trotzdem recht definierten out-of-phase Sound liefert, macht die zweite Position mit ihrem etwas schneidigeren Sound und einer schmatzigen Ansprache genau das, was sie soll um die Soundpalette der Zwischenpositionen zu komplettieren.

Diese direkte, schmatzige Ansprache setzt sich ebenfalls beim Test der Mittelpostion sowie des Bridge-Humbuckers und dessen Coil-Split fort. Rhythmus-Parts mit einem leicht angezerrten Crunch-Sound bekommen so einen guten Druck und die nötige Durchsetzungsfähigkeit, um sich auch im vollen Band-Sound klanglich wiederzufinden. Besonders der Bridge-Humbucker gibt hier ein sehr gutes Bild ab! Auch die mittlere Position, die etwas mehr Wärme liefert, gefällt mir wirklich gut. Der Coil-Split des Bridge-Tonabnehmers liefert hingegen mehr Top-End, für meinen Geschmack jedoch etwas zu viel, sodass ich hier wieder etwas mit dem Tone-Poti oder dem Amp-EQ entschärfen würde.

Bei den Lead-Sounds kann die Gitarre definitiv punkten! Hier liefert der Neck-Pickup einen schönen und eher warmen Sound, genauso wie es sein soll. Wechselt man anschließend auf den Bridge-Humbucker so ist man direkt im Reich der „kreischenden Leadsounds“ angekommen, die mich direkt zu expressiven Bendings verleiten. Die beiden Tonabnehmer ergänzen sich bei den Leadsounds wirklich gut und liefern hier ein rundes Klangbild.