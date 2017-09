Test: Yamaha RM1x, Groovebox

ZU SPÄT, ZU SPÄT…

ist es nie für ein „rundes, blaues“ Produkt, hat man sich wohl bei Yamaha gedacht, als man mit der RM1x eine Rythm-Box der Gattung ALL IN ONE ins Rennen schickte, gegen die allmächtigen ROLAND Produkte MC303, und MC505, die bereits seit Monaten den Markt dominierten.

Aktuell kommt außerdem noch ROLANDS neuester Sprößling, die MC 307 hinzu, den wir in einem kommenden Test ausführlich vorstellen werden.

Ob ROLANDS Silberpfeile oder YAMAHAS RM1x im blauen Benetton – Look, wer die Gunst der Technokraten für sich gewinnt, wird dieser Test zwar nicht endgültig klären können, aber dem geneigten Käufer sollte nach dieser Lektüre die Entscheidungsfindung einfacher fallen.

NICHT NEU, NICHT NEU

Nein, die Idee ist nicht neu, ein komplettes Studio in ein einziges Gerät zu packen.

Seit der Erfindung der „M1“ geistert der Begriff WORKSTATION durch die Musikerszene und genau als solche versteht sich auch der RM1x. Der enthusiastische Dance-Produzent (und als solcher sieht sich heute bereits jeder zweite, der eine Bass Drum von einer Snare Drum unterscheiden kann) soll mit dieser Blue-Box, ohne Zuhilfenahme weiterer Instrumente komplette Dance-Tracks erschaffen können. (Man erlaube mir den Begriff DANCE für diesen Test auf alle modernen Musikstile von Techno bis House auszudehnen.)

Das erklärt vielleicht auch, warum der RM1x rückseitig über nur einen Stereo-Ausgang verfügt (2 x Mono-Klinke), womit der professionelle Re-Mix am großen Studiopult ausscheidet.

Ebenfalls rückseitig befindet sich der Kopfhöreranschluss (darüber werden sich Live-Acts besonders freuen) sowie ein Eingang für einen Fußschalter, die Buchse für ein externes Netzteil (..verflixt, die Show fällt flach, ich habe das Netzteil zu Hause vergessen…) und das inzwischen für alle Groove-Boxen typische Midi-Duo In/Out. (..ganz nach dem Motto – Techno-Kids können eh nicht bis drei zählen – schade!).

Als Top-Teil konzipiert, befinden sich alle Bedienelemente auf der Oberseite.

Da sticht einem sofort das leuchtende, graphikfähige Riesendisplay ins Auge, das für Groove-Boxen in dieser Preisklasse ein Novum darstellt. Ähnliches bietet erst die 500,–DM teurere MC-307 wieder, die ROLAND dieses Jahr auf den Markt gebracht hat.

Zu dem Mega-Display gesellt sich ein etwas kleineres LCD-Display, das über die jeweilige Song-Geschwindigkeit (in BPM) Auskunft gibt. 12 „Potis“ des RM1X erlauben den direkten Zugriff auf die wichtigsten Parameter, acht davon, rechts oberhalb des Displays, können frei belegt werden.